12:25 03 мая

Пятилетие майских указов. Поговорим "за экономику"

На неделе – 7 мая – Россия отметит не только день радио, но и своеобразный юбилей так называемых майских указов президента. Ровно 5 лет со дня подписания распоряжений президента после инаугурации. Первое направление, которое в майских указах 2012 года, упоминалось – экономическая политика государства. Владимир Путин тогда подписал 28 поручений, самые основные из которых стоило бы освежить в памяти спустя прошедшую с того момента пятилетку. Не только освежить в памяти, но и обсудить.

Пятилетие майских указов. Поговорим "за экономику"


Первое: создание и модернизация к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.


Здесь сразу же следует учесть немаловажный факт. Распоряжение президентом Владимиром Путиным было подписано в мае 2012 года, а «дорожная карта» по созданию и модернизации упомянутых 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест стала вырисовываться лишь к концу октября того же года. «Дорожную карту» подготовило Агентство стратегических инициатив. Из подготовленного спустя пять с лишним месяцев после подписания указов Владимиром Путиным документа следовало, что к 2018 году Россия должна «получить» от 4,5 до 6 миллионов выпускников профессионального образования, привлечь в РФ до 1 миллионов квалифицированных мигрантов, а к 2020 году переподготовить ещё аж 20 миллионов высококвалифицированных работников.

Ещё тогда у ряда экспертов возник вопрос: каким образом переподготовка 20 млн и без того высококвалифицированных работников различных сфер и выпуск до 6 миллионов студентов профессиональных учебных заведений стыкуется с решением задачи, поставленной президентом? Ведь можно при особом рвении привлечь не один, а сразу 10 млн «квалифицированных» мигрантов, и выпустить не 6, а хоть все 16 млн студентов СПО и ВПО. Но а кто же в конечном итоге для них будет открывать те самые высокопроизводительные рабочие места?

На этот вопрос можно было бы попытаться ответить тем, что рабочее место создаётся под каждого конкретного выпускника вуза, колледжа или техникума, как и под каждого отдельно взятого мигранта. Но зачем себя обманывать. Прекрасно известно, что большинство современных выпускников работодателю не нужны, даже если в дипломе хорошие и отличные оценки. Нужны «с опытом работы»... В 20-то лет... Нет, кому-то, конечно же, удаётся. Например, сыну зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина. Но такой талант есть, к сожалению, далеко не у всех выпускников...

По статистике за 2015-2016 гг. лишь каждый третий студент изначально готов работать по специальности. Причём желание работать по специальности вовсе не гарантирует выпускнику получения соответствующего рабочего места. И тому есть объективные причины.
Институт экономики роста им.П.А.Столыпина , в членах научного и наблюдательного советов которого состоят такие известные люди как Оксана Дмитриева, Борис Титов, Андрей Клепач, приводит важную статистику. Если верить этой статистике, то количество рабочих мест в экономике России с 2012 по 2015 годы сократилось на 10%.



В абсолютных цифрах это 6,8 млн. единиц. Можно было бы всё списать на санкции, но проблема в том, что реальное сокращение числа рабочих мест в нашей стране шло ещё до принятия зарубежными «друзьями» решения о вводе антироссийских санкций. Так, по итогам 2012 года снижение числа рабочих мест составило 2,3%, по итогам 2013-го – 3,1%. Во время санкций, темпы падения были даже чуть меньше. Но всё-таки это было падение. Почти семь миллионов рабочих мест за 4 года! - непозволительная «роскошь» для отечественной экономики на фоне того самого поручения президента о создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.

Так если имело место внушительное сокращение числа рабочих мест, то автоматически возникает и другой вопрос: как так вышло, что на основании правительственных отчётов безработица сохранилась на отметке 5,5-5,7%? Интересно, перед публикацией отчёта об уровне безработицы Минтруд пытался сверять свои данные с данными упомянутого Столыпинского института? В общем, одно из двух: либо кто-то публикует банальную ложь, либо при расчётах используются «мнимые» числа, которые позволяют объяснить любую отчётность, даже если та выглядит, мягко говоря, сомнительно.

Конечно, до 2020 года ещё есть время. Но тут весь вопрос в том, что какие-то удобоваримые промежуточные итоги нужно давать уже сейчас, потому как 2018 – год выборов. Правда, заинтересованным лицам, с их точки зрения, итоги лучше бы не давать. Как говорится, меньше знают, крепче спят (это о нас с вами – рядовых гражданах). Хотя, как показывает практика, слишком уж заинтересованные лица вполне могут выдать и такой отчёт, в бумажном варианте которого 25 млн высокопроизводительных рабочих мест будут открыты уже к следующей среде... Бумага, она, как известно, всё стерпит. Да и мы тоже люди терпеливые – сами для себя найдём объяснение, почему миллионы рабочих мест так и не были открыты, с оправданием тех, кому это поручение президентом «спускалось»...

Второе: увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% ВВП РФ к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году. Если фразу «ВВП РФ» заменить на фразу, к примеру, «ВВП Индии», то задача была многократно перевыполнена. В Индии объём одних только иностранных инвестиций с 2014 по 2016 год включительно скакнул аж на 100%! В нашей стране, как отмечено в публикации портала «Вести. Экономика» объём прямых иностранных инвестиций в 2015 году в сравнении с 2014-м рухнул на 92%. В 2016 году был зафиксирован рост в связи с известной продажей части акционерного пакета «Роснефти» консорциуму швейцарской Glencore и Катарского суверенного фонда. Выйти на 27% инвестиций в экономику к 2018 году, к сожалению, не получается, так как частный бизнес явно придерживает средства, выискивая более тихие гавани или быстрорастущие экономики. Та же Индия, как пример. Наши экономические потери (падение ВВП) последних 3-х лет сыграли здесь свою негативную роль.

Пункт третий: увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 году в сравнении с 2011-м. Хотя бы здесь хотелось найти воплощение президентского поручения в реальность. Но... Вся проблема в том, что рост производительности труда напрямую зависит от увеличения числа высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. А их число, как уже было отмечено, явно не увеличилось до требуемого уровня. Утрировано: вытачивать деталь на станке 60-го года выпуска или на современном станке с ЧПУ – где больший эффект и меньшие затраты по времени? Ответ очевиден, даже если станок 60-го года «ещё совсем как новенький». Соответственно нужно вкладываться в технологический парк, но не каждый владелец бизнеса на это готов пойти. Чаще работает такой принцип: лучше куплю или возьму в аренду пока б/у, а вот потом, как дело пойдёт, глядишь, и на обновление оборудования решусь. Решаются считанные проценты – даже на предприятиях с большим числом рабочих мест.

Список поручений можно продолжить. Но уже и из этих трёх понятно, что поручения у нас выполняются, мягко говоря, не всегда.

Да - проще, конечно, найти виноватых вокруг – подлых европейских санкционистов, американских сенаторов-русофобов и прочих, прочих. Но всё же пора бы уже у нас научиться брать ответственность на себя и делать соответствующие выводы, пока ситуацией не воспользовались «друзья России». А «друзьям» не важны причины, методы, пропорции, ответы на вопросы о том, как ситуацию выправлять. Им важен сам факт, которым можно мобилизовать очередную волну несогласных. А уж как потом несогласных обуздывают радикалы и переводят протест и желание донести свою точку зрения в кровавое побоище, хорошо известно по опыту соседней страны.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://институтроста.рф
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. Kenneth Сегодня, 06:46
    За экономику либо хорошо либо лучше помолчим
    Kenneth
    1. сибиралт Сегодня, 08:20
      В СССР было - даешь пятилетку за 4,5 года! И, ведь, делали. А сейчас все обещаловки - к 2050-му. Кто доживет, даже и не вспомнит, что обещали.
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:06
        В СССР было - даешь пятилетку за 4,5 года!


        а если не даешь? думаете народ в стране готов поднапрячься?

        с-т Petrov
      2. Kenneth Сегодня, 11:59
        Из-за этого и завалили СССР . Даешь ребенка за 4,5 месяца. В срок надо делать и качественно.
        Kenneth
  2. Butters Сегодня, 07:11
    Интересная статья, если кто-либо спросит про "план Путина", буду давать на нее ссылку
    Butters
  3. Астарт Сегодня, 07:15
    И указы правильные и возможность +желание есть, а все как по болоту бредем
    Астарт
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    Просто необходимо не только контролировать выполнение, но и строжайшем образом спрашивать с тех кто откровенно саботирует выполнение этих указов.
    rotmistr60
    1. Мой адрес Сегодня, 08:09
      Ах, как Вы не правы, Геннадий!
      Или Вы забыли, что главное неотвратимость, как говорят наши два светила? Неотвратимость важнее полной ответственности. Вот Васильева понаделала делов и получила неотвратимо пару-тройку месяцев тюрьмы. И все довольны - Сердюков, Васильева и прочие скрынники (под руководством Скрынник в минсельхозе наворовали на десятки миллиардов рублей и ничего, все отдыхают по заграницам, Васильева локти от зависти кусает).
      Но это шутки сквозь слёзы. А так Вы совершенно правы. Только ответственность в пропорции от содеянного. Не может работать нормально система без создания для каждого равностороннего треугольника - чем больше прав, тем больше обязанностей и больше ответственность.
      Ну, и анекдот:
      - Витёк, вот скажи, если развитие такой страны, как наша Россия, зависит от цен на нефть, санкций и подобной лабуды, то чем занимается правительство?
      Мой адрес
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:13
        Витёк, вот скажи, если развитие такой страны, как наша Россия, зависит от цен на нефть, санкций и подобной лабуды, то чем занимается правительство?


        оно занимается тем, что Витёк не крякнул в ящик при цене на бочку 25$

        Витек шутит шутки, а не добывает себе еду в лесу как я в 96 году laughing и я как бэ говорю про реальность и не шутки

        смешны мне стоны тут на форуме. От голодающих с абонементом на интернет



        с-т Petrov
    2. Астарт Сегодня, 11:05
      Цитата: rotmistr60
      Просто необходимо не только контролировать выполнение, но и строжайшем образом спрашивать с тех кто откровенно саботирует выполнение этих указов

      А это как? У нас пять губернаторов сидят, два министра....про чиновников второго уровня даже в новостях не всегда передают, скоро СПИСКОМ зачитывать будут. Газовые камеры ввести?
      Астарт
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:16
        Газовые камеры ввести?


        нет, надо дать порулить умникам - "Мой адрес" или "мустериодиндватричетырепять" или "Владимир38"

        тут не то что газовые камеры строить не придется - тут просто начнется мор wassat

        Для шоу не обязательно строить камеры - для шоу достаточно повторить украину и пустить к рулю всепропальщиков с ЖЖ или блогеров с 10 000 подписчиков или вообще набрать состав кабинета министров с форума ВО. Тут специалист каждый первый. Одним словом набрать компетентных специалистов, не в пример нынешним

        Модно, молодежно. Движуха. Светлое будущее. Видели какие они тут на форуме умные?)

        Реформируют сразу экономику, люстрируют кого надо. Обновят состав у кормушки hi
        с-т Petrov
        1. свободный Сегодня, 12:11
          Цитата: с-т Petrov
          Газовые камеры ввести?

          нет, надо дать порулить умникам - "Мой адрес" или "мустериодиндватричетырепять" или "Владимир38"
          тут не то что газовые камеры строить не придется - тут просто начнется мор wassat
          Для шоу не обязательно строить камеры - для шоу достаточно повторить украину и пустить к рулю всепропальщиков с ЖЖ или блогеров с 10 000 подписчиков или вообще набрать состав кабинета министров с форума ВО. Тут специалист каждый первый. Одним словом набрать компетентных специалистов, не в пример нынешним
          Модно, молодежно. Движуха. Светлое будущее. Видели какие они тут на форуме умные?)
          Реформируют сразу экономику, люстрируют кого надо. Обновят состав у кормушки hi


          скажите честно сколько вам платят? laughing или вы "полезный ид-от " как говорил дедушка Ленин.
          свободный
          1. с-т Petrov Сегодня, 12:18
            скажите честно сколько вам платят?


            мне хватает, не скулю вот.

            с-т Petrov
  5. 0255 Сегодня, 07:24
    Будут комменты что статья проплачена госдепом, с целью раскачать лодку? laughing
    0255
    1. yuriy55 Сегодня, 07:49
      Цитата: 0255
      Будут комменты что статья проплачена госдепом, с целью раскачать лодку?

      Нашу лодку раскачивать бесполезно. Она лежит на дне, появляясь на поверхность время от времени во время отлива. Ее нужно вытащить на сушу, отремонтировать и заменив усталых, спящих и пожилых рулевого и гребцов продолжать свой путь... wink
      Либо разбить её на "сельдерей" и построить нормальный корабль...
      yuriy55
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:09
        Либо разбить её на "сельдерей" и построить нормальный корабль...


        wassat строителей пример перед глазами



        Желаете такого Россиюшке?

        Может проще переехать внаукраину, там разбили - вот построете, наберетесь опыта - украина зацветет, запахнет, заработает - и вы потом к нам с багажом опыта и знаний

        буду голосовать за вашу партию Рога и Копыта - и вместе поедем в светлое будущее, будет у меня в деревне космопорт и счастье

        еще лайков понасобирали. ну темы про экономику на форуме этом да.

        Нашу лодку раскачивать бесполезно. Она лежит на дне


        поэтому вы вместо того, чтоб помочь голодающему пенсионеру, купили абонемент на интернет?

        Или такое начало изменений жизни к лучшему - это слишком скучно ?

        с-т Petrov
      2. Астарт Сегодня, 11:34
        Ты дышишь то как, в "затопленной лодке" ? Трубку себе между своих полушарий вставил ?
        Астарт
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:44
          Ты дышишь то как, в "затопленной лодке" ?


          ВО это как ранец с кислородом
          с-т Petrov
  6. мичман Сегодня, 07:25
    Вот Алексей привел несколько примеров, которые наглядно показывают: "Правительство бездействует. Но зато ежегодный доход у Министров и ряда депутатов ГД и ЗС переваливает за 100 мил. рублей. 40 мил. жителей России живут за чертой бедности. 1% населения РФ владеет 99% богатства страны". Что дальше. Честь имею.
    мичман
  7. Михаил м Сегодня, 07:35
    А для кого поднимать экономику? Кто будет покупать дорогую высокотехнологичную продукцию при зарплатах 15-20 тыс. руб? Понять простой факт, что экономика создаётся для конечного потребителя наш олигархат просто не способен. Жадность душит нормальную зарплату платить. Потому производство и схлопывается, что нет спроса. А спроса нет, потому что нет денег. Кровь экономики выпала в осадок на счетах. И подвижек в этом направлении не видно. Богатые богатеют, бедные беднеют. Но эффективной экономики удовлетворении потребностей богачей не построить. Слишком они мизерны.
    Михаил м
  8. bandabas Сегодня, 07:43
    А зачем смотреть? -"Сразу двое сыновей высокопоставленных российских чиновников практически одновременно заняли высокие посты в крупных компаниях. Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации, а Сергей Иванов-младший – сын экс-главы администрации президента, ныне спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова – стал президентом АЛРОСА.". Эти "кадры" уже "переподготовились". Обычный пример. Не жалко, но смотрится пошленько. Они не первые, и не последние. Смотрим дальше. Сколько еще будет сынков?
    bandabas
  9. Мой адрес Сегодня, 07:44
    Ну, что написать, кроме очередного писчального анекдота?
    Посетитель у психиатра: - Доктор, меня неотступно, ежеминутно, даже во сне, преследует одно видение: в России народ живет в изобилии и достатке, с коррупцией покончено, в стране справедливость и идеальный порядок, все страны наперебой просят научить их, как создать идеальное общество. Я болен, доктор? - Доктор, утирая слезы: — Вы счастливы, голубчик, вы счастливы!
    am
    Мой адрес
    1. кеп Сегодня, 09:56
      Цитата: Мой адрес
      Ну, что написать, кроме очередного писчального анекдота?


      Посмотреть телевизор :)
      кеп
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:22
      Ну, что написать, кроме очередного писчального анекдота?


      laughing писать анекдоты с дивана и учить людей работать, которые занимаются своей работой
      с-т Petrov
  10. vladimirvn Сегодня, 08:24
    Не, не продавить ВВП русский менталитет. Лень, барство наших чиновников не истребимо. На место уволенных, стоит очередь из тысяч других, близнецов братьев.
    vladimirvn
    1. Егоза Сегодня, 08:43
      Цитата: vladimirvn
      Лень, барство наших чиновников не истребимо.

      Вот как-то раньше справлялись. Пусть не до конца, но такого не было. И у меня вопросик имеется...Инвестиции обязательно иностранными должны быть? Напомните Савву Морозова, Третьякова нынешним олигархам, намекните прямым текстом, что пора бы инвестировать....не?
      Егоза
  11. Alex66 Сегодня, 08:25
    Деньги это средство для обмена товарами или услугами. Если кто-то эти деньги копит в патологических количествах он фактически лишает возможности работать множества людей. Те же кто выводит и тратит деньги за рубежом кормят и развивают чужих нам людей. Вопрос могут ли быть нашими гражданами те кто не дает возможности работать своим и кормит при этом чужих? Нельзя одним платить гроши, они не смогут создать спрос, кроме хлеба и молока ну еще комуналки (вот почему во круг нее столько шумихи), а другие могут себе позволить все но их только 1% и жрать в три горла не могут т.к. задница то всего одна. Вывод прост надо сокращать и первую и вторую группу, создавать средний класс.
    Alex66
    1. свободный Сегодня, 08:35
      Цитата: Alex66
      Деньги это средство для обмена товарами или услугами. Если кто-то эти деньги копит в патологических количествах он фактически лишает возможности работать множества людей. Те же кто выводит и тратит деньги за рубежом кормят и развивают чужих нам людей. Вопрос могут ли быть нашими гражданами те кто не дает возможности работать своим и кормит при этом чужих? Нельзя одним платить гроши, они не смогут создать спрос, кроме хлеба и молока ну еще комуналки (вот почему во круг нее столько шумихи), а другие могут себе позволить все но их только 1% и жрать в три горла не могут т.к. задница то всего одна. Вывод прост надо сокращать и первую и вторую группу, создавать средний класс.


      вопрос только в том те кто у власти намерены это делать?похоже что нет!
      свободный
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:24
        вопрос только в том те кто у власти намерены это делать?похоже что нет!


        я жду когда вы пойдете учится в ГУУ, а потом покажете всем, как надо работать и реформировать
        с-т Petrov
  12. olimpiada15 Сегодня, 08:32
    Высокие доходы чиновников-это плата за манипуляцию цифрами, нежелательные данные надо задвинуть, а нужные вытащить на свт божий. Так действуют эффективные менеджеры, это их способ увеличить собственнвй доход. По поводу занятости. Данными про сокращение рабочих мест -пренебречь, а на свет божий вытащено число лиц, находящихся на учёте в ЦЗН. В ЦЗН стоят далеко не все безработные: не любого ставят на учёт, за истечением времени снимают, из-за мизерного пособия, которого многим даже на на дорогу не хватит , регистрироваться бессмысленно, активно ищущим работу тоже нет смысла отправляться в ЦЗН. Вакансии в ЦЗН преимущественно фейковые, т.е. специалист по персоналу сам предоставляет данные, собирает резюме и складывает в ящик, не давая возможности соискателю встретится с работодателем. Реальные вакансии-это низкооплачиваемая тяжелая физическая работа, её предлагают всем. Это не выдумки, а реальность, с которой пришлось столкнуться лично.
    Это по одной позиции. Дальше нет смысла продолжать, ибо за любыми цифрами скрывается замыленная реальная ситуация. Но это ещё не предел для эффективных менеджеров. Недавно Орешкин добился подчинения МЭР статистики, ибо по отдельным позициям не вырисовалась необходимая благостная ситуация, подтверждающая высокую эффективность экономики, пускающей на дне пузыри. Ну, что там реальная ситуация, главное -цифры, доказывающие высокую эффективность нового менеджера, которому нужны высокие доходы и правительственные награды за экономическое чудо процветающей в отчётах экономики страны.
    olimpiada15
  13. Neputin Сегодня, 10:18
    Ой! Я что-то не удивлен. Откуда возьмутся рабочие места если:
    1. Отсутствует гос. программа трудоустройства выпускников и льгот, для тех, кто собирается работать на государство.
    2. Промышленность убита. Сотни тысяч квалифицированных рабочих, технологов, инженеров превратились в торгашей на рынке. И их уже не вернуть.
    3. Квалификация вновь подготовленных специалистов ужасает (вопросы к министерству образования и Болонской системе - будь она проклята)
    4. Более половины выпкскников ВУЗов не планирую в будущем раьоту по специальности.
    5. Унизительная оплата труда на гос. предприятиях вынуждает людей уходить в частные фирмы (а это в основном непроизводственная сфера) или открывать частные бизнес (магазин, булочная, прачечная, шиномонтаж, кафе - нужное подчеркнуть).
    Откуда возьмутся инвестиции если:
    1. Иностранцы боятся (санкции, коррупция, бюрократия, некомпетентность чиновников, чудовищные налоги и не менее чудовищные поборы). Если раньше "крышевали" откровенные бандиты, то сейчас депутаты , ФСБ, МВД. Но суть т о не изменилась.
    2. Отечественные олигархи, за редчайшим исключением, предпочитают выводить деньги в офшорные зоны или инвестировать проекты в более цивилизованных странах. В наши проекты они вкладываются только если планируется немедленная!!! прибыль 200-300%. На меньшие деньги и большие сроки они не согласны.

    Выхода из этой ситуации я не вижу. Путин может еще хоть 100 июньских, июльских и августовских указов издать - толку не будет. Пока обыватель не имеющий экономического образования лучше понимает экономику страны, чем правительство, этот процесс "поисков дна" будет бесконечен. А в 2018 на выборах опять победит Путин (146%). Они там обязательно что-нибудь придумают, вот увидите.
    Neputin
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:30
      1. Отсутствует гос. программа трудоустройства выпускников и льгот, для тех, кто собирается работать на государство.


      wassat и как я устроился после института, прямо диву даюсь как мне повезло

      2. Промышленность убита. Сотни тысяч квалифицированных рабочих, технологов, инженеров превратились в торгашей на рынке. И их уже не вернуть.


      Сотни тысяч квалифицированных рабочих, технологов, инженеров превратились в комментаторов на ВО laughing

      Квалификация вновь подготовленных специалистов ужасает


      Не повезло им жить без такого наставника, как Вы.

      Более половины выпкскников ВУЗов не планирую в будущем раьоту по специальности.


      Это Путин им говорил идти в институт, который им не интересен, правительство потакало этому, а родители чада плакали и не знали как сделать так, чтоб сын пошел учится на профессию, которой захочет заниматься

      Унизительная оплата труда на гос. предприятиях вынуждает людей уходить в частные фирмы


      вот есть такое дело да.

      Иностранцы боятся (санкции, коррупция, бюрократия, некомпетентность чиновников, чудовищные налоги и не менее чудовищные поборы). Если раньше "крышевали" откровенные бандиты, то сейчас депутаты , ФСБ, МВД. Но суть т о не изменилась.


      wassat форд, мерседес, киа, тиккурила, ашаны и прочие иностранцы, окучивающие рынок РФ смеются сейчас мне кажется

      Отечественные олигархи, за редчайшим исключением, предпочитают выводить деньги в офшорные зоны или инвестировать проекты в более цивилизованных странах. В наши проекты они вкладываются только если планируется немедленная!!! прибыль 200-300%. На меньшие деньги и большие сроки они не согласны.


      Ротенберг? laughing

      Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, попавший под санкции США и ЕС, не намерен пользоваться законодательной возможностью отказа от налогового резидентства РФ и планирует платить налоги в России.

      О боги куда катится мир

      Выхода из этой ситуации я не вижу. Путин может еще хоть 100 июньских, июльских и августовских указов издать - толку не будет.


      пора брать дело в свои руки. Заживем laughing
      с-т Petrov
      1. свободный Сегодня, 12:18
        Цитата: с-т Petrov
        1. Отсутствует гос. программа трудоустройства выпускников и льгот, для тех, кто собирается работать на государство.

        wassat и как я устроился после института, прямо диву даюсь как мне повезло
        2. Промышленность убита. Сотни тысяч квалифицированных рабочих, технологов, инженеров превратились в торгашей на рынке. И их уже не вернуть.

        Сотни тысяч квалифицированных рабочих, технологов, инженеров превратились в комментаторов на ВО laughing
        Квалификация вновь подготовленных специалистов ужасает

        Не повезло им жить без такого наставника, как Вы.
        Более половины выпкскников ВУЗов не планирую в будущем раьоту по специальности.

        Это Путин им говорил идти в институт, который им не интересен, правительство потакало этому, а родители чада плакали и не знали как сделать так, чтоб сын пошел учится на профессию, которой захочет заниматься
        Унизительная оплата труда на гос. предприятиях вынуждает людей уходить в частные фирмы

        вот есть такое дело да.
        Иностранцы боятся (санкции, коррупция, бюрократия, некомпетентность чиновников, чудовищные налоги и не менее чудовищные поборы). Если раньше "крышевали" откровенные бандиты, то сейчас депутаты , ФСБ, МВД. Но суть т о не изменилась.

        wassat форд, мерседес, киа, тиккурила, ашаны и прочие иностранцы, окучивающие рынок РФ смеются сейчас мне кажется
        Отечественные олигархи, за редчайшим исключением, предпочитают выводить деньги в офшорные зоны или инвестировать проекты в более цивилизованных странах. В наши проекты они вкладываются только если планируется немедленная!!! прибыль 200-300%. На меньшие деньги и большие сроки они не согласны.

        Ротенберг? laughing
        Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, попавший под санкции США и ЕС, не намерен пользоваться законодательной возможностью отказа от налогового резидентства РФ и планирует платить налоги в России.
        О боги куда катится мир
        Выхода из этой ситуации я не вижу. Путин может еще хоть 100 июньских, июльских и августовских указов издать - толку не будет.

        пора брать дело в свои руки. Заживем laughing


        объясните тогда почему у наших чинуш семьи ,счета в банках на западе,что они там делают?
        свободный
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:22
          объясните тогда почему у наших чинуш семьи ,счета в банках на западе,что они там делают?


          потому что лично Вы не показали им пример, не выучились в ГУУ, не стали занимать нужную должность. А сидите тут на форуме и людей учите работать или даже скорее - рассказываете людям что они работают х*рово.



          в общем как Вы, любой д*рак может. Пописать на форуме тут за правду и несправедливость.



          с-т Petrov
  14. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:52
    Володин вы гнусный агент госдепа и пятая колонна, прекратите раскачивать вертикальную стабильность своей лживой критикой. laughing Повышение производительности труда и автоматизация это зло, потому что на 25 млн высокопроизводительных рабочих мест мы получим сокращение как минимум 50 миллионов невысокопроизводительных. И тут возникает вопрос, а людей то куда девать? Ваша статья это явное вредительство. Она подрывает основы государственности России, её здоровый консерватизм и многовековые традиции. Куда смотрит редакция Военного обозрения? Там явно засели враги народа. laughing
    IS-80_RVGK2
  15. bandabas Сегодня, 11:37
    Кстати. Вспомнил Маяковского "Нате!"". Думаю, без комментариев.
    bandabas
  16. DPN Сегодня, 11:37
    Это было из области фантастики ,человек спутал форму строя в государстве и за сказки не кому спросить. В СССР было для народа ,а сейчас для богом избранных. Не будем путать( хрен) с палцем
    DPN
  17. Altona Сегодня, 11:41
    Цитата: с-т Petrov
    строителей пример перед глазами

    ---------------------------------
    "Строителями" в/на Украине были специально обученные Госдепом США и ЦРУ люди. Они оседлали народный протест, внедрили в него боевиков и закончили государственный переворот. В данном случае вы говорите также как и нынешняя наша российская власть, имея огромные якоря на Западе, что если народ начнет бузить, то мы не выстоим перед народным и каким то любым протестом. Тонкокишечная наша власть, тряхни и высыпется из триколорных труселей. Это сталинская власть мировую войну выдержала.
    Altona
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:51
      "Строителями" в/на Украине были специально обученные Госдепом США и ЦРУ люди.


      В России таких нет, да? Никто их не знает, да? laughing А при перевороте тут - лично вы сделаете так, чтоб США не протолкнули своих подопечных на главные посты?

      Тонкокишечная наша власть, тряхни и высыпется из триколорных труселей.


      а новой выдадите кружевные? Со склада

      Это сталинская власть мировую войну выдержала.


      Закрути гайки, такое я тут на форуме начну читать про Росгвардию и кудакатитсяэтотмир

      СССР был могучий - но

      Г. Медведев, “Чернобыльская тетрадь”: “Внутри ограды рядом с разрушенным блоком и вплотную к завалу солдаты и офицеры собирали топливо и графит руками. Ходили с ведрами и собирали. Ссыпали в контейнеры. Графит валялся и за изгородью, рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку — 2000 Р/ч. Закрыл дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью и еще чем-то. Может быть, жареной человечиной?.. Солдаты, набрав полное ведро, как мне показалось, неспешно шли к металлическим ящикам-контейнерам и высыпали туда содержимое ведер”.

      были свои моменты, которые нынешний электорат не то что бы не выдержал - а пошел бы на митинг с хипстерами и предъявами всем и всему.

      Когда ностальгируете о кнуте и сильной власти - сразу представьте как собираете руками в перчатках в ведро графитовые стержни, развороченные взрывом в реакторе
      с-т Petrov
  18. Altona Сегодня, 11:54
    Цитата: с-т Petrov
    А при перевороте тут - лично вы сделаете так, чтоб США не протолкнули своих подопечных на главные посты?

    ---------------------------
    А что я лично должен сделать, если я даже в Москве не живу? И с переворотом должна власть бороться вообще то.
    Altona
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:56
      И с переворотом должна власть бороться вообще то.


      воооот drinks я тоже за Тяньаньмэнь. Собрать всех скулящих на площади, и показать им, что государство внимательно следит за их вонью

      надо было так в конце 80-х, начале 90-х так сделать. Жили бы при социализме. И медицина бы была бесплатна

      с-т Petrov
  19. Altona Сегодня, 11:55
    Цитата: с-т Petrov
    а новой выдадите кружевные? Со склада

    ----------------------
    Я смотрю вам уже их выдали и даже кружевной платочек, и вы ахинею на форуме несете.
    Altona
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:56
      и вы ахинею на форуме несете.


      я угараю над местными революционерами и специалистами по экономике. которые несут одно благо для государства, в отличие от меня, д*рака
      с-т Petrov
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