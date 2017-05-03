Пятилетие майских указов. Поговорим "за экономику"
На неделе – 7 мая – Россия отметит не только день радио, но и своеобразный юбилей так называемых майских указов президента. Ровно 5 лет со дня подписания распоряжений президента после инаугурации. Первое направление, которое в майских указах 2012 года, упоминалось – экономическая политика государства. Владимир Путин тогда подписал 28 поручений, самые основные из которых стоило бы освежить в памяти спустя прошедшую с того момента пятилетку. Не только освежить в памяти, но и обсудить.
Первое: создание и модернизация к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.
Здесь сразу же следует учесть немаловажный факт. Распоряжение президентом Владимиром Путиным было подписано в мае 2012 года, а «дорожная карта» по созданию и модернизации упомянутых 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест стала вырисовываться лишь к концу октября того же года. «Дорожную карту» подготовило Агентство стратегических инициатив. Из подготовленного спустя пять с лишним месяцев после подписания указов Владимиром Путиным документа следовало, что к 2018 году Россия должна «получить» от 4,5 до 6 миллионов выпускников профессионального образования, привлечь в РФ до 1 миллионов квалифицированных мигрантов, а к 2020 году переподготовить ещё аж 20 миллионов высококвалифицированных работников.
Ещё тогда у ряда экспертов возник вопрос: каким образом переподготовка 20 млн и без того высококвалифицированных работников различных сфер и выпуск до 6 миллионов студентов профессиональных учебных заведений стыкуется с решением задачи, поставленной президентом? Ведь можно при особом рвении привлечь не один, а сразу 10 млн «квалифицированных» мигрантов, и выпустить не 6, а хоть все 16 млн студентов СПО и ВПО. Но а кто же в конечном итоге для них будет открывать те самые высокопроизводительные рабочие места?
На этот вопрос можно было бы попытаться ответить тем, что рабочее место создаётся под каждого конкретного выпускника вуза, колледжа или техникума, как и под каждого отдельно взятого мигранта. Но зачем себя обманывать. Прекрасно известно, что большинство современных выпускников работодателю не нужны, даже если в дипломе хорошие и отличные оценки. Нужны «с опытом работы»... В 20-то лет... Нет, кому-то, конечно же, удаётся. Например, сыну зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина. Но такой талант есть, к сожалению, далеко не у всех выпускников...
По статистике за 2015-2016 гг. лишь каждый третий студент изначально готов работать по специальности. Причём желание работать по специальности вовсе не гарантирует выпускнику получения соответствующего рабочего места. И тому есть объективные причины.
Институт экономики роста им.П.А.Столыпина , в членах научного и наблюдательного советов которого состоят такие известные люди как Оксана Дмитриева, Борис Титов, Андрей Клепач, приводит важную статистику. Если верить этой статистике, то количество рабочих мест в экономике России с 2012 по 2015 годы сократилось на 10%.
В абсолютных цифрах это 6,8 млн. единиц. Можно было бы всё списать на санкции, но проблема в том, что реальное сокращение числа рабочих мест в нашей стране шло ещё до принятия зарубежными «друзьями» решения о вводе антироссийских санкций. Так, по итогам 2012 года снижение числа рабочих мест составило 2,3%, по итогам 2013-го – 3,1%. Во время санкций, темпы падения были даже чуть меньше. Но всё-таки это было падение. Почти семь миллионов рабочих мест за 4 года! - непозволительная «роскошь» для отечественной экономики на фоне того самого поручения президента о создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.
Так если имело место внушительное сокращение числа рабочих мест, то автоматически возникает и другой вопрос: как так вышло, что на основании правительственных отчётов безработица сохранилась на отметке 5,5-5,7%? Интересно, перед публикацией отчёта об уровне безработицы Минтруд пытался сверять свои данные с данными упомянутого Столыпинского института? В общем, одно из двух: либо кто-то публикует банальную ложь, либо при расчётах используются «мнимые» числа, которые позволяют объяснить любую отчётность, даже если та выглядит, мягко говоря, сомнительно.
Конечно, до 2020 года ещё есть время. Но тут весь вопрос в том, что какие-то удобоваримые промежуточные итоги нужно давать уже сейчас, потому как 2018 – год выборов. Правда, заинтересованным лицам, с их точки зрения, итоги лучше бы не давать. Как говорится, меньше знают, крепче спят (это о нас с вами – рядовых гражданах). Хотя, как показывает практика, слишком уж заинтересованные лица вполне могут выдать и такой отчёт, в бумажном варианте которого 25 млн высокопроизводительных рабочих мест будут открыты уже к следующей среде... Бумага, она, как известно, всё стерпит. Да и мы тоже люди терпеливые – сами для себя найдём объяснение, почему миллионы рабочих мест так и не были открыты, с оправданием тех, кому это поручение президентом «спускалось»...
Второе: увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% ВВП РФ к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году. Если фразу «ВВП РФ» заменить на фразу, к примеру, «ВВП Индии», то задача была многократно перевыполнена. В Индии объём одних только иностранных инвестиций с 2014 по 2016 год включительно скакнул аж на 100%! В нашей стране, как отмечено в публикации портала «Вести. Экономика» объём прямых иностранных инвестиций в 2015 году в сравнении с 2014-м рухнул на 92%. В 2016 году был зафиксирован рост в связи с известной продажей части акционерного пакета «Роснефти» консорциуму швейцарской Glencore и Катарского суверенного фонда. Выйти на 27% инвестиций в экономику к 2018 году, к сожалению, не получается, так как частный бизнес явно придерживает средства, выискивая более тихие гавани или быстрорастущие экономики. Та же Индия, как пример. Наши экономические потери (падение ВВП) последних 3-х лет сыграли здесь свою негативную роль.
Пункт третий: увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 году в сравнении с 2011-м. Хотя бы здесь хотелось найти воплощение президентского поручения в реальность. Но... Вся проблема в том, что рост производительности труда напрямую зависит от увеличения числа высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. А их число, как уже было отмечено, явно не увеличилось до требуемого уровня. Утрировано: вытачивать деталь на станке 60-го года выпуска или на современном станке с ЧПУ – где больший эффект и меньшие затраты по времени? Ответ очевиден, даже если станок 60-го года «ещё совсем как новенький». Соответственно нужно вкладываться в технологический парк, но не каждый владелец бизнеса на это готов пойти. Чаще работает такой принцип: лучше куплю или возьму в аренду пока б/у, а вот потом, как дело пойдёт, глядишь, и на обновление оборудования решусь. Решаются считанные проценты – даже на предприятиях с большим числом рабочих мест.
Список поручений можно продолжить. Но уже и из этих трёх понятно, что поручения у нас выполняются, мягко говоря, не всегда.
Да - проще, конечно, найти виноватых вокруг – подлых европейских санкционистов, американских сенаторов-русофобов и прочих, прочих. Но всё же пора бы уже у нас научиться брать ответственность на себя и делать соответствующие выводы, пока ситуацией не воспользовались «друзья России». А «друзьям» не важны причины, методы, пропорции, ответы на вопросы о том, как ситуацию выправлять. Им важен сам факт, которым можно мобилизовать очередную волну несогласных. А уж как потом несогласных обуздывают радикалы и переводят протест и желание донести свою точку зрения в кровавое побоище, хорошо известно по опыту соседней страны.
Первое: создание и модернизация к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.
Здесь сразу же следует учесть немаловажный факт. Распоряжение президентом Владимиром Путиным было подписано в мае 2012 года, а «дорожная карта» по созданию и модернизации упомянутых 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест стала вырисовываться лишь к концу октября того же года. «Дорожную карту» подготовило Агентство стратегических инициатив. Из подготовленного спустя пять с лишним месяцев после подписания указов Владимиром Путиным документа следовало, что к 2018 году Россия должна «получить» от 4,5 до 6 миллионов выпускников профессионального образования, привлечь в РФ до 1 миллионов квалифицированных мигрантов, а к 2020 году переподготовить ещё аж 20 миллионов высококвалифицированных работников.
Ещё тогда у ряда экспертов возник вопрос: каким образом переподготовка 20 млн и без того высококвалифицированных работников различных сфер и выпуск до 6 миллионов студентов профессиональных учебных заведений стыкуется с решением задачи, поставленной президентом? Ведь можно при особом рвении привлечь не один, а сразу 10 млн «квалифицированных» мигрантов, и выпустить не 6, а хоть все 16 млн студентов СПО и ВПО. Но а кто же в конечном итоге для них будет открывать те самые высокопроизводительные рабочие места?
На этот вопрос можно было бы попытаться ответить тем, что рабочее место создаётся под каждого конкретного выпускника вуза, колледжа или техникума, как и под каждого отдельно взятого мигранта. Но зачем себя обманывать. Прекрасно известно, что большинство современных выпускников работодателю не нужны, даже если в дипломе хорошие и отличные оценки. Нужны «с опытом работы»... В 20-то лет... Нет, кому-то, конечно же, удаётся. Например, сыну зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина. Но такой талант есть, к сожалению, далеко не у всех выпускников...
По статистике за 2015-2016 гг. лишь каждый третий студент изначально готов работать по специальности. Причём желание работать по специальности вовсе не гарантирует выпускнику получения соответствующего рабочего места. И тому есть объективные причины.
Институт экономики роста им.П.А.Столыпина , в членах научного и наблюдательного советов которого состоят такие известные люди как Оксана Дмитриева, Борис Титов, Андрей Клепач, приводит важную статистику. Если верить этой статистике, то количество рабочих мест в экономике России с 2012 по 2015 годы сократилось на 10%.
В абсолютных цифрах это 6,8 млн. единиц. Можно было бы всё списать на санкции, но проблема в том, что реальное сокращение числа рабочих мест в нашей стране шло ещё до принятия зарубежными «друзьями» решения о вводе антироссийских санкций. Так, по итогам 2012 года снижение числа рабочих мест составило 2,3%, по итогам 2013-го – 3,1%. Во время санкций, темпы падения были даже чуть меньше. Но всё-таки это было падение. Почти семь миллионов рабочих мест за 4 года! - непозволительная «роскошь» для отечественной экономики на фоне того самого поручения президента о создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.
Так если имело место внушительное сокращение числа рабочих мест, то автоматически возникает и другой вопрос: как так вышло, что на основании правительственных отчётов безработица сохранилась на отметке 5,5-5,7%? Интересно, перед публикацией отчёта об уровне безработицы Минтруд пытался сверять свои данные с данными упомянутого Столыпинского института? В общем, одно из двух: либо кто-то публикует банальную ложь, либо при расчётах используются «мнимые» числа, которые позволяют объяснить любую отчётность, даже если та выглядит, мягко говоря, сомнительно.
Конечно, до 2020 года ещё есть время. Но тут весь вопрос в том, что какие-то удобоваримые промежуточные итоги нужно давать уже сейчас, потому как 2018 – год выборов. Правда, заинтересованным лицам, с их точки зрения, итоги лучше бы не давать. Как говорится, меньше знают, крепче спят (это о нас с вами – рядовых гражданах). Хотя, как показывает практика, слишком уж заинтересованные лица вполне могут выдать и такой отчёт, в бумажном варианте которого 25 млн высокопроизводительных рабочих мест будут открыты уже к следующей среде... Бумага, она, как известно, всё стерпит. Да и мы тоже люди терпеливые – сами для себя найдём объяснение, почему миллионы рабочих мест так и не были открыты, с оправданием тех, кому это поручение президентом «спускалось»...
Второе: увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% ВВП РФ к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году. Если фразу «ВВП РФ» заменить на фразу, к примеру, «ВВП Индии», то задача была многократно перевыполнена. В Индии объём одних только иностранных инвестиций с 2014 по 2016 год включительно скакнул аж на 100%! В нашей стране, как отмечено в публикации портала «Вести. Экономика» объём прямых иностранных инвестиций в 2015 году в сравнении с 2014-м рухнул на 92%. В 2016 году был зафиксирован рост в связи с известной продажей части акционерного пакета «Роснефти» консорциуму швейцарской Glencore и Катарского суверенного фонда. Выйти на 27% инвестиций в экономику к 2018 году, к сожалению, не получается, так как частный бизнес явно придерживает средства, выискивая более тихие гавани или быстрорастущие экономики. Та же Индия, как пример. Наши экономические потери (падение ВВП) последних 3-х лет сыграли здесь свою негативную роль.
Пункт третий: увеличение производительности труда в 1,5 раза к 2018 году в сравнении с 2011-м. Хотя бы здесь хотелось найти воплощение президентского поручения в реальность. Но... Вся проблема в том, что рост производительности труда напрямую зависит от увеличения числа высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. А их число, как уже было отмечено, явно не увеличилось до требуемого уровня. Утрировано: вытачивать деталь на станке 60-го года выпуска или на современном станке с ЧПУ – где больший эффект и меньшие затраты по времени? Ответ очевиден, даже если станок 60-го года «ещё совсем как новенький». Соответственно нужно вкладываться в технологический парк, но не каждый владелец бизнеса на это готов пойти. Чаще работает такой принцип: лучше куплю или возьму в аренду пока б/у, а вот потом, как дело пойдёт, глядишь, и на обновление оборудования решусь. Решаются считанные проценты – даже на предприятиях с большим числом рабочих мест.
Список поручений можно продолжить. Но уже и из этих трёх понятно, что поручения у нас выполняются, мягко говоря, не всегда.
Да - проще, конечно, найти виноватых вокруг – подлых европейских санкционистов, американских сенаторов-русофобов и прочих, прочих. Но всё же пора бы уже у нас научиться брать ответственность на себя и делать соответствующие выводы, пока ситуацией не воспользовались «друзья России». А «друзьям» не важны причины, методы, пропорции, ответы на вопросы о том, как ситуацию выправлять. Им важен сам факт, которым можно мобилизовать очередную волну несогласных. А уж как потом несогласных обуздывают радикалы и переводят протест и желание донести свою точку зрения в кровавое побоище, хорошо известно по опыту соседней страны.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://институтроста.рф
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