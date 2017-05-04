О двусторонних встречах президента Индонезии в рамках участия в 30-м саммите АСЕАН

В ходе официального визита в Республику Филиппины и участия в 30-м саммите АСЕАН президент Индонезии Джоко Видодо провел ряд встреч, среди которых особенно значимыми стали переговоры с президентом Филиппин Родриго Роа Дутерте и с министром иностранных дел Мьянмы и государственным советником Мьянмы — Аун Сан Су Чжи.28 апреля 2017 г. главы Индонезии и Филиппин в ходе двусторонней встречи обсудили темпы наращивания сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, торговли, морского хозяйства, сельского хозяйства и транспортного сообщения.Торгово-экономическое сотрудничество стало особо важной темой обсуждения ввиду того, что Филиппины являются стратегическим партнером Индонезии в этой области. В 2016 г. торговый оборот двух стран увеличился на 32% по сравнению с 2015 г . Так, в частности, Филиппины являются одним из покупателей комплектующих индонезийского производства для самолетов и кораблей. В ходе встречи лидеры двух стран пришли к соглашению основать в 2017 г. совместную рабочую группу в сфере торговли между Индонезией и Филиппинами для того, чтобы ускорить темпы роста двустороннего сотрудничества. Также президент Индонезии заявил, что он будет и дальше поддерживать индонезийские компании, которые работают в розничном бизнесе и в области развития инфраструктуры на Филиппинах, особенно в сфере строительства электростанций, шоссе и железных дорог. Кроме того, главы двух стран обсудили договор об исключительной экономической зоне между Индонезией и Филиппинами, который уже находится на конечной стадии ратификации.Также президенты Индонезии и Филиппин присутствовали при подписании меморандума о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства между министром сельского хозяйства Индонезии Амраном Сулайманом и министром сельского хозяйства Филиппин Эммануэлем Пино, а также на подписании совместной декларации о транспортном сообщении между министром транспорта Индонезии Карья Сумади и главой департамента транспорта Филиппин Артуром Тугаде. В г. Давао президенты Видодо и Дутерте официально открыли новый морской маршрут Давао — Генерал-Сантос- Битунг для ролкеров. Открытие этого маршрута будет способствовать развитию транспортного сообщения двух стран в частности и АСЕАН в целом.В рамках обеспечения морской безопасности, борьбы с незаконным пересечением границ и терроризмом лидеры Индонезии и Филиппин пришли к соглашению организовать трехсторонний морской патруль (Индонезия, Малайзия, Филиппины), основать совместную рабочую антитеррористическую группу, продлить меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом от 2014 г. и усилить сотрудничество между разведками двух стран.Встреча Джоко Видодо с Родриго Роа Дутерте подтверждает выбранный внешнеполитический курс Индонезии, озвученный на первой пресс-конференции нынешнего министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в октябре 2014 г., а именно: суверенная политика, независимая экономика и культурная индивидуальность. Прежде всего Индонезия нацелена на развитие торгово-экономических отношений с целью увеличения возможностей на экспортных рынках, а также на продвижение интересов индонезийских инвесторов. Кроме того, правительство Индонезии хочет показать свой профессионализм на примере поиска компромиссного решения территориального спора между Индонезией и Филиппинами, который длится с 1994 г. и предполагает разграничение исключительных экономических зон двух стран в акватории моря Сулавеси в районе островов Сулавеси (Индонезия) и Минданао (Филиппины). Также правительство Индонезии озабочено проблемой терроризма салафитско-джихадистского толка и собственной суверенности, поэтому предпринимает все возможные меры, в том числе и в рамках внешней политики, для обеспечения политической стабильности. Южная часть Филиппин стала предметом особого волнения для Индонезии, так как именно там наблюдается повышенная активность джихадистов в целом и террористической группировки “Абу Сайяф” в частности и расположение тренировочных лагерей террористов. Недавно выявленные тенденции по сближению ряда террористических групп в Индонезии с террористами на Филиппинах заставляют правительство Индонезии принимать более решительные меры в противостоянии этой угрозе, в том числе совместно с правительством Филиппин.29 апреля 2017 г. президент Джокови провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Мьянмы и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи в отеле «Софител Филиппин Плаза».Лейтмотивом обсуждения стало положение народа рохинджа в штате Ракхайн, Мьянма. В ходе встречи глава Индонезии подчеркнул важность обеспечения стабильности и безопасности в штате Ракхайн, так как, по мнению Джокови, политическая стабильность Мьянмы оказывает влияние на безопасность во всех странах АСЕАН. Индонезия настаивает, чтобы штат Ракхайн развивался как инклюзивная территория Мьянмы без каких-либо форм дискриминации.Ранее правительство Индонезии уже оказывало гуманитарную помощь народу рохинджа, а также способствовало строительству двух зданий начальной школы, которые уже построены в Ситтве, Ракхайн, и могут вместить 300 учеников. Сейчас же индонезийские власти планируют построить больницу площадью 4 тыс. квадратных метров в рамках оказания помощи рохинджа в Мьянме. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сказала, что подготовительные процессы по строительству больницы уже завершены, включая разрешения, чертежи и средства. Помимо сферы здравоохранения, правительство Индонезии также планируют оказать помощь в сферах образования, инфраструктуры и экономики.Также Ретно Марсуди призвала власти Мьянмы как можно скорее осуществить рекомендации ООН по регистрации и выдаче паспортов рохинджа. Аун Сан Су Чжи заявила, что ситуация в штате Ракхайн непростая, но правительство Мьянмы твердо намерено исправить ситуацию.Таким образом, высшее руководство Индонезии в очередной раз продемонстрировало, что Индонезия претендует на роль глобального лидера уммы, выступая в защиту притесняемых мусульман Мьянмы: народа рохинджа. Власти Индонезии не ограничиваются призывами, правительство наряду с рядом фондов и общественных организаций тратит крупные суммы на социальную поддержку мусульман, показывая всему миру решительность своей позиции. Это, безусловно, придает вес Индонезии как на региональной, так и на мировой внешнеполитической аренах.Индонезия была и остается страной Юго-Восточной Азии, претендующей на региональное лидерство. Прошедшие встречи еще раз показали прагматический настрой Индонезии в рамках реализации собственных целей, как политических, так и экономических. Однако важную роль играют не только интересы, но и престиж страны в масштабах АСЕАН, мусульманской уммы и всего мира. Индонезия четко следует выбранной внешнеполитической стратегии, пытаясь решать не только текущие, но и долгосрочные задачи на мировой арене.