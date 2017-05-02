18:54 02 мая

Фрегат «Адмирал Макаров» открыл огонь новейшими ракетами на Балтике

Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры испытаний новейшего комплекса ПВО корабельного базирования «Штиль-1» на фрегате «Адмирал Макаров». Комплекс еще не принят на вооружение и проходит испытания в акватории Балтийского моря. Впервые моряки производят из «Штиля» мощнейший залп сразу четырьмя ракетами.




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