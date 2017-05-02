ВМФ РФ приступил к работам по подъему аппаратуры с затонувшего СРК "Лиман"

Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля была эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму

Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" Черноморского флота, сообщило во вторник со ссылкой на источник турецкое информационное агентство "Анадолу".Оно отмечает, что на месте, где затонул "Лиман", находятся опытовое судно "Селигер" и спасательный буксир СБ-739, передает "Интерфакс-АВН" СРК "Лиман" затонул после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. По данным Минобороны, все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.28 апреля Минобороны РФ сообщило, что с СРК "Лиман" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы.- сообщили в военное ведомстве РФ.