18:51 02 мая

ВМФ РФ приступил к работам по подъему аппаратуры с затонувшего СРК "Лиман"

Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" Черноморского флота, сообщило во вторник со ссылкой на источник турецкое информационное агентство "Анадолу".

Оно отмечает, что на месте, где затонул "Лиман", находятся опытовое судно "Селигер" и спасательный буксир СБ-739, передает "Интерфакс-АВН"

ВМФ РФ приступил к работам по подъему аппаратуры с затонувшего СРК "Лиман"



СРК "Лиман" затонул после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. По данным Минобороны, все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что с СРК "Лиман" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы.
Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля была эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму
- сообщили в военное ведомстве РФ.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›спасательный буксир CБ-739
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Комментарии 9

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:23
    Аппаратуру уже турецкие партнеры подняли..
    Владимир 38
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:40
      Цитата: Владимир 38
      Аппаратуру уже турецкие партнеры подняли..

      Вполне возможно ! Наши думаю опоздали и просто шумиху не хотят подымать..И еще интересно "наши" и западные СМИ как то молчат странно по этому поводу и ура не кричат.. hi
      ОТДЕЛ
      1. Lyncher Сегодня, 18:44
        Скорее всего всё реально секретное сняли перед эвакуацией, а что снять не удалось просто "уничтожил" экипаж.
        Lyncher
  2. Шептун Сегодня, 18:24
    Как вообще это могло произойти? Вообще клоуны что ли? Не боевые потери боевых кораблей!
    Шептун
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:42
      Ни кто ни за что в нашем гос-ве не отвечает, от того и бардак и вседозволенность во всех сферах..
      Владимир 38
    2. Lyncher Сегодня, 18:49
      Корабли данной серии строились на базе гидрографических судов в Гданьске (Польша).
      Я бы не назвал его боевым, и требования к "живучести" реальных боевых кораблей и таких судов разные. Но часть вопроса вполне справедлива:
      Как вообще это могло произойти?

      Данный вопрос остаётся отрытым, может позже узнаем подробности, кто виноват и т.д.
      Lyncher
  3. faterdom Сегодня, 18:25
    Довольно оперативно. Хотя - надо бы еще быстрее.
    faterdom
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:38
    Могу себе представить, каких люлей должен огрести капитан и вахтенный командир за такое художество wassat туман у них, понимашь! Локаторы отказали, наверное?
    Трибуналом попахивает, хотя и без жертв обошлось.
    Горный стрелок
  5. triumphator Сегодня, 18:44
    Поздно спохватились...
    triumphator
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