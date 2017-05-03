Переносной комплекс подавления БПЛА STUPOR
Широкое распространение беспилотных систем различного назначения привело к соответствующей реакции в виде появления ряда проектов средств противодействия такой технике. До недавнего времени системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и другой дистанционно управляемой технике выпускались только за рубежом. Сравнительно недавно аналогичные изделия были разработаны и российскими специалистами. Одной из первых отечественных разработок этого класса является переносной комплекс подавления беспилотных аппаратов STUPOR.
За очень редким исключением современные беспилотные системы, как летательные аппараты, так и сухопутные либо надводные комплексы, используют радиоканалы связи и управления, а также комплектуются оптико-электронными средствами наблюдения. Таким образом, для противодействия эффективной работе подобной технике могут использоваться средства радиоэлектронного или оптико-электронного подавления. В новейшем отечественном проекте предлагается использовать оба этих подхода, что, как утверждается, позволяет получить весьма высокие характеристики.
Общий вид изделия "Ступор"
Первая отечественная система подавления беспилотных аппаратов была разработана московским ООО «Локационная мастерская» («Локмас»). Организацией-разработчиком это устройство обозначено как «переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения» (ПКП БПЛА). Кроме того, первый вариант подобного изделия получил собственное имя STUPOR.
При разработке проекта «Ступор» учитывались основные особенности современных беспилотных систем и методы их работы. Также во внимание была принята специфика гипотетического применения средств противодействия. По результатам анализа требований и возможностей был сформирован облик комплекса противодействия, обеспечивающий эффективное «поражение» разнообразных целей, но при этом не отличающегося чрезмерной сложностью конструкции или эксплуатации. Как утверждается, использовать ПКП БПЛА STUPOR может даже оператор без специальной подготовки.
Задачей комплекса «Ступор» является противодействие правильной работе беспилотных летательных аппаратов, сухопутных или надводных систем. Целью комплекса может быть любая дистанционно управляемая техника, оснащенная средствами радиосвязи и телекамерами наблюдения. В зависимости от различных факторов комплекс может подавить передачу данных и команд по радиоканалу либо помешать ведению наблюдения с применением бортовых оптико-электронных устройств.
С целью максимального упрощения транспортировки и эксплуатации ПКП БПЛА нового типа выполнен в оригинальном форм-факторе, в определенной мере напоминающем винтовку или автомат. Общая длина системы – 1,16 м, масса в рабочем положении – 5,5 кг. Для большего удобства эксплуатации в компоновке используются традиционные оружейные решения. Кроме того, предусматривается возможность установки ремня для переноски.
Устройство отличается необычным внешним видом
Внешне комплекс STUPOR представляет собой футуристического вида устройство с пластиковым корпусом сложной формы, образованным массой прямолинейных поверхностей разных форм и размеров. Передняя часть устройства, по-видимому, вмещает блок радиоэлектронного оборудования, из-за чего отличается увеличенным поперечным сечением. Антенны прикрыты радиопрозрачным многогранным кожухом, обеспечивающим защиту от механических воздействий.
Центральная часть корпуса отличается Т-образным сечением. Верхний ее элемент является продолжением кожуха антенн, тогда как нижний имеет меньшую ширину, необходимую для установки необходимых устройств. Нижний блок Т-образной части корпуса имеет трапециевидный профиль, сразу позади него имеется крупное окно, внутри которого предусматривается установка пистолетной рукоятки с кнопкой управления «оружием». Для большего удобства оператора рукоятка имеет сложную «анатомическую» форму передней кромки. Позади окна с пистолетной рукоятью корпус имеет длинный агрегат прямоугольного сечения, задняя поверхность которого выполняет функции затыльника приклада.
Как следует из имеющихся материалов, корпус собирается из нескольких крупных элементов и получает набор дополнительных крышек. Опытные образцы, используемые в испытаниях, получили радиопрозрачный кожух антенн желтого цвета, тогда как прочие детали выполнили из серого пластика. Также на левой поверхности корпуса присутствовала информационная табличка с определенными инструкциями для оператора. Корпус комплекса имеет защиту, соответствующую стандарту IP 66, что позволяет использовать систему во время дождя или снега. В ходе испытаний была подтверждена возможность эксплуатации устройства при температурах воздуха от -23°C до +30°C.
На верхней поверхности корпуса предусматриваются места для монтажа прицельных устройств. Демонстрировавшиеся образцы «Ступора» оснащались сразу двумя прицелами. На продольной оси устройства помещался серийный коллиматорный прицел, справа от него – оптический. Использование сразу двух прицелов разных типов связано с необходимостью обнаружения беспилотных аппаратов на большой дальности, недоступной невооруженному глазу.
Вид слева
ПКП БПЛА STUPOR имеет собственный аккумулятор требуемой емкости. С его помощью система может работать в течение 4 часов. На перезарядку батареи при помощи штатного зарядного устройства уходит вдвое меньшее время. Также возможно использование внешних источников энергии. В составе комплекса может использоваться сетевой адаптер, позволяющий получать питание от общих электросетей с напряжением 220 В. Другое устройство питания позволяет подключать комплекс к автомобильным системам с напряжением 12 В. При подключении к внешнему источнику питания продолжительность работы ограничивается только возможностями электроники и оператора.
Для транспортировки всех элементов комплекса противодействия беспилотникам предлагается использовать кейс требуемых размеров с требуемыми объемами. Сравнительно малые размеры и вес как самих приборов, так и их кейса позволяют транспортировать комплекс «Ступор» самыми разными способами, как на автомобильной технике, так и силами оператора.
Как ясно из полного названия, новейшая отечественная система предназначается для борьбы с беспилотными аппаратами при помощи радиоэлектронных и оптико-электронных средств. Так, один из предлагаемых способов противодействия заключается в подавлении радиоканалов управления и связи при помощи помех. В таком режиме антенное устройство излучает помехи в виде направленного луча. За счет сравнительно большой мощности помехи «глушат» канал управления, а также не позволяют беспилотнику передавать информацию на операторский пульт. Также возможно подавление сигнала навигационных спутников, вследствие чего БПЛА теряет ориентацию и не может продолжать выполнение поставленной задачи.
Последствия использования комплекса STUPOR в режиме радиоэлектронного подавления зависят от различных факторов. В зависимости от модели БПЛА, наличия и особенностей полетного задания и т.д. возможны остановка аппарата на маршруте, возвращение к исходной точке маршрута, приземление на месте потери связи и т.д. В зависимости от типа цели и ее характеристик, на подавление помехами требуется не менее 4 и не более 30 секунд. Компания «Локмас» отмечает, что при подобной работе ее комплекс только подавляет работу радиоэлектронных систем, но не наносит цели физический ущерб. Кроме того, изделие полностью безопасно для людей.
На случай использования противником оптико-электронных средств наблюдения в составе комплекса «Ступор» имеется соответствующее оборудование. Для срыва видеосъемки предлагается использовать интегрированный лазерный излучатель, работающий в видимом диапазоне. Если оптика аппарата направлена в сторону позиции ПКП БПЛА, оператор последнего может навести свое «оружие» и атаковать цель при помощи лазера. В результате этого оптика на некоторое время теряет возможность полноценной работы.
Использование комплекса
Ранее компания-производитель утверждала, что комплекс STUPOR способен подавлять беспилотные системы во всем диапазоне дальностей прямой видимости оператором. Таким образом, из-за необходимости визуального контроля цели дальность работы ограничивалась 500 м. Примечательно, что в дальнейшем удалось показать возможность работы и на больших дистанциях, однако для этого понадобились определенные специфические меры.
По сообщениям производителя, ПКП БПЛА STUPOR к настоящему времени прошел все необходимые испытания и поступил в серийное производство. Первые серийные изделия нового типа были собраны уже в прошлом году. При наличии заказов массовый выпуск такого оборудования может продолжаться и в будущем. Известно, что в этом году компания «Локационная мастерская» намерена отгрузить серийные комплексы первым гражданским заказчикам.
Следует отметить, что наибольшие перспективы новый комплекс имеет именно в гражданской сфере. Коммерческие БПЛА имеют ограниченную защиту от помех и иного подобного воздействия, а также не отличаются высокими характеристиками. Кроме того, они доступны для широкого круга заказчиков и могут использоваться в самых разных целях. В случае с беспилотниками военного назначения применяются иные технологии защиты радиоканала и т.д. решения, направленные на повышение эксплуатационных характеристик. Как следствие, ПКП БПЛА, способный бороться с гражданскими аппаратами, должен иметь ограниченные возможности в деле противодействия военным комплексам.
Средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и иной аналогичной техники, не использующие «традиционные» способы поражения, могут представлять большой интерес для разных заказчиков, в том числе и для военного ведомства. В связи с этим компания «Локмас» в марте приняла участие во II военно-научной конференции «Роботизация Вооружённых Сил Российской Федерации». В рамках этого мероприятия были продемонстрированы некоторые разработки в области радиоэлектронных систем, в том числе переносной комплекс противодействия.
Несмотря на большие размеры, ПКП БПЛА STUPOR переносится силами оператора
Министерство обороны проявило интерес к новой отечественной разработке, что привело к дальнейшим интересным событиям. 3 апреля Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны провело встречу с руководителями компании «Локмас» и обсудило перспективы комплекса STUPOR. Среди прочего, в ходе этого мероприятия были определены сроки испытания системы с контролем со стороны представителей вооруженных сил. Подобная полигонная проверка была назначена на конец апреля.
27 апреля Центр боевого применения беспилотных летательных аппаратов Минобороны провел сравнительные испытания новейших отечественных систем противодействия БПЛА. Площадкой для этих тестов стал полигон Центра в г. Коломна Московской области. К испытаниям были привлечены несколько новейших отечественных систем, в том числе разработка компании «Локмас». В ходе сравнительных испытаний изделия-участники должны были поочередно «обрабатывать» беспилотники разных моделей.
В качестве условных целей использовались как гражданские, так и военные БПЛА легкого класса. Первое задание для участников состояло в подавлении условной цели с расстояния 50 м. Далее дистанция постепенно увеличивалась с шагом в 50 м. Таким способом планировалось определить минимальную дистанцию, на которой комплекс подавления перестает оказывать какое-либо влияние на цель.
В случае с ПКП БПЛА «Ступор» уверенное подавление гражданского беспилотника типа «Фантом» осуществлялось на дальностях до 650 м. Как отмечается, дальность видимости цели не превышала 400 м, из-за чего наведение приходилось осуществлять по сторонним ориентирам. В диапазоне дальностей от 650 до 850 м работа «Фантома» нарушалась лишь частично. При дальнейшем увеличении расстояния подавление прекратилось. Таким образом, при работе по гражданскому БПЛА новый отечественный комплекс противодействия заметно превысил расчетные характеристики.
Попытки противодействия военным БПЛА типов «Элерон», «Гранат» и «Орлан» завершились с ожидаемым результатом. Ни одна из представленных на испытания систем не смогла полностью подавить эту технику. В определенном диапазоне дальностей наблюдались определенные проблемы с навигацией по сигналам спутниковой системы GPS, но беспилотники сохраняли возможность использования комплекса ГЛОНАСС. Генеральный директор компании «Локмас» Дмитрий Клочков объяснил эту ситуацию. По его словам, военные БПЛА работают на других каналах связи, использующих закрытую частоту. Также он добавил, что перенастройка комплекса противодействия на «военные» частоты позволит системе STUPOR без труда обрабатывать соответствующие цели.
Комплекс "Ступор" (вверху) и опытный образец новой аналогичной системы
По результатам сравнительных испытаний был составлен протокол, который в дальнейшем должен быть использован военными для определения будущего представленных образцов радиоэлектронного оборудования. По результатам анализа имеющихся достижений и успехов военные смогут определить перспективы всего направления, а также составить планы по его развитию, как путем создания новых систем, так и при помощи модернизации имеющихся образцов. По понятным причинам, подробности подобных работ пока остаются тайной. Вероятнее всего, определенные новости из этой области появятся лишь через несколько месяцев.
Одним из результатов анализа проведенных испытаний могут стать новые задания для организаций-разработчиков существующих комплексов. Ранее руководство «Локмаса» не исключало такое развитие событий, при котором Минобороны, ознакомившись с системой «Ступор», выдаст техническое задание на ее модернизацию. После соответствующих переделок ПКП БПЛА сможет эффективно использоваться не только против гражданских беспилотников. Кроме того, развитие перспективного направления продолжается и без соответствующего заказа военного ведомства.
Необходимо отметить, что новейшие отечественные разработки в области комплексов противодействия БПЛА имеют достаточно большие перспективы в контексте гражданского и военного применения. Различные военные и гражданские объекты могут подвергаться излишнему вниманию третьих лиц или структур вероятного противника, а беспилотные летательные аппараты либо наземные или надводные их аналоги оказываются весьма эффективным средством сбора информации. Подавление каналов связи и управления, а также постановка оптических помех оказываются достаточно простыми, но эффективными средствами борьбы с чужим любопытством.
Предлагаемые системы, такие как ПКП БПЛА STUPOR также имеют еще одно важное преимущество. В отличие от зенитных средств традиционного облика, они не подразумевают использование вооружения. Как следствие, они могут применяться в разных районах без каких-либо серьезных рисков для окружающей местности, застройки и людей. Это значительно упрощает эксплуатацию комплексов, а также не накладывает никаких ограничений на их закупку и использование.
Нужно учесть, что идея создания специальных систем радиоэлектронного или оптического подавления беспилотных летательных аппаратов не является новинкой. Несколько зарубежных стран уже создали ряд подобных образцов, часть которых поступила в серийное производство, а некоторые даже успели принять участие в реальных вооруженных конфликтах. Российская промышленность вынуждена догонять зарубежных лидеров отрасли, однако первые успехи в важной области уже получены. По результатам недавних испытаний министерство обороны должно будет определить дальнейшие пути развития многообещающего направления, что в будущем позволит догнать конкурентов и, возможно, даже выйти на лидирующие позиции.
По материалам сайтов:
http://antikopter.ru/
http://redstar.ru/
http://военное.рф/
http://thefirearmblog.com/
За очень редким исключением современные беспилотные системы, как летательные аппараты, так и сухопутные либо надводные комплексы, используют радиоканалы связи и управления, а также комплектуются оптико-электронными средствами наблюдения. Таким образом, для противодействия эффективной работе подобной технике могут использоваться средства радиоэлектронного или оптико-электронного подавления. В новейшем отечественном проекте предлагается использовать оба этих подхода, что, как утверждается, позволяет получить весьма высокие характеристики.
Общий вид изделия "Ступор"
Первая отечественная система подавления беспилотных аппаратов была разработана московским ООО «Локационная мастерская» («Локмас»). Организацией-разработчиком это устройство обозначено как «переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения» (ПКП БПЛА). Кроме того, первый вариант подобного изделия получил собственное имя STUPOR.
При разработке проекта «Ступор» учитывались основные особенности современных беспилотных систем и методы их работы. Также во внимание была принята специфика гипотетического применения средств противодействия. По результатам анализа требований и возможностей был сформирован облик комплекса противодействия, обеспечивающий эффективное «поражение» разнообразных целей, но при этом не отличающегося чрезмерной сложностью конструкции или эксплуатации. Как утверждается, использовать ПКП БПЛА STUPOR может даже оператор без специальной подготовки.
Задачей комплекса «Ступор» является противодействие правильной работе беспилотных летательных аппаратов, сухопутных или надводных систем. Целью комплекса может быть любая дистанционно управляемая техника, оснащенная средствами радиосвязи и телекамерами наблюдения. В зависимости от различных факторов комплекс может подавить передачу данных и команд по радиоканалу либо помешать ведению наблюдения с применением бортовых оптико-электронных устройств.
С целью максимального упрощения транспортировки и эксплуатации ПКП БПЛА нового типа выполнен в оригинальном форм-факторе, в определенной мере напоминающем винтовку или автомат. Общая длина системы – 1,16 м, масса в рабочем положении – 5,5 кг. Для большего удобства эксплуатации в компоновке используются традиционные оружейные решения. Кроме того, предусматривается возможность установки ремня для переноски.
Устройство отличается необычным внешним видом
Внешне комплекс STUPOR представляет собой футуристического вида устройство с пластиковым корпусом сложной формы, образованным массой прямолинейных поверхностей разных форм и размеров. Передняя часть устройства, по-видимому, вмещает блок радиоэлектронного оборудования, из-за чего отличается увеличенным поперечным сечением. Антенны прикрыты радиопрозрачным многогранным кожухом, обеспечивающим защиту от механических воздействий.
Центральная часть корпуса отличается Т-образным сечением. Верхний ее элемент является продолжением кожуха антенн, тогда как нижний имеет меньшую ширину, необходимую для установки необходимых устройств. Нижний блок Т-образной части корпуса имеет трапециевидный профиль, сразу позади него имеется крупное окно, внутри которого предусматривается установка пистолетной рукоятки с кнопкой управления «оружием». Для большего удобства оператора рукоятка имеет сложную «анатомическую» форму передней кромки. Позади окна с пистолетной рукоятью корпус имеет длинный агрегат прямоугольного сечения, задняя поверхность которого выполняет функции затыльника приклада.
Как следует из имеющихся материалов, корпус собирается из нескольких крупных элементов и получает набор дополнительных крышек. Опытные образцы, используемые в испытаниях, получили радиопрозрачный кожух антенн желтого цвета, тогда как прочие детали выполнили из серого пластика. Также на левой поверхности корпуса присутствовала информационная табличка с определенными инструкциями для оператора. Корпус комплекса имеет защиту, соответствующую стандарту IP 66, что позволяет использовать систему во время дождя или снега. В ходе испытаний была подтверждена возможность эксплуатации устройства при температурах воздуха от -23°C до +30°C.
На верхней поверхности корпуса предусматриваются места для монтажа прицельных устройств. Демонстрировавшиеся образцы «Ступора» оснащались сразу двумя прицелами. На продольной оси устройства помещался серийный коллиматорный прицел, справа от него – оптический. Использование сразу двух прицелов разных типов связано с необходимостью обнаружения беспилотных аппаратов на большой дальности, недоступной невооруженному глазу.
Вид слева
ПКП БПЛА STUPOR имеет собственный аккумулятор требуемой емкости. С его помощью система может работать в течение 4 часов. На перезарядку батареи при помощи штатного зарядного устройства уходит вдвое меньшее время. Также возможно использование внешних источников энергии. В составе комплекса может использоваться сетевой адаптер, позволяющий получать питание от общих электросетей с напряжением 220 В. Другое устройство питания позволяет подключать комплекс к автомобильным системам с напряжением 12 В. При подключении к внешнему источнику питания продолжительность работы ограничивается только возможностями электроники и оператора.
Для транспортировки всех элементов комплекса противодействия беспилотникам предлагается использовать кейс требуемых размеров с требуемыми объемами. Сравнительно малые размеры и вес как самих приборов, так и их кейса позволяют транспортировать комплекс «Ступор» самыми разными способами, как на автомобильной технике, так и силами оператора.
Как ясно из полного названия, новейшая отечественная система предназначается для борьбы с беспилотными аппаратами при помощи радиоэлектронных и оптико-электронных средств. Так, один из предлагаемых способов противодействия заключается в подавлении радиоканалов управления и связи при помощи помех. В таком режиме антенное устройство излучает помехи в виде направленного луча. За счет сравнительно большой мощности помехи «глушат» канал управления, а также не позволяют беспилотнику передавать информацию на операторский пульт. Также возможно подавление сигнала навигационных спутников, вследствие чего БПЛА теряет ориентацию и не может продолжать выполнение поставленной задачи.
Последствия использования комплекса STUPOR в режиме радиоэлектронного подавления зависят от различных факторов. В зависимости от модели БПЛА, наличия и особенностей полетного задания и т.д. возможны остановка аппарата на маршруте, возвращение к исходной точке маршрута, приземление на месте потери связи и т.д. В зависимости от типа цели и ее характеристик, на подавление помехами требуется не менее 4 и не более 30 секунд. Компания «Локмас» отмечает, что при подобной работе ее комплекс только подавляет работу радиоэлектронных систем, но не наносит цели физический ущерб. Кроме того, изделие полностью безопасно для людей.
На случай использования противником оптико-электронных средств наблюдения в составе комплекса «Ступор» имеется соответствующее оборудование. Для срыва видеосъемки предлагается использовать интегрированный лазерный излучатель, работающий в видимом диапазоне. Если оптика аппарата направлена в сторону позиции ПКП БПЛА, оператор последнего может навести свое «оружие» и атаковать цель при помощи лазера. В результате этого оптика на некоторое время теряет возможность полноценной работы.
Использование комплекса
Ранее компания-производитель утверждала, что комплекс STUPOR способен подавлять беспилотные системы во всем диапазоне дальностей прямой видимости оператором. Таким образом, из-за необходимости визуального контроля цели дальность работы ограничивалась 500 м. Примечательно, что в дальнейшем удалось показать возможность работы и на больших дистанциях, однако для этого понадобились определенные специфические меры.
По сообщениям производителя, ПКП БПЛА STUPOR к настоящему времени прошел все необходимые испытания и поступил в серийное производство. Первые серийные изделия нового типа были собраны уже в прошлом году. При наличии заказов массовый выпуск такого оборудования может продолжаться и в будущем. Известно, что в этом году компания «Локационная мастерская» намерена отгрузить серийные комплексы первым гражданским заказчикам.
Следует отметить, что наибольшие перспективы новый комплекс имеет именно в гражданской сфере. Коммерческие БПЛА имеют ограниченную защиту от помех и иного подобного воздействия, а также не отличаются высокими характеристиками. Кроме того, они доступны для широкого круга заказчиков и могут использоваться в самых разных целях. В случае с беспилотниками военного назначения применяются иные технологии защиты радиоканала и т.д. решения, направленные на повышение эксплуатационных характеристик. Как следствие, ПКП БПЛА, способный бороться с гражданскими аппаратами, должен иметь ограниченные возможности в деле противодействия военным комплексам.
Средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и иной аналогичной техники, не использующие «традиционные» способы поражения, могут представлять большой интерес для разных заказчиков, в том числе и для военного ведомства. В связи с этим компания «Локмас» в марте приняла участие во II военно-научной конференции «Роботизация Вооружённых Сил Российской Федерации». В рамках этого мероприятия были продемонстрированы некоторые разработки в области радиоэлектронных систем, в том числе переносной комплекс противодействия.
Несмотря на большие размеры, ПКП БПЛА STUPOR переносится силами оператора
Министерство обороны проявило интерес к новой отечественной разработке, что привело к дальнейшим интересным событиям. 3 апреля Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны провело встречу с руководителями компании «Локмас» и обсудило перспективы комплекса STUPOR. Среди прочего, в ходе этого мероприятия были определены сроки испытания системы с контролем со стороны представителей вооруженных сил. Подобная полигонная проверка была назначена на конец апреля.
27 апреля Центр боевого применения беспилотных летательных аппаратов Минобороны провел сравнительные испытания новейших отечественных систем противодействия БПЛА. Площадкой для этих тестов стал полигон Центра в г. Коломна Московской области. К испытаниям были привлечены несколько новейших отечественных систем, в том числе разработка компании «Локмас». В ходе сравнительных испытаний изделия-участники должны были поочередно «обрабатывать» беспилотники разных моделей.
В качестве условных целей использовались как гражданские, так и военные БПЛА легкого класса. Первое задание для участников состояло в подавлении условной цели с расстояния 50 м. Далее дистанция постепенно увеличивалась с шагом в 50 м. Таким способом планировалось определить минимальную дистанцию, на которой комплекс подавления перестает оказывать какое-либо влияние на цель.
В случае с ПКП БПЛА «Ступор» уверенное подавление гражданского беспилотника типа «Фантом» осуществлялось на дальностях до 650 м. Как отмечается, дальность видимости цели не превышала 400 м, из-за чего наведение приходилось осуществлять по сторонним ориентирам. В диапазоне дальностей от 650 до 850 м работа «Фантома» нарушалась лишь частично. При дальнейшем увеличении расстояния подавление прекратилось. Таким образом, при работе по гражданскому БПЛА новый отечественный комплекс противодействия заметно превысил расчетные характеристики.
Попытки противодействия военным БПЛА типов «Элерон», «Гранат» и «Орлан» завершились с ожидаемым результатом. Ни одна из представленных на испытания систем не смогла полностью подавить эту технику. В определенном диапазоне дальностей наблюдались определенные проблемы с навигацией по сигналам спутниковой системы GPS, но беспилотники сохраняли возможность использования комплекса ГЛОНАСС. Генеральный директор компании «Локмас» Дмитрий Клочков объяснил эту ситуацию. По его словам, военные БПЛА работают на других каналах связи, использующих закрытую частоту. Также он добавил, что перенастройка комплекса противодействия на «военные» частоты позволит системе STUPOR без труда обрабатывать соответствующие цели.
Комплекс "Ступор" (вверху) и опытный образец новой аналогичной системы
По результатам сравнительных испытаний был составлен протокол, который в дальнейшем должен быть использован военными для определения будущего представленных образцов радиоэлектронного оборудования. По результатам анализа имеющихся достижений и успехов военные смогут определить перспективы всего направления, а также составить планы по его развитию, как путем создания новых систем, так и при помощи модернизации имеющихся образцов. По понятным причинам, подробности подобных работ пока остаются тайной. Вероятнее всего, определенные новости из этой области появятся лишь через несколько месяцев.
Одним из результатов анализа проведенных испытаний могут стать новые задания для организаций-разработчиков существующих комплексов. Ранее руководство «Локмаса» не исключало такое развитие событий, при котором Минобороны, ознакомившись с системой «Ступор», выдаст техническое задание на ее модернизацию. После соответствующих переделок ПКП БПЛА сможет эффективно использоваться не только против гражданских беспилотников. Кроме того, развитие перспективного направления продолжается и без соответствующего заказа военного ведомства.
Необходимо отметить, что новейшие отечественные разработки в области комплексов противодействия БПЛА имеют достаточно большие перспективы в контексте гражданского и военного применения. Различные военные и гражданские объекты могут подвергаться излишнему вниманию третьих лиц или структур вероятного противника, а беспилотные летательные аппараты либо наземные или надводные их аналоги оказываются весьма эффективным средством сбора информации. Подавление каналов связи и управления, а также постановка оптических помех оказываются достаточно простыми, но эффективными средствами борьбы с чужим любопытством.
Предлагаемые системы, такие как ПКП БПЛА STUPOR также имеют еще одно важное преимущество. В отличие от зенитных средств традиционного облика, они не подразумевают использование вооружения. Как следствие, они могут применяться в разных районах без каких-либо серьезных рисков для окружающей местности, застройки и людей. Это значительно упрощает эксплуатацию комплексов, а также не накладывает никаких ограничений на их закупку и использование.
Нужно учесть, что идея создания специальных систем радиоэлектронного или оптического подавления беспилотных летательных аппаратов не является новинкой. Несколько зарубежных стран уже создали ряд подобных образцов, часть которых поступила в серийное производство, а некоторые даже успели принять участие в реальных вооруженных конфликтах. Российская промышленность вынуждена догонять зарубежных лидеров отрасли, однако первые успехи в важной области уже получены. По результатам недавних испытаний министерство обороны должно будет определить дальнейшие пути развития многообещающего направления, что в будущем позволит догнать конкурентов и, возможно, даже выйти на лидирующие позиции.
По материалам сайтов:
http://antikopter.ru/
http://redstar.ru/
http://военное.рф/
http://thefirearmblog.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: ООО "Локационная мастерская" / antikopter.ru, Thefirearmblog.com
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