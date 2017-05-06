Верхом на нимфоманке

118 лет назад, 29 апреля 1899 года автомобиль впервые преодолел скоростной рубеж 100 километров в час. Причем это был автомобиль с электрическими двигателями. Бельгийский автогонщик Камил Женатци по прозвищу "рыжий дьявол" на электромобиле под названием "Ла жеме контан" разогнался до 105 км/ч, установив новый мировой рекорд скорости для механических безрельсовых самоходных машин. Название электромобиля можно перевести как "Постоянно недовольная" или "Вечно неудовлетворенная" - такой своеобразно-фривольный галльский юмор.Интересно, что предыдущий рекорд, принадлежавший французскому аристократу, графу Гастону де Шасслу-Лоба и установленный тоже на электромобиле, продержался менее двух месяцев. Шасслу-Лоба на электрокаре фирмы "Жанто" 4 марта 1899 года достиг скорости 92 км/ч. Результат Жентаци и его "вечно неудовлетворенной" оказался немного более стойким, он сохранял актуальность три года.Не менее интересно отметить фантастическое ускорение технического прогресса в XIX-XX веках. Ведь, для того, чтобы достичь скорости 100 км/ч человечеству понадобились десятки тысяч лет развития, а за последующие несколько десятилетий этот показатель был превышен более чем в 100 раз, позволив космическим кораблям преодолеть земную гравитацию. Справедливости ради надо сказать, что первым механическим средством передвижения, достигшим скорости 100 км/ч, был английский скоростной паровоз "Айрон Дюк", установивший этот рекорд еще в 1850 году.На заставке - Камил Женатци (действительно, в его облике есть что-то демоническое) в кабине "Ла жеме контан". Автомобиль выглядел очень оригинально, особенно - по меркам XIX века. В нем не было никаких декоративных эдлементов, а обтекаемый алюминиевый кузов, похожий на на торпеду или ракету, казалось бы, должен обеспечивать машине превосходную аэродинамику.Однако открытые элементы шасси, двигатели, а главное - сам водитель, сводили на нет все его преимущества. Своего результата машина достигла не за счет аэродинамической формы, а исключительно - благодаря двум довольно мощным электромоторам, развивавшим в совокупности 68 лошадиных сил. Каждый мотор напрямую работал на одно заднее колесо.Никакого практического смысла "Ла жеме контан" не имела и являлась чисто рекордным изделием, поскольку емкости ее аккумуляторов хватало лишь на несколько километров пробега, а перед каждым заездом батареи требовалось заряжать более двух часов. Но свою роль символа научно-технической революции она сыграла в полной мере."Ла жаме контан", украшенная лентами и цветочными гирляндами после рекордного заезда.Одна из современых музейых реплик электромобиля Жентаци. Оригинал не сохранился.Электромобиль фмирмы "Жанто", чей рекорд побила "вечно неудовлетворенная".Паровоз "Айрон Дюк" - первый рукотворный объект, достигший скорости 100 км/ч.