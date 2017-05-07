06:33 07 мая

Вечный Мосин



126 лет тому назад, 28 апреля 1891 года (по новому стилю) император Александр-III подписал распоряжение о принятии на вооружение российской армии "трехлинейной винтовки образца 1891 года". Винтовка, разработанная полковником С.И. Мосиным путем усовершенствования бельгийской системы "Наган", была выбрана как наилучшая из 25 конкурсных образцов. В том же году ее запустили в серийное производство и выпускали на протяжении 55 лет. За это время только в России было изготовлено более 37 миллионов винтовок Мосина и карабинов на их базе, а еще несколько миллионов - в других странах.

Хотя массовое производство "мосинок" было свернуто в 1945 году, они до сих пор не теряют популярности и продолжают воевать в различных "горячих точках". И до сих пор появляются новые модификации этого легендарного оружия.




Народная милиция Боливии по состоянию на 2017 год вооружена карабинами Мосина.



Снайперский расчет армии ДНР и ополченец Новороссии на захваченной украинской военной базе в районе Дебальцево.



Российские военные в Пальмире.



Филипп Киркоров с винтовкой Мосина воюет в Ираке на стороне курдов.



Сирийские басмачи тоже любят "мосинки".



Гангста нигга снайпинг в культовой компьютерной игре GTA.





В этих футуристичных "болтерах" сложно распознать исходный образец. И тем не менее...
Автор: Вячеслав Конадратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/620825.html


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Комментарии 1

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  1. Мой адрес Сегодня, 06:17
    Про американскую штурмовую винтовку М16, русский автомат АК47 и винтовку Мосина (трехлинейка).

    М16 – Клинит, когда грязная.
    AK47 – Работает, когда грязный.
    Трехлинейка – Не была снаружи чистой с момента выдачи в войска в 1891-м.

    М16 – Сотни движущихся деталей, скрепленных десятками болтов и винтов.
    AK47 – Пара десятков движущихся деталей, удерживаемых парой винтов.
    Трехлинейка – три движущихся детали, два винта.

    М16 – Владелец от жадности скорее умрет, чем поломает свою дорогущую винтовку в рукопашной.
    АК47 – Вашим автоматом можно неплохо отбиваться в рукопашной.
    Трехлинейка – Ваша винтовка, это классное копье с возможностью пострелять.

    М16 – Если сломается боек, вы отправляете винтовку на завод.
    АК47 – Если ломается боек, вы берете новый.
    Трехлинейка – Если ломается боек, вы закручиваете его на пару оборотов дальше в затвор.

    М16 – Сложнее в производстве, чем многие самолеты.
    АК47 – Используется странами, у которых нет денег на самолеты.
    Трехлинейка – Из нее сбивали самолеты.

    М16 – Под лупой плавится приклад.
    АК47 – Под лупой можно рассмотреть до сих пор работающую вместо смазки вьетнамскую грязь.
    Трехлинейка – Под лупой можно увидеть пропитавшие дерево кровь и копоть сражений.

    Любимый напиток владельца:
    М16 – Виски.
    АК47 – Водка.
    Трехлинейка – Тормозная жидкость, слитая по замерзшему стволу.

    М16 – Делает маленькую дырочку, все аккуратно, в соответствии с Женевской конвенцией.
    АК47 – Делает большую дыру, иногда отрывает конечности, не соответствует Женевской конвенции.
    Трехлинейка – Одна из причин для создания Женевской конвенции.

    М16 – Отлично отстреливает мелких грызунов.
    АК47 – Отлично отстреливает врагов.
    Трехлинейка – Отлично отстреливает легкую технику.

    М16 – Попав в реку, перестает работать.
    АК47 – Попав в реку, все равно стреляет.
    Трехлинейка – Попав в реку, сначала используется как весло, а потом как винтовка.

    М16 – Подствольник тяжел, но может положить гранату в окно за 200 метров.
    АК47 – Если что, гранату от подствольника можно забросить в окно рукой.
    Трехлинейка – Гранату в окно? Бей через стену, пуля пробивает кирпич!

    М16 – Можно поставить глушитель, небольшой патрон не дает много звука.
    АК47 – Можно поставить глушитель, но лучше просто прижимать врагов к земле непрерывным огнем.
    Трехлинейка – Нафиг глушитель, когда после первого выстрела враги оглохнут?
    М16 – Оружие для обороны.
    АК47 – Оружие для нападения.
    Трехлинейка – Оружие Победы!
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