Вечный Мосин

126 лет тому назад, 28 апреля 1891 года (по новому стилю) император Александр-III подписал распоряжение о принятии на вооружение российской армии "трехлинейной винтовки образца 1891 года". Винтовка, разработанная полковником С.И. Мосиным путем усовершенствования бельгийской системы "Наган", была выбрана как наилучшая из 25 конкурсных образцов. В том же году ее запустили в серийное производство и выпускали на протяжении 55 лет. За это время только в России было изготовлено более 37 миллионов винтовок Мосина и карабинов на их базе, а еще несколько миллионов - в других странах.Хотя массовое производство "мосинок" было свернуто в 1945 году, они до сих пор не теряют популярности и продолжают воевать в различных "горячих точках". И до сих пор появляются новые модификации этого легендарного оружия.Народная милиция Боливии по состоянию на 2017 год вооружена карабинами Мосина.Снайперский расчет армии ДНР и ополченец Новороссии на захваченной украинской военной базе в районе Дебальцево.Российские военные в Пальмире.Филипп Киркоров с винтовкой Мосина воюет в Ираке на стороне курдов.Сирийские басмачи тоже любят "мосинки".Гангста нигга снайпинг в культовой компьютерной игре GTA.В этих футуристичных "болтерах" сложно распознать исходный образец. И тем не менее...