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КНДР идет к цели сделать явью ночной кошмар США
Российские средства ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности из-за очередного ракетного пуска на территории КНДР. По предварительным данным, ракета взорвалась в воздухе, ее обломки упали в Японское море. По мнению экспертов, этим пуском Пхеньян демонстрирует желание в кратчайшие сроки довести до кондиции новую ракету, которая сможет преодолевать системы ПРО США.
В ночь на субботу на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове Пхеньян вновь провел испытания баллистической ракеты. За происходящим пристально наблюдали в Пентагоне и Японии, по чьим данным, ракета вскоре после старта взорвалась над территорией КНДР и ее обломки упали в Японское море.
Пятьдесят ракет Кима
Как заявил генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга, ракета была запущена из района Пукчана в северо-восточном направлении и пролетела около 50 км. По его словам, испытание нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому Токио по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявил решительный протест Пхеньяну. Этот пуск стал 50-м при руководстве Ким Чен Ына.
Россия тоже отслеживала полет северокорейской ракеты, так как он происходил в зоне ответственности ее воздушных сил. Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров рассказал о переводе ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боеготовности. Он допустил, что эти ракеты могут полететь в сторону России в случае технических неполадок.
«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР... Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил РФ», – заявил сенатор РИА «Новости».
В свою очередь начальник пресс-службы Тихоокеанского командования американских ВС Дэйв Бенхэм сообщил ТАСС, что запуск был зафиксирован в 23.33 мск 28 апреля и «ракета не покидала северокорейскую территорию». По данным американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, ракета не представляла угрозы США. Несмотря на это, отметил Бенхэм, США сохраняют «непоколебимую приверженность» обеспечению «безопасности союзников в лице Республики Корея и Японии».
Как сообщил СМИ источник в министерстве обороны Японии, испытания не повлияли на ситуацию в стране. Однако на 10 минут приостановилось движение по всем веткам токийского метро, на информационных табло сообщалось о «проверке безопасности». Примерно на столько же застыл железнодорожный экспресс «синкансэн», следовавший по линии Хокурику между Ниигатой и Канадзавой.
Ракетный сигнал
КНДР могла провести испытания по нескольким причинам. В регионе находится атомный авианосец США Carl Vinson, который направлен сюда для оказания давления на Пхеньян. По данным японского агентства Kyodo, в субботу он может миновать Корейский пролив и войти в Японское море, где в конце месяца примет участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи. Кроме того, пуск мог произойти в связи с намеченными на 9 мая выборами в Южной Корее.
Может быть не случайным и то, что пуск произошел спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Японии хором осудили северокорейский режим за развитие ракетно-ядерной программы.
Во время заседания глава МИД КНР Ван И призвал решать вопросы диалогом, так как силой в данном случае разногласий не побороть. Позиция России была сдержанной. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов осудил «провокационную ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна» и призвал Вашингтон с Сеулом пересмотреть решение о развертывании системы американской противоракетной обороны THAAD, которое является «дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе».
Теперь США могут ужесточить санкции в отношении КНДР, которая на этой неделе провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии.
В пятницу американский госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал реальной ядерную угрозу со стороны КНДР для Японии и Южной Кореи и призвал государства – члены СБ ООН принять новые санкции против Пхеньяна. Еще он призвал Токио и Сеул приостановить дипломатические отношения с КНДР или понизить их уровень, поскольку, по его мнению, «Северная Корея злоупотребляет своими дипломатическими привилегиями для финансирования своих незаконных программ по развитию ядерных и ракетных технологий».
Нельзя исключать привязку пуска ракеты к первым 100 дням пребывания президента США Дональда Трампа у власти. Этот срок для нового главы Белого дома истекает в субботу. За это время он сам и представители его администрации сделали немало резких заявлений в адрес КНДР. Трамп тут же отреагировал на инцидент, написав в Twitter, что «Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету». «Плохо!» – добавил он.
США опасаются, что в течение 5–10 лет Северная Корея разработает межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные достичь территории Соединенных Штатов. Такой прогноз давал бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе, специалист по ядерной программе КНДР Зигфрид Хекер.
По оценкам Пентагона, Северная Корея решила проблему миниатюризации ядерного боезаряда и установки таких боеголовок на баллистические ракеты средней дальности. Северокорейцы «могут соединить боеголовку со средством доставки», но не уверены в надежности головной части ракеты и стараются решить эту проблему, поэтому реальность подобной угрозы подстегивает нервозность, которую всякий раз демонстрируют Белый дом и Пентагон.
Ночной кошмар США
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Хрусталев подчеркнул, что для КНДР ее ракетно-ядерные возможности – единственный серьезный аргумент для сдерживания силовой операции со стороны оппонентов. Создание такого потенциала и поддержание его в адекватном состоянии невозможно без ракетных запусков.
«Для США, Южной Кореи и Японии это – ночной кошмар, ибо их противник из мальчика для битья превращается в противника, атака на которого может закончиться национальной катастрофой, во всяком случае – огромными проблемами. Для КНР и РФ КНДР в первую очередь сосед. Но ситуация сложна тем, что, с одной стороны, Москве и Пекину нужна КНДР, способная сдержать США и союзников от каких-нибудь глупостей в стиле Ближнего Востока, но с другой, не бросающая вызов текущим глобальным ракетно-ядерным раскладам. Но это несочетаемые вещи», – считает Хрусталев.
Он пояснил, что сейчас, судя по всему, КДНР проводит испытания нового поколения ракет, которые будут способны преодолевать противоракетную оборону, поэтому подобные запуски продолжатся. Интенсивность запусков снизится только после доведения ракеты до нужной кондиции. Хрусталев предположил, что сейчас испытывается образец новейшей ракеты, которая впервые была показана на военном параде 15 апреля. Судя по всему, отделяемая головная часть этой ракеты способна к маневру на конечном участке полета, что снижает вероятность ее успешного перехвата.
«По крайней мере, испытываемую ракету часто идентифицируют как некую новую версию SCUD (по траекторным параметрам). А на параде как раз показывали некую новую модификацию SCUD, с установленными в передней части аэродинамическими поверхностями. И про успешные ее испытания ранее не сообщалось. Так что это сейчас самая правдоподобная версия», – предположил он.
Что касается привязки ракетного пуска к тому или иному событию вокруг Корейского полуострова, то эксперт сомневается, что в данном случае можно говорить о том, что это чисто жест.
«В регионе постоянно происходит довольно значительная военная активность, направленная против КНДР, с другой стороны, ракеты требуют испытаний. Так что, в первую очередь, это мероприятие техническое, а уж потом все остальное», – подытожил Владимир Хрусталев.
Автор: Андрей Резчиков
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/4/29/322797.html
В ночь на субботу на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове Пхеньян вновь провел испытания баллистической ракеты. За происходящим пристально наблюдали в Пентагоне и Японии, по чьим данным, ракета вскоре после старта взорвалась над территорией КНДР и ее обломки упали в Японское море.
Пятьдесят ракет Кима
Как заявил генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга, ракета была запущена из района Пукчана в северо-восточном направлении и пролетела около 50 км. По его словам, испытание нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, поэтому Токио по дипломатическим каналам через посольство в Пекине заявил решительный протест Пхеньяну. Этот пуск стал 50-м при руководстве Ким Чен Ына.
Россия тоже отслеживала полет северокорейской ракеты, так как он происходил в зоне ответственности ее воздушных сил. Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров рассказал о переводе ПВО на Дальнем Востоке в состояние повышенной боеготовности. Он допустил, что эти ракеты могут полететь в сторону России в случае технических неполадок.
«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР... Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил РФ», – заявил сенатор РИА «Новости».
В свою очередь начальник пресс-службы Тихоокеанского командования американских ВС Дэйв Бенхэм сообщил ТАСС, что запуск был зафиксирован в 23.33 мск 28 апреля и «ракета не покидала северокорейскую территорию». По данным американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, ракета не представляла угрозы США. Несмотря на это, отметил Бенхэм, США сохраняют «непоколебимую приверженность» обеспечению «безопасности союзников в лице Республики Корея и Японии».
Как сообщил СМИ источник в министерстве обороны Японии, испытания не повлияли на ситуацию в стране. Однако на 10 минут приостановилось движение по всем веткам токийского метро, на информационных табло сообщалось о «проверке безопасности». Примерно на столько же застыл железнодорожный экспресс «синкансэн», следовавший по линии Хокурику между Ниигатой и Канадзавой.
Ракетный сигнал
КНДР могла провести испытания по нескольким причинам. В регионе находится атомный авианосец США Carl Vinson, который направлен сюда для оказания давления на Пхеньян. По данным японского агентства Kyodo, в субботу он может миновать Корейский пролив и войти в Японское море, где в конце месяца примет участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи. Кроме того, пуск мог произойти в связи с намеченными на 9 мая выборами в Южной Корее.
Может быть не случайным и то, что пуск произошел спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Японии хором осудили северокорейский режим за развитие ракетно-ядерной программы.
Во время заседания глава МИД КНР Ван И призвал решать вопросы диалогом, так как силой в данном случае разногласий не побороть. Позиция России была сдержанной. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов осудил «провокационную ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна» и призвал Вашингтон с Сеулом пересмотреть решение о развертывании системы американской противоракетной обороны THAAD, которое является «дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе».
Теперь США могут ужесточить санкции в отношении КНДР, которая на этой неделе провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии.
В пятницу американский госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал реальной ядерную угрозу со стороны КНДР для Японии и Южной Кореи и призвал государства – члены СБ ООН принять новые санкции против Пхеньяна. Еще он призвал Токио и Сеул приостановить дипломатические отношения с КНДР или понизить их уровень, поскольку, по его мнению, «Северная Корея злоупотребляет своими дипломатическими привилегиями для финансирования своих незаконных программ по развитию ядерных и ракетных технологий».
Нельзя исключать привязку пуска ракеты к первым 100 дням пребывания президента США Дональда Трампа у власти. Этот срок для нового главы Белого дома истекает в субботу. За это время он сам и представители его администрации сделали немало резких заявлений в адрес КНДР. Трамп тут же отреагировал на инцидент, написав в Twitter, что «Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету». «Плохо!» – добавил он.
США опасаются, что в течение 5–10 лет Северная Корея разработает межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные достичь территории Соединенных Штатов. Такой прогноз давал бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе, специалист по ядерной программе КНДР Зигфрид Хекер.
По оценкам Пентагона, Северная Корея решила проблему миниатюризации ядерного боезаряда и установки таких боеголовок на баллистические ракеты средней дальности. Северокорейцы «могут соединить боеголовку со средством доставки», но не уверены в надежности головной части ракеты и стараются решить эту проблему, поэтому реальность подобной угрозы подстегивает нервозность, которую всякий раз демонстрируют Белый дом и Пентагон.
Ночной кошмар США
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Хрусталев подчеркнул, что для КНДР ее ракетно-ядерные возможности – единственный серьезный аргумент для сдерживания силовой операции со стороны оппонентов. Создание такого потенциала и поддержание его в адекватном состоянии невозможно без ракетных запусков.
«Для США, Южной Кореи и Японии это – ночной кошмар, ибо их противник из мальчика для битья превращается в противника, атака на которого может закончиться национальной катастрофой, во всяком случае – огромными проблемами. Для КНР и РФ КНДР в первую очередь сосед. Но ситуация сложна тем, что, с одной стороны, Москве и Пекину нужна КНДР, способная сдержать США и союзников от каких-нибудь глупостей в стиле Ближнего Востока, но с другой, не бросающая вызов текущим глобальным ракетно-ядерным раскладам. Но это несочетаемые вещи», – считает Хрусталев.
Он пояснил, что сейчас, судя по всему, КДНР проводит испытания нового поколения ракет, которые будут способны преодолевать противоракетную оборону, поэтому подобные запуски продолжатся. Интенсивность запусков снизится только после доведения ракеты до нужной кондиции. Хрусталев предположил, что сейчас испытывается образец новейшей ракеты, которая впервые была показана на военном параде 15 апреля. Судя по всему, отделяемая головная часть этой ракеты способна к маневру на конечном участке полета, что снижает вероятность ее успешного перехвата.
«По крайней мере, испытываемую ракету часто идентифицируют как некую новую версию SCUD (по траекторным параметрам). А на параде как раз показывали некую новую модификацию SCUD, с установленными в передней части аэродинамическими поверхностями. И про успешные ее испытания ранее не сообщалось. Так что это сейчас самая правдоподобная версия», – предположил он.
Что касается привязки ракетного пуска к тому или иному событию вокруг Корейского полуострова, то эксперт сомневается, что в данном случае можно говорить о том, что это чисто жест.
«В регионе постоянно происходит довольно значительная военная активность, направленная против КНДР, с другой стороны, ракеты требуют испытаний. Так что, в первую очередь, это мероприятие техническое, а уж потом все остальное», – подытожил Владимир Хрусталев.
Автор: Андрей РезчиковПервоисточник: https://vz.ru/world/2017/4/29/322797.html
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