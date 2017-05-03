Насколько эффективен дробовик на расстоянии? Сегодня, 08:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил выяснить, насколько эффективно помповое ружье на расстоянии. 3 Сверхбыстрый помповый самозарядный автоматический дробовик "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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