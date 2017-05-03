12:18 03 мая

Насколько эффективен дробовик на расстоянии?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил выяснить, насколько эффективно помповое ружье на расстоянии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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