"Труп врага подплывает?.." Пекин играет на победу

Сколько всего написано о корейском кризисе. Сколько вопросов задано. Сколько версий выдвинуто. Самые радикальные даже бомбоубежища разыскали неподалеку от дома. Как-никак ядерная война на носу. Патриоты в очередной раз "сыграли туш" грамотной политике кремля. Либералы, наоборот, шопеновский марш "На смерть героев". "Специалисты" по Китаю рассказали о "покупке" Пекина Трампом...Всё. Зрители закупили попкорн, расселись на местах своих будущих могил. Мир ждёт начала спектакля. А начало почему-то откладывается. И все дружно решили "перейти на другие площадки". Анонсированное действо не состоялось...Тем более, что для большинства "прогрессивного человечества" было так интересно понаблюдать за массовым убийством где-то там... Подальше от Европы и США.Понятно, что ничего в этом мире не начинается и не заканчивается просто так. Президент США достаточно амбициозный человек. Да и неудача с "демонстрацией мускулов" достаточно серьёзный прокол. А в сумме всех фактов, внешняя политика Америки сегодня превратилась в череду пусть маленьких, но именно проколов. Это и операция в Мосуле, и удар "Тамагавками" по Сирии, и вот КНДР.Нам же интересно, что-же решил Пекин? За сколько "продал" Северную Корею? Да и "продал" ли вообще? Многие аналитики и эксперты вспомнили о прекращении некоторых экономических проектов между КНР и КНДР. Причем, самое интересное, при таких высказываниях умышленно не называется время прекращения. Прекратили и всё. А ведь сделано это было задолго до кризиса в регионе. Некоторые поспешили выдвинуть версию о прекращении военной помощи. А Пекин "сидел на берегу и ждал, когда проплывет труп врага". Восток дело тонкое...И дождался. Американцы всё-таки решили "поплавать". Вашингтон принял решение о развертывании на территории Южной Кореи системы ПРО THAAD. Системы новейшей и достаточно перспективной. Американские эксперты говорят о возможности уже в 2020 году создать ракеты, способные перехватывать гиперзвуковые ракеты России и Китая. По крайней мере, именно об этом заявил президент компании-разработчика (Lookheed Martin) Дуг Грэм. Разработку этих ракет для комплекса THAAD компания начинает уже в следующем году.Сегодня за пределами США находятся всего 6 пусковых установок этого типа. Они развернуты в ОАЭ. Таким образом, Южная Корея стала второй страной за пределами США, где ПРО THAAD начал свою службу. Если говорить сухим языком военных, США начали создание зональной ПРО в регионе. Именно зональное ПРО позволяет свести к минимуму возможный ущерб от применения противником баллистических ракет.Дело в том, что комплекс THAAD является системой, которая может уничтожить ракету "с двух попыток". По принципу "пуск-оценка-пуск". Именно потому эта система имеет повышенную дальность и высотность. По мнению большинства специалистов, THAAD работает на дальности до 200 км и высоте до 150 км. Предвижу вопрос о возможности промаха второй ракеты системы. Потому отвечаю сразу. В этом случае американцы вводят в действие ЗРК "Patriot". В целом же, комплекс из двух систем позволит обеспечить уничтожение почти всех ракет. Вероятность поражения ракеты двухэшелонной системой ПРО, по американским данным, 0,96.Естественно возникает вопрос о том, как эта система, точнее, размещение этой системы поможет Пекину? Теоретически всё выглядит совершенно наоборот. Китайцы будут вынуждены пересмотреть свои программы вооружения уже с учётом новой реальности. Но это именно теоретический, американский, взгляд. Без учёта реалий региона.Система ПРО THAAD спасет Сеул? Спасет Токио? Учитывая расстояния в этом регионе... Такие ракеты способны сбивать то, что пока называется ракетами КНДР? И как ПРО сможет противостоять обычным артиллерийским снарядам? Так для чего создается такая система? Точнее, против кого?Очевидно, что США играют против Китая и России. Более того, как вполне резонно высказались китайцы, новая система позволяет контролировать и вести разведку территории не только КНДР, но и КНР и РФ. Разведку! Для обеспечения работы ПРО в комплекс входят мощные РЛС обнаружения и сопровождения баллистических целей типа GBR.А вот это уже вызов. И это просто обязывает правительства этих стран реагировать. Что и сделал Пекин. Причем сделано это было достаточно жестко. Кремль пока молчит. Хотя, уверенности в том, что в телефонном разговоре, который состоялся буквально на днях, Путин не затронул эту тему, нет.И что же в итоге? А в итоге, как мне кажется, очередная американская "лужа", куда Трамп с удовольствием садится. Дожидаться реакции Пекина и Москвы по активизации собственных систем ПРО? Глупо и не продуктивно. Китай и Россия смогут купировать американскую ПРО достаточно эффективно и быстро. "Тянуть кота за хвост"? Тоже глупо. Даже учитывая начало размещения ПРО, процесс затянется до конца 2017 года. А может, и дольше.Какие действия, теперь уже вынужденные, предстоят американским дипломатам и лично президенту? Скорее всего, Пекин потребует от США новых уступок в экономической сфере. Возможно, даже "тихого" свертывания своих планов в регионе. "Мирное сосуществование", при котором Пекин "закрывает глаза" на "шевеления" в Японии и других близлежащих странах, а США прекращают поддержку японцев в вопросе доминирования на море и захвата "бесхозных" островов Китаем...В любом случае, как бы не развивались события, США будут вынуждены "задабривать" КНР дипломатически, экономически и, повторюсь, геополитически. Отсюда, в ближайшее время, до июльской встречи 20-ки, мы увидим один, как минимум, визит госсекретаря США в Пекин и активизацию китайско-американских контактов.Кстати, точно такие же перспективы и у российско-американских отношений. Президенты уже договорились об этой активизации и встрече в рамках 20-ки. Май и июнь будут жаркими. Это не прогноз погоды. Это прогноз работы внешнеполитических ведомств ведущих стран мира. Единственное, что пока покрывает "туман", какую роль во всей этой партии будет играть Европа. "Вариться в собственной скороварке" или всё-таки что-то решать. Поживем увидим.А Пекин уверенно играет на победу... Да и Москва тоже...[justify][/justify]