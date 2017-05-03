12:24 03 мая

Всемирный банк предоставил Украине кредит в 150 млн долларов. Перемога?

Большого праздника на широкой майданной улице Украине от выделения средств Всемирным банком не случилось. И о «перемоге» заявляют редкие представители украинских «элит». Дело в том, что на «структурные реформы» Всемирный банк решил выделить Украине 150 миллионов долларов. В пресс-релизе ВБ говорится о том, что эти средства должны пойти на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса.

РИА Новости приводит заявление Сату Кахконена, директора ВБ по Украине, Белоруссии и Молдавии:
У Украины большой потенциал, но сохраняются серьёзные препятствия для украинского экспорта - в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.


Всемирный банк предоставил Украине кредит в 150 млн долларов. Перемога?



Отмечено, что проекты по поддержке малого и среднего бизнеса будет воплощать в реальность Укрэксимбанк, который на основании полученного от ВБ кредита предоставит представителям украинского бизнеса субкредиты.

Всемирный банк отмечает, что средства в виде кредитов могут быть предоставлены в случае реализации проектов в сфере отопления, водоснабжения, электроэнергетики, строительства дорог, социальной защиты, включая здравоохранение.

Отмечается, что с 1992 года ВБ направил на Украину кредитов на общую сумму 12 млрд долларов. Большая часть этих кредитов не погашена до сих пор. Украинские пользователи социальных сетей выражают большие сомнения относительно того, что 150 млн долларов – та сумма, которая могла бы действительно помочь малому и среднему бизнесу, при этом уверены, что средства по целевому назначению использованы на Украине не будут.


Использованы фотографии: Pikabu
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Комментарии 51

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
    У Украины большой потенциал, но сохраняются серьёзные препятствия для украинского экспорта


    Какой еще экспорт...свою нишу УКРАИНА уже выработала на европейском рынке...дальше поставляем только проституток и мойщиков унитазов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Злой543 Сегодня, 07:01
      Это Петрухе на элитный алкоголь подгон, чтобы сивуху не пил.
      Злой543
      1. Тралл Сегодня, 07:13
        реализации проектов в сфере отопления, водоснабжения, электроэнергетики, строительства дорог, социальной защиты, включая здравоохранение

        А где в списке окраска заборов, мостов и урн? smile
        Тралл
        1. dik-nsk Сегодня, 07:25
          150 мультов баксов, это около 9 ярдов рублей.. ну, можно дороги в Киеве отремонтировать, пару барделей к Евровидению открыть, пожалуй все, перемога - однозначно
          dik-nsk
          1. polev66 Сегодня, 08:17
            не успеют распилить к евровидению
            Цитата: dik-nsk
            150 мультов баксов, это около 9 ярдов рублей.. ну, можно дороги в Киеве отремонтировать, пару барделей к Евровидению открыть, пожалуй все, перемога - однозначно
            polev66
            1. sibiryk Сегодня, 09:49
              Цитата: polev66
              не успеют распилить к евровидению
              Цитата: dik-nsk
              150 мультов баксов, это около 9 ярдов рублей.. ну, можно дороги в Киеве отремонтировать, пару барделей к Евровидению открыть, пожалуй все, перемога - однозначно
              Успеют, долго ли умеючи
              sibiryk
        2. Чёрный Сегодня, 08:01
          Это очередной узелок на шее .....кто бы не пришел к власти на украине, выбраться из этого дерьма они не смогут ещё долгие годы....если вообще выкарабкаются
          Чёрный
          1. Ныробский Сегодня, 09:11
            Цитата: Чёрный
            Это очередной узелок на шее .....кто бы не пришел к власти на украине, выбраться из этого дерьма они не смогут ещё долгие годы....если вообще выкарабкаются

            Сложно выкарабкаться, когда нет нефти, газа и золотых россыпей. Промышленность угробили, землю продали, а рынок услуг никогда не даст средств достаточных для погашения долга. Думается, что та бабуля, на фото к статье, сейчас вопит о том, что пенсии не хватает на хлеб и лекарства. Скоро останется только на хлеб, и то не факт...
            Ныробский
        3. Хагалаз Сегодня, 08:19
          Цитата: Тралл
          реализации проектов в сфере отопления, водоснабжения, электроэнергетики, строительства дорог, социальной защиты, включая здравоохранение

          А где в списке окраска заборов, мостов и урн? smile

          Вот как раз на заборы только и останется, большую часть способные люди по карманам рассуют...
          Хагалаз
    2. vovanpain Сегодня, 07:07
      У Украины большой потенциал.

      О да,просто огроменный потенциалище. yes
      vovanpain
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
        vovanpain hi
        "Украинские специалисты"
        Дык они и у нас, в России ,большим спросом пользуются laughing
        Наблюдатель2014
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:10
          Цитата: Наблюдатель2014
          Дык они и у нас, в России ,большим спросом пользуются

          и всё благодаря своей дешивизне
          ЛукичЪ
          1. kimvladimiril Сегодня, 11:31
            Демпингом занимаются...
            kimvladimiril
    3. Нормаль ок Сегодня, 09:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Какой еще экспорт...свою нишу УКРАИНА уже выработала на европейском рынке...дальше поставляем только проституток и мойщиков унитазов.

      Кроме Европы есть ещё много других импортёров украинской продукции. В прошлом году Украина стала для Китая, на пример, экспортёром кукурузы № 1.
      Нормаль ок
      1. Екатерина II Сегодня, 10:55
        Цитата: Нормаль ок
        экспортёром кукурузы № 1.

        ну по подсолнечнику и маслу мы давно на 1 месте в мире. По зерновым то да- в лидерах-но лучше бы вместо экспорта в животноводство..а то кроме курятины слишком медленно растет.
        В общем то Украина много чего производит, продает-но у пользователей ВО штампы...
        Кредит целевой. Один из многих. Я бы его вообще давал непосредственно, а не через банки Украины и чиновников.
        Екатерина II
    4. yehat Сегодня, 10:30
      украинки весьма востребованы в турции
      они любят натуральный экологически чистый продукт
      yehat
  2. Карась Сегодня, 07:02
    Несколько борделей построить смогут наверное, если подчистую не разворуют...
    Карась
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    с 1992 года ВБ направил на Украину кредитов на общую сумму 12 млрд долларов

    Загнали в долги не одно поколение. Самим (политикам) до фени, т.к. запасная площадка за кордоном подготовлена.
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
      Загнали в долги не одно поколение


      smile По сравнению с ГРЕЦИЕЙ УКРАИНА еще в приемлемом положении находится...хотя и нагнутом...но они сами выбрали этот путь .
      Тот же ЛЕХА
  4. avg-mgn Сегодня, 07:07
    Самый малый и незащищенный бизнес у П. Порошенко, он первый в очереди за кредитом! Отдайте ему, все равно остальным по 100 - 200$ не в спасение.
    avg-mgn
  5. sgazeev Сегодня, 07:12
    На похороны7 sad
    sgazeev
  6. Spartanez300 Сегодня, 07:14
    У Парашенко и К фантазия безгранична найдут куда пристроить эти деньги , например на собственные нужды .
    Spartanez300
    1. ЛукичЪ Сегодня, 08:12
      Цитата: Spartanez300
      У Парашенко и К фантазия безгранична найдут куда пристроить эти деньги

      петруха лично их пропьёт
      ЛукичЪ
  7. Михаил Крапивин Сегодня, 07:19
    Беззубая бабушка на фото - вылитая Окраина сегодня..
    Михаил Крапивин
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:06
      Эта, по моему та, которая являлась чуть ли не флагом Майдана. Представилась уже год или два назад. Теперь отчитывается за свои призывы приведшие к кровопролитию.
      rotmistr60
    2. Orionvit Сегодня, 08:17
      Беззубая бабушка на фото - вылитая Окраина сегодня..
      Это ж надо, так постареть всего за 26 лет. Вот это я понимаю, жизнь бьёт ключом. lol Ещё одного майдана, эта бабушка (украина). уже не переживёт.
      Orionvit
    3. Екатерина II Сегодня, 10:59
      Цитата: Михаил Крапивин
      Беззубая бабушка на фото - вылитая Окраина сегодня..

      Ну так мастера те кто делает новости. Фотография в статье не соответствует теме статьи. Вставлена чтобы пользователи описывали фотографию, не имеющей отношение к теме статьи.
      Если статья о кредите на развитие-то фотография бабушки с майдана не соответствует теме статьи!
      Таким образом можно анекдоты в теме про геноцид писать. Или фото с моря вставлять.
      Екатерина II
  8. Баракуда Сегодня, 07:20
    эти средства должны пойти на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса.

    Ну так мне ржать или горько смеяться ? Они там реально клоуны во всемирном банке ? Показали бы хоть одного предпринимателя малого бизнеса, которому реально помощь оказали. Нет, я не сомневаюсь - помощь окажут, но совсем другим представителям совсем "малого" бизнеса, своим да нашим...тем более война. am
    Баракуда
  9. мичман Сегодня, 07:31
    Какой прекрасный вид паночки в центре фотографии. Заглядеться можно. А ведь чья то бабушка. Зачем ей это? Честь имею.
    мичман
    1. Orionvit Сегодня, 08:12
      На майдан, помимо проплаченных, съехались все Киевские (и не только) сумашедшие. и просто люди с отклонениями в психике. Бабушка в центре, определённо одна из них. Вот он "цвет украинского народа", который на украине всем ставят в пример.
      Orionvit
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:34
    Поиздевались? Это что за сумма на такую страну? Или уже поняли, что бесполезно, дна нет в этом ведре?
    Горный стрелок
  11. Смог Сегодня, 07:34
    "Заплыв" за кредитами для "малого" бизнеса начинается! Бонус получает сильнейший! Не трудно догадаться кто.
    Смог
  12. Masya Masya Сегодня, 07:38
    строительства дорог, социальной защиты, включая здравоохранение.

    Социальная защита и здравоохранение помогут окочуриться, ну и дорогу на кладбище построить... Все по схеме...
    Masya Masya
    1. Смог Сегодня, 07:56
      Цитата: Masya Masya
      здравоохранение помогут окочуриться,

      С таким Міністером охорони здоров'я враз. Это же техасский ковбой в вышиванке женского (правда посмотришь- сумление берет, женского ли???) полу.

      Так что да! Дороги на погост строить надо!!!!!! И Срочно!!!!!
      Смог
      1. Masya Masya Сегодня, 08:11
        Дороги на погост строить надо!!!!!!

        А вот для этого и дороги не надо... только за оградой...
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 08:46
          Да этого ........ вообще под асфальт закатать надо.
          Смог
          1. Masya Masya Сегодня, 08:49
            Асфальт на него ещё тратить... на помойку, как шелудивую су..., ой собаку...
            Masya Masya
            1. Смог Сегодня, 08:53
              Разлагаться гад будет. Как бы окружающих не заразил. Страшно поверх оставлять Вот если только хлоркой посыпать, обильно?
              Смог
              1. Masya Masya Сегодня, 08:57
                Константин, что вы так переживаете... вна краине все, что можно, уже давно отравлено...
                Masya Masya
                1. Смог Сегодня, 08:59
                  Цитата: Masya Masya
                  вна краине все, что можно, уже давно отравлено...

                  Тьфу ты, забыл. what Старость, Марина, склероз. request
                  Смог
  13. Alex66 Сегодня, 08:05
    "Грех смеяться над убогими, ведь подневольные люди. И песни у них такие жалобные."
    Alex66
    1. Смог Сегодня, 08:54
      Цитата: Alex66
      И песни у них такие жалобные

      Зато про невмерлу.
      Смог
  14. Orionvit Сегодня, 08:07
    эти средства должны пойти на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса
    Что за чушь. Все экспортные квоты, которые им установил братский евросоюз, украина исчерпала за две недели января. Украинские товары, на фиг не встряли в Европе, даже уже и в России.
    Orionvit
  15. polev66 Сегодня, 08:18
    Цитата: ЛукичЪ
    Цитата: Наблюдатель2014
    Дык они и у нас, в России ,большим спросом пользуются

    и всё благодаря своей дешивизне

    походу демпинг для девок не чужд
    polev66
  16. polev66 Сегодня, 08:19
    146 % что распилят эти "субкредиты" среди своих, обанкротятся и исчезнут, а платить будут скакуны наивные
    polev66
  17. erudit 017 Сегодня, 08:34
    да нет это не перемога, это зрада, почему так, мало? ведь украина выбрала европейский путь значит каждому свидомиту евросоюз обязан платить пособие 500 евро в месяц и бесплатно выделить недвижимость в Берлине (хотя нет климат не тот) или Нице.
    erudit 017
  18. нивасандер Сегодня, 08:41
    часть пустят на выплату процентов , еще часть пойдет на проекты родственничков типа строительства альпийской горки для детишек в Черкассах за 999000 долларов.Ну и Лехус 570 для Наталки Халченко , а че он один пусть два будет
    нивасандер
  19. KIBL Сегодня, 08:48
    Ежели эту сумму разделить на кол-во населения "страны" то выходит где то по 3,5 доллара на нос.Вот это ПЕРЕМОГА!!!!УРЯ!!!!
    KIBL
  20. Бензорез Сегодня, 09:29
    Сто пятьдесят лимонов это неплохая сумма например для меня. Для страны конечно это ноль. Ничего серьезного на эти деньги не сделаешь, поэтому самым правильным будет рассовать их по карманам.
    Всё таки какая отвратительная рожа на фотографии!..
    Бензорез
  21. annodomene Сегодня, 10:07
    Ну х.з. По моему мнению жить в кредит - как-то не очень здорово. Может быть для внешней экономической политики государства это хорошо?
    annodomene
  22. кирилл750 Сегодня, 10:58
    В сраде праздник распил очередной подачки
    кирилл750
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