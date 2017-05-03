Всемирный банк предоставил Украине кредит в 150 млн долларов. Перемога?

У Украины большой потенциал, но сохраняются серьёзные препятствия для украинского экспорта - в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.

Большого праздника на широкой майданной улице Украине от выделения средств Всемирным банком не случилось. И о «перемоге» заявляют редкие представители украинских «элит». Дело в том, что на «структурные реформы» Всемирный банк решил выделить Украине 150 миллионов долларов. В пресс-релизе ВБ говорится о том, что эти средства должны пойти на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса. РИА Новости приводит заявление Сату Кахконена, директора ВБ по Украине, Белоруссии и Молдавии:Отмечено, что проекты по поддержке малого и среднего бизнеса будет воплощать в реальность Укрэксимбанк, который на основании полученного от ВБ кредита предоставит представителям украинского бизнеса субкредиты.Всемирный банк отмечает, что средства в виде кредитов могут быть предоставлены в случае реализации проектов в сфере отопления, водоснабжения, электроэнергетики, строительства дорог, социальной защиты, включая здравоохранение.Отмечается, что с 1992 года ВБ направил на Украину кредитов на общую сумму 12 млрд долларов. Большая часть этих кредитов не погашена до сих пор. Украинские пользователи социальных сетей выражают большие сомнения относительно того, что 150 млн долларов – та сумма, которая могла бы действительно помочь малому и среднему бизнесу, при этом уверены, что средства по целевому назначению использованы на Украине не будут.