12:27 03 мая

Российские игры: Кремль бросит вызов мировой демократии

Крупная западная пресса намекает: русские вот-вот бросят вызов тем государствам, которые являются проводниками демократии в мире и опираются в своей политике на международные организации. В Кремле задумали создать новый глобальный баланс сил — такой, какой нравится Кремлю.


В. В. Путин. Фото: kremlin.ru


Энди Акин (Andy Akin), ассистент профессора в области исследований национальной безопасности в eSchool Университета штата Нью-Йорк, в газете «The Washington Post» поведал миру о русской «Великой стратегии».


Напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией, возникшая недавно из-за «влияния Москвы в Сирии», представляет собой новейшую главу в «саге», посвящённой российской игре — «Великой стратегии», полагает автор.

Под «Великой стратегией» аналитик понимает «широкие усилия» государства по использованию всех имеющихся инструментов власти с целью формирования новой международной системы, которая будет работать на её создателя. «Великая стратегия России» выходит далеко за рамки определения приоритетов. Кремль задумал «привить» международному сообществу «интересы России», убеждён американский автор.

Конечно, товарищ Путин не рекламирует открыто «Великую стратегию». И всё же внешнеполитические инициативы России за последние полгода дали «чёткую картину» целей хозяина Кремля. Стратегия нацелена на три элемента: создание нового, более благоприятного баланса сил в международной системе; расширение доступа к новым рынкам с целью получения финансирования и открытия возможностей экспорта; активного влияния на бывшем советском пространстве.

1. Создание полицентричного мира и препятствий для западных институтов.

Россия надеется перестроить существующую международную систему, ориентированную на Запад. Другие влиятельные акторы должны уважать интересы России, а не считать её цели противоречащими однополярному порядку. Русские намерены оспаривать решимость НАТО, радоваться раздорам в ЕС, пытаться манипулировать избирательными процессами в США и Франции, полагает Акин. Здесь же он указывает на развитие партнёрства России и Китая.

2. Открытие рынков и устранение режима санкций.

Это тоже элемент «Великой стратегии». Кремль хочет денежных поступлений в государственную казну. Это возможно при помощи получения доступа к экспортным рынкам вооружения, нефти и газа. Краткосрочной целью является сокращение или устранение экономических санкций. Санкции, напоминает автор, в сочетании с низкими ценами на нефть и газ «успешно нанесли удар по путинскому режиму и многим внутрироссийским экспортным фирмам».

3. Региональные усилия.

Москва вновь демонстрирует силу в былой традиционной сфере влияния (постсоветской), а заодно и в новых регионах. Российское государство стремится формировать внешнюю политику соседних государств и оказывать сильное влияние на правящие коалиции. Кроме того, политика России, анонсированная Путиным в марте 2014 года («вскоре после аннексии Крыма», напоминает эксперт), направлена «на защиту русского населения за рубежом».

4. Неофициальная дополнительная цель: приобретение лояльности.

Несколько последних книг о Путине и его стиле руководства показывают, убеждён автор, что «одной из центральных характеристик путинского режима является передача государственных средств в частные руки». «Личное обогащение лояльных элит, — пишет Акин, — олицетворяет стиль Путина: действовать безнаказанно, вне ограничений со стороны традиционных правительственных учреждений». Автор рассказывает о «стандартных процедурах» в виде «поощрения личной лояльности прибыльными контрактами, ведения переговоров об откатах» и прочем. В этом контексте упоминаются «друзья и родственники». Следовательно, делает вывод Акин, поддержка авторитета Путина и заодно «Великой стратегии» обеспечивает доступ к капиталу друзьям и союзникам.

Эти «основополагающие элементы стратегии» помогают объяснить внешнеполитические результаты, к которым стремится Россия: возражать Западу, создавшему мировой порядок после Второй мировой войны — порядок, основанный «на международных организациях, расширении демократии и защите прав человека».

Российское правительство, уверен аналитик, «настойчиво добивается возвращения к государственно-ориентированному международному порядку с акцентом на реальную политику: когда страны действуют в соответствии со своими потребностями и воспринимаемыми возможностями, а не в соответствии с моральными убеждениями по поводу внешней политики».

Впрочем, добавим, Акин не знает, насколько в США осознают степень опасности русской игры. Не знает он и того, учитывают ли в Белом доме «стратегию» Кремля, направленную на разрушение старого мирового порядка. Наконец, неизвестно ему и то, намеревается ли Дональд Трамп хоть как-то противостоять Путину.

Он многого не знает, зато ему всё известно про Путина.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 57

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:38
    В Кремле задумали создать новый глобальный баланс сил — такой, какой нравится Кремлю.
    Фото к статье "убило" laughing Путин В В с таким выражением .Ну чистый диктатор.Чтобы они запели, если бы в России резко во внешней политике Сталин И В.объявился.
    Наблюдатель2014
    1. Вас Влад Сегодня, 07:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      Фото к статье "убило" Путин В В с таким выражением .Ну чистый диктатор.Чтобы они запели если в России резко во внешней политике Сталин И В.объявился.

      Ага, совсем от рук отбился winkНе хочет в американские демократические игры играть!Особенно вот это не вписывается в их понятия
      «интересы России»
      Вас Влад
      1. hirurg Сегодня, 07:52
        Очередное, ничем неподтвержденное бла-бла-бла очередного аналитика.
        Типа Россия стремится. Ну да, стремится жить, и живет.
        hirurg
        1. dik-nsk Сегодня, 08:10
          «Великая стратегия России» выходит далеко за рамки определения приоритетов
          Темнейший джедай Владимир и Звезда смерти для западной демократии laughing
          Эти «основополагающие элементы стратегии» помогают объяснить внешнеполитические результаты, к которым стремится Россия
          а разве это не те же элементы, что и у западных дерьмократов? найди три отличия называется, аналитег, б...
          dik-nsk
        2. cniza Сегодня, 08:12
          Зашевелился гадюшник , значит мы все делаем правильно.
          cniza
          1. NIKNN Сегодня, 11:35
            автор жжет.
            Это как обвинить в стиле: "Россия стремится жить" wink (в место Россия подставляется любая другая) good
            NIKNN
        3. НасРать Сегодня, 08:50
          Цитата: hirurg
          Очередное, ничем неподтвержденное бла-бла-бла очередного аналитика.
          Типа Россия стремится. Ну да, стремится жить, и живет.


          Всё подтверждается.... Первомай в Лондоне, как тут без руки Кремля? laughing :



          НасРать
          1. 34 регион Сегодня, 11:01
            08.50. НасРать! Обалдеть! Мы тут старательно хороним Советскую символику, а она вот так в Лондоне нарисовалась! Да ещё и портрет Сталина! И какое то ещё изречение его! Нда! Наверно если появится новый Сталин, то он будет не из России. Хотя и Сталин то был и не русским по нации, а осетином. Но глаза на лоб от ролика у меня конечно вылезли! Очень удивил!
            34 регион
        4. словак Сегодня, 10:35
          посмотрите статью на Русской весне: http://rusvesna.su/news/1493761146
          словак
      2. Чёрный Сегодня, 08:13
        Запад с упорством маньяка продолжает лепить из нас врага. А что касается демократии на западе.. laughing смешно об этом заикаться.....у папуасовв джунглях её куда больше.....
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 08:23
          Они этого не хотят понимать , а тем более воспринимать другую точку зрения и мы будем для них врагами , так было всегда и похоже так будет и дальше.
          cniza
          1. санчо Сегодня, 09:42
            другой точки зрения для них не существует!
            санчо
        2. yuriy55 Сегодня, 09:23
          Цитата: Чёрный
          Запад с упорством маньяка продолжает лепить из нас врага.

          А в чём должна состоять наша "дружба" с Западом они вам не рассказали? Что такого интересного мы им можем предложить, чего у них не продаётся за деньги? Именно поэтому мы для них пока что - враги...Но, ещё двадцать лет моисеи поводят народ по пустыне и всё встанет на свои места...
          yuriy55
      3. JBlack Сегодня, 11:21
        Чьи интересы??? России?? Когда деньги компаний переведут в Россию, откажутся от воровства наших денег, тогда да, он займется нашими интересами, а то что он там типа хочет - это его проблемы, хватит уже играть в сверхдержаву что Николай 2 что всякие Сталины и иже с ними, больше заботятся о своих рейтингах и влиянии в мире, мне с этого, как и Вам, как то побоку, я живу внутри России и хочу чтобы вокруг меня был порядок и сытая жизнь ( хотите голодать и с суровой миной сидеть с автоматом и ждать прихода НАТО, ваше дело, только оно никогда не прейдет, ему это не нужно, голод и так сделает все за них, за джинсы же развалили союз, хотя всего то надо было производить их и давать людям), а так всегда страны больше разваливались из-за огромной потенции Вождя и невозможности народом эту потенцию поддерживать, так что Вова давай уже займись страной, а не своей потенцией, нам на нее по боку.
        JBlack
    2. сибиралт Сегодня, 08:14
      Демократия у каждого своя, но подальше от её "проводников"! belay
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:25
        Цитата: сибиралт
        Демократия у каждого своя, но подальше от её "проводников"! belay


        Вот вот , "проводники" сидели бы у себя и делали бы что хотели , нет им надо и других в свой "гей клуб" записать , для сбора "взносов".
        cniza
    3. Околоточный Сегодня, 08:33
      Помните "Ералаш", когда по машине времени подросток вызвал Сталина? "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!". ", ты бы ещё Берию вызвал". laughing Вы думаете уже ПОРА?
      Околоточный
      1. 34 регион Сегодня, 11:04
        08.33. Околоточный! А что!? Про Берию это мысль! Уж получше Медведева был бы.
        34 регион
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41
    Прочитал статью и задумался what

    А зачем тогда ООН нужна...если мировой порядок определяет НАТО...ГОСДЕП США...БРЮССЕЛЬ... в ООН отпадает тогда всякая необходимость.
    И единственным противовесом остается РОССИЯ и в некоторой степени КИТАЙ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Вас Влад Сегодня, 07:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А зачем тогда ООН нужна...если мировой порядок определяет НАТО...ГОСДЕП США...БРЮССЕЛЬ... в ООН отпадает тогда всякая необходимость.

      ООН был нужен как арбитр когда был СССР,так сказать между равными,а сейчас пока мы только в пути к многополярному миру!Когда он реально будет, ООН придётся работать как надо!
      Вас Влад
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:56
        Когда он реально будет, ООН придётся работать как надо!

        Дай то БОГ.
        Но данный момент в мире главенствует право сильного а не право закона ,и ООН как арбитр ничего не может сделать.
        Тот же ЛЕХА
        1. Вас Влад Сегодня, 08:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          мире главенствует право сильного

          Это право всегда было и всегда будет, не надо заблуждаться!Все бумажки действуют пока они выгодны для сторон и не поменялся военный баланс!А когда он меняется в действие вступает право сильного!
          Вас Влад
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
            Это право всегда было и всегда будет, не надо заблуждаться!

            На кого и на что тогда должна опираться обиженная сторона?

            На закон или образно говоря на пахана со своими понятиями?
            Тот же ЛЕХА
            1. Вас Влад Сегодня, 08:08
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              На кого и на что тогда должна опираться обиженная сторона?
              На закон или образно говоря на пахана со своими понятиями?

              На Господа Бога и пахана конечно,ну это если жить хочешь,а если нет и готов ответить, то ждите демократических бомбардировок!А что в нашей мировой истории было по другому?Не хочешь кормить свою армию,будешь кормить чужую hi
              Вас Влад
            2. Вас Влад Сегодня, 08:14
              Я вам больше скажу winked Почему демократии не воюют друг с другом?Да потому что всё ихнее хозяйство своё, общее, корпоративное lol
              Вас Влад
            3. cniza Сегодня, 08:16
              На кого и на что тогда должна опираться обиженная сторона?

              На закон или образно говоря на пахана со своими понятиями?


              Всегда была опора на сильного , потому что он гарант работы закона , который выгоден сильному и по другому , к сожалению , не будет.
              cniza
    2. Masya Masya Сегодня, 07:56
      А зачем тогда ООН нужна...


      Играть, и в случае чего прикрыться...
      Masya Masya
    3. Карась Сегодня, 08:04
      Глядя на бездействие ООН по поводу Донбасса, Сирии давно задумываюсь о том зачем она нужна и зачем там вообще находиться...
      Карась
    4. Хагалаз Сегодня, 08:12
      ООН/США/Брюссель все это ширма для структур не желающих позиционировать себя официально. Именно с ними предстоит соперничать Кремлю в достижении своих интересов.
      Рассуждая о какой либо долгосрочной стратегии Кремля, считаю нужным задуматься, а сформировалась ли какая то национально ориентированная правящая элита, заинтересованная и способная проводить долгосрочную политику. На западе подобные элиты действуют уже веками, а Российские первый раз были уничтожены в 17м и после крушения КПСС , если конечно можно говорить о какой то приемственности Советских партийных элит.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Прочитал статью и задумался what
      А зачем тогда ООН нужна...если мировой порядок определяет НАТО...ГОСДЕП США...БРЮССЕЛЬ... в ООН отпадает тогда всякая необходимость.
      И единственным противовесом остается РОССИЯ и в некоторой степени КИТАЙ.
      Хагалаз
    5. МВГ Сегодня, 09:12
      Для Тот же ЛЕХА. Инициатором создания Лиги наций был Николай 2, инициатором создания ООН - Сталин И.В. И то, и другое низвели "заокеанские друзья" до марионеточных образований подкупом и шантажом. А Россия с начала 20 в. по 90-е годы этого века была основным игроком в международных сообществах против планов США. И так и будет дальше, может быть, в форме участия в новом международном образовании, а может быть и в существующем. Но будет.
      МВГ
    6. yuriy55 Сегодня, 09:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И единственным противовесом остается РОССИЯ и в некоторой степени КИТАЙ.

      Вот же какой интересный противовес Россия... belay И , в некоторой степени Китай... laughing
      Не трудно привести пропорции "противовесомости" Ну, к примеру, доля ВВП в мировом сообществе в целом и на душу населения? Сама доля населения (в СССР мы были на третьем месте)? Ах...совсем забыл, мы же наступаем Китаю на пятки по количеству миллионеров...Или это так Индонезия пишется... laughing Но можно сравнить: Китай - 1 300 000, Россия - 92 000, США - 2 400 000...
      Это наши купленные СМИ вещают нам, что Россия в мире - о-го-го!!! Нет у нас права диктовать свою "царскую волю" там...Здесь - можно, здесь "электорат всё схавает" ибо с каждым годом ему жить становится лучше, жить становится веселее...Так говорят...
      yuriy55
    7. 34 регион Сегодня, 11:13
      07.41. Лёха! Ну как зачем!? Это же элементарно Ватсон! Одно дело когда какое либо действие будет проводить США и совсем другое дело когда это делает коалиция стран! Тут вроде как обидно. Почему ему можно? А в коалиции: Это же все решили! Одно дело когда ты сам права качаешь, другое дело когда проставился по поллитра и собрал компанию. А компания против не будет. Ты же финансируешь банкет! Конечно компаньоны тоже трохи башляют. Но это чтобы они тебя не считали за неумного ЛО. И смысл этих международных компаний сводится к одному, У кого деньги (кто финансирует), тот и командир!
      34 регион
  3. sabakina Сегодня, 07:54
    Цитата: Наблюдатель2014
    Фото к статье "убило" laughing Путин В В с таким выражением .Ну чистый диктатор.Чтобы они запели, если бы в России резко во внешней политике Сталин И В.объявился.

    Да уж. Встретишься с взглядом такого человека и язык сразу отсохнет. И чем то сзади запахнет...
    sabakina
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:00
      И чем то сзади запахнет...


      У антисталинистов истерика начнется и в их воспаленных мозгах миллиарды покойников лично съеденных СТАЛИНОМ будут выстраиваться вдоль дороги и кресты с гробами летать со свистом по полю начинают.
      Тот же ЛЕХА
    2. yuriy55 Сегодня, 09:42
      Цитата: sabakina
      Встретишься с взглядом такого человека и язык сразу отсохнет. И чем то сзади запахнет...

      Самый важный аспект пропустила. У Иосифа Виссарионовича шея и спина прямые...
      yuriy55
  4. КАРЛСОН Сегодня, 07:58
    Для них демократия это святое, так как это свобода мнений.
    А мнений, как они уверены, может быть только два " Или наше или неправильное"
    КАРЛСОН
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:59
    Одного не пойму, что Энди Акин усмотрел плохого в тех четырех пунктах? Этим занимаются все уважающие себя страны, а Сша в первую очередь.
    rotmistr60
  6. Orionvit Сегодня, 08:01
    Демократия и раньше, как система была сомнительна. А теперь во многих странах, которые с помощью насильной демократизации (цветные революции, бомбёжки, войны, перевороты, кредиты МВФ) вкусили её сполна, "демократия", это матерное слово.
    Orionvit
    1. Siegen Сегодня, 08:16
      В сферу деятельности "демократии" входит слово "гей".
      Ради этого приезжала (после двухлетнего перерыва) Меркель в Россию к Путину.
      Жаль , что у Путина ( из-за этических соображений) не применялось матерное слово...

      Siegen
      1. Orionvit Сегодня, 08:35
        В сферу деятельности "демократии", входит всё, что в традиционных культурах почти всех народов считалось грязным и постыдным. А при демократии, всё "нормально", делай что хочешь, лишь бы не покушался на основы самой "демократии".
        Orionvit
        1. yuriy55 Сегодня, 09:50
          Цитата: Orionvit
          В сферу деятельности "демократии"

          ДЕМОКРАТИЯ (от греч. demos – народ и kratos – власть) форма государственно-политического устройства общества, при которой народ является источником власти.

          По их представлению это звучит так:
          ДЕМОКРАТИЯ (от англ. demos (people) – народ) форма государственно-политического устройства общества, при которой американский народ является источником власти для всех других.
          yuriy55
          1. 34 регион Сегодня, 11:23
            09.50. Юрий! Может я и ошибаюсь. Но народом считались лица имеющие рабов. Если у олигархов есть работники, они народ. и имеют власть. Если у тебя работников нет, то нет у тебя и права голоса. Кажется так трактуется выражение о народе. hi
            34 регион
  7. Monster_Fat Сегодня, 08:07
    Ну, что сказать... одно слово "иксперт", коих уже "тьма" и которые делают себе имидж на Путине. Они наверное каждый день Богу молятся чтобы он продлил годы правления Путина, иначе что они без него делать будут...потеряют "источник" стабильного дохода...
    Monster_Fat
  8. Farid05 Сегодня, 08:17
    Хотелось бы чтобы это было правдой, но пока это называется фигней собачьей, так как нам реально нечего предложить миру и тем более западу, кроме орудий убийства.
    Farid05
  9. vladimirvn Сегодня, 08:18
    ..Кремль бросит вызов мировой демократии...
    Только не демократии а существующему миропорядку, под диктатом США и европейских союзников. Нас это не устраивает. И мы меняем правила. Если мы покажем силу и результат, найдутся попутчики.
    vladimirvn
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    У амеров когнитивный диссонанс. "Бензоколонка" ( в их представлении) вдруг заявила о своих интересах. Попытались прижать эту бензоколонку, а она оказалась "зубастой". Что делать? Мир рушится wassat
    Горный стрелок
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:25
      Это называется "разрыв шаблона". yes
      Monster_Fat
  11. Раффлезия Сегодня, 08:34
    Цитата: "Конечно, товарищ Путин не рекламирует открыто «Великую стратегию»"

    Раффлезия
  12. mikh-korsakov Сегодня, 08:34
    Рассуждения мистера Акина напомнили мне беседу "пикейных жилетов".
    mikh-korsakov
  13. Монархист Сегодня, 08:38
    Камрады, хочу ответить етому перцу Акину.
    1.Естественное желание государства,чтоб его уважали и считались с его интересами. Это должно лишь приветствоваться.
    2. А Великобритания или США не хотят поступлений дениг в государственную казну? Тогда отдайте вашу казну нам.
    3. Если бы политику по защите своих соотечественников проживающих в других странах проводила фрау Меркель или мисис Мэй,или мисье Оланд,Акина был бы спокоен?
    4. "Личное обогащение лояльных элит,но это во всех странах "демократии и прогресса или регресса"(откуда посмотреть)
    Ентот перец умом и фантазией не отличается:взял и поставил в вину ВВП все то,что у них почитается.
    Господин Чувакин, вследующий раз не тратьте время на подобную ахинею.
    Монархист
  14. Монархист Сегодня, 08:40
    Цитата: rotmistr60
    Одного не пойму, что Энди Акин усмотрел плохого в тех четырех пунктах? Этим занимаются все уважающие себя страны, а Сша в первую очередь.

    Вот и я тоже самое сказал.
    Монархист
  15. МВГ Сегодня, 09:15
    "Российское правительство, уверен аналитик, «настойчиво добивается возвращения к государственно-ориентированному международному порядку с акцентом на реальную политику: когда страны действуют в соответствии со своими потребностями и воспринимаемыми возможностями" - да! И только так! Насмотрелись уже на транснациональные корпорации. Хватит!
    МВГ
    1. yuriy55 Сегодня, 10:00
      Цитата: МВГ
      Насмотрелись уже на транснациональные корпорации. Хватит!

      Слушайте, тут бы внутри с российскими госкорпорациями разобраться. Найти, увидеть их планов и дел громадьё...Порядок бы навести в плане расходования бюджетных средств и получения хотя бы какой-то отдачи (не 1,1 - 1,4%), видимой в руках и кошельках граждан (большинства)...А вы уже насмотрелись на транснациональные... lol
      yuriy55
  16. Тургон Сегодня, 09:16
    Что вы в серьезном издании " Военное Обозрение " бред всякий печатаете, самим не противно.
    Тургон
  17. ИванИванов Сегодня, 09:41
    Кремль и должен создавать политику которая выгодна ему, а кому еще?
    ИванИванов
  18. Berkut24 Сегодня, 10:16
    русские вот-вот бросят вызов тем государствам, которые являются проводниками демократии

    А вот здесь возникают вопросы. Можно сказать что Россия вынуждена принять эстафету по продвижении демократии вввиду того что старые продвиженцы уже лет как 200 не справляются.
    Berkut24
  19. жека76 Сегодня, 12:09
    помню смотрел передачу воскресный вечер с Соловьёвым и там один украинский эксперт хвастался тем что порошенко аж 15 минут проговорил с трампом(кстати по английски tramp-переводится как потаскуха)-ну да ладно-ведущий его тогда остановил тем что россия не собирается бежать к украинскому хозяину(трампу)и нам как бы плевать на то что они поговорили с ним дольше чем Путин.многим из вас друзья хочу сказать у России другой путь развития и нам не по дороге с европой но важно вытерпеть этот путь и не поддаватся на провокации со стороны всяких 5 колон-ходорковский -навальный и остальная шушура
    жека76
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