Российские игры: Кремль бросит вызов мировой демократии
Крупная западная пресса намекает: русские вот-вот бросят вызов тем государствам, которые являются проводниками демократии в мире и опираются в своей политике на международные организации. В Кремле задумали создать новый глобальный баланс сил — такой, какой нравится Кремлю.
Энди Акин (Andy Akin), ассистент профессора в области исследований национальной безопасности в eSchool Университета штата Нью-Йорк, в газете «The Washington Post» поведал миру о русской «Великой стратегии».
Напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией, возникшая недавно из-за «влияния Москвы в Сирии», представляет собой новейшую главу в «саге», посвящённой российской игре — «Великой стратегии», полагает автор.
Под «Великой стратегией» аналитик понимает «широкие усилия» государства по использованию всех имеющихся инструментов власти с целью формирования новой международной системы, которая будет работать на её создателя. «Великая стратегия России» выходит далеко за рамки определения приоритетов. Кремль задумал «привить» международному сообществу «интересы России», убеждён американский автор.
Конечно, товарищ Путин не рекламирует открыто «Великую стратегию». И всё же внешнеполитические инициативы России за последние полгода дали «чёткую картину» целей хозяина Кремля. Стратегия нацелена на три элемента: создание нового, более благоприятного баланса сил в международной системе; расширение доступа к новым рынкам с целью получения финансирования и открытия возможностей экспорта; активного влияния на бывшем советском пространстве.
1. Создание полицентричного мира и препятствий для западных институтов.
Россия надеется перестроить существующую международную систему, ориентированную на Запад. Другие влиятельные акторы должны уважать интересы России, а не считать её цели противоречащими однополярному порядку. Русские намерены оспаривать решимость НАТО, радоваться раздорам в ЕС, пытаться манипулировать избирательными процессами в США и Франции, полагает Акин. Здесь же он указывает на развитие партнёрства России и Китая.
2. Открытие рынков и устранение режима санкций.
Это тоже элемент «Великой стратегии». Кремль хочет денежных поступлений в государственную казну. Это возможно при помощи получения доступа к экспортным рынкам вооружения, нефти и газа. Краткосрочной целью является сокращение или устранение экономических санкций. Санкции, напоминает автор, в сочетании с низкими ценами на нефть и газ «успешно нанесли удар по путинскому режиму и многим внутрироссийским экспортным фирмам».
3. Региональные усилия.
Москва вновь демонстрирует силу в былой традиционной сфере влияния (постсоветской), а заодно и в новых регионах. Российское государство стремится формировать внешнюю политику соседних государств и оказывать сильное влияние на правящие коалиции. Кроме того, политика России, анонсированная Путиным в марте 2014 года («вскоре после аннексии Крыма», напоминает эксперт), направлена «на защиту русского населения за рубежом».
4. Неофициальная дополнительная цель: приобретение лояльности.
Несколько последних книг о Путине и его стиле руководства показывают, убеждён автор, что «одной из центральных характеристик путинского режима является передача государственных средств в частные руки». «Личное обогащение лояльных элит, — пишет Акин, — олицетворяет стиль Путина: действовать безнаказанно, вне ограничений со стороны традиционных правительственных учреждений». Автор рассказывает о «стандартных процедурах» в виде «поощрения личной лояльности прибыльными контрактами, ведения переговоров об откатах» и прочем. В этом контексте упоминаются «друзья и родственники». Следовательно, делает вывод Акин, поддержка авторитета Путина и заодно «Великой стратегии» обеспечивает доступ к капиталу друзьям и союзникам.
Эти «основополагающие элементы стратегии» помогают объяснить внешнеполитические результаты, к которым стремится Россия: возражать Западу, создавшему мировой порядок после Второй мировой войны — порядок, основанный «на международных организациях, расширении демократии и защите прав человека».
Российское правительство, уверен аналитик, «настойчиво добивается возвращения к государственно-ориентированному международному порядку с акцентом на реальную политику: когда страны действуют в соответствии со своими потребностями и воспринимаемыми возможностями, а не в соответствии с моральными убеждениями по поводу внешней политики».
Впрочем, добавим, Акин не знает, насколько в США осознают степень опасности русской игры. Не знает он и того, учитывают ли в Белом доме «стратегию» Кремля, направленную на разрушение старого мирового порядка. Наконец, неизвестно ему и то, намеревается ли Дональд Трамп хоть как-то противостоять Путину.
Он многого не знает, зато ему всё известно про Путина.
В. В. Путин. Фото: kremlin.ru
Энди Акин (Andy Akin), ассистент профессора в области исследований национальной безопасности в eSchool Университета штата Нью-Йорк, в газете «The Washington Post» поведал миру о русской «Великой стратегии».
Напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией, возникшая недавно из-за «влияния Москвы в Сирии», представляет собой новейшую главу в «саге», посвящённой российской игре — «Великой стратегии», полагает автор.
Под «Великой стратегией» аналитик понимает «широкие усилия» государства по использованию всех имеющихся инструментов власти с целью формирования новой международной системы, которая будет работать на её создателя. «Великая стратегия России» выходит далеко за рамки определения приоритетов. Кремль задумал «привить» международному сообществу «интересы России», убеждён американский автор.
Конечно, товарищ Путин не рекламирует открыто «Великую стратегию». И всё же внешнеполитические инициативы России за последние полгода дали «чёткую картину» целей хозяина Кремля. Стратегия нацелена на три элемента: создание нового, более благоприятного баланса сил в международной системе; расширение доступа к новым рынкам с целью получения финансирования и открытия возможностей экспорта; активного влияния на бывшем советском пространстве.
1. Создание полицентричного мира и препятствий для западных институтов.
Россия надеется перестроить существующую международную систему, ориентированную на Запад. Другие влиятельные акторы должны уважать интересы России, а не считать её цели противоречащими однополярному порядку. Русские намерены оспаривать решимость НАТО, радоваться раздорам в ЕС, пытаться манипулировать избирательными процессами в США и Франции, полагает Акин. Здесь же он указывает на развитие партнёрства России и Китая.
2. Открытие рынков и устранение режима санкций.
Это тоже элемент «Великой стратегии». Кремль хочет денежных поступлений в государственную казну. Это возможно при помощи получения доступа к экспортным рынкам вооружения, нефти и газа. Краткосрочной целью является сокращение или устранение экономических санкций. Санкции, напоминает автор, в сочетании с низкими ценами на нефть и газ «успешно нанесли удар по путинскому режиму и многим внутрироссийским экспортным фирмам».
3. Региональные усилия.
Москва вновь демонстрирует силу в былой традиционной сфере влияния (постсоветской), а заодно и в новых регионах. Российское государство стремится формировать внешнюю политику соседних государств и оказывать сильное влияние на правящие коалиции. Кроме того, политика России, анонсированная Путиным в марте 2014 года («вскоре после аннексии Крыма», напоминает эксперт), направлена «на защиту русского населения за рубежом».
4. Неофициальная дополнительная цель: приобретение лояльности.
Несколько последних книг о Путине и его стиле руководства показывают, убеждён автор, что «одной из центральных характеристик путинского режима является передача государственных средств в частные руки». «Личное обогащение лояльных элит, — пишет Акин, — олицетворяет стиль Путина: действовать безнаказанно, вне ограничений со стороны традиционных правительственных учреждений». Автор рассказывает о «стандартных процедурах» в виде «поощрения личной лояльности прибыльными контрактами, ведения переговоров об откатах» и прочем. В этом контексте упоминаются «друзья и родственники». Следовательно, делает вывод Акин, поддержка авторитета Путина и заодно «Великой стратегии» обеспечивает доступ к капиталу друзьям и союзникам.
Эти «основополагающие элементы стратегии» помогают объяснить внешнеполитические результаты, к которым стремится Россия: возражать Западу, создавшему мировой порядок после Второй мировой войны — порядок, основанный «на международных организациях, расширении демократии и защите прав человека».
Российское правительство, уверен аналитик, «настойчиво добивается возвращения к государственно-ориентированному международному порядку с акцентом на реальную политику: когда страны действуют в соответствии со своими потребностями и воспринимаемыми возможностями, а не в соответствии с моральными убеждениями по поводу внешней политики».
Впрочем, добавим, Акин не знает, насколько в США осознают степень опасности русской игры. Не знает он и того, учитывают ли в Белом доме «стратегию» Кремля, направленную на разрушение старого мирового порядка. Наконец, неизвестно ему и то, намеревается ли Дональд Трамп хоть как-то противостоять Путину.
Он многого не знает, зато ему всё известно про Путина.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти