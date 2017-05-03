12:22 03 мая

Т-50 будет способен уничтожать корабли

Как сообщает интернет-газета « Известия », Т-50 оснастили новейшей тактической противокорабельной крылатой ракетой Х-35УЭ. Её возможности позволяют уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику. Её оборудование нейтрализует воздействие радиоэлектронных помех и наведение зенитных противоракет.

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) пояснили, что испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ранее ракета уже использовалась на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.

Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой. Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.

- пояснил главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев.




С его слов, учитывая габариты ракеты, она будет устанавливаться не внутри отсеков вооружения самолета, а на внешних подвесках.
Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) стартовала в 1982 году в качестве ответа на появление французской ракеты MM38 Exocet. Они прекрасно себя зарекомендовали в ходе Фолклендской войны. Благодаря им Аргентина потопила британский эсминец «Шеффилд», контейнеровоз и серьезно повредила эсминец «Гламорган». В российском ВМФ Х-35 оснащались все типы кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.

Модернизированная версия ракеты получила индекс «У» — универсальная, благодаря возможности её расположения на кораблях, самолетах, вертолетах и береговых ракетных комплексах. Она имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса составляет 550 кг, из которых 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.

Ориентирование на цель обеспечивает двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В указанном режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, исходящие от радиолокаторов кораблей противника. По этой причине Х-35УЭ не распознается радиолокационными станциями. Она в состоянии распознавать не только корабли и морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.

Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений. Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.

— рассказал редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Западными аналогами Х-35УЭ являются авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. При этом российская ракета в отличие от них в бою не использовалась. Однако можно предположить, что Х-35УЭ превосходит их, так как они не имеют пассивного режима наведения.


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Комментарии 67

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  1. 100502 Сегодня, 07:56
    Когда он пойдёт в серию это уже будет хлам
    100502
    1. Александр романов Сегодня, 07:59
      Цитата: 100502
      Когда он пойдёт в серию это уже будет хлам

      Узнаи спеца по коменту.
      Александр романов
      1. dik-nsk Сегодня, 08:06
        Её возможности позволяют уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели
        бла-бла, чую с этим стремлением универсальности и впихивания всего и вся, эта наша гравицапа никогда не выйдет в серию
        dik-nsk
        1. просто экспл Сегодня, 08:22
          а чего тут универсального, просто прицепили возможность пуска Урана .
          беспокоит больше то что везти будут на наружных балках , это увеличивает ЭПР .
          правда учитывая что Уран применяется по слабым целям то вряд ли небольшое увеличение ЭПР тут доставит большие хлопоты . про цель авианосец они тут явно преувеличили .
          просто экспл
          1. dik-nsk Сегодня, 08:29
            да я не про конкретно Х-35УЭ, а общий тренд с Т-50, мы посмеиваемся над Ф-35 и распилом на нем, но он хотя бы есть, пусть и с недостатками, а у самих пока все только "будет", обидно, эх, не хватает Лаврентия Павловича с шарашками
            dik-nsk
            1. bulvas Сегодня, 08:47
              Цитата: dik-nsk
              ... обидно, эх, не хватает Лаврентия Павловича с шарашками


              Мечтаете поработать в шаражке?

              Так это было для специалистов, остальные шли в ГУЛАГ.

              Вы себя к каким относите?
              bulvas
              1. dik-nsk Сегодня, 08:50
                если бы была польза стране - поработал бы, а в чем проблема? ааа, вы наверно из этих, что шарашки по либерастным пост-перестроечным временам представляете? ну, с кровавым гэбистом и Берией, жующим младенцев? wink
                Берия был Велик как организатор, и да, я б хотел видеть его на месте Рогозина, думаю, толку было бы в разы больше
                dik-nsk
                1. bulvas Сегодня, 08:53
                  Цитата: dik-nsk
                  если бы была польза стране - поработал бы, а в чем проблема?


                  Так идите работайте, кто мешает?
                  Не обязательно в шаражку, пойдите в ОАК, предложите свой план, как в сжатые сроки довести самолет до готовности.
                  Вам хорошую зарплату дадут, ордена, уважать будут.

                  Можете попросить отдельный барак с охраной - тоже выделят, если того стоите
                  bulvas
                  1. dik-nsk Сегодня, 08:55
                    Вам хорошую зарплату дадут
                    не, там уже Рогозин-младший место занял)))
                    а, если без шуток, наука не мой профиль, так что никак, я же указал "если бы была польза", ферштейн?
                    dik-nsk
                    1. bulvas Сегодня, 08:57
                      Цитата: dik-nsk
                      наука не мой профиль, так что никак, я же указал "если бы была польза", ферштейн?


                      Это и без пояснений понятно.

                      Цитата: dik-nsk
                      не, там уже Рогозин-младший место занял)))


                      Извините, сразу не разглядел Ваш уровень, действительно, Вам не в шаражку - сразу в кремлевский кабинет ...

                      bulvas
                      1. dik-nsk Сегодня, 09:26
                        пока нет к сожалению, на региональном уровне, есть к чему стремиться hi
                        dik-nsk
                      2. ИванИванов Сегодня, 09:54
                        Цитата: bulvas
                        Так это было для специалистов, остальные шли в ГУЛАГ.

                        шарашки не есть хорошо, вероятно мера вынужденная, апартаменты 100% лучше, но зачем распространять либеральную мягко говоря неправду про "остальные шли в ГУЛАГ"
                        ИванИванов
                      3. jjj Сегодня, 10:04
                        Цитата: bulvas
                        Вам не в шаражку - сразу в кремлевский кабинет ...

                        К сожалению, вакансии кремлевских операторов клининга уже заняты
                        jjj
                      4. dik-nsk Сегодня, 10:06
                        Так это было для специалистов, остальные шли в ГУЛАГ.
                        Вы себя к каким относите?

                        Можете попросить отдельный барак с охраной - тоже выделят, если того стоите

                        а добавляете цитаты в свои комменты после того как на них уже ответили, это чтобы в диалоге умнее выглядеть? laughing
                        dik-nsk
                2. jonhr Сегодня, 10:18
                  так если на пользу стране то можете организовать этакий без оплаты труда лагерь и пойти поработать на общественных началах. своих единомышлеников пригласить . или нет личной инициативы и всё мечтаете что вас туда сошлют? laughing это уже мазохизм какой-то раз об этом мечтаете laughing
                  забыл добавить. с ограниченной пайкой и неограниченными сроками пребывания. а то прожирать государственные харчи как-то непатриотично
                  jonhr
              2. 210окв Сегодня, 10:15
                А остальные это кто?Честные работяги-трудяги,или все же те кто нарушил тогдашние законы,плохие или хорошие они не были..?Мои родители и родственники жили в то время,и их было много.Что то ни кто из них не пострадал от "кровавого"...
                Цитата: bulvas
                Цитата: dik-nsk
                ... обидно, эх, не хватает Лаврентия Павловича с шарашками

                Мечтаете поработать в шаражке?
                Так это было для специалистов, остальные шли в ГУЛАГ.
                Вы себя к каким относите?
                210окв
                1. bulvas Сегодня, 11:42
                  Цитата: 210окв
                  А остальные это кто?Честные работяги-трудяги,или все же те кто нарушил тогдашние законы,плохие или хорошие они не были..?Мои родители и родственники жили в то время,и их было много.Что то ни кто из них не пострадал от "кровавого"...


                  Туполев с Королевым тоже нарушили тогдашние законы?
                  Шпионили в пользу Индонезии?


                  Что было - то было, победили, это главное.

                  Сейчас, какие могут быть шаражки?
                  Люди просто жили в стране, трудились, не самую маленькую зарплату получали, квартиры.
                  Стоило открыть границы - миллионы уехали, Израиль новые отрасли промышленности создал на основе наших специалистов, стал одним из ведущих производителей в области вооружений и хай-тека, сколько наших трудится в США, Германии, Европе.

                  Только заикнитесь, что будет возврат к принудительному труду - ни одного стоящего инженера в стране не останется
                  bulvas
          2. Слесарь Сегодня, 08:44
            Цитата: просто экспл
            про цель авианосец они тут явно преувеличили .

            Не надо быть таким кровожадным ,опыт маккейна показал belay ,что даже легкая ракета попавшая на палубу во время подготовки к полетам -это минимум три недели ремонта ,а для военных действий этого за глаза,пусть себе болтается корыто . laughing
            Слесарь
      2. паниковский Сегодня, 08:13
        Цитата: Александр романов
        Узнаи спеца по коменту.

        Поддержал. Птицу видно по полёту, а добра молодца по соплям. Пословица.
        паниковский
        1. cniza Сегодня, 08:20
          Цитата: 100502
          Когда он пойдёт в серию это уже будет хлам


          Пора идти и помирать , все пропало... " не дождётесь".
          cniza
    2. LostCoast Сегодня, 08:15
      145кг боевая часть.Лоханку какую потопить хватит.Нужна ядерная БЧ...
      LostCoast
      1. просто экспл Сегодня, 08:23
        ЯБЧ на Уране ? Вы смеетесь ?
        она будет только на тяжелых корабельных ПКР .
        а Х-35 это против малых кораблей . даже обычный ЭМ для нее сложноватая цель .
        просто экспл
        1. LostCoast Сегодня, 08:29
          Нет.После предложения 152мм ядерных снарядов для АРМАТЫ,я вполне серьёзен wassat
          LostCoast
        2. А1845 Сегодня, 09:57
          Цитата: просто экспл
          она будет только на тяжелых корабельных ПКР .

          уже не будет тяжелых ПКР, везде внедряем калибры, как хрущев - кукурузу
          А1845
  2. игорка357 Сегодня, 07:56
    хорошо конечно,только самолетов пока раз-два...
    игорка357
  3. Monster_Fat Сегодня, 07:59
    Ага. Только название статьи надо продолжить: ".......в необозримом будущем". laughing
    Monster_Fat
    1. Dante Сегодня, 09:28
      С названиями, да и вообще с качествами статей в последнее время беда... По сути, ведь не Т-50 уничтожает корабли, а Х-35, а сделать она это может хоть с ПАКа, хоть с МИГа, хоть с СУ, хоть с Бал-а, пусть тот даже и не летает. Ей все равно. Только чтобы пройти ПВО современных кораблей надо дать массовый залп данного изделия, двух ракет (по одной на крыло) тут явно недостаточно, в особенности если речь идет об авианосце как указано в статье. Топить же мелочь с помощью новейшего истребителя (когда и если он пойдет в серию), отвлекая его от выполнения более приоритетных задач - логика на уровне женской. И зачем тогда поднимать бучу? Лишь для того чтобы показать что наши поезда самые поезда? Так лица "мусульманской принадлежности" в Сирии занимаясь селекцией ещё более причудливых животных скрещивали.
      Dante
  4. тлауикол Сегодня, 08:00
    Ракета на подвеске превратит стеллс в мишень, в чем тогда смысл возиться с незаметностью столько лет
    тлауикол
    1. Santa Bear Сегодня, 08:09
      Главное чтобы была возможность если возникнет такая необходимость. Это не значит,что эти ракеты будут постоянно вешать на внешнюю подвеску. Любой истребитель 5го поколения имеет такую опцию, все целиком зависит от боевой задачи.
      Santa Bear
      1. san4es Сегодня, 08:24
        Ка-52 с ракетой
        san4es
      2. тлауикол Сегодня, 08:30
        NSM во внутреннем отсеке две влазят, а наши что пилят?
        тлауикол
        1. san4es Сегодня, 09:19
          Брюхо F-35

          ...один из 2-х отсеков
          san4es
          1. тлауикол Сегодня, 10:10

            нсм в отсеке
            тлауикол
  5. cniza Сегодня, 08:02
    При этом российская ракета в отличие от них в бою не использовалась. Однако можно предположить, что Х-35УЭ превосходит их, так как они не имеют пассивного режима наведения.


    Есть где проверить , просто необходимо.
    cniza
    1. yuriy55 Сегодня, 10:10
      Цитата: cniza
      Есть где проверить , просто необходимо.

      Послушайте, дядя (а, может быть, и тётя)! Мы тут в очереди который год просим проверить С-400, а вы...Там и "папа всех бомб" уже другую "маму" нашёл...А уж "Смерчи" с разным оснащением ГЧ ( в том числе и термобарической ГЧ) в очереди до самой Сирии стоят...Про всякие "Бастионы" уже и не вспоминаю...Знаю - есть... soldier
      yuriy55
  6. sabakina Сегодня, 08:09
    С его слов, учитывая габариты ракеты, она будет устанавливаться не внутри отсеков вооружения самолета, а на внешних подвесках.

    Всё! Щас "любители" F-35 яростно запищат "Ну и где-же ваша невидимость?" laughing
    -Где же ваша невесооомость невесооомость?
    -Да ты отключи свои магнитные ботинки, и оттолкнись посильнее...
    sabakina
  7. RASKAT Сегодня, 08:20
    Х-35 дозвуковая ракета. Что бы наверняка наверно на внешней подвеске повесят какой нибудь П-800 Оникс? Или Х-31 очередной раз модернизируют до приемлемой дальности.
    RASKAT
    1. san4es Сегодня, 09:24
      Разнообразная размерность БК

      san4es
    2. Meliodous Сегодня, 09:38
      Оникс великоват будет. На самолет то влезет(брамос цепляли помнится), а вертушке точно тяжеловат. Кстати, Брамос на Сушки цепляли между гондол двигателей, у т-50 там отсек вооружений. Вопрос: влезет ли оникс туда?
      Х-31 - возможно.
      С другой стороны, наши вероятные так сказать партнеры на свои самолеты вешают максимум гарпуны, и вроде не жалуются, так может Уран и не столь плохо как кажется?
      Meliodous
      1. RASKAT Сегодня, 10:49
        Может проще будет послать вместо Т-50 с Х-35, какой нибудь Ту-22 с Х-22 или лучше с Х-32 тем более ракета принята на вооружение в прошлом году.
        Заходить так с Козырей wassat
        RASKAT
  8. НЕКСУС Сегодня, 08:33
    Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений.

    Учитывая,что ПАК ФА не будет массовым,назревает вопрос-Зачем впихивают в него все и вся ,лишь бы сказать,что он будет способен заменить все машины 4-го поколения?
    НЕКСУС
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 08:43
      Ну подождите, ведь МО ещё не озвучило количество закупаемых самолётов. Если заказ будет от 250шт. то можно говорить о массовых закупках. Пока от людей слышал цифру 150-180 с возможным увеличением заказа на 30-50 бортов. Вполне себе массовое производство.
      Рашнэйрфорс
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:49
        Цитата: Рашнэйрфорс
        Ну подождите, ведь МО ещё не озвучило количество закупаемых самолётов. Если заказ будет от 250шт. то можно говорить о массовых закупках

        Реальная цифра до 25 года-55-60 бортов. Тяжелый МФИ по определению не может быть массовым. Во всех ВВС массовым является ЛФИ(легкий фронтовой истребитель). К тому же,Т-50 не дешевая игрушка,а печатного станка как у матрассов у нас нет. Помимо проекта ПАК ФА есть проекты ПАК ДА,ТУ-160М2,ПАК ТА,ПАК ДП,А-100,сверхскоростного ударного вертолета и это только,что касаемо наших ВКС...а есть еще армия и флот ,в которых тоже есть проекты ,такие как Сармат например или эсминец Лидер...
        НЕКСУС
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 09:40
          А откуда инфа про 55-60 бортов? Ещё вопрос- это количество серийных самолётов, которые планируется закупить ВСЕГО для ВКС? Или к 25му году с последующим увеличением заказа?
          Рашнэйрфорс
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:59
            Цитата: Рашнэйрфорс
            А откуда инфа про 55-60 бортов?

            Это реальная цифра ,которая отображает действительные наши возможности на сегодняшний день.
            Цитата: Рашнэйрфорс
            Или к 25му году с последующим увеличением заказа?

            Разговор идет о закупке 55-60 бортов ДО 25 года с последующим увеличением заказа...но повторюсь-тяжелый МФИ не может быть массовым.
            НЕКСУС
    2. Monster_Fat Сегодня, 08:48
      Зачем "впихивают"? Может для того чтобы было что рапортовать наверх о "продвижении" программы, когда нет возможности рапортовать о действительных успехах, коих и не предвидится в ближайшем(и не столь ближайшем) будущем...
      Monster_Fat
    3. dauria Сегодня, 09:24
      Учитывая,что ПАК ФА не будет массовым,назревает вопрос....


      Э-хе-хе... Тут другой вопрос назревает. Какой самолёт тогда у нас будет массовым ? Супостат вон определился уже с F-35. Китайцы вон что-то кумекают в этом плане. А наш планер Су-27 уже ,похоже, выбрал все резервы модернизации. Нам остаётся только и гнать Т-50 большой серией. Чем больше- тем дешевле обойдётся. И модификации его под все задачи тактической и оперативной глубины (от перехватчика до бомбера) делать. Планер-то в принципе и по дальности, и по нагрузке хороший получился. Плюс малая ЭПР. Что ни болтай, а машина неплохая. А начинка - она и раньше устаревала и менялась быстрей самолёта. Всё же у F-35 есть неисправимый недостаток- мелковат он , все задачи не потянет.
      dauria
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:44
        Цитата: dauria
        Тут другой вопрос назревает. Какой самолёт тогда у нас будет массовым ?

        Я как-то уже говорил-массовым будет ЛФИ поколения 5 (или ,учитывая сегодняшние реалии,средний МФИ),а так же ,видимо в пополаме с МИГ-35. Соотношение тяжелыхк легким истребителям в ВВС(ВКС) было на один тяж,два легких.
        Цитата: dauria
        Нам остаётся только и гнать Т-50 большой серией

        Надорвемся...причем весьма быстро.
        Цитата: dauria
        Чем больше- тем дешевле обойдётся.

        Цену оптимизировать до 30-40 миллионов не получится.Да и во многих случаях тяжелый МФИ элементарно избыточен.
        Цитата: dauria
        Что ни болтай, а машина неплохая.

        Истребитель замечательный.А с двигателем второго этапа станет вообще превосходным.
        Цитата: dauria
        Всё же у F-35 есть неисправимый недостаток- мелковат он , все задачи не потянет.

        А он и не нужен для всех задач. У матрассов есть для более специфических задач ящеры и Ф-15...
        НЕКСУС
    4. alexmach Сегодня, 12:01
      Меня совсем другая фраза в статье удивила
      Ранее ракета уже использовалась на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.

      Вот какой сейчас новый самолет предается морской авиации? Су-30? так может с ним надо в первую очередь интегрировать и тестировать Х-35? Он и массовый и многофункциональный и вроде в морской авиации есть.

      Возможно на СУ-34 также опробовать её смысл имеет.
      alexmach
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:03
        Цитата: alexmach
        Вот какой сейчас новый самолет предается морской авиации? Су-30? так может с ним надо в первую очередь интегрировать и тестировать Х-35? Он и массовый и многофункциональный и вроде в морской авиации есть.

        Под Су-30 вояют ПКР Брамос ,а в дальнейшем и Брамос-2(гиперскоростную).
        НЕКСУС
        1. alexmach Сегодня, 12:06
          Так их ведь только ещё ваяют, индусы и как-то очень не спешно. И почему бы самолету не иметь возможность нести разнообразное вооружение?
          alexmach
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:10
            Цитата: alexmach
            Так их ведь только ещё ваяют, индусы и как-то очень не спешно. И почему бы самолету не иметь возможность нести разнообразное вооружение?

            Индусы уже адаптировали Брамос под 30-е...если мне не изменяет склероз,то СУ-30 может нести одну такую ракету...тишина про Брамос-2 и Брамос-мини
            НЕКСУС
  9. zivXP Сегодня, 08:44
    При этом российская ракета в отличие от них в бою не использовалась.

    Есть возможность потренироваться.
    zivXP
  10. Тургон Сегодня, 09:11
    Что вы народу впариваете ерунду про потопленные авиносцы. При дальности 260 км им можно потопить только гражданское судно или военный корабль без серьезной ПВО. Т-50 получится довольно дорогостоящим и применять его против АУГ это бред, тем более построят их не более одной эскадрильи и то для парадов и будут беречь их, как Гитлер свой Тирпиц.
    Тургон
    1. yehat Сегодня, 09:44
      при чем тут АУГ?
      что, на море больше целей нету?
      и не дороже боевого корабля т50 получается, ну никак.
      yehat
  11. Тень тьмы Сегодня, 09:38
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    А Т-100 будет поражать "Звезду смерти" таская боеприпас на тросу! Тфу! Ещё самих самолётов нет в ВКС, а уже хвалимся его боевыми качествами! И зачем делать самолёт с малой заметностью и обвешивать его потом боеприпасами увеличивающими его заметность?
    Тень тьмы
  12. yehat Сегодня, 09:43
    никто не отменял и такой тактики, без ракеты
    yehat
  13. aleksfill Сегодня, 09:43
    " Т-50 будет способен уничтожать корабли..."
    А он, что уже летает, строится серийно, поставляется в войска?
    aleksfill
    1. Muvka Сегодня, 10:03
      А где связь цитаты с вашим вопросом? Там вроде ясно написано - будет. А вообще да, строится серийно. В этом году в войска поступят 5 серийных образцов.
      Muvka
  14. yehat Сегодня, 09:46
    все-таки габариты некоторых ракет удивляют.
    yehat
  15. kos 75 Сегодня, 10:09
    Все будет да будет.Да когда он уже пойдет в войска?
    kos 75
  16. А1845 Сегодня, 10:12
    Эти клоуны своим рекламным трепом только очерняют хороший самолет.
    А1845
  17. Чёрный Полковник Сегодня, 10:15
    Цитата: 100502
    Когда он пойдёт в серию это уже будет хлам

    Ух ты! Ихсперт оценивает и каментирует. Слушать ВСЕМ!!!
    Чёрный Полковник
  18. Комментарий был удален.
  19. dik-nsk Сегодня, 10:23
    jjj,
    Цитата: jjj
    Цитата: bulvas
    Вам не в шаражку - сразу в кремлевский кабинет ...

    К сожалению, вакансии кремлевских операторов клининга уже заняты

    это Ваш предел мечтаний? сочувствую, ну, ничего, найдете работу попроще
    dik-nsk
  20. abc_alex Сегодня, 11:07
    Да простят меня эксперты и специалисты, но на мой не искушённый взгляд, лучше потратить силы и деньги на то, чтобы подружить П-800 Оникс и Су-34. А то как-то странно, авиационный вариант основной ракеты ВМФ заявлен, а носителей для него нет. Или проделать ту же операцию для Ту-22М. Всё-таки вешать ракеты на внешнюю подвеску самолёту с пониженной ЭПР несколько странно. Не его это дело ПКРы таскать.
    abc_alex
    1. Manul Сегодня, 11:48
      Цитата: abc_alex
      Да простят меня эксперты и специалисты, но на мой не искушённый взгляд, лучше потратить силы и деньги на то, чтобы подружить П-800 Оникс и Су-34. А то как-то странно, авиационный вариант основной ракеты ВМФ заявлен, а носителей для него нет. Или проделать ту же операцию для Ту-22М. Всё-таки вешать ракеты на внешнюю подвеску самолёту с пониженной ЭПР несколько странно. Не его это дело ПКРы таскать.

      Как не специалист наверное с вами соглашусь в каком-то плане. Но для Т-50 совсем не помешает такая ракета. Задач для всех может хватить. И потом у ракеты тоже может быть понижена ЭПР и формой и покрытием, и абсолютно демаскирующим фактором она быть может и не будет являться. А лишняя незаметность еще никому не мешала, по любому дистанция обнаружения будет меньше, чем у Су-34.
      Manul
  21. Manul Сегодня, 11:43
    Её возможности позволяют уничтожать любые морские цели
    Правильнее было бы написать - "поражать". Ох уж эти журналисты.
    Manul
  22. Холуай Сегодня, 11:48
    Меня вот больше Авионика волнует! А вот с ней у нас нелады...что аж к нищей Индии с поклоном вдарились,отдавая той секреты в Геометрии....
    Холуай
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