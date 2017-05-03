Т-50 будет способен уничтожать корабли
Как сообщает интернет-газета « Известия », Т-50 оснастили новейшей тактической противокорабельной крылатой ракетой Х-35УЭ. Её возможности позволяют уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику. Её оборудование нейтрализует воздействие радиоэлектронных помех и наведение зенитных противоракет.
В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) пояснили, что испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ранее ракета уже использовалась на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.
- пояснил главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев.
С его слов, учитывая габариты ракеты, она будет устанавливаться не внутри отсеков вооружения самолета, а на внешних подвесках.
Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) стартовала в 1982 году в качестве ответа на появление французской ракеты MM38 Exocet. Они прекрасно себя зарекомендовали в ходе Фолклендской войны. Благодаря им Аргентина потопила британский эсминец «Шеффилд», контейнеровоз и серьезно повредила эсминец «Гламорган». В российском ВМФ Х-35 оснащались все типы кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.
Модернизированная версия ракеты получила индекс «У» — универсальная, благодаря возможности её расположения на кораблях, самолетах, вертолетах и береговых ракетных комплексах. Она имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса составляет 550 кг, из которых 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.
Ориентирование на цель обеспечивает двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В указанном режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, исходящие от радиолокаторов кораблей противника. По этой причине Х-35УЭ не распознается радиолокационными станциями. Она в состоянии распознавать не только корабли и морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.
— рассказал редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Западными аналогами Х-35УЭ являются авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. При этом российская ракета в отличие от них в бою не использовалась. Однако можно предположить, что Х-35УЭ превосходит их, так как они не имеют пассивного режима наведения.
В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) пояснили, что испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены. Ранее ракета уже использовалась на палубных истребителях МиГ-29К/КУБР, ударных вертолетах Ка-52.
Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой. Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.
- пояснил главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев.
С его слов, учитывая габариты ракеты, она будет устанавливаться не внутри отсеков вооружения самолета, а на внешних подвесках.
Разработка ракеты Х-35 (по классификации НАТО AS-20 Kayak) стартовала в 1982 году в качестве ответа на появление французской ракеты MM38 Exocet. Они прекрасно себя зарекомендовали в ходе Фолклендской войны. Благодаря им Аргентина потопила британский эсминец «Шеффилд», контейнеровоз и серьезно повредила эсминец «Гламорган». В российском ВМФ Х-35 оснащались все типы кораблей водоизмещением от 5 тыс. т.
Модернизированная версия ракеты получила индекс «У» — универсальная, благодаря возможности её расположения на кораблях, самолетах, вертолетах и береговых ракетных комплексах. Она имеет складывающиеся крылья и укороченный воздухозаборник. Ее стартовая масса составляет 550 кг, из которых 145 кг приходится на боевую часть. Скорость полета — 300 м/с. Дальность применения — 260 км.
Ориентирование на цель обеспечивает двухдиапазонная головка самонаведения. Первый режим ее работы — активный. При нем машина на доли секунды включает систему наведения для поиска цели. Второй и основной — пассивный. В указанном режиме ракета не сканирует пространство, а ловит импульсы, исходящие от радиолокаторов кораблей противника. По этой причине Х-35УЭ не распознается радиолокационными станциями. Она в состоянии распознавать не только корабли и морской транспорт, но и нефтехранилища, портовые объекты, сухопутную бронетехнику.
Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений. Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.
— рассказал редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Западными аналогами Х-35УЭ являются авиационный вариант французской AM-39 Exocet и американский AGM-84 Harpoon. При этом российская ракета в отличие от них в бою не использовалась. Однако можно предположить, что Х-35УЭ превосходит их, так как они не имеют пассивного режима наведения.
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