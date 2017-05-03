" Т-50 будет способен уничтожать корабли..."

Мы проверили совместимость бортового оборудования истребителя с ракетой. Ракета включена в состав бортового вооружения самолета.

Интеграция ракеты Х-35УЭ в состав бортового вооружения истребителя Т-50 позволит ему полностью заменить собой машины предыдущих поколений. Применение в его вооружении новых крылатых ракет сделает Т-50 многофункциональным ударным истребителем, способным бороться как с воздушными целями, так с морскими и береговыми.