Тайная жизнь Рузи Назара: от вермахта до работы в ЦРУ

Когда 1 января 1917 года в солнечном городе Маргилане, что в Ферганской долине, в узбекской семье родился мальчик, которого назвали Рузи Назаром, его отец Джемшид Умирзакоглу, занимавшийся производством и торговлей шелком, и предположить не мог, что его сын спустя несколько десятилетий станет германским офицером, американским дипломатом и получит баронский титул. Нет, семья Рузи Назара была вполне обеспеченной и знатной по меркам Маргилана. Мать происходила из богатого кокандского рода, получила домашнее образование и владела арабским и персидским языками.Однако уже спустя считанные месяцы после рождения Назара политическая ситуация в Туркестане изменилась до неузнаваемости. В России рухнула монархия, и революционные преобразования пришли и на землю Средней Азии. Все попытки местных басмачей при поддержке турецкой, а затем и британской разведки воспрепятствовать утверждению большевизма в Средней Азии оказались тщетными. Туркестан стал советским. Тем не менее, отдельные противники советской власти из числа религиозно-консервативных кругов, бывших купцов и аристократов, продолжали сопротивление. В 1927 году старший брат Рузи Назара Кари Юлдашев был арестован и вскоре расстрелян за участие в антисоветском движении. Обеспокоенный глава семейства предпочел дать Рузи Назару современное образование, чтобы спасти сына от нерадостных перспектив последовать по стопам старшего брата. Назар закончил среднюю школу в советском Маргилане, а затем поступил в Ташкентский экономический институт. Амбициозный юноша вступил в комсомол, а затем и в партию, однако вскоре был временно исключен за националистический уклон. Лишь поездка в Москву и встреча с высокопоставленными работниками позволили Назару восстановиться в партии и не потерять надежд на карьеру в советском государственном аппарате.В январе 1941 года Рузи Назара, 24-летнего на тот момент молодого человека, призвали в ряды РККА. Может быть, затем он бы спокойно демобилизовался, вернулся бы в родной Маргилан или в Ташкент и работал бы до пенсии экономистом, а то и руководителем на каком-нибудь предприятии. Но началась Великая Отечественная война и именно она стала поворотным моментом в жизни Рузи Назара, навсегда поставив точку в советском периоде его биографии и закрыв ему путь в Советский Союз. Практически сразу же после начала ВОВ Рузи Назар был переброшен в составе своей части на фронт. Воевать ему пришлось на территории Украинской ССР. Сотни тысяч уроженцев Узбекистана доблестно сражались с гитлеровскими захватчиками. Был шанс стать таким и у Рузи Назара. Однако, спустя несколько недель боев, Рузи Назар был тяжело ранен и отстал от своего подразделения. Он скрывался в доме у украинской семьи, но затем все же его взяли в плен немцы. Как и многим другим представителям поволжских, кавказских и среднеазиатских народов, Рузи Назару предложили перейти на сторону гитлеровцев. Тогда из числа уроженцев советской Средней Азии формировался Туркестанский легион. В отличие от большинства своих земляков, Рузи Назар это предложение принял. Он был зачислен унтер-офицером в одно из подразделений Туркестанского легиона. По мнению Рузи Назара, сражаясь на стороне гитлеровской Германии, легион приближал достижение независимости Туркестана от советской власти. Такой же точки зрения придерживались и многие другие узбекские, татарские, казахские националисты.Рузи Назар принимал участие в боях на Восточном фронте, а после ранения был назначен на должность секретаря по связям с Национальным комитетом единства Туркестана, который размещался в Берлине. Так из простого унтер-офицера Туркестанского легиона Назар превратился в заметного деятеля туркестанских эмигрантских кругов. Он отвечал за снабжение туркестанских легионеров, но главной задачей Назара и некоторых других его единомышленников в это время стало противодействие планам генерала Андрея Власова включить среднеазиатские коллаборационистские формирования в состав Русской Освободительной Армии. Рузи Назар считал, что власовцы являются такими же врагами суверенитета Туркестана, как и большевики, поэтому всячески сопротивлялся попыткам подчинения туркестанских подразделений Власову.Весна 1945 года стала фатальной для гитлеровской Германии. Туркестанский легион, потерпевший поражение на Восточном фронте, перебросили в тыл — в Северную Италию, в район Больцано. Рузи Назар получил от главнокомандующего вермахтом фельдмаршала Вильгельма Кейтеля задачу восстановить боеспособные подразделения Туркестанского легиона. Но уже в апреле 1945 года американская армия нанесла ряд серьезных поражений гитлеровцам в Северной Италии. Рузи Назар, поняв, что восстановить туркестанские формирования в Больцано не получится, решил вернуться в Германию. Он пробрался в Баварию, в город Розенхайм, где попытался скрыться по поддельным документам. После окончательного поражения Германии во Второй мировой войне, Бавария оказалась в зоне американской оккупации. К этому времени Рузи Назар уже чувствовал себя в безопасности — он познакомился с дочерью видного баварского судьи барона Рота Эрмелиндой и вскоре на ней женился. Германский аристократ позволил своей дочери выйти замуж за среднеазиатского эмигранта, будучи впечатленным заслугами Рузи Назара в годы войны. В августе 1946 года у Рузи Назара и Эрмелинды Рот родилась дочь Сильвия.Не имевший нормальной профессии Рузи Назар был вынужден жить в бедности, но не прекращал участвовать в деятельности среднеазиатской националистической эмигрантской группы, сотрудничавшей с украинскими и прибалтийскими националистами. В Мюнхене, столице Баварии, действовал центр этой группы. После того, как Рузи Назар разоблачил секретного агента советской разведки, внедренного в туркестанскую эмигрантскую среду, его заметили американские разведчики из ЦРУ. В 1951 году Рузи Назара пригласили в Соединенные Штаты Америки. Он перебрался в Нью-Йорк, где стал работать в центральноазиатском отделе Колумбийского университета, а затем вести на узбекском языке передачи «Голоса Америки», рассчитанные на эмигрантскую среду и жителей советской Средней Азии. Так началась карьера Рузи Назара в американских спецслужбах.В качестве офицера ЦРУ Рузи Назар присутствовал на Бандунгской конференции неприсоединившихся стран в Индонезии в апреле 1955 года. В сентябре 1955 года он участвовал в аналогичной конференции в Каире в Египте. Судя по всему, в это время перед Рузи Назаром ставились задачи наблюдения за процессами деколонизации в странах Востока и выявление советских агентов, которые работали в азиатских и африканских национально-освободительных движениях. Примерно в это же время ЦРУ США начинает очень много внимания уделять ситуации в Турции. Граничившая с Советским Союзом Турция занимала очень важное в стратегическом отношении положение, но кроме того здесь были сильны коммунистические настроения и в США очень опасались прихода к власти в Турции если не коммунистов, то левых националистов, положительно настроенных к Советскому Союзу. Рузи Назар как человек узбекского происхождения, владеющий тюркскими языками и известный своим бескомпромиссным антикоммунизмом, был направлен руководством ЦРУ США на важнейшую работу в Турции. В 1959-1971 гг., долгие двенадцать лет, Рузи Назар работал в американском посольстве в Анкаре, успев за это время установить теснейшие связи с представителями турецкой военно-политической элиты и праворадикальными организациями. Именно Рузи Назар был одним из непосредственных организаторов знаменитого проекта «Контргерилья», который стал турецким филиалом международной антикоммунистической сети «Гладио» и ставил своей целью подрывные действия против коммунистических и социалистических сил в Турции. В «Контргерилью» были вовлечены сотни турецких высокопоставленных военных и политиков.Близкие связи с Рузи Назаром установил полковник Алпарслан Тюркеш (на фото), стоявший у истоков турецкой неофашистской организации «Серые волки», а в годы Второй мировой войны бывший главным контактным лицом гитлеровской разведки в Турции. Даже после того, как у Тюркеша произошел разрыв отношений с турецкой правящей элитой, Рузи Назар сохранил дружбу с опальным полковником.В конце 1960-х — начале 1970-х гг. Рузи Назар играл важную роль в модернизации Национальной разведывательной организации Турции (MIT, Milli İstihbarat Teskilati ) и превращении ее в мощную спецслужбу. Одной из важнейших задач турецкой военной разведки в это время стало наблюдение за политическими настроениями в армейской среде с целью предотвращения возможности военного переворота силами офицеров с левыми политическими взглядами. Кроме того, американские спецслужбы использовали Рузи Назара для контроля над турецкими праворадикальными организациями, деятельность которых всегда представляла большой интерес для США. Ведь с помощью правых радикалов можно было оказывать всестороннее политическое влияние на турецкую правящую элиту, добиваться определенных политических шагов, которые могли быть и не выгодны самой Турции, но были очень выгодны Соединенным Штатам. Таким образом, Рузи Назара можно считать одним из ключевых «кузнецов» турецкой военно-полицейской системы второй половины ХХ века. Тем более, что до сих пор досконально неизвестны все провокации, диверсии и теракты, к которым был причастен Рузи Назар в годы Холодной войны. Взять хотя бы расстрел демонстрантов на площади Таксим 1 мая 1977 года, который вполне вписывался в концепцию «Контргерильи» по борьбе с коммунистическим влиянием в Турции.В 1971 году Рузи Назар вернулся в Вашингтон, где продолжал работать на ЦРУ. В это время он сосредоточил свое внимание на изучении политической ситуации в Советском Союзе. По мнению Рузи Назара, слабость советской экономики и рост националистических настроений среди многочисленных народов Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа, Прибалтики, Молдавии, Украины могли стать причиной краха советского государства. Рузи Назар предсказывал, что Советский Союз рано или поздно завершит свое существование именно благодаря негативному воздействию этих факторов. Поэтому Назар особое внимание уделял пропагандистской деятельности, ориентированной на народы Средней Азии — с целью разжечь неприязнь к советской власти, в том числе и посредством разжигания русофобских настроений. К России Рузи Назар всегда относился негативно и считал, что Средняя Азия в любом случае будет находиться с Россией в состоянии постоянной конфронтации.В 1979 году, несмотря на немолодой (62 года) возраст, Рузи Назар лично пробрался в революционный Иран — под видом бродячего торговца коврами. Перед ним была поставлена задача оценить перспективы на освобождение американских граждан, захваченных в посольстве США. Рузи Назар участвовал в тайной операции «Арго» по спасению шести американских дипломатов, оказавшихся в опасности за пределами посольства. После деятельности в Иране Рузи Назар продолжил работать на афганском направлении. Он сосредоточил свои усилия на работе с узбекскими военнослужащими, дезертировавшими из Советской Армии или попавшими в плен к афганским моджахедам, пытаясь вербовать их в спецподразделения. Однако, будучи светским националистом, Рузи Назар неоднократно пытался убедить своих руководителей по ЦРУ США не поддерживать радикальных фундаменталистов в Афганистане и на Ближнем Востоке. Но генералы к мнению профессионального разведчика не прислушивались, что впоследствии принесло Соединенным Штатам множество проблем.В конце 1980-х гг. прогнозы Рузи Назара начали сбываться. В национальных республиках Советского Союза серьезно дестабилизировалась политическая ситуация, начались столкновения на межнациональной почве. Беспорядки происходили и в Узбекистане, откуда Рузи Назар был родом. Советский Союз распадался, что не могло не нравиться матерому антисоветчику, положившему практически всю свою сознательную жизнь на дело антисоветской и антикоммунистической борьбы. В какой-то степени этот человек, бывший гитлеровец и действующий ЦРУшник, был абсолютно прав, говоря о том, что Советский Союз погубит и рост национализма среди населявших его народов. Разжигание межнациональной и религиозной розни американские спецслужбы активно используют и сегодня.Когда в октябре 1991 года была провозглашена независимость Узбекистана, Рузи Назар получил возможность вернуться на родину — после пятидесятилетнего отсутствия. Этим он, разумеется, сразу же воспользовался. Пожилой человек, некогда бывший одним из наиболее ценных кадров гитлеровских, а затем и американских спецслужб, приехал в Узбекистан уже в мае 1992 года. Он посетил родной Маргилан, а затем и Ташкент, где его лично принял президент Узбекистана Ислам Каримов. Рузи Назару довелось не только побывать в Узбекистане, но и увидеть долгие годы его постсоветского развития. Ведь скончался Рузи Назар в Турции только в 2015 году, через 24 года после провозглашения независимости Узбекистана, в возрасте 98 лет.Однако, как мы видим по политической ситуации в Турции, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, «дело» Рузи Назара живет и сейчас, в год его столетия. Американские спецслужбы продолжают поддерживать различные религиозно-экстремистские и ультраправые группировки в Турции, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Хотя Советский Союз давно распался, уже не идет речь о противостоянии двух идеологических систем — советской коммунистической и американской капиталистической, Россия остается важным геополитическим соперником США в регионе. «Детища» Рузи Назара, турецкие ультраправые группировки, принимают участие в антироссийских провокациях на территории Турции и Сирии, являются постоянным фактором радикализации крымско-татарских националистов, которые сегодня базируются на Украине.