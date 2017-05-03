Путин и Меркель: газовое сближение и политическое расхождение
Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель. В повестке дня переговоров были следующие пункты: реализация минских соглашений, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и, разумеется, перспективы экономического сотрудничества Германии и России.
На совместной пресс-конференции Владимир Путин и Ангела Меркель рассказали о ключевых темах, затронутых на переговорах в Сочи. Одной из главнейших тем стали, конечно же, двусторонние отношения Германии и России. В этой связи В. В. Путин отметил, что сотрудничество двух государств — «это не какой-то блеф, за этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей». По его словам, которые приводит РИА «Новости» , сотрудничество России и Германии вносит «существенный вклад в стабилизацию мировой экономики».
Также лидер России напомнил, что Германия остаётся ведущим экономическим партнёром России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры». «Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объём увеличился на 43%, — заметил Путин. — Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка».
В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что переговоры с президентом России прошли «интенсивно» и назвала Москву «конструктивным партнёром». Канцлер считает, что Берлину и Москве следует продолжать диалог, несмотря на имеющиеся трудности: «Когда мы друг с другом разговариваем, мы всё-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю. Мы всё-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему научить».
Украинский кризис стал другой важнейшей темой, которую стороны затронули на переговорах.
«На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьёзную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата», — сказал по поводу одной из ключевых тем президент Путин. По его словам, работа в нормандском формате будет продолжена: «Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы». Кроме того, Владимир Путин назвал события на юго-востоке «результатом государственного переворота». Он подчеркнул, что никто не отделял Донбасс от Украины, это делают сами украинские власти с помощью разных блокад.
В свою очередь, госпожа Меркель отметила, что перемирие на Украине имеет важное значение для урегулирования конфликта, и прокомментировала гибель участника патруля ОБСЕ на Донбассе: «Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и, конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса ещё нет».
Что касается острого вопроса об ограничительных мерах, то Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с России. Но это возможно лишь при выполнении минских договорённостей: «Конечно, это всё связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование. …Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе».
Следующей темой стало сложное положение в Сирии. По словам В. В. Путина, Москва выступает за тщательное расследование событий в Хан-Шейхуне: «Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия, виновных в гибели мирных сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать. Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования». Что касается непосредственно урегулирования сирийского кризиса, то Россия выступает за создание условий для объединения: «Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил». Первым же условием является прекращение огня.
Эту мысль госпожа Меркель всецело поддержала. Она одобрила идею о перемирии в Сирии и заявила о готовности более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом: «Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать всё возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать».
Николай Власов, эксперт по российско-германским отношениям, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, связывает визит Меркель с надвигающимися парламентскими выборами в ФРГ.
«Это оказывает большое влияние на действия канцлера, — сказал он в интервью «РБК» . — Ей нужно демонстрировать избирателям политические успехи, в том числе и на международной арене».
Эксперт напомнил, что короткая встреча с Путиным была частью «марафона», который включает поездку в Брюссель и визит в Саудовскую Аравию. Серией переговоров госпожа Меркель показывает, что в мировой политике Германия играет значительную роль.
Вместе с тем визит в Сочи и встреча с Путиным не повлияет на двусторонние отношения: ожидать перезагрузки и прорыва по украинскому вопросу не стоит. Власов делает вывод: «По сути, были подтверждены соответствующие разногласия и необходимость дальнейшего диалога — стандартная формула в российско-германских отношениях последних лет».
С экспертом солидарен Штефан Майстер (Stefan Meister) из Совета по международным вопросам Германии. Он полагает, что Берлин и Москва едва ли смогут перезагрузить отношения: для такой перезагрузки серьёзным препятствием остаётся Украина. Россия не пойдёт на компромисс, поскольку её устраивает существующее положение вещей. В интервью «РБК» герр Майстер предположил, что Москва, возможно, ожидает, что она «сможет усилить свои переговорные позиции после выборов во Франции и Германии».
Гораздо более подробно Майстер высказался в интервью «Дойче Велле» . Симптоматично уже само название материала: «Putin braucht den Konflikt mit dem Westen» («Путину нужен конфликт с Западом»).
По мнению эксперта, визит Меркель Путин имел в основном символическое значение; доверия пока не видать.
Штефан Майстер считает, что Ангела Меркель высказалась предельно ясно и обозначила все критические точки. Важный результат для Меркель — демонстрация того факта, что она (Меркель) является ведущим лидером в Европе.
Среди тем, по которым Россия и Германия сближаются, отмечены экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе, общественные отношения и обмен в области образования. Это то, что касается сходства; почти во всех прочих областях эксперт обнаруживает «большие расхождения».
Личные отношения Меркель и Путина характеризуются «потерей доверия». Трещины появились ещё тогда, когда на Украине начался конфликт. Трудно судить об этом, но ясно одно: обе стороны сегодня признают своё личное влияние в Европе и поэтому понимают, что им следует продолжать переговоры.
Тем не менее, необходимо признать, что в настоящее время стороны не способны прийти к общему знаменателю; у них попросту «нет общего знаменателя». Россия «не имеет абсолютно никакого интереса к прорыву» в отношениях, считая, что время играет на неё: к примеру, в Кремле считают, что позиция России может улучшиться с победой Ле Пен во Франции.
И всё-таки это важно, что обе стороны поддерживают личный контакт: любой из двоих «может позвонить в кризисной ситуации… и прояснить кое-что». При этом у Берлина и Москвы имеются «разногласия по основополагающим принципам демократии, основных прав человека и свободы прессы».
Также эксперт отметил, что для российского руководства фрау Меркель — это тот человек, с которым необходимо вести диалог, если есть желание «чего-то добиться от ЕС». «В этом смысле она представляет для Путина ЕС», — сказал Майстер.
Высказался эксперт и на тему экономического состояния Российской Федерации. По его словам, после финансового кризиса 2008-2009 гг. прежняя экономическая модель в стране «больше не работает». Попытки модернизации, когда страной правил Медведев, привели к потере некоторого влияния окружением Путина, и поэтому Путин «выбрал изоляцию», заметил эксперт. И резюмировал: «Путин нуждается в этом конфликте с Западом» («Putin braucht diesen Konflikt mit dem Westen»).
Между лидерами двух государств, отметим в заключение, сегодня очень мало точек для сближения. По сути, единственной темой, на которой сходятся Меркель и Путин, является вопрос расширения экономического сотрудничества (попросту говоря, поставка Россией в Германию энергетического сырья). Почти все прочие вопросы фрау Меркель воспринимает критично: тут и ситуация на Украине, и пресловутые права человека, и даже готовность к более тесному сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, которая неизбежно будет натыкаться на фигуру Асада, против которой коллективно возражает весь Запад.
Краткий визит Меркель был чисто формальным мероприятием, в рамках которого фрау канцлерин показала, что она по-прежнему является влиятельной политической фигурой в Европе. И в мире.
Фото: kremlin.ru
На совместной пресс-конференции Владимир Путин и Ангела Меркель рассказали о ключевых темах, затронутых на переговорах в Сочи. Одной из главнейших тем стали, конечно же, двусторонние отношения Германии и России. В этой связи В. В. Путин отметил, что сотрудничество двух государств — «это не какой-то блеф, за этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей». По его словам, которые приводит РИА «Новости» , сотрудничество России и Германии вносит «существенный вклад в стабилизацию мировой экономики».
Также лидер России напомнил, что Германия остаётся ведущим экономическим партнёром России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры». «Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объём увеличился на 43%, — заметил Путин. — Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка».
В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что переговоры с президентом России прошли «интенсивно» и назвала Москву «конструктивным партнёром». Канцлер считает, что Берлину и Москве следует продолжать диалог, несмотря на имеющиеся трудности: «Когда мы друг с другом разговариваем, мы всё-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю. Мы всё-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему научить».
Украинский кризис стал другой важнейшей темой, которую стороны затронули на переговорах.
«На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьёзную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками нормандского формата», — сказал по поводу одной из ключевых тем президент Путин. По его словам, работа в нормандском формате будет продолжена: «Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы». Кроме того, Владимир Путин назвал события на юго-востоке «результатом государственного переворота». Он подчеркнул, что никто не отделял Донбасс от Украины, это делают сами украинские власти с помощью разных блокад.
В свою очередь, госпожа Меркель отметила, что перемирие на Украине имеет важное значение для урегулирования конфликта, и прокомментировала гибель участника патруля ОБСЕ на Донбассе: «Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и, конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса ещё нет».
Что касается острого вопроса об ограничительных мерах, то Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с России. Но это возможно лишь при выполнении минских договорённостей: «Конечно, это всё связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование. …Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе».
Следующей темой стало сложное положение в Сирии. По словам В. В. Путина, Москва выступает за тщательное расследование событий в Хан-Шейхуне: «Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия, виновных в гибели мирных сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать. Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования». Что касается непосредственно урегулирования сирийского кризиса, то Россия выступает за создание условий для объединения: «Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил». Первым же условием является прекращение огня.
Эту мысль госпожа Меркель всецело поддержала. Она одобрила идею о перемирии в Сирии и заявила о готовности более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом: «Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать всё возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать».
Николай Власов, эксперт по российско-германским отношениям, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, связывает визит Меркель с надвигающимися парламентскими выборами в ФРГ.
«Это оказывает большое влияние на действия канцлера, — сказал он в интервью «РБК» . — Ей нужно демонстрировать избирателям политические успехи, в том числе и на международной арене».
Эксперт напомнил, что короткая встреча с Путиным была частью «марафона», который включает поездку в Брюссель и визит в Саудовскую Аравию. Серией переговоров госпожа Меркель показывает, что в мировой политике Германия играет значительную роль.
Вместе с тем визит в Сочи и встреча с Путиным не повлияет на двусторонние отношения: ожидать перезагрузки и прорыва по украинскому вопросу не стоит. Власов делает вывод: «По сути, были подтверждены соответствующие разногласия и необходимость дальнейшего диалога — стандартная формула в российско-германских отношениях последних лет».
С экспертом солидарен Штефан Майстер (Stefan Meister) из Совета по международным вопросам Германии. Он полагает, что Берлин и Москва едва ли смогут перезагрузить отношения: для такой перезагрузки серьёзным препятствием остаётся Украина. Россия не пойдёт на компромисс, поскольку её устраивает существующее положение вещей. В интервью «РБК» герр Майстер предположил, что Москва, возможно, ожидает, что она «сможет усилить свои переговорные позиции после выборов во Франции и Германии».
Гораздо более подробно Майстер высказался в интервью «Дойче Велле» . Симптоматично уже само название материала: «Putin braucht den Konflikt mit dem Westen» («Путину нужен конфликт с Западом»).
По мнению эксперта, визит Меркель Путин имел в основном символическое значение; доверия пока не видать.
Штефан Майстер считает, что Ангела Меркель высказалась предельно ясно и обозначила все критические точки. Важный результат для Меркель — демонстрация того факта, что она (Меркель) является ведущим лидером в Европе.
Среди тем, по которым Россия и Германия сближаются, отмечены экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе, общественные отношения и обмен в области образования. Это то, что касается сходства; почти во всех прочих областях эксперт обнаруживает «большие расхождения».
Личные отношения Меркель и Путина характеризуются «потерей доверия». Трещины появились ещё тогда, когда на Украине начался конфликт. Трудно судить об этом, но ясно одно: обе стороны сегодня признают своё личное влияние в Европе и поэтому понимают, что им следует продолжать переговоры.
Тем не менее, необходимо признать, что в настоящее время стороны не способны прийти к общему знаменателю; у них попросту «нет общего знаменателя». Россия «не имеет абсолютно никакого интереса к прорыву» в отношениях, считая, что время играет на неё: к примеру, в Кремле считают, что позиция России может улучшиться с победой Ле Пен во Франции.
И всё-таки это важно, что обе стороны поддерживают личный контакт: любой из двоих «может позвонить в кризисной ситуации… и прояснить кое-что». При этом у Берлина и Москвы имеются «разногласия по основополагающим принципам демократии, основных прав человека и свободы прессы».
Также эксперт отметил, что для российского руководства фрау Меркель — это тот человек, с которым необходимо вести диалог, если есть желание «чего-то добиться от ЕС». «В этом смысле она представляет для Путина ЕС», — сказал Майстер.
Высказался эксперт и на тему экономического состояния Российской Федерации. По его словам, после финансового кризиса 2008-2009 гг. прежняя экономическая модель в стране «больше не работает». Попытки модернизации, когда страной правил Медведев, привели к потере некоторого влияния окружением Путина, и поэтому Путин «выбрал изоляцию», заметил эксперт. И резюмировал: «Путин нуждается в этом конфликте с Западом» («Putin braucht diesen Konflikt mit dem Westen»).
Между лидерами двух государств, отметим в заключение, сегодня очень мало точек для сближения. По сути, единственной темой, на которой сходятся Меркель и Путин, является вопрос расширения экономического сотрудничества (попросту говоря, поставка Россией в Германию энергетического сырья). Почти все прочие вопросы фрау Меркель воспринимает критично: тут и ситуация на Украине, и пресловутые права человека, и даже готовность к более тесному сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом, которая неизбежно будет натыкаться на фигуру Асада, против которой коллективно возражает весь Запад.
Краткий визит Меркель был чисто формальным мероприятием, в рамках которого фрау канцлерин показала, что она по-прежнему является влиятельной политической фигурой в Европе. И в мире.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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