Истребитель Т-50 и новейшая ракета Х-35УЭ. Инфографика

Российский истребитель пятого поколения Т-50 станет «убийцей кораблей». В состав его вооружения вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику.