10:50 10 мая

Истребитель Т-50 и новейшая ракета Х-35УЭ. Инфографика

Российский истребитель пятого поколения Т-50 станет «убийцей кораблей». В состав его вооружения вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели — от небольшого десантного катера до авианосца, а также наземные цели: укрепления, хранилища, склады и даже военную технику.


Первоисточник: http://izvestia.ru/


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Комментарии 1

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  1. Bronevick Сегодня, 10:38
    Новейшая, совершенно новая ракета, не имеющая аналогов в этом бренном мире.
    Bronevick
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