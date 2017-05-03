В РФ разработана система связи с подлодками «Пятидесятник»

Сейчас для связи с подлодками используются радиоволны сверхнизких частот. В Мурманской области находится станция "Зевс". Ее сердце – антенное поле площадью в несколько квадратных километров. Станция передает команды подводным лодкам на расстоянии в десятки тысяч километров. Но из-за физических особенностей "Зевс" посылает только простые сигналы. К примеру, приказ подводной лодке всплыть для связи со штабом. А вот СДВ-станции могут создавать радиолинии и передавать цифровую информацию. Подводные лодки смогут принимать такие данные с помощью специальных рамочных антенн, установленных на рубках. Справятся с такой задачей и буксируемые антенны. Они тянутся за подводной лодкой на специальных многометровых тросах.

Потребность в таких станциях у российского ВМФ очень высока. Ведь до сих пор других эффективных способов связи с ПЛ в подводном положении не придумали. Сейчас в мире только идет разработка морских контейнерных СДВ-станций. И готовых серийных изделий пока нет,