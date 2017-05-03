В РФ разработана система связи с подлодками «Пятидесятник»
На Тихоокеанском флоте проходит опытную эксплуатацию радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона (сверхдлинных волн) Р-643 «Пятидесятник», способное передавать команды подводным лодкам, находящимся на глубине в сотни метров, сообщают Известия со ссылкой на главный штаб ВМФ.
По словам собеседников газеты, уже было сделано несколько замечаний, после устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи ВМФ РФ
«К сверхдлинным относятся радиоволны длиной более 10 км. СДВ делятся на четыре диапазона частот: очень низкие, инфранизкие, сверхнизкие и крайне низкие. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное — свободно проникают под толщу воды. Поэтому они особо эффективны для связи с подводными лодками», – говорится в статье.
«Пятидесятник» – это не радиостанция, а радиопередающее устройство: оно только передает информацию, но не получает ответ. По данным газеты, «Р-643 размещается в двух так называемых сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем – 77 кв. м». Их можно перевозить на грузовых трейлерах, самолетах и кораблях. Точные тактико-технические характеристики аппаратуры пока неизвестны.
Военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин:
Правда, отметил он, «по дальности связи контейнерные станции будут существенно проигрывать «Зевсу». Но за счет мобильности «Пятидесятники» легко перебросить в нужные районы и обеспечить связь с подводными лодками». А «благодаря тому, что эти устройства могут передавать цифровые данные, они отлично подойдут для выдачи полетных заданий морским крылатым ракетам "Калибр"», добавил Копейкин.
По словам собеседников газеты, уже было сделано несколько замечаний, после устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи ВМФ РФ
«К сверхдлинным относятся радиоволны длиной более 10 км. СДВ делятся на четыре диапазона частот: очень низкие, инфранизкие, сверхнизкие и крайне низкие. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное — свободно проникают под толщу воды. Поэтому они особо эффективны для связи с подводными лодками», – говорится в статье.
«Пятидесятник» – это не радиостанция, а радиопередающее устройство: оно только передает информацию, но не получает ответ. По данным газеты, «Р-643 размещается в двух так называемых сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем – 77 кв. м». Их можно перевозить на грузовых трейлерах, самолетах и кораблях. Точные тактико-технические характеристики аппаратуры пока неизвестны.
Военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин:
Сейчас для связи с подлодками используются радиоволны сверхнизких частот. В Мурманской области находится станция "Зевс". Ее сердце – антенное поле площадью в несколько квадратных километров. Станция передает команды подводным лодкам на расстоянии в десятки тысяч километров. Но из-за физических особенностей "Зевс" посылает только простые сигналы. К примеру, приказ подводной лодке всплыть для связи со штабом. А вот СДВ-станции могут создавать радиолинии и передавать цифровую информацию. Подводные лодки смогут принимать такие данные с помощью специальных рамочных антенн, установленных на рубках. Справятся с такой задачей и буксируемые антенны. Они тянутся за подводной лодкой на специальных многометровых тросах.
Правда, отметил он, «по дальности связи контейнерные станции будут существенно проигрывать «Зевсу». Но за счет мобильности «Пятидесятники» легко перебросить в нужные районы и обеспечить связь с подводными лодками». А «благодаря тому, что эти устройства могут передавать цифровые данные, они отлично подойдут для выдачи полетных заданий морским крылатым ракетам "Калибр"», добавил Копейкин.
Потребность в таких станциях у российского ВМФ очень высока. Ведь до сих пор других эффективных способов связи с ПЛ в подводном положении не придумали. Сейчас в мире только идет разработка морских контейнерных СДВ-станций. И готовых серийных изделий пока нет,сказал газете научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов.
Использованы фотографии: ЦКБ МТ «Рубин»
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