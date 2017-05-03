12:26 03 мая

В РФ разработана система связи с подлодками «Пятидесятник»

На Тихоокеанском флоте проходит опытную эксплуатацию радиопередающее устройство контейнерного типа СДВ-диапазона (сверхдлинных волн) Р-643 «Пятидесятник», способное передавать команды подводным лодкам, находящимся на глубине в сотни метров, сообщают Известия со ссылкой на главный штаб ВМФ.



По словам собеседников газеты, уже было сделано несколько замечаний, после устранения выявленных недостатков устройство войдет в состав средств связи ВМФ РФ


«К сверхдлинным относятся радиоволны длиной более 10 км. СДВ делятся на четыре диапазона частот: очень низкие, инфранизкие, сверхнизкие и крайне низкие. Сверхдлинные волны плохо поглощаются земной поверхностью, но легко отражаются от ионосферы, а самое главное — свободно проникают под толщу воды. Поэтому они особо эффективны для связи с подводными лодками», – говорится в статье.

«Пятидесятник» – это не радиостанция, а радиопередающее устройство: оно только передает информацию, но не получает ответ. По данным газеты, «Р-643 размещается в двух так называемых сорокафутовых контейнерах. Длина каждого контейнера 12,2 м (40 футов), а объем – 77 кв. м». Их можно перевозить на грузовых трейлерах, самолетах и кораблях. Точные тактико-технические характеристики аппаратуры пока неизвестны.

Военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин:

Сейчас для связи с подлодками используются радиоволны сверхнизких частот. В Мурманской области находится станция "Зевс". Ее сердце – антенное поле площадью в несколько квадратных километров. Станция передает команды подводным лодкам на расстоянии в десятки тысяч километров. Но из-за физических особенностей "Зевс" посылает только простые сигналы. К примеру, приказ подводной лодке всплыть для связи со штабом. А вот СДВ-станции могут создавать радиолинии и передавать цифровую информацию. Подводные лодки смогут принимать такие данные с помощью специальных рамочных антенн, установленных на рубках. Справятся с такой задачей и буксируемые антенны. Они тянутся за подводной лодкой на специальных многометровых тросах.


Правда, отметил он, «по дальности связи контейнерные станции будут существенно проигрывать «Зевсу». Но за счет мобильности «Пятидесятники» легко перебросить в нужные районы и обеспечить связь с подводными лодками». А «благодаря тому, что эти устройства могут передавать цифровые данные, они отлично подойдут для выдачи полетных заданий морским крылатым ракетам "Калибр"», добавил Копейкин.

Потребность в таких станциях у российского ВМФ очень высока. Ведь до сих пор других эффективных способов связи с ПЛ в подводном положении не придумали. Сейчас в мире только идет разработка морских контейнерных СДВ-станций. И готовых серийных изделий пока нет,
сказал газете научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов.

Использованы фотографии: ЦКБ МТ «Рубин»
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Комментарии 18

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  1. san4es Сегодня, 10:22
    Схема передачи

    ...и определения волн
    san4es
    1. maxim947 Сегодня, 10:33
      Проблемы со связью в подводном флоте крайне актуальны. Используя сверхдлинные волны, которые позволяют проникать в глубь воды, сталкиваешься с другими трудностями:
      - плохая способность (или даже полная невозможность) использовать ионосферу, СДВ тупо ее "пробивают", или используют как волновод дающий возможность СДВ огибать довольно большие препятствия, но дальность очень ограничена - около 300км.
      - большие размеры антенн, которые обусловлены прямой зависимостью от используемых низких частот.
      maxim947
      1. yuriy55 Сегодня, 11:26
        Цитата: maxim947
        но дальность очень ограничена - около 300км.

        А нас учили, что длинные волны распространяются :
        Радиоволны с длиной волны более 1 километра имеют отличительную особенность - способность хорошо огибать Землю при своем распространении. Поэтому волны этой части диапазона способны распространяться далеко за пределами прямой видимости. Конечно, при удалении излучающей антенны за линию горизонта сигнал будет значительно ослаблен, но, в общем, в этом диапазоне частот может быть обеспечена достаточно уверенная связь на расстояниях в сотни и тысячи километров.
        yuriy55
        1. bk316 Сегодня, 11:41
          Правильно Вас учили, СДВ проблем с дальностью нет. Есть проблема с полосой пропускания: теорему Котельникова никто не отменял.
          bk316
  2. Zubr Сегодня, 10:26
    Симплексная связь. Ничего, пройдёт время, думаю появится дуплексная.
    Zubr
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:32
      Причём, только одному корреспонденту.
      Чёрный Полковник
      1. Zubr Сегодня, 10:37
        Причём, только одному корреспонденту.


        Это и есть Симплексный режим приёма сигнала.
        Zubr
        1. КПА Сегодня, 11:03
          Цитата: Zubr
          Это и есть Симплексный режим приёма сигнала.

          Не совсем так, Чёрный Полковник имел ввиду передача в одну сторону, симплекс это объединенные прием и передача, обычно на одной частоте.Цифровая передача подразумевает синхронизацию в обе стороны.Скорее всего, прием с передачей разнесены по частоте, если конечно это не режим сбд.
          КПА
        2. ЧитаюНовости Сегодня, 11:05
          А дуплексный режим, это надо понимать, передача двум респондентам? А триплекс трём?
          ЧитаюНовости
          1. yuriy55 Сегодня, 11:35
            Цитата: ЧитаюНовости
            А дуплексный режим, это надо понимать, передача двум респондентам? А триплекс трём?

            Не морочьте себе голову:
            Симплекс - либо передача либо приём (ручное переключение)
            Дуплекс - передача и приём данных одновременно (как в телефоне)
            Трудность связи с ПЛ состоит в том, что она не имеет возможности отвечать в любое время. Требуется время на развёртывание антенны...
            yuriy55
      2. bk316 Сегодня, 11:48
        Причём, только одному корреспонденту.

        Чегой-то ?
        Как это однонаправленность связана с одноадресностью?
        Классический пример симплекса радиовещание, Вы что думате, что один радиопередачи слушаете?
        Я вот понять не могу , ну зачем глупости писать....
        bk316
    2. gridasov Сегодня, 11:22
      Просто нужно перейти на новое качество воспроизводство импульса . Для этого необходимо банально простой, но новый подход к пониманию самой сути физ процесса. И достаточно простое, но совершенно новое эл. магнитное устройство .
      gridasov
  3. VALERIK_097 Сегодня, 10:30
    Очень хорошо,даже замечательно!Ура!
    Чем плоха сегодняшняя схема связи,пойду попытаю комдива-2(шутка),.А реальность выглядит иначе-не трогай отлаженный механизм.
    Нет сейчас у Флота денег на глобальную модернизацию.
    Хватило-бы на ремонт и модернизацию уже стоящих в ремонте кораблей.
    VALERIK_097
    1. VALERIK_097 Сегодня, 10:41
      Не надо писать в личку,теперь пойду узнаю в 4 боевой части(если шуток не понимаете).
      VALERIK_097
  4. Комментарий был удален.
  5. pafegosoff Сегодня, 11:19
    Допустим частота 30 кГц.
    При уверенном приёме, при дублированном сообщении, при обработке компьютером сигналов, за секунду можно принять 300 знаков.
    Что вполне достаточно для нормального сообщения.
    Потом - подтверждение, расшифровка и прочее. Пять секунд и текст на мониторе...
    Неплохо.
    pafegosoff
  6. НасРать Сегодня, 12:10
    Приятно почитать комменты ... ни какой политики и политиканства, одни тех термины.... Ребята, кто отписался- спасибо за комменты. hi
    НасРать
  7. Оператор Сегодня, 12:18
    Передатчик "Зевс" на Кольском полуострове (в 18 км от Североморска), работает на 82 Гц, имеет неограниченную дальность в пределах Земли и служит для передачи на АПЛ сигнала о начале ТМВ, а также координат АУГ противника.

    Передатчики "Пятидесятники" работают на частоте 76000 Гц, имеют дальность порядка 3000 км и служат для передачи на АПЛ оперативных приказов и тактических данных менее крупных целей.
    Оператор
  8. MCMLX Сегодня, 12:25
    Название совершенно неудачное для русского оружия. Скорее оно больше бы подошло для американской поделки. Неужели сектанты проникли уже и на ВПК и оттуда подают сигналы "всё под контролем"? Если дело пойдёт дальше таким образом, то следующими названиями для оружейных систем можно ждать: "Баптист", "Сайентолог", "Мормон", "Свидетель Иеговы".
    "Пятидесятник" хорошее название для гальюна или просто унитаза особокрупного размера.
    MCMLX
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