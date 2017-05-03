12:26 03 мая

В РФ разрабатывается подлодка сейсмической разведки

Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБМ) разработали проект атомной подлодки сейсмической разведки, сообщают Известия .

В РФ разрабатывается подлодка сейсмической разведки


По словам разработчиков, новинка оснащена многометровыми «крыльями-сенсорами», которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна.


Начало строительства АПЛ запланировано на 2020 год.

«Субмарина-сканер – это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них – специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним – "легким" и внутренним – "прочным" корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются словно плавники и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров», – пишет газета со ссылкой на главного конструктора ЦКБМ Евгения Топорова.

По его словам, «водоизмещение новой субмарины-сканера будет не более 14 тыс. т, что соответствует параметрам современной многоцелевой подводной лодки проекта 885 типа "Ясень", автономность плавания – 90 суток, экипаж – 40 человек. Лодка сможет погружаться на 400 м (рабочая глубина всех боевых АПЛ)».

Стоимость такой ПЛ будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, добавил Топоров.

Корабль разрабатывается в рамках проекта «Айсберг», предполагающего «создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов», рассказал руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Задачей подлодкой станет сейсморазведка: поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов. Корабль считается сугубо гражданским, однако эксперты полагают, что он нужен и военному ведомству, поскольку с его помощью можно точно позиционировать подводные дроны. Кроме того, корабль будет полезен при развертывании на дне арктических морей глобальной системы контроля подводной обстановки «Гармония».

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин:

Создание подводной инфраструктуры требует точного знания особенностей морского дна. Использование современных радаров и сенсоров, алгоритмов искусственного интеллекта позволяет подводным аппаратам в режиме реального времени формировать объемную картину рельефа. Это необходимо для прокладки кабелей, точной установки специального гидроакустического оборудования, выявления подводных каньонов, через которые скрытно могут пройти подводная лодка или необитаемые аппараты противника.

Использованы фотографии: TASS/JTB Photo
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Монос Сегодня, 10:53
    Корабль разрабатывается в рамках проекта «Айсберг», предполагающего «создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов»

    Логично. Раз уж мы в большей степени сухопутная держава, чем морская, подберёмся к супостату по дну. Нам так проще.
    Монос
    1. barclay Сегодня, 11:01
      Кроме того, корабль будет полезен при развертывании на дне арктических морей глобальной системы контроля подводной обстановки «Гармония».
      Вот в этом, видимо, и есть основное назначение этой АПЛ.
      А то что её сенсоры-крылья заглядывают на десятки метров под уровень дна, для сейсморазведки это маловато, т .к. зачастую очаги сейсмической активности находятся намного глубже.
      barclay
      1. kirgiz58 Сегодня, 11:16
        Цитата: barclay
        для сейсморазведки это маловато

        Обязательно и какое-нить сейсмооружие. Такое, чтобы у наших берегов пукнуть, а на противоположной стороне у "партнеров" пучина разверзлась(типа задницу снесло). wassat laughing
        kirgiz58
      2. aiw Сегодня, 11:36
        Вообще то сейсморазведка в основном применяется для исследования структуры земной коры и поиска полезных ископаемых.

        Для определения профиля морского дна нет нужды в такой вундервафли, хватает обычного эхолота.
        А для полноценной сейсморазведки необходимо большое расстояние между источником и приемником. Специализированные суда морской сейсморазведки тянут за собой несколько кос приемников (кабель с нанизанным на него сейсмодатчиками) длиной до 10-12 км (!!!) и источник (обычно пневмопушка).

        http://www.geoygservis.ru/publishing/metody-morsk
        oy-seysmorazvedki/

        Понятно, что для сейсморазведки подо льдом АПЛ будет оптимальна - но какие к фигам "крылья"? Ей нужна система буксируемых кос с датчиками...

        Описанная вундервафля нужна только если кому то нужно детально (с сантиметровым разрешением) исследовать строение дна на глубине первые десятки метров. Зачем это нужно настолько, что бы строить такую фиговину...
        aiw
    2. Burbon Сегодня, 11:25
      Цитата: Монос
      Раз уж мы в большей степени сухопутная держава,

      wassat fool назовите 5 стран у которых протяженность береговой линии (в км) больше чем у матушки России?? wink
      Burbon
      1. Монос Сегодня, 11:46
        Вы, прежде, чем жмакать по кнопочкам, включайте голову (это такой орган в верхней части туловища). Протяжённость береговой линии о чём говорит? О площади сухопутной территории. Чем больше территория, тем больше сил и средств необходимо для её освоения и защиты Сухопутными войсками. Вся наша история это и подтверждает. Мы всегда занимались только защитой своей территории. Это первое. Второе, возьмите атлас и посмотрите где проходит наша береговая линия и сколько у нас незамерзающих портов. И, наконец, сравните береговую линию Великобритании и нашу и ответьте на вопрос, какая из двух стран в большей степени морская держава.
        Тоже мне, умник нашёлся.
        Монос
  2. hirurg Сегодня, 10:56
    Поиск кладов на морском дне....! winked
    hirurg
  3. новичок Сегодня, 10:58
    я так полагаю, субмарина будет военной, но работать также будет в интересах гражданских министерств. очень нужный и важный проект. по сути, такие субмарины полностью удовлетворят потребности кпк военных, так и гражданских.
    новичок
    1. Burbon Сегодня, 11:27
      Цитата: новичок
      я так полагаю, субмарина будет военной

      с чего такой вывод?? ядренные бомбы в разломы закладывать? laughing
      Burbon
      1. новичок Сегодня, 11:31
        почитайте статью внимательней, будет понятно. очень развёрнуто сказано в статье. от себя: поскольку задачи перед данной субмариной поставлены далеко выходящие за рамки гражданских.
        новичок
        1. Burbon Сегодня, 11:41
          Цитата: новичок
          почитайте статью внимательней

          прочитал - корабль считается сугубо гражданским.......
          Burbon
          1. новичок Сегодня, 11:46
            вам видимо лень читать. ну почитайте хотя б коммент VALERIK097. может поймёте.
            новичок
    2. VALERIK_097 Сегодня, 11:38
      Цитата: Субмарина-сканер – это обычный подводный атомоход,как-то внушает доверия.)))
      Ведь у нас даже почти гражданские "МИРы"-управляются командирами,а не капитанами.
      VALERIK_097
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:01
      Цитата: новичок
      я так полагаю, субмарина будет военной

      Очень странное заявление и габариты данной АТОМНОЙ ПЛ...
      По его словам, «водоизмещение новой субмарины-сканера будет не более 14 тыс. т, что соответствует параметрам современной многоцелевой подводной лодки проекта 885 типа "Ясень", автономность плавания – 90 суток, экипаж – 40 человек. Лодка сможет погружаться на 400 м (рабочая глубина всех боевых АПЛ)».

      Мне думается,что это не только лодка-сканер,но и полноценная боевая единица будет с ударным вооружением...
      НЕКСУС
      1. новичок Сегодня, 12:14
        что странного аы увидели в моём комменте? я же детально и коротко изложил свою точку зрения, чуть выше. задачи поставленные перед данной подлодкой выходят за рамки исключительно гражданского проекта, ведь в статье указано о гражданском применении. вот я и считаю, в целях экономии средств мо, лодки будут двойного назначения под командованием мо.
        новичок
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:17
          Цитата: новичок
          что странного аы увидели в моём комменте?

          Дело не в странностях...
          Думаю тут может быть два варианта...первый-ПЛ двойного назначения и второй,под вроде бы мирным проектом,разрабатывается новая боевая единица только военного применения.
          НЕКСУС
      2. VALERIK_097 Сегодня, 12:15
        С таким водоизмещением ,Вы в этом сомневаетесь.
        Нексус,Ваша цитата: Лодка сможет погружаться на 400 м
        А я почему-то испытываю системы на 90 кгс/см2. И представляете -держат)))
        VALERIK_097
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:23
          Цитата: VALERIK_097
          С таким водоизмещением ,Вы в этом сомневаетесь.

          Я не сомневаюсь,а размышляю...и к чему-то это странное сравнение именно с Ясенем...
          НЕКСУС
      3. aiw Сегодня, 12:16
        Если эта шня будет для полноценной сейсморазведки, то для вооружения места там уже не останется, даже при 14 тыс т.
        aiw
  4. Monster_Fat Сегодня, 11:13
    Интересно, как скоро экипаж этой "вундервафли" шизонется от постоянного "долбания" периодическими (через 10-15 секунд) мощными акустическими сигналами от пневмоисточников? Или экипаж сего "чуда" будет состоять из роботов "федор"? А как "оно" будет выпускать и буксировать на нужной глубине сами "пневмоисточники, а также "записывающие "косы" длиной 6-12 км и с "птичками", "диджифинами" и пр. лабудой необходимой для их работы, установленными через каждые 50 метров? wassat laughing
    Monster_Fat
    1. sabakina Сегодня, 11:56
      Считаете, что они, как геофизики будут по дну молотить пневмомолотами?
      sabakina
      1. Monster_Fat Сегодня, 12:08
        Вообще-то не "пневмомолотами", а "пневмоисточниками"-"пневопушками" и ими не бьют по дну как молотками, а буксируют за кормой на нужном для "оффсета" расстоянии. Причем kаждый "сабэррей" состоит из целого набора "пневмопушек" разного рабочего объема, чтобы обеспечить необходимый "спектр" акустического сигнала.
        Monster_Fat
    2. bk316 Сегодня, 11:57
      Я и говорю мутяк.
      bk316
  5. Тургон Сегодня, 11:14
    Это все из разряда новостей - " ТУТ БУДЕТ ГОРОД - САД ".
    Тургон
  6. san4es Сегодня, 11:36
    ...Значит обычный сейсмо- разведчик уже до дна не добивает
    san4es
  7. bk316 Сегодня, 11:38
    Мутяк какой-то
    Во-первых какая такая гражданская подлодка, у нас на гражданке готовят экипажи АПЛ?
    Во-вторых зачем вообще АПЛ для морской сейсморазведки, да еще с какими-то крыльями, чем "Енисей" не угодил?
    И что это за сейсмика на "несколько десятков метров", может все таки километров?
    В общем для чего-то другого корабль....
    bk316
    1. aiw Сегодня, 11:43
      Для глубины 10 км нужна расстановка на 10 км, это значит буксировка кос а не "крылья".

      Сама то идея годная, как еще подо льдом сейсморазведку проводить... только с АПЛ.
      aiw
      1. bk316 Сегодня, 11:55
        Для глубины 10 км нужна расстановка на 10 км, это значит буксировка кос а не "крылья".

        Я про то и пишу.
        как еще подо льдом сейсморазведку проводить.

        Как как - косу на лед, импульсник в прорубь. Просто чуть станцию перенастроить.
        Единственная проблема, если подо льдом прослойка воздуха, но это редко.
        bk316
        1. aiw Сегодня, 12:05
          Нижняя кромка льда нифига не ровная и здорово добавит искажений. Теме более что эта граница ооочень высококонтрастная - в итоге будет образовываться куча каустик и обработчики потом с ума сойдут.

          Бегать с косами по ледяным полям - то еще удовольствие в минус дцать и при ураганном ветре. А с учетом того что для развертывания кос используется техника, вибраторы тоже самоходные, а на льду есть торосы и полыньи...

          Вы представляете себе стоимость таких работ в окрестностях северного полюса? Скорее всего АПЛ будет гораздо дешевле, а качество данных гораздо выше.
          aiw
  8. MMX Сегодня, 11:56
    Чтобы русские не делали, то в итоге получается автомат Калашникова (с)
    MMX
Картина дня