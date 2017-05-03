В РФ разрабатывается подлодка сейсмической разведки

Создание подводной инфраструктуры требует точного знания особенностей морского дна. Использование современных радаров и сенсоров, алгоритмов искусственного интеллекта позволяет подводным аппаратам в режиме реального времени формировать объемную картину рельефа. Это необходимо для прокладки кабелей, точной установки специального гидроакустического оборудования, выявления подводных каньонов, через которые скрытно могут пройти подводная лодка или необитаемые аппараты противника.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ЦКБМ) разработали проект атомной подлодки сейсмической разведки, сообщают Известия По словам разработчиков, новинка оснащена многометровыми «крыльями-сенсорами», которые не только заглядывают под грунт на несколько десятков метров, но и создают трехмерную модель дна.Начало строительства АПЛ запланировано на 2020 год.«Субмарина-сканер – это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них – специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним – "легким" и внутренним – "прочным" корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются словно плавники и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров», – пишет газета со ссылкой на главного конструктора ЦКБМ Евгения Топорова.По его словам, «водоизмещение новой субмарины-сканера будет не более 14 тыс. т, что соответствует параметрам современной многоцелевой подводной лодки проекта 885 типа "Ясень", автономность плавания – 90 суток, экипаж – 40 человек. Лодка сможет погружаться на 400 м (рабочая глубина всех боевых АПЛ)».Стоимость такой ПЛ будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, добавил Топоров.Корабль разрабатывается в рамках проекта «Айсберг», предполагающего «создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов», рассказал руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.Задачей подлодкой станет сейсморазведка: поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов. Корабль считается сугубо гражданским, однако эксперты полагают, что он нужен и военному ведомству, поскольку с его помощью можно точно позиционировать подводные дроны. Кроме того, корабль будет полезен при развертывании на дне арктических морей глобальной системы контроля подводной обстановки «Гармония».Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин: