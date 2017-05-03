12:18 03 мая

В Турции разработали новую колесную самоходную гаубицу

Турецкие инженеры разработали новую модель колесной самоходной гаубицы. Компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) заявила о том, что на международной выставке вооружений IDEF 2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Стамбуле, официально представит свою новую самоходку Yavuz, передает портал "Warspot" со ссылкой на defence-blog.com

В Турции разработали новую колесную самоходную гаубицу


Речь идет о 155-мм орудии длиной 52 калибра, установленном на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. По своей компоновке турецкая гаубица похожа на французскую САУ CAESAR и идентична ей по многим параметрам.
Yavuz будет оснащаться полуавтоматической системой перезарядки, что позволит поддерживать темп стрельбы на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим – 18 снарядов (для сравнения, боекомплект французского «Цезаря» составляет 36 снарядов).




Новая турецкая гаубица совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составит порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж – пять человек.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 6

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  1. Холуай Сегодня, 11:45
    За такими САУ будущее. Очень мобильные и скорострельные, особенно у шведов...
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 11:50
      А есть еще и индусы...У них САУ и расчет великолепен...Ссылку ставить не буду..Все этот концерт видели..
      Цитата: Холуай
      За такими САУ будущее. Очень мобильные и скорострельные, особенно у шведов...
      210окв
    2. dvina71 Сегодня, 12:02
      Цитата: Холуай
      За такими САУ будущее

      Неа.. При существующих возможностях РСЗО,тактических КР.. Батарея гаубиц- еда. Даже мобильная.
      Хотя.. если считать реальными угрозами противников типа ИГИЛ,то да.. Тут и скорострельность и время развертывания особо не важны.
      На мой взгляд..САУ могут продлить себе жизнь в армии и занять там серьезную нишу только при условии возможности стрельбы с ходу,сохраняя при этом точность и скрострельность.
      dvina71
  2. kolkulon Сегодня, 11:48
    Да у
    Цитата: Холуай
    За такими САУ будущее. Очень мобильные и скорострельные, особенно у шведов...

    Да уж скорострельность сумасшедшая.4-6 выстрелов.
    kolkulon
    1. Холуай Сегодня, 11:54
      У Арчера 8-9 выстрелов в минуту...Одна закидает всю Батарею противника...
      Холуай
      1. Лопатов Сегодня, 12:13
        Цитата: Холуай
        У Арчера 8-9 выстрелов в минуту...Одна закидает всю Батарею противника...

        Для подавления батареи буксируемых орудий в окопах необходимо порядка девяти "Арчеров" ( 180 / 20 = 9 шт. 20- число снарядов в автомате заряжания)
        Для уничтожения укрытой батареи буксируемых орудий необходимо 27 "Арчеров"

        "Арчер"- глупая САУ. При этом слишком дорогая. Потому практически не имеет экспортных перспектив.
        Лопатов
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