В Турции разработали новую колесную самоходную гаубицу
Турецкие инженеры разработали новую модель колесной самоходной гаубицы. Компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) заявила о том, что на международной выставке вооружений IDEF 2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Стамбуле, официально представит свою новую самоходку Yavuz, передает портал "Warspot" со ссылкой на defence-blog.com
Речь идет о 155-мм орудии длиной 52 калибра, установленном на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. По своей компоновке турецкая гаубица похожа на французскую САУ CAESAR и идентична ей по многим параметрам.
Yavuz будет оснащаться полуавтоматической системой перезарядки, что позволит поддерживать темп стрельбы на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим – 18 снарядов (для сравнения, боекомплект французского «Цезаря» составляет 36 снарядов).
Новая турецкая гаубица совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составит порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж – пять человек.
Речь идет о 155-мм орудии длиной 52 калибра, установленном на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. По своей компоновке турецкая гаубица похожа на французскую САУ CAESAR и идентична ей по многим параметрам.
Yavuz будет оснащаться полуавтоматической системой перезарядки, что позволит поддерживать темп стрельбы на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим – 18 снарядов (для сравнения, боекомплект французского «Цезаря» составляет 36 снарядов).
Новая турецкая гаубица совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составит порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж – пять человек.
Использованы фотографии: defence-blog.com
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