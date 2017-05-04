Проект «ЗЗ». Россия из-за «бугра»: ни Первомая, ни Интернета
На Западе полагают, что Россия одновременно сближается со своим советским прошлым и тут же от него отдаляется. Виной искривления сознания масс является, по-видимому, политическая ситуация: вместо социализма в стране капитализм. Последний способствует тому, что на смену первомайской демонстрации пришли сады и огороды. От СССР же унаследовано лишь стремление к тотальной цензуре.
Некоторые «забугорные» аналитики считают, что в России с новой силой зазвучали призывы к усилению цензуры в Интернете. Кремль мог бы взять пример с китайской модели регулирования сети.
«Успех лидера оппозиции Александра Навального в использовании социальных медиа для мобилизации молодых участников антикоррупционных протестов породил призывы к Кремлю активизировать интернет-цензуру», — пишет в «Financial Times» корреспондент Макс Седдон.
Мотивация «к более строгому регулированию», отмечает журналист, в России может быть вызвана заботой о защите молодёжи. Именно такой аргумент в пользу цензуры привёл на конференции, посвящённой цензуре, режиссёр-постановщик Никита Михалков. Он показал документальный фильм, в котором обвинил г-на Навального в заманивании детей на протесты против президента Владимира Путина.
Журналист напоминает, что просмотры ролика на YouTube об антикоррупционном расследовании Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева выражается уже числом в 20 миллионов. По данным опроса независимого центра «Левада», около 45% россиян хотят, чтобы Медведев ушёл в отставку.
Далее Макс Седдон возвращается к теме цензуры.
Россия начала «агрессивно регулировать Интернет» ещё в 2012 году, когда возвращению Путина на пост президента мешали крупные акции протеста, организованные через «Фейсбук» и «ВКонтакте».
Успех же Навального на канале YouTube показал Кремлю, что власть в России ещё далека от китайской модели всепроникающей цензуры.
В первые годы Интернета Россия развивала «одну из самых ярких онлайн-культур в мире», указывает автор. Но с тех пор «была принята серия драконовских законов». Последним из нескольких крупнейших западных сервисов, который обяжут соблюдать требования по хранению данных пользователей на российских серверах, станет Twitter. Сейчас этим требованиям уже подчинились Google и Facebook. Один из самых популярных сайтов знакомств, Badoo, недавно тоже согласился передать все пользовательские данные российским службам безопасности (по запросу).
Дошло до того, что Кремль «даже обсуждал предложения об отключении российского Интернета от внешнего мира». Как сообщает автор материала, законодательница Елена Мизулина (автор «важных законопроектов, одобряющих жёсткое преследование»), выступает за создание «с нуля» некоей среды, «универсальной базы данных», такой, чтобы «никто, даже американцы», не мог туда извне попасть.
Импульс к ужесточению контроля за Интернетом часто исходит от консервативных групп вроде «Safe Internet League» (Лига безопасного Интернета). Финансируемая российским православным магнатом Константином Малофеевым, эта группа насчитывает более 5000 добровольцев и «киберказаков» со всей России. Они «рыщут в Интернете», напоминает британский журналист, в поисках такого контента, который нарушает российские законы «о пропаганде наркотиков, самоубийстве и детской порнографии», а затем «сообщают об этом цензорам». По словам директора Дениса Давыдова, организация успешно отследила более 10000 сайтов, которые были забанены в прошлом году, и участвовала в 196 уголовных процессах, связанных с детским порно.
Однако сторонникам жёсткой линии этого мало. Самой большой угрозой Кремль находит г-на Навального. Именно этот оппозиционер является «самой большой угрозой» власти, пишет журналист. Несмотря на опасения западных государств по поводу мощи российской пропаганды, «последние усилия Кремля на внутреннем фронте не оправдались», полагает Макс Седдон. Недавнее видео на YouTube, в котором Навальный был показан в образе Гитлера, заработало более 150.000 отметок «не нравится».
А. Цыганов, омбудсмен из Санкт-Петербурга, призвал Кремль повысить эффективность усилий. «Правительство не инвестирует в [производство] политического контента, — сказал он. — Многие блоггеры уже перешли на сторону Навального».
Социалистическая цензура и заявления об инвестициях в «политический контент» натыкаются, по мнению других западных обозревателей, на вполне капиталистический отказ «трудящихся» от Первомая. Впрочем, былому шумному празднику мешает и перманентный кризис в российской экономике. Людям куда важнее дачи и огороды, нежели устаревшая традиция солидарности.
На тему предпочтения дач Первомаю рассуждает в австрийской газете «Der Standard» Андре Баллен, автор статьи «1 Мая в России: дача вместо демонстрации».
Первые воспоминания 68-летнего Виктора «из промышленного города Подольска» о праздновании 1 Мая — из школьных лет. Он рассказал корреспонденту, как дети, пионеры в алых галстуках и белых рубашках, шли маршем «в длинных колоннах через город к памятнику Ленина». На площади перед памятником с трибун народу махали руками местные партийные VIPs.
«Настроение было праздничное ещё и потому, что мы знали, что мы не должны после демонстрации идти в школу, разрешалось вернуться домой», — уточнил Виктор.
Участие в демонстрационном марше было обязательным, пишет журналист далее. Руководители пионерских организаций в школе, комсомольские функционеры и партийные секретари держали выход на марш под контролем: никто не мог отсутствовать. На празднике 1 Мая людям в Советском Союзе было дозволено выразить «солидарность с трудящимися капиталистических стран, ведущими революционную и национально-освободительную борьбу», а также продемонстрировать «решимость принести жертву в борьбе за мир и строительство коммунистического общества».
С распадом Советского Союза традиция официальных первомайских демонстраций умерла.
Тем не менее, 1 Мая до сих пор является в Российской Федерации государственным праздником. Нет, он уже не называется, как в советские времена, Днём Интернационала и Днём международной солидарности трудящихся; теперь это Праздник Весны и Труда (Feiertag des Frühlings und der Arbeit). И никто не обязан в нём участвовать.
Таким образом, 1 Мая на переломе российской истории превратился в дополнительный день отдыха. В начале XXI века, однако, демонстрации стали возвращаться в российские города. Правда, хозяин Кремля не машет демонстрантам рукой с трибуны Мавзолея. Зато его портрет присутствует на плакатах участников первомайского марша: «План Путина — план победы», «Путин — за народ, он смело ведёт Россию к победе», «Сильный президент, великая страна». Или вот такой транспарант: «Три ребёнка в семье — норма».
Впрочем, на возрождение демонстраций эти шествия мало похожи. Возродить марши с полной силой Кремлю мешает экономический кризис. У организаций стало «значительно меньше денег», и поэтому число участников падает уже несколько лет. Согласно результатам опроса, проведённого «Левада-центром», желание россиян поучаствовать в майской демонстрации упало до самого низкого уровня за последние пятнадцать лет.
Сегодня россияне воспринимают дату 1 мая как начало дачного сезона. В этот день они покидают город и едут в деревни, чтобы «вырастить свои собственные фрукты и овощи». Точно так же поступают и Виктор с женой Ириной.
По словам Виктора, его дачная программа окончится шашлыком и холодным пивом. Демонстрацию можно и по телевизору посмотреть.
Победа шашлыка, пива, частного хозяйства и прочих атрибутов сытой капиталистической жизни над коммунистическим Первомаем очевидна давно. Поэтому сменились и лозунги поредевших демонстрантов. Нынешний Первомай отчасти похож на преддверие следующего российского праздника — Дня Победы: слово «победа» часто мелькает на плакатах тех, кто относит себя по давней традиции к трудящимся.
Популярность КПРФ, партии, которую следовало бы ассоциировать с праздником трудящихся, держится в стране на относительно низком уровне. В мае прошлого года за КПРФ готовы были проголосовать на выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее воскресенье, всего 14% избирателей, в то время как за «Единую Россию» — 35% (данные опроса «Левада-центра» ). В реальности на выборах в Думу (сентябрь 2016 г.) расхождение между партиями оказалось намного больше : КПРФ — округлённо 13%, «ЕР» — 54%. Образно говоря, больше половины избирателей выступили за шашлык и пиво, и лишь 13% проголосовали за идеологию коммунизма и овеянные исторической славой образы былых вождей.
Фото: EPA
Некоторые «забугорные» аналитики считают, что в России с новой силой зазвучали призывы к усилению цензуры в Интернете. Кремль мог бы взять пример с китайской модели регулирования сети.
«Успех лидера оппозиции Александра Навального в использовании социальных медиа для мобилизации молодых участников антикоррупционных протестов породил призывы к Кремлю активизировать интернет-цензуру», — пишет в «Financial Times» корреспондент Макс Седдон.
Мотивация «к более строгому регулированию», отмечает журналист, в России может быть вызвана заботой о защите молодёжи. Именно такой аргумент в пользу цензуры привёл на конференции, посвящённой цензуре, режиссёр-постановщик Никита Михалков. Он показал документальный фильм, в котором обвинил г-на Навального в заманивании детей на протесты против президента Владимира Путина.
Журналист напоминает, что просмотры ролика на YouTube об антикоррупционном расследовании Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева выражается уже числом в 20 миллионов. По данным опроса независимого центра «Левада», около 45% россиян хотят, чтобы Медведев ушёл в отставку.
Далее Макс Седдон возвращается к теме цензуры.
Россия начала «агрессивно регулировать Интернет» ещё в 2012 году, когда возвращению Путина на пост президента мешали крупные акции протеста, организованные через «Фейсбук» и «ВКонтакте».
Успех же Навального на канале YouTube показал Кремлю, что власть в России ещё далека от китайской модели всепроникающей цензуры.
В первые годы Интернета Россия развивала «одну из самых ярких онлайн-культур в мире», указывает автор. Но с тех пор «была принята серия драконовских законов». Последним из нескольких крупнейших западных сервисов, который обяжут соблюдать требования по хранению данных пользователей на российских серверах, станет Twitter. Сейчас этим требованиям уже подчинились Google и Facebook. Один из самых популярных сайтов знакомств, Badoo, недавно тоже согласился передать все пользовательские данные российским службам безопасности (по запросу).
Дошло до того, что Кремль «даже обсуждал предложения об отключении российского Интернета от внешнего мира». Как сообщает автор материала, законодательница Елена Мизулина (автор «важных законопроектов, одобряющих жёсткое преследование»), выступает за создание «с нуля» некоей среды, «универсальной базы данных», такой, чтобы «никто, даже американцы», не мог туда извне попасть.
Импульс к ужесточению контроля за Интернетом часто исходит от консервативных групп вроде «Safe Internet League» (Лига безопасного Интернета). Финансируемая российским православным магнатом Константином Малофеевым, эта группа насчитывает более 5000 добровольцев и «киберказаков» со всей России. Они «рыщут в Интернете», напоминает британский журналист, в поисках такого контента, который нарушает российские законы «о пропаганде наркотиков, самоубийстве и детской порнографии», а затем «сообщают об этом цензорам». По словам директора Дениса Давыдова, организация успешно отследила более 10000 сайтов, которые были забанены в прошлом году, и участвовала в 196 уголовных процессах, связанных с детским порно.
Однако сторонникам жёсткой линии этого мало. Самой большой угрозой Кремль находит г-на Навального. Именно этот оппозиционер является «самой большой угрозой» власти, пишет журналист. Несмотря на опасения западных государств по поводу мощи российской пропаганды, «последние усилия Кремля на внутреннем фронте не оправдались», полагает Макс Седдон. Недавнее видео на YouTube, в котором Навальный был показан в образе Гитлера, заработало более 150.000 отметок «не нравится».
А. Цыганов, омбудсмен из Санкт-Петербурга, призвал Кремль повысить эффективность усилий. «Правительство не инвестирует в [производство] политического контента, — сказал он. — Многие блоггеры уже перешли на сторону Навального».
Социалистическая цензура и заявления об инвестициях в «политический контент» натыкаются, по мнению других западных обозревателей, на вполне капиталистический отказ «трудящихся» от Первомая. Впрочем, былому шумному празднику мешает и перманентный кризис в российской экономике. Людям куда важнее дачи и огороды, нежели устаревшая традиция солидарности.
На тему предпочтения дач Первомаю рассуждает в австрийской газете «Der Standard» Андре Баллен, автор статьи «1 Мая в России: дача вместо демонстрации».
AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Первые воспоминания 68-летнего Виктора «из промышленного города Подольска» о праздновании 1 Мая — из школьных лет. Он рассказал корреспонденту, как дети, пионеры в алых галстуках и белых рубашках, шли маршем «в длинных колоннах через город к памятнику Ленина». На площади перед памятником с трибун народу махали руками местные партийные VIPs.
«Настроение было праздничное ещё и потому, что мы знали, что мы не должны после демонстрации идти в школу, разрешалось вернуться домой», — уточнил Виктор.
Участие в демонстрационном марше было обязательным, пишет журналист далее. Руководители пионерских организаций в школе, комсомольские функционеры и партийные секретари держали выход на марш под контролем: никто не мог отсутствовать. На празднике 1 Мая людям в Советском Союзе было дозволено выразить «солидарность с трудящимися капиталистических стран, ведущими революционную и национально-освободительную борьбу», а также продемонстрировать «решимость принести жертву в борьбе за мир и строительство коммунистического общества».
С распадом Советского Союза традиция официальных первомайских демонстраций умерла.
Тем не менее, 1 Мая до сих пор является в Российской Федерации государственным праздником. Нет, он уже не называется, как в советские времена, Днём Интернационала и Днём международной солидарности трудящихся; теперь это Праздник Весны и Труда (Feiertag des Frühlings und der Arbeit). И никто не обязан в нём участвовать.
Таким образом, 1 Мая на переломе российской истории превратился в дополнительный день отдыха. В начале XXI века, однако, демонстрации стали возвращаться в российские города. Правда, хозяин Кремля не машет демонстрантам рукой с трибуны Мавзолея. Зато его портрет присутствует на плакатах участников первомайского марша: «План Путина — план победы», «Путин — за народ, он смело ведёт Россию к победе», «Сильный президент, великая страна». Или вот такой транспарант: «Три ребёнка в семье — норма».
Впрочем, на возрождение демонстраций эти шествия мало похожи. Возродить марши с полной силой Кремлю мешает экономический кризис. У организаций стало «значительно меньше денег», и поэтому число участников падает уже несколько лет. Согласно результатам опроса, проведённого «Левада-центром», желание россиян поучаствовать в майской демонстрации упало до самого низкого уровня за последние пятнадцать лет.
Сегодня россияне воспринимают дату 1 мая как начало дачного сезона. В этот день они покидают город и едут в деревни, чтобы «вырастить свои собственные фрукты и овощи». Точно так же поступают и Виктор с женой Ириной.
По словам Виктора, его дачная программа окончится шашлыком и холодным пивом. Демонстрацию можно и по телевизору посмотреть.
* * *
Победа шашлыка, пива, частного хозяйства и прочих атрибутов сытой капиталистической жизни над коммунистическим Первомаем очевидна давно. Поэтому сменились и лозунги поредевших демонстрантов. Нынешний Первомай отчасти похож на преддверие следующего российского праздника — Дня Победы: слово «победа» часто мелькает на плакатах тех, кто относит себя по давней традиции к трудящимся.
Популярность КПРФ, партии, которую следовало бы ассоциировать с праздником трудящихся, держится в стране на относительно низком уровне. В мае прошлого года за КПРФ готовы были проголосовать на выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее воскресенье, всего 14% избирателей, в то время как за «Единую Россию» — 35% (данные опроса «Левада-центра» ). В реальности на выборах в Думу (сентябрь 2016 г.) расхождение между партиями оказалось намного больше : КПРФ — округлённо 13%, «ЕР» — 54%. Образно говоря, больше половины избирателей выступили за шашлык и пиво, и лишь 13% проголосовали за идеологию коммунизма и овеянные исторической славой образы былых вождей.
Автор: Олег Чувакин
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