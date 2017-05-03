В Госдуму внесли законопроект об "электронных" повестках

Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета,

Для сокращения количества граждан указанной категории законопроектом предлагается также направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета,

В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности,