В Госдуму внесли законопроект об "электронных" повестках
Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты, передает ТАСС
Как отмечают разработчики, в период призывных кампаний 2016 года военкоматы не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных в армию.
При этом повестки, направленные по почте, "будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю".
Сенаторы также предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предусматривается ответственность (штраф) за небрежное хранение, потерю, умышленную порчу или уничтожение "военного билета, персональной электронной карты, справки взамен военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу".
Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета,- говорится в пояснительной записке, размещенной в думской базе данных. В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.
Как отмечают разработчики, в период призывных кампаний 2016 года военкоматы не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных в армию.
Для сокращения количества граждан указанной категории законопроектом предлагается также направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета,- подчеркивается в сопроводительных материалах.
При этом повестки, направленные по почте, "будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю".
В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности,- считают сенаторы.
Сенаторы также предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым предусматривается ответственность (штраф) за небрежное хранение, потерю, умышленную порчу или уничтожение "военного билета, персональной электронной карты, справки взамен военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу".
Использованы фотографии: © Донат Сорокин/ТАСС
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