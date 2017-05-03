17:47 03 мая

В США состоялась церемония крещения 16-й АПЛ «Вирджиния»

Компания «Huntington Ingalls Industries» объявила о состоявшейся на верфи ее подразделения «Newport News Shipbuilding» церемонии крещения очередной АПЛ SSN-789 «Индиана» класса «Вирджиния», сообщает ЦАМТО .



SSN-789 «Индиана» является 16-й АПЛ класса «Вирджиния» и восьмой субмариной, строящейся «Ньюпорт ньюс шипбилдинг».


Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Ее передача ВМС США запланирована на конец текущего года. В настоящее время степень готовности подлодки составляет 90 процентов.



Подводные лодки класса «Вирджиния» – это «многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов, установки морских мин», говорится в сообщении.

Головная подлодка класса «Вирджиния» вошла в состав флота в октябре 2004 года.

Использованы фотографии: huntingtoningalls.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Подрезчик Сегодня, 13:40
    Пусть ее покрестит " черная дыра"...
    Подрезчик
    1. рич Сегодня, 13:43
      АПЛ тип «Вирджиния»



      рич
      1. hirurg Сегодня, 15:55
        Ну, вот, какое нафиг крещение? У них там секты одни.
        Турчинов что ли крестил?
        Ну семь футов земли им над рубкой.
        hirurg
    2. nik-karata Сегодня, 13:43
      ... или великий КРАКЕН))))) wassat
      nik-karata
      1. НасРать Сегодня, 13:47
        пять лет пилили.... не мало для серийной!! yes
        НасРать
        1. вадим dok Сегодня, 13:52
          А сколько "пилят" в России?
          вадим dok
          1. Dionis2019 Сегодня, 15:18
            Не нужно забывать, что у них ещё пока не было распада штатов америки, а у нас до сих пор последствия развала СССР очень ощутимы. К слову сказать на заводе 199 были следующие темпы строительства:

            Атомные подводные лодки

            Название Проект Зав. № Закладка Спуск на воду Ввод в строй

            К-284 «Акула» 971 501 11.11.1983 27.07.1984 30.12.1984
            К-263 «Барнаул» 971 502 09.05.1985 28.05.1986 30.12.1987
            К-322 «Кашалот» 971 513 05.09.1986 18.07.1987 30.12.1988
            К-391 «Братск» 971 514 23.02.1988 14.04.1989 29.12.1989
            К-331 «Магадан» 971 515 28.12.1989 23.06.1990 31.12.1990
            К-419 «Кузбасс» 971 516 28.07.1991 18.05.1992 31.12.1992
            К-295 «Самара» 971 517 07.11.1993 15.08.1994 17.07.1995
            К-152 «Нерпа» 971И 518 1993 24.06.2006 29.12.2009

            Можете сравнить ттх 971-го проекта и вирджинии. В дополнение к атомным одновременно шли дизельные:

            Б-248 877 451 16.03.1980 12.09.1980 31.12.1980
            Б-260 «Чита» 877 452 22.02.1981 23.08.1981 30.12.1981
            Б-227 «Выборг» 877 453 23.02.1982 16.08.1982 23.02.1983
            Б-229 877 464 23.02.1983 15.07.1983 30.10.1983
            Б-404 877 465 07.05.1983 24.09.1983 30.12.1983
            Б-405 877 466 20.04.1984 21.09.1984 30.12.1984
            Б-470 877 467 06.05.1985 27.08.1985 30.12.1985
            Б-439 877 468 04.04.1986 31.07.1986 30.12.1986
            Б-445 «Святитель Николай Чудотворец» 877 469 21.03.1987 26.09.1987 30.01.1988
            Б-394 «Нурлат» 877 470 15.04.1988 03.09.1988 30.12.1988
            Б-464 «Усть-Камчатск» 877 471 26.05.1989 23.09.1989 30.01.1990
            Б-494 «Усть-Большерецк» 877 472 05.05.1990 04.10.1990 30.12.1990
            Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» 877 473 07.05.1991 05.10.1991 30.12.1991
            Б-190 «Краснокаменск» 877 474 08.05.1992 25.09.1992 30.12.1992
            Б-345 «Могоча» 877 475 22.04.1993 06.10.1993 22.01.1994
            Dionis2019
        2. НЕКСУС Сегодня, 13:59
          Цитата: НасРать
          пять лет пилили.... не мало для серийной!! yes

          Вам напомнить сколько выстругивали Северодвинск и сколько выстругивают Казань? К слову, при СССР АПЛ проекта 941 Акула головную сдали за 4 года!А там водоизмещение 48 000 тонн ,два Пети по водоизмещению.
          НЕКСУС
          1. НасРать Сегодня, 14:04
            Про российские лодки я в курсе, не удивили.... для американских - всё же многовато пять лет, с учетом того, что она шестнадцатая в серии..

            В 2011 году в США было принято решение удвоить темп строительства подводных лодок: вместо одной атомной субмарины класса «Вирджиния» в год сдавать две. Выяснилось, что такие планы ВМС страны вызвали серьезную напряженность на американских верфях и среди предприятий, поставляющих многочисленные комплектующие для подлодок, пишет военно-аналитическое издание Defense News.
            НасРать
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:05
              Цитата: НасРать
              для американских - всё же многовато пять лет, с учетом того, что она шестнадцатая в серии..

              Не пять лет,а примерно 4,5 года,что вполне даже хороший уровень.
              НЕКСУС
              1. НасРать Сегодня, 14:15
                Цитата: НЕКСУС

                Не пять лет,а примерно 4,5 года,что вполне даже хороший уровень.


                Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Ее передача ВМС США запланирована на конец текущего года.


                В сентябре будет пять лет....а передадут(ли?) в конце года....уж не как не 4,5 года
                НасРать
                1. НЕКСУС Сегодня, 14:21
                  Цитата: НасРать
                  В сентябре будет пять лет....а передадут(ли?) в конце года....

                  Понимаете в чем цимис то...у нас то новый многоцелевик в гордом одиночестве бороздит океаны...в следующем году,дай Бог Казань сдадут...а теперь посмотрите ,что у нас по многоцелевикам в общем.945 модернизацию заморозили,Щуки-Б половина у стенки ,либо ждут той же модернизации и ремонта.
                  А у матрассов все в шоколаде,они строят многоцелевики и набрали довольно хороший темп.А если учесть то ,что помимо матрассов есть еще англичане,французы и тд,то суммарно мы не просто проигрываем всей этой военной машине ,а безоговорочно не можем тягаться с ней,даже если будем сдавать по два многоцелевика в год.
                  А мы мало того,что строим Ясени долго,да еще те МАПЛ,которые имеем в наличии не спешим модернизировать. Про проект Хаски я вообще промолчу.
                  НЕКСУС
                  1. НасРать Сегодня, 14:29
                    Да, о наших лодках и заикаться не надо - тут и так всё предельно ясно(скорее всё не ясно)...
                    За американцев:
                    Строительный период для первых четырех лодок «Вирджиния» (Блок I) составлял 84 месяца. Для последующих шести (Блок II) — уже 74 месяца. Для восьми строящихся сейчас подлодок из Блока III установлен 66-месячный срок. Для субмарин финального Блока IV он будет сокращен до 62, а затем и до 60 месяцев.

                    Однако на практике все складывается далеко не так гладко. Даже если только одна из подводных лодок по тем или иным причинам не уложилась в назначенную дату ввода в строй согласно условиям контракта, то и все остальные сроки сразу сдвигаются «вправо» — ходовые испытания приостанавливаются, субмарина возвращается в порт, и судостроителям приходится работать в более жестких условиях, чтобы удержаться в точном соответствии с ранее утвержденным графиком.

                    Похожая ситуация возникла 2 марта 2017 года вскоре после того, как АПЛ «Вашингтон» приступила к начальным ходовым испытаниям недалеко от побережья Вирджинии. При этом субмарина, построенная на верфи компании Huntington Ingalls Industries, крупнейшем промышленном предприятии штата, уже отставала от графика: она должна быть передана флоту летом 2016 года, а церемония ввода субмарины в эксплуатацию планировалась на 7 января 2017 года.
                    НасРать
          2. rudolff Сегодня, 14:29
            День добрый, Андрей! Не совсем корректное сравнение. Если сравнивать с подводным водоизмещением ПЛ, тогда надо и кораблю заткнуть все дыры и погрузить под воду.
            rudolff
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:38
              Цитата: rudolff
              День добрый, Андрей! Не совсем корректное сравнение. Если сравнивать с подводным водоизмещением ПЛ, тогда надо и кораблю заткнуть все дыры и погрузить под воду.

              Приветствую,друже! hi
              Согласен...тут лишка хватил...но суть то в другом,Рудольф,4 года и головную сдали! Бог с ним с Северодвинском,давай возьмем Казань.Сколько ее строят то?С 2009 года...уже 8 лет,плюс ходовые,доводки и сдача флоту.И того,примерно 10 лет.
              НЕКСУС
              1. rudolff Сегодня, 15:26
                Ну-у... Как умеем, так и строим. В принципе, кораблестроители виноваты меньше всего. Затык по отдельным узлам, агрегатам, системам, комплексам. Повторять Северодвинск, сделав конструктивно-техническим донором 971-й корабль, не имело никакого смысла, вот и колдуют. Новое тяжело дается. На этом фоне разговоры о Хаски несколько напрягают. Слишком уж маленькая серия Ясеней, чтоб уже на следующий проект прыгать.
                rudolff
                1. НЕКСУС Сегодня, 15:30
                  Цитата: rudolff
                  Как умеем, так и строим. В принципе, кораблестроители виноваты меньше всего

                  А я их и не виню..смежники,чинуши ,финансирование...
                  Цитата: rudolff
                  На этом фоне разговоры о Хаски несколько напрягают.

                  Меня они уже злят.
                  Цитата: rudolff
                  Слишком уж маленькая серия Ясеней, чтоб уже на следующий проект прыгать.

                  И каждый Ясень-М головной.
                  НЕКСУС
                  1. rudolff Сегодня, 15:47
                    Нет, Андрей, если изменения проекта незначительные или же меняются только отдельные системы, комплексы, это не делает модернизацию новым проектом. Головным в подсерии Ясень М будет только Казань, у ней даже обводы корпуса отличные. Остальные по мелочам. У нас в дивизии двух абсолютно одинаковых 971-ых тоже не было.
                    rudolff
                    1. НЕКСУС Сегодня, 15:53
                      Цитата: rudolff
                      Нет, Андрей, если изменения проекта незначительные или же меняются только отдельные системы, комплексы, это не делает модернизацию новым проектом. Головным в подсерии Ясень М будет только Казань, у ней даже обводы корпуса отличные. Остальные по мелочам. У нас в дивизии двух абсолютно одинаковых 971-ых тоже не было.

                      Рудольф,тебе напомнить заявление Рагозина? Он черным по русски заявил,что каждый Ясень будет совершеннее предыдущего,с учетом введения новых технологий.
                      НЕКСУС
                      1. rudolff Сегодня, 17:02
                        Андрей, а тебе напомнить, кто такой Рогозин? Болтун! Хотя в данном случае отчасти прав. Каждый корабль в серии немного лучше предыдущего. Это нормально. Пускай по мелочи, но что-то добавляется, изменяется. Есть и другой момент. Половину того, что хотели внедрить, реализовать в Ясене вообще, в Северодвинске не успели или не смогли. Все кардинальные улучшения, изменения перенесли на Казань. Но и в случае с Казанью возможно все не успели, размажут тонким слоем по всей подсерии.
                        rudolff
    3. амурец Сегодня, 13:46
      Цитата: Подрезчик

      1
      Подрезчик Сегодня, 13:40 Новый
      Пусть ее покрестит " черная дыра"

      Пусть погрузится и не всплывёт. Как Трешер. "Бермудского треуголльника" на все времена и пусть экипажу постоянно снится "Летучий Голландец".
      амурец
    4. НЕКСУС Сегодня, 14:02
      Цитата: Подрезчик
      Пусть ее покрестит " черная дыра"...

      Сами поняли чего написали?Варшавянка -это засадная тихоходная ПЛ ,а атомный многоцелевик-это совсем другие игры...МАПЛ затачивается на защиту ракетоносцев и борьбу с другими ПЛ,в том числе и Охотниками,которые не в пример 636 куда шустрее ,быстрее и вооруженнее.
      НЕКСУС
  2. Маз Сегодня, 13:42
    Надо будет "портрет" записать быстрее, шоб иметь что в биос торпеды вкладывать перед пуском
    Маз
  3. Старый26 Сегодня, 13:54
    Цитата: Подрезчик
    Пусть ее покрестит " черная дыра"...

    Вот только "черные дыры" по пальцам можно пересчитать. И все в прибрежных водах

    Цитата: Маз
    Надо будет "портрет" записать быстрее, шоб иметь что в биос торпеды вкладывать перед пуском

    Да какие проблемы. Главное было бы чем записывать

    А вообще-то американцы молодцы. Темпы строительства впечатляют. В среднем по две лодки в год закладка, с мосетна закладки до момента входа в строй от 1,5 до 2 лет.
    Старый26
    1. rudolff Сегодня, 14:23
      Для "портрета" нужно контакт установить достаточно длительный и идентифицировать верно. Случаев достоверно установленных контактов наших ПЛА с Вирджиниями фактически нет, а те что якобы были - сомнительны.
      rudolff
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:49
        Цитата: rudolff
        Для "портрета" нужно контакт установить достаточно длительный и идентифицировать верно. Случаев достоверно установленных контактов наших ПЛА с Вирджиниями фактически нет, а те что якобы были - сомнительны.

        Рудольф,возвращаясь к нашему давнему разговору,я все таки убеждаюсь лишний раз,что проект Лиры необходимо реанимировать. Нам необходима АПЛ -охотник,достаточно шустрый,быстрый и вооруженный. Варшавянки только для прибрежной зоны,затыкать проходы ,либо долбить Калибрами по наземным целям с 1500 км...
        НЕКСУС
        1. rudolff Сегодня, 15:37
          Подожди, Андрей, может тебе Хаски так понравится, что и о Лире забудешь! drinks
          rudolff
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:39
            Цитата: rudolff
            Подожди, Андрей, может тебе Хаски так понравится, что и о Лире забудешь! drinks

            К тому времени,Рудольф,когда Хаски начнут флоту сдавать,боюсь меня будет радовать совсем иные вещи...например ,прости давление или поход в туалет,что будет в том возрасте подобно празднику. wassat
            НЕКСУС
            1. rudolff Сегодня, 15:49
              Так я именно это и имею ввиду!
              good
              rudolff
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:58
                Цитата: rudolff
                Так я именно это и имею ввиду!
                good

                Ты меня друже не убедил по поводу Лиры...я все еще настаиваю на том,что такие ПЛ нам куда нужнее чем Варшавянки. При этом ,она способна выполнять отчасти и задачи многоцелевика.
                Сам ведь знаешь,что с многоцелевиками у нас полный швах.Чем Дельфины с Бореями то прикрывать будем,подводник?
                НЕКСУС
    2. Orionvit Сегодня, 16:08
      А вообще-то американцы молодцы. Темпы строительства впечатляют.
      В чём они молодцы? В печатании баксов да. С таким финансированием, как у них, даже у эстонцев, темпы были бы впечатляющие.
      Orionvit
  4. птс-м Сегодня, 13:55
    Как говорит народ про спуски АПЛ ФША...ни дна им и не покрышки...хай болтаются , як г...о в проруби...
    птс-м
  5. Басарев Сегодня, 13:58
    Стыд и позор. В самой технически развитой стране - и такие пережитки средневековья. Так и считаю: в современном наукоцентрическом обществе и армии как концентрате науки религии места нет, она должна исчезнуть, а говорить о ней - лишь в прошедшем времени и только в историческом аспекте.
    Басарев
  6. Подрезчик Сегодня, 14:16
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Подрезчик
    Пусть ее покрестит " черная дыра"...

    Сами поняли чего написали?Варшавянка -это засадная тихоходная ПЛ ,а атомный многоцелевик-это совсем другие игры...МАПЛ затачивается на защиту ракетоносцев и борьбу с другими ПЛ,в том числе и Охотниками,которые не в пример 636 куда шустрее ,быстрее и вооруженнее.

    Вот я и написал:"Нечего болтаться у берегов других стран!" У Вас другое мнение? "Варшавянка" кажется оборонительная лодочка? Я, гражданин Республики Беларусь, русский по происхождению, горжусь тем, что моя РОДИНА делает такие серьезные вещи...
    Подрезчик
    1. Burbon Сегодня, 15:14
      Цитата: Подрезчик
      "Варшавянка" кажется оборонительная лодочка?

      wassat fool ...а еще у нас акм оборонительный, пак фа оборонительный, тополя , искандеры да и вообще все что производит наша оборонка - все строго оборонительное, и ни каких наступательных fool
      Burbon
  7. Curt Сегодня, 14:23
    вот так вот за 13 лет 16 штук , неплохой результат для мирного времени
    Curt
  8. Старый26 Сегодня, 14:51
    Цитата: НасРать
    Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года.

    В статье не совсем правильно, корректно построенная фраза
    Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года.

    В 2012 году начаты работы над лодкой. То есть заготавливается металл, изготовляется закладная секция, заказывают машины и механизмы. Сама лодка была заложена 16 мая 2015 года. И вот с у этих лодок с момента закладки до момента ввода в строй проходит примерно 2 года. У нас сколько лет занимает эта предварительная работа (заготовки металла, заказ механизмов и всего прочего) - неизвестно. У нас начало строительства считается с момента закладки лодки (секции корпуса). А сколько до этого - ХЗ. Да и то, вот закладка "Казани" произошла в 2009, а введена в строй будет в 2018. ДЕВЯТЬ ЛЕТ там, где у супостата ДВА ГОДА
    Старый26
  9. Старый26 Сегодня, 17:42
    Цитата: Orionvit
    А вообще-то американцы молодцы. Темпы строительства впечатляют.
    В чём они молодцы? В печатании баксов да. С таким финансированием, как у них, даже у эстонцев, темпы были бы впечатляющие.

    В скоростях строительства. Без разницы чего:лодок, эсминцев или авианосцев. Головной (головную) строят лет 5, остальные "пекут" как пирожки. А нас же порой прежде чем изделие дойдет до серии изначальный проект успевают переделать по несколько раз и по несколько раз же перепроектировать лодки. "Борей" тому пример. Начал проектироваться под 1 комплекс, затем дважды перепроектировали, сначала под "Барк", затем под "Булаву"
    Старый26
Картина дня