В США состоялась церемония крещения 16-й АПЛ «Вирджиния»
Компания «Huntington Ingalls Industries» объявила о состоявшейся на верфи ее подразделения «Newport News Shipbuilding» церемонии крещения очередной АПЛ SSN-789 «Индиана» класса «Вирджиния», сообщает ЦАМТО .
SSN-789 «Индиана» является 16-й АПЛ класса «Вирджиния» и восьмой субмариной, строящейся «Ньюпорт ньюс шипбилдинг».
Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Ее передача ВМС США запланирована на конец текущего года. В настоящее время степень готовности подлодки составляет 90 процентов.
Подводные лодки класса «Вирджиния» – это «многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов, установки морских мин», говорится в сообщении.
Головная подлодка класса «Вирджиния» вошла в состав флота в октябре 2004 года.
SSN-789 «Индиана» является 16-й АПЛ класса «Вирджиния» и восьмой субмариной, строящейся «Ньюпорт ньюс шипбилдинг».
Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Ее передача ВМС США запланирована на конец текущего года. В настоящее время степень готовности подлодки составляет 90 процентов.
Подводные лодки класса «Вирджиния» – это «многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов, установки морских мин», говорится в сообщении.
Головная подлодка класса «Вирджиния» вошла в состав флота в октябре 2004 года.
Использованы фотографии: huntingtoningalls.com
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