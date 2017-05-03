Провести акцию "Смертный полк" и захватить Донецк: Планы Киева на 9 мая

Анонс: 9 мая – акция «Смертный полк»

9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берёт свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк".

В прошлом году это шествие отметилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками коммуняк разорвать наш красно-чёрный флаг борьбы.

Каждый из нас понимает опасность, которую в себе несут такие меры, понимает, чьей рукой они проплачиваются и руководствуются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев.

Украинские радикалы объявили о том, что они ведут собственную подготовку к 9 мая. Главарь украинской радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Кохановский (Микола Коханівський) в социальной сети Фейсбук пишет, что «не даст красной гидре просочиться в Киев». Под «красной гидрой» русофоб и неонацист Кохановский понимает тех людей, которые собираются выйти на улицы города на международную акцию «Бессмертный полк». Из записи радикала в соцсети:Это к слову о том, что на Украине «нет фашизма»...На этом фоне официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Басурин сообщает о том, что велика вероятность наступления украинских силовиков по всей линии соприкосновения именно перед 9 мая. Действительно, в последнее время из уст киевских радикалов всё чаще звучат слова о том, что «9 мая ВСУ должны пройти парадом победы по улицам Донецка».Эти заявления украинских радикалов не остались без внимания дончан. В соцсетях стали публиковаться варианты «парадного марша» по Донецку для украинских военных и представителей политической элиты.Кстати, однажды украинских военных по Донецку действительно уже провели...