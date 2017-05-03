17:53 03 мая

Провести акцию "Смертный полк" и захватить Донецк: Планы Киева на 9 мая

Украинские радикалы объявили о том, что они ведут собственную подготовку к 9 мая. Главарь украинской радикальной группировки ОУН (запрещена в РФ) Николай Кохановский (Микола Коханівський) в социальной сети Фейсбук пишет, что «не даст красной гидре просочиться в Киев». Под «красной гидрой» русофоб и неонацист Кохановский понимает тех людей, которые собираются выйти на улицы города на международную акцию «Бессмертный полк». Из записи радикала в соцсети:

Анонс: 9 мая – акция «Смертный полк»
9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берёт свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк".
В прошлом году это шествие отметилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками коммуняк разорвать наш красно-чёрный флаг борьбы.
Каждый из нас понимает опасность, которую в себе несут такие меры, понимает, чьей рукой они проплачиваются и руководствуются. Не дадим красной гидре просочиться в Киев.



Это к слову о том, что на Украине «нет фашизма»...

На этом фоне официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Басурин сообщает о том, что велика вероятность наступления украинских силовиков по всей линии соприкосновения именно перед 9 мая. Действительно, в последнее время из уст киевских радикалов всё чаще звучат слова о том, что «9 мая ВСУ должны пройти парадом победы по улицам Донецка».

Эти заявления украинских радикалов не остались без внимания дончан. В соцсетях стали публиковаться варианты «парадного марша» по Донецку для украинских военных и представителей политической элиты.

Провести акцию "Смертный полк" и захватить Донецк: Планы Киева на 9 мая


Кстати, однажды украинских военных по Донецку действительно уже провели...


Использованы фотографии: Русская весна
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 14:05
    Давайте ....недоумки,рискните.Ждем!
    210окв
    1. просто экспл Сегодня, 14:14
      меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут , их вешать будут ?
      или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм ?
      просто экспл
      1. 210окв Сегодня, 14:21
        Я попытаюсь высказать свое мнение...Если они не совершат акт самоубийства в виде крупномасштабной атаки на ЛДНР(я думаю что этого не будет,ибо они трепло,но не дураки в смысле сохранить свою шкурку)..то этот акт будет надолго и они не будут повешены в обозримом будущем.Скорее поддерживающая их гейропа трансформируется в евробандеровцев...
        Цитата: просто экспл
        меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут , их вешать будут ?
        или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм ?
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 14:30
          Цитата: 210окв
          Если они не совершат акт самоубийства в виде крупномасштабной атаки на ЛДНР(я думаю что этого не будет,ибо они трепло,но не дураки в смысле сохранить свою шкурку)..то этот акт будет надолго и они не будут повешены в обозримом будущеи

          Согласен. А посему, что бы прекратить обстрелы городов Донбасса, следовало бы вышвырнуть укровермахт за пределы ЛДНР.
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 14:39
            Цитата: просто экспл
            меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут , их вешать будут ?
            или начнется визг про запрет смертной казни (а в ЛДНР их не запрещали и никаких конвенций они не подписывали) и про гуманизм ?


            Будет большой судебный процесс , над теми кто успеет сдастся.
            cniza
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:30
        Цитата: просто экспл
        меня вот больше интересует - а когда бандеровцы падут , их вешать будут ?

        Им до суда и виселицы еще дожить надо будет...
        Цитата: просто экспл
        или начнется визг про запрет смертной казни

        Скорее экстренный выезд большей части этой нечисти в Германию и США...но я очень жду 23-24 мая...
        НЕКСУС
      3. 3vs Сегодня, 15:17
        Фонарей, боюсь, не хватит...
        Ту же надо за разом и раду с президентом и администрацией, верхушки местных властей, милиции, сбу, армии...
        Не считая скачущий биомусор...
        3vs
    2. рич Сегодня, 15:12
      Провести акцию "Смертный полк" и захватить Донецк: Планы Киева на 9 мая

      Заметьте друзья, не вернуть, а именно захватить. Вот собственно и вся их сущность
      рич
    3. Dionis2019 Сегодня, 15:22
      Простите, а можно-ли узнать где Вы их ждёте?
      Dionis2019
      1. 210окв Сегодня, 15:24
        Конечно можно...В районе окопов защитников ЛДНР...
        Цитата: Dionis2019
        Простите, а можно-ли узнать где Вы их ждёте?
        210окв
  2. soroKING Сегодня, 14:09
    гдеж этого урода искать, когда хунта рухнет? am
    soroKING
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 14:17
    Вот как после таких новостей к этой стране относиться?
    Кроме как отвращения и желания раздавить это отребье, больше никаких побуждений...
    КОТ БАЮН
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:33
      Цитата: КОТ БАЮН
      Кроме как отвращения и желания раздавить это отребье, больше никаких побуждений...

      У дурака всегда чувство самосохранения либо напрочь отсутствует,либо сильно притуплено...не понимает этот нацистский леприкон,как и его племя фашистов в купе,что придет та минута,когда за свой язык ответить придется.
      НЕКСУС
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:02
        Надеюсь и свято в это верю.
        КОТ БАЮН
    2. Екатерина II Сегодня, 14:49
      Цитата: КОТ БАЮН
      Вот как после таких новостей к этой стране относиться?
      Кроме как отвращения и желания раздавить это отребье, больше никаких побуждений...

      причем тут страна? Активисты вообще сейчас на волне. Из за войны заткнуть глотку националистам трудно-они оказались правы.Хотя проблему создали именно они и власти.
      Екатерина II
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:01
        причем тут страна?

        Хотите верьте, хотите нет - но именно по таким выступлениям и складывается представление о стране.
        Я белорус. "На" или "в" Украину ездил до майдана спокойно и без вопросов. Но как-то доехал до Львова, посмотрел на памятник бандере и как то не по себе стало... Задался вопросом: Хатынь, Дальва за это памятники ставят? А уж после майдана и воплей про гиляку и регулярных фашистких заявлений - КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ должно быть к стране? Какое? Кроме как к рассаднику фашизма - никакого другого...
        КОТ БАЮН
  4. osoboye_mneniye Сегодня, 14:19
    что будет, что будет... суп из петуха будет, вот что
    osoboye_mneniye
  5. PValery53 Сегодня, 14:20
    Мыкола, ховайся, бо вже лэтить!
    PValery53
  6. erudit 017 Сегодня, 14:21
    надо устроить в районе Чернобыля резервацию и всю сволочь туда!
    erudit 017
    1. Curious Сегодня, 14:27
      Вы что! Не хватало еще бандеровцев-мутантов! Кто его знает, как радиация на них подействует. Тут с простыми не все просто, а ну как пойдут трехголовые и восьмирукие семичлены. Чур Вас!
      Curious
      1. Екатерина II Сегодня, 14:58
        Цитата: Curious
        как радиация на них подействует.

        ну так надеяться на отрицательный отбор. А подействует эволюционно-то да..Будут мощные жирненькие такие бандеровцы-устойчивые к ядам, с регенерацией и с увеличенным обьемом мозга. И с многочисленным потомством.
        А потом скажут--вот кто эту идею придумал?
        Екатерина II
        1. Curious Сегодня, 15:02
          Большой объем мозга тут вреден.
          Curious
    2. роман66 Сегодня, 14:31
      Фашисты - мутанты? Нафиг нафиг, обычные-то надоели, хуже горькой редьки
      роман66
    3. Смог Сегодня, 14:43
      Цитата: erudit 017
      надо устроить в районе Чернобыля резервацию и всю сволочь туда!

      О, еще один садист- любитель laughing ! Наш человек! good
      Смог
      1. Svarog51 Сегодня, 15:05
        Костя, hi Опалубку в размер гроба сделать, заливать их в ней бетоном, а полученные блоки использовать на укрепление саркофага. laughing Только бы не ожили опять от радиации. good
        Svarog51
        1. Смог Сегодня, 15:10
          Цитата: Svarog51
          Только бы не ожили опять от радиации

          Сергей! soldier drinks Да путь оживают, к зомби с в\на окраины мы уже привыкли. А вот если еще и светиться будут (всеми цветами радуги), вот это страшно!! laughing
          А по поводу укрепления их телами "нетленными" саркофага мысль good
          Смог
          1. Svarog51 Сегодня, 15:25
            Пущай светятся, заодно послужат "праздничной иллюминацией и светомаяками опасного объекта". lol Я ещё чего нибудь придумать могу - в орден возьмёте? feel Доверие оправдаю. soldier drinks drinks
            Svarog51
            1. Смог Сегодня, 15:31
              Цитата: Svarog51
              послужат "праздничной иллюминацией и светомаяками опасного объекта".

              А до меня и не дошло!!!!!
              Цитата: Svarog51
              в орден возьмёте?

              А как же!
              Цитата: Svarog51
              Доверие оправдаю.

              Конечно ! А куда мы все денемся с подводной лодки? laughing
              Смог
              1. Svarog51 Сегодня, 15:46
                А ежели спирт кончится? Готов через торпедный аппарат в магазин за добавкой! feel hi hi
                Svarog51
  7. yehat Сегодня, 14:37
    наш красно-чёрный флаг борьбы

    майн кампф, понимаешь... request
    yehat
  8. Masya Masya Сегодня, 14:39
    Фото нравиттся....
    Отрепетировали как грабки поднимать... но, думаю... пощады не будет!
    Masya Masya
    1. lapsha Сегодня, 14:48
      Пощады от комментаторов? wassat
      lapsha
  9. синоби Сегодня, 14:53
    Недавно до меня дошло почему мы до сих пор не скинули эту мерзоту у власти крайны.А всё просто.Украинский народ должен сам это сделать,а не ждать когда это за него сделают.Да,мы поможем,как помогаем сирийцам и ЛДНР.Забавно получается.Больше всего о целостности и самостийности народа украины печётся Россия.
    синоби
  10. sergo1914 Сегодня, 14:54
    "9 мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берёт свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк".
    В прошлом году это шествие отметилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками коммуняк разорвать наш красно-чёрный флаг борьбы."

    Какая знакомая риторика!

    И вот это: "Не дадим красной гидре просочиться в Киев" - антикоммунисты такие антикоммунисты... Ничего не меняется.
    sergo1914
  11. Екатерина II Сегодня, 15:09
    у националистов везде слаженно и четко. Есть задача уничтожить противников(движение) в зародыше. Они ее выполняют. Неважно кто-коммунисты, федералисты, прорусские или другие..
    Лозунги просты у них, и пока война-спорить с ними кроме властей никто не способен. А у властей это ручные собачки(правда иногда покусывают и их)
    Екатерина II
  12. Вождь краснокожих Сегодня, 15:09
    Еще одна статья которая "не разжигает национальной розни". Почему все уперлись в "бессмертный полк"? Да, задумка отличная. Своя, не скомунизденная. Но зачем ее навязывать всем остальным? Тем более в стране, где все сейчас не просто. Нас было пятнадцать республик. Братских. Родных. Чьи деды победили нацизм. В скольких из пятнадцати республик проходит акция "бессмертный полк"? Все врагами стали? Вон, в Узбекистане, вроде ( если не ошибаюсь) запретили - враги? В Белоруссии георгиевскую ленточку запретили - тоже враги? Не нужно быть законодателем мод по памяти. Она есть, она не сотрется, она проявится всем государственным идиотам назло. Мы забываем о последних, считанных, оставшихся в живых ветеранах, живущих на нищенские пенсии и получающие к 9 мая дешевую, стандартную открытку с поздравлением, но негодуем о том, что творится "за бугром"!
    Был марш "полка" пять - семь лет назад? Не было. Стояли наши бонзы на трибуне с георгиевскими лентами лет десять назад? Не стояли! Что, получается мы тогда меньше помнили и чтили Победу? Нет!!! но кто то решил, как баранам клеймо на бок ставить - что бы понимать - это мои, а это чужие... Я знаю о чем пишу. Мой отец живет в Украине, мои деды воевали. И если найдется кучка радикалов ( даунов, гомосексуалистов и т д) которые начнут орать, что они что то сорвут, то все равно около памятников освободителям маленького городка возложатся гирлянды еловых ветвей и цветы. Люди организованным маршем пройдутся по главной улице, в девять часов будет салют. И так во всех городах Украины, Белоруссии, Узбекистана... А на марш "бессмертный полк" можно и с портретом царя Николая выйти! Вот только кто после этого более кощунственно выглядеть будет?
    Кстати! На Украинском телеканал "интер" анонсируют чудесный праздничный концерт! Я прошлогодний по "ютюбу" смотрел - очень хорошо срежесированно! Наверное, в этом году тоже будут на высоте. Всем советую))) Правда, боюсь разочаровать украинофобов - практически все песни на русском...
    Вождь краснокожих
  13. Влад5307 Сегодня, 16:05
    Цитата: Вождь краснокожих
    стати! На Украинском телеканал "интер" анонсируют чудесный праздничный концерт! Я прошлогодний по "ютюбу" смотрел - очень хорошо срежесированно! Наверное, в этом году тоже будут на высоте. Всем советую))) Правда, боюсь разочаровать украинофобов - практически все песни на русском...

    Главное не на каком языке пели, а о чем пели! Если опять сиси-писи, то хоть на каком пой все одно г-...гно! request
    Влад5307
  14. sounddoc Сегодня, 16:10

    Только так.....
    sounddoc
  15. masiya Сегодня, 16:18
    Да пусть попробуют... я верю будет рано или поздно --ЭТО:
    masiya
  16. Orionvit Сегодня, 16:27
    Цитата: Екатерина II
    причем тут страна? Активисты вообще сейчас на волне

    Какая страна, такие и "активисты". Тем более страна украина, всячески поддерживает, этих активистов на уровне "государственной" идеологии. Так что не надо.
    Orionvit
  17. ОТДЕЛ Сегодня, 16:36
    Ну что , будем ждать ! Давно уже руки чешутся...
    ОТДЕЛ
  18. Alexandr2637 Сегодня, 16:52
    Судя по всему опять прольётся море крови.
    И хохляцким фашистам снова всё с рук сойдёт.
    Alexandr2637
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