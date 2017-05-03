17:44 03 мая

Как Украина МиГ-29УБ продавала

В период с 2006-го по 2008 год Украина продала частным американским компаниям три демилитаризованных учебно-боевых самолета МиГ-29УБ. Самую первую машину с налетом всего 510 часов «Укринмаш» отправил обществу с ограниченной ответственностью M-Cubed Co.L.L.C. в штате Вашингтон. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на военного блогера Диану Михайлову.

Первый полет частного американского МиГ-29УБ бортовой номер N129XX, зав. номер 80003003127, 10 декабря 2010 г.

Первая машина добиралась до Америки долго и с приключениями:


«Транспортная компания решила подстраховаться от возможного воровства и пиратства, и разделила груз на две части. Крылья и двигатели были отправлены через Атлантику, а фюзеляж – через Тихий океан. В Гонконге фюзеляж был выгружен для смены судна, но отправитель не оформил местную импортную лицензию, и 4 апреля 2006 г груз был задержан и объявлен военной контрабандой. Судебное разбирательство, в результате которого китайский суд признал законность данной операции, длилось два года. Наконец, в 2008 году самолет был полностью доставлен в США, где и был перепродан John T. Sessions Historic Aircraft Foundation, спустя полтора года обладателем машины стал Historic Flight Foundation, а с апреля 2011 г. – Vulcan Warbirds Inc. из Сиэтла. При этом поднять самолет в воздух удалось лишь 23 января 2011 года с помощью словацких специалистов, а также после получения новых двигателей РД-33 с российского завода им. Климова. Считается, что самолет является на сегодня единственным МиГ-29, допущенным в США к участиям в авиашоу».

Два других МиГ-29УБ приобрела у «Укрспецэкспорта» компания Air USA. Inc из штата Невада, которая планировала использовать их в качестве самолетов вероятного противника по заказу американского правительства.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 14:05
    наркотики мелкими партиями развозить wassat
    soroKING
    1. cniza Сегодня, 14:36
      Цитата: soroKING
      наркотики мелкими партиями развозить wassat


      Для наркотиков совсем не малые партии.
      cniza
      1. рич Сегодня, 15:04
        Этот раздел ВО называется "НОВОСТИ". А статья далеко не первой свежести
        рич
        1. kapitan92 Сегодня, 16:43
          Цитата: рич
          Этот раздел ВО называется "НОВОСТИ". А статья далеко не первой свежести

          По данным The National Interest, компания Air USA выкупила два учебных самолета МиГ-29УБ на Украине. Кроме того, компания Pride Aircraft купила у украинских властей два многоцелевых истребителя четвертого поколения Су-27. Один из этих самолетов был замечен во время проведения учебного воздушного боя с американским истребителем F-16. https://news.rambler.ru/weapon/36789048/?utm_cont
          ent=news&utm_medium=read_more&utm_source=
          copylink
          kapitan92
  2. VALERIK_097 Сегодня, 14:06
    Сложно ,печально ,что наши истребители не хотят летать над СГА но ,что поделаешь они рождены в России
    VALERIK_097
    1. VALERIK_097 Сегодня, 14:15
      Блин опять статья с перепечатки 2010 года.))))
      VALERIK_097
      1. nadezhiva Сегодня, 14:57
        Цитата: VALERIK_097
        Блин опять статья с перепечатки 2010 года.))))
        В 2010-м ванговали что будет через год laughing
        спустя полтора года обладателем машины стал Historic Flight Foundation, а с апреля 2011 г. – Vulcan Warbirds Inc. из Сиэтла. При этом поднять самолет в воздух удалось лишь 23 января 2011 года с помощью словацких специалистов, а также после получения новых двигателей РД-33 с российского завода им. Климова.
        nadezhiva
  3. pafegosoff Сегодня, 14:09
    Ну да, статья в NI - Dave Majumdar (судя по внешности и фамилии - выходец с Индостана?) пишет и о других:"Между тем, в частные руки попадают даже такие эффективные самолеты как Су-27. Фирма Pride Aircraft помогла закупить на Украине два этих мощных истребителя, предназначенных для завоевания превосходства в воздухе. Непонятно, в чьих руках оказались в итоге эти машины, но недавно один Су-27 был замечен во время ведения учебного воздушного боя с F-16 в Неваде над авиабазой Неллис."
    pafegosoff
    1. pafegosoff Сегодня, 14:15
      В конце статьи американский летчик с восторгом рассказывает об Су-27. А ведь это далеко не последние армейские модели России.
      В общем, профессилналы, если не угробили столько машин, сколько Дж.Маккейн, да не и посидели в страшном вьетнамском плену, ведут себя вполне адекватно
      pafegosoff
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 14:15
    поднять самолет в воздух удалось лишь 23 января 2011 года с помощью словацких специалистов
    ,
    новых двигателей РД-33

    .. и какой-то там матери laughing
    Мне вот интересно, а МО РФ каким-то образом обзаводится техникой вероятного противника? Или прям на поле боя экспериментируют в той же Сирии?
    КОТ БАЮН
  5. Подрезчик Сегодня, 14:28
    А "украинские предатели" живут сейчас хорошо! Ничего, внуки и правнуки понесут свое!!!!
    Подрезчик
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:47
      Батенька! вы знаете когда был проданы первые образцы новейшей техники противнику? Во время вывода наших войск из Германии. Танки и прицелы, двигателя, боеприпасы, ПТУРы! Ведь были громкие расследования, о которых вы по юности, видимо, не знаете. Кого теперь обвините? Весь Советский народ?!!
      Вождь краснокожих
  6. Печенег Сегодня, 14:29
    Ну все у братьев славян (в данном случае украинцев) все через одно место, даже самолет нормально продать не могут.
    Печенег
  7. Stas157 Сегодня, 14:40
    Как Украина МиГ-29УБ продавала

    Транспортная компания решила подстраховаться от возможного воровства и пиратства, и разделила груз на две части.

    К чему такие ухищрения? Зачем постеснялись России предложить продать? Глупые! По себе людей судят! В России же, продаются на много более серьезные вооружения своим вероятным противникам! Ну, а какой то там Миг-29, это запросто. В кредит! И сами бы доставили. Денежки только платите! А потом бы на весь мир, с восторгом, раструбили бы об этом небывалом успехе.
    Stas157
  8. Екатерина II Сегодня, 14:46
    Украина продала демилитаризованные самолеты. КТо то продал боевые...
    Но ведь это ж Украина. ВОт они редиски-как могли..
    Екатерина II
  9. Masya Masya Сегодня, 14:46
    Крылья и двигатели были отправлены через Атлантику, а фюзеляж – через Тихий океан. В Гонконге фюзеляж был выгружен для смены судна, но отправитель не оформил местную импортную лицензию, и 4 апреля 2006 г груз был задержан и объявлен военной контрабандой.

    Пазл не сложился...
    Masya Masya
  10. Злой 55 Сегодня, 15:31
    Пусть лучше катапульту проверят..Он не станет изображать из себя подсадную утку.
    Злой 55
Картина дня