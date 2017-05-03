Как Украина МиГ-29УБ продавала
В период с 2006-го по 2008 год Украина продала частным американским компаниям три демилитаризованных учебно-боевых самолета МиГ-29УБ. Самую первую машину с налетом всего 510 часов «Укринмаш» отправил обществу с ограниченной ответственностью M-Cubed Co.L.L.C. в штате Вашингтон. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на военного блогера Диану Михайлову.
Первая машина добиралась до Америки долго и с приключениями:
«Транспортная компания решила подстраховаться от возможного воровства и пиратства, и разделила груз на две части. Крылья и двигатели были отправлены через Атлантику, а фюзеляж – через Тихий океан. В Гонконге фюзеляж был выгружен для смены судна, но отправитель не оформил местную импортную лицензию, и 4 апреля 2006 г груз был задержан и объявлен военной контрабандой. Судебное разбирательство, в результате которого китайский суд признал законность данной операции, длилось два года. Наконец, в 2008 году самолет был полностью доставлен в США, где и был перепродан John T. Sessions Historic Aircraft Foundation, спустя полтора года обладателем машины стал Historic Flight Foundation, а с апреля 2011 г. – Vulcan Warbirds Inc. из Сиэтла. При этом поднять самолет в воздух удалось лишь 23 января 2011 года с помощью словацких специалистов, а также после получения новых двигателей РД-33 с российского завода им. Климова. Считается, что самолет является на сегодня единственным МиГ-29, допущенным в США к участиям в авиашоу».
Два других МиГ-29УБ приобрела у «Укрспецэкспорта» компания Air USA. Inc из штата Невада, которая планировала использовать их в качестве самолетов вероятного противника по заказу американского правительства.
Первая машина добиралась до Америки долго и с приключениями:
«Транспортная компания решила подстраховаться от возможного воровства и пиратства, и разделила груз на две части. Крылья и двигатели были отправлены через Атлантику, а фюзеляж – через Тихий океан. В Гонконге фюзеляж был выгружен для смены судна, но отправитель не оформил местную импортную лицензию, и 4 апреля 2006 г груз был задержан и объявлен военной контрабандой. Судебное разбирательство, в результате которого китайский суд признал законность данной операции, длилось два года. Наконец, в 2008 году самолет был полностью доставлен в США, где и был перепродан John T. Sessions Historic Aircraft Foundation, спустя полтора года обладателем машины стал Historic Flight Foundation, а с апреля 2011 г. – Vulcan Warbirds Inc. из Сиэтла. При этом поднять самолет в воздух удалось лишь 23 января 2011 года с помощью словацких специалистов, а также после получения новых двигателей РД-33 с российского завода им. Климова. Считается, что самолет является на сегодня единственным МиГ-29, допущенным в США к участиям в авиашоу».
Два других МиГ-29УБ приобрела у «Укрспецэкспорта» компания Air USA. Inc из штата Невада, которая планировала использовать их в качестве самолетов вероятного противника по заказу американского правительства.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com
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