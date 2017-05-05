Празднование Дня Независимости Израиля глазами читателя «Военного обозрения»

Как и обещал, делюсь фото отчетом с празднования Дня Независимости Израиля. В отличие от прошлых лет, в этом году решил не ездить на большие военные базы, авиационные, военно-морские базы. Местом своего визита выбрал маленький городок на севере Израиля — Маалот-Таршиху. Город примечателен тем, что... Да ничем он не примечателен. Население около 20 000 человек, пятая часть — арабы. Четверть — выходцы из ЕАО. Расположен в нескольких километрах от ливанской границы.Выставка образцов вооружения была организована возле городского стадиона. Мероприятие начало свою работу очень рано, с 10 утра 2-го мая и продлилось до 5 часов вечера того же дня.