Празднование Дня Независимости Израиля глазами читателя «Военного обозрения»
Как и обещал, делюсь фото отчетом с празднования Дня Независимости Израиля. В отличие от прошлых лет, в этом году решил не ездить на большие военные базы, авиационные, военно-морские базы. Местом своего визита выбрал маленький городок на севере Израиля — Маалот-Таршиху. Город примечателен тем, что... Да ничем он не примечателен. Население около 20 000 человек, пятая часть — арабы. Четверть — выходцы из ЕАО. Расположен в нескольких километрах от ливанской границы.
Выставка образцов вооружения была организована возле городского стадиона. Мероприятие начало свою работу очень рано, с 10 утра 2-го мая и продлилось до 5 часов вечера того же дня.
01. Национальный флаг. В Израиле принято вывешивать национальные флаги на своих домах, а ко Дню Независимости национальные флаги также можно увидеть на многих автомобилях.
02. Тяжелый бронетранспортер «Ахзарит».
03. «Ахзарит» был создан на базе советских танков Т-55, любезно поставленных Израилю Советским Союзом.
04. Представленный бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым боевым модулем, позволяющем вести огонь днем и ночью и, как принято говорить, "в тяжелых погодных условиях". А если проще, то он оснащен тепловизором.
05. На корпус «Ахзарита» нанесено специально покрытие, дабы боец не поскользнулся в дождь, снег или просто в грязь и не переломал себе все выступающие части, они же конечности.
06. Бортовой решетчатый экран, носилки для транспортировки раненого на крыше и входная аппарель для загрузки и спешивания десанта в правой части кормы машины.
07. Бронеранспортер М-113 с решетчатыми противокумулятивными экранами.
08. М-113 были в огромных количествах поставлены Израилю Соединенными Штатами Америки. Обладает неудовлетворительной защитой и в настоящее время активно заменяется тяжелыми гусеничными бронетранспортерами и другой колесной техникой.
09. Бронированное стекло «Хаммера».
10. Самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм. Является основным орудием в артиллерийских войсках.
11. Артиллерийские войска Цахала были одними из первых, где солдаты женского пола (aka "солдатки") начали нести службу в боевых войсках наравне с особями мужского пола. На сегодняшний день в артиллерии наибольший процент солдаток. По крайней мере, так утверждает командующий этими войсками.
12. В настоящее время в АОИ рассматривается вопрос о замене САУ М109 на более современную систему отечественного либо иностранного производства.
13. ПТРК «Спайк» в версии «Гиль» (Spike-MR). На плакате написано, что дальность стрельбы превышает 1500, что верно, так как максимальная дальность стрельбы этой версии «Спайка» составляет 2500 метров. Накрытый маскировочной сеткой образец на самом деле как-то не особо впечатляет. Этим и объясняется отсутствие какого-либо интереса к нему у публики.
14. Автоматический гранатомет Mark 47 Striker.
15. Это один из тех случаев, когда мамаша, показывающая своей дочке, как обращаться с пулеметом, может сделать это лучше, чем папаша, стоящий рядом. Эта мамаша, вполне возможно, обладает большим боевым опытом, чем этот папаша.
16. Прицел ночного видения, автоматическая винтовка М-16А2 с оптическим прицелом и ручной пулемет "Негев".
17. "В снайперском деле главное не забыть соску и открыть заглушку с оптики снайперской винтовки М24".
18. Ручной пулемет "Негев". Надпись на пулемете: "Сухопутные войска. Армия обороны Израиля".
19. Не выставочный образец автомата "Тавор", принадлежащего бойцу (нет на фото) вспомогательной роты батальона Шакед бригады Гивати.
20. Маскировочные укрытия для игры в прятки больших пацанов. Те, кого находят, выбывают из игры под названием жизнь.
21. Каска, жилет, рация и еще кое-что из того, что боец всегда таскает на себе.
22. Беспилотный летательный аппарат "Небесный наездник" (Sky Rider) и его неотъемлемая часть — колышек и молоток. Солдаты просили не фотографировать консоль управления.
23. Солдаты под удовольствие детворы продемонстрировали запуск двигателя и картинку с камеры БПЛА. Подросток за хвостом самолета в типичной белой шапочке друзов.
24. Самая большая аттракция — танк «Меркава Симан 3». Специально для облегчения взбирания на него армия предусмотрительно уставила лестницу с перилами.
25. Как и все остальные образцы, этот танк является боевым.
26. Член экипажа на танке следит за тем, чтобы безбашенная израильская детвора не растащила танк на сувениры. В конце концов бойцу надо на чем-то воевать, а детвора без присмотра способна нанести танку невосполнимый урон, после чего танк будет отнесен к безвозвратным потерям.
27. На корзине в корме башни установлены датчики обнаружения лазерного облучения.
28. "Осторожно, радиация"
Кормовой лаз танка «Меркава» (aka "задний проход").
29. А это что за фрукты?
30. Ах, да. Это знаменитые косички (расты) с резиновыми шариками на концах. Зачем? А шоб було.
31. Совершенно секретное оружие танка: «неимеющийаналоговвмире» лазерный бластер.
32. День Независимости Израиля также называется "Днем мангалов". После выставки — к друзьям на барбекю. Не волнуйтесь. Мясо кошерное. Говядина.
33. Последняя фотография дня в фокусе (остальные получились расплывчатые). "Бочка со льдом и с чем-то жидким".
Выставка образцов вооружения была организована возле городского стадиона. Мероприятие начало свою работу очень рано, с 10 утра 2-го мая и продлилось до 5 часов вечера того же дня.
01. Национальный флаг. В Израиле принято вывешивать национальные флаги на своих домах, а ко Дню Независимости национальные флаги также можно увидеть на многих автомобилях.
02. Тяжелый бронетранспортер «Ахзарит».
03. «Ахзарит» был создан на базе советских танков Т-55, любезно поставленных Израилю Советским Союзом.
04. Представленный бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым боевым модулем, позволяющем вести огонь днем и ночью и, как принято говорить, "в тяжелых погодных условиях". А если проще, то он оснащен тепловизором.
05. На корпус «Ахзарита» нанесено специально покрытие, дабы боец не поскользнулся в дождь, снег или просто в грязь и не переломал себе все выступающие части, они же конечности.
06. Бортовой решетчатый экран, носилки для транспортировки раненого на крыше и входная аппарель для загрузки и спешивания десанта в правой части кормы машины.
07. Бронеранспортер М-113 с решетчатыми противокумулятивными экранами.
08. М-113 были в огромных количествах поставлены Израилю Соединенными Штатами Америки. Обладает неудовлетворительной защитой и в настоящее время активно заменяется тяжелыми гусеничными бронетранспортерами и другой колесной техникой.
09. Бронированное стекло «Хаммера».
10. Самоходная артиллерийская установка M109 калибра 155 мм. Является основным орудием в артиллерийских войсках.
11. Артиллерийские войска Цахала были одними из первых, где солдаты женского пола (aka "солдатки") начали нести службу в боевых войсках наравне с особями мужского пола. На сегодняшний день в артиллерии наибольший процент солдаток. По крайней мере, так утверждает командующий этими войсками.
12. В настоящее время в АОИ рассматривается вопрос о замене САУ М109 на более современную систему отечественного либо иностранного производства.
13. ПТРК «Спайк» в версии «Гиль» (Spike-MR). На плакате написано, что дальность стрельбы превышает 1500, что верно, так как максимальная дальность стрельбы этой версии «Спайка» составляет 2500 метров. Накрытый маскировочной сеткой образец на самом деле как-то не особо впечатляет. Этим и объясняется отсутствие какого-либо интереса к нему у публики.
14. Автоматический гранатомет Mark 47 Striker.
15. Это один из тех случаев, когда мамаша, показывающая своей дочке, как обращаться с пулеметом, может сделать это лучше, чем папаша, стоящий рядом. Эта мамаша, вполне возможно, обладает большим боевым опытом, чем этот папаша.
16. Прицел ночного видения, автоматическая винтовка М-16А2 с оптическим прицелом и ручной пулемет "Негев".
17. "В снайперском деле главное не забыть соску и открыть заглушку с оптики снайперской винтовки М24".
18. Ручной пулемет "Негев". Надпись на пулемете: "Сухопутные войска. Армия обороны Израиля".
19. Не выставочный образец автомата "Тавор", принадлежащего бойцу (нет на фото) вспомогательной роты батальона Шакед бригады Гивати.
20. Маскировочные укрытия для игры в прятки больших пацанов. Те, кого находят, выбывают из игры под названием жизнь.
21. Каска, жилет, рация и еще кое-что из того, что боец всегда таскает на себе.
22. Беспилотный летательный аппарат "Небесный наездник" (Sky Rider) и его неотъемлемая часть — колышек и молоток. Солдаты просили не фотографировать консоль управления.
23. Солдаты под удовольствие детворы продемонстрировали запуск двигателя и картинку с камеры БПЛА. Подросток за хвостом самолета в типичной белой шапочке друзов.
24. Самая большая аттракция — танк «Меркава Симан 3». Специально для облегчения взбирания на него армия предусмотрительно уставила лестницу с перилами.
25. Как и все остальные образцы, этот танк является боевым.
26. Член экипажа на танке следит за тем, чтобы безбашенная израильская детвора не растащила танк на сувениры. В конце концов бойцу надо на чем-то воевать, а детвора без присмотра способна нанести танку невосполнимый урон, после чего танк будет отнесен к безвозвратным потерям.
27. На корзине в корме башни установлены датчики обнаружения лазерного облучения.
28. "Осторожно, радиация"
Кормовой лаз танка «Меркава» (aka "задний проход").
29. А это что за фрукты?
30. Ах, да. Это знаменитые косички (расты) с резиновыми шариками на концах. Зачем? А шоб було.
31. Совершенно секретное оружие танка: «неимеющийаналоговвмире» лазерный бластер.
32. День Независимости Израиля также называется "Днем мангалов". После выставки — к друзьям на барбекю. Не волнуйтесь. Мясо кошерное. Говядина.
33. Последняя фотография дня в фокусе (остальные получились расплывчатые). "Бочка со льдом и с чем-то жидким".
Автор: Олег Соколов
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