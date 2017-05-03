17:48 03 мая

Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F

Французская армия начала процесс замены стрелкового оружия. Немецкая компания Heckler & Koch передала Минобороны Франции первую партию штурмовых винтовок HK416F, которые придут на смену автоматам FAMAS, состоящим на вооружении французской армии, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Компания Heckler & Koch выиграла тендер на поставку новых штурмовых винтовок в сентябре прошлого года. Конкурентами HK416F были автоматы от компаний Beretta, Sig Sauer, HS Produkt и FN Herstal. Первая партия из 400 единиц HK416F и комплектов аксессуаров к ним была передана ВС Франции. Всего в течение 2017 года Heckler & Koch передаст Минобороны Франции 5340 автоматов. Если испытания нового оружия пройдут успешно, военное ведомство примет решение о подписании основного контракта на закупку более 100 000 единиц HK416F, а также аксессуаров к ним (подствольных гранатометов HK2969F, оптических прицелов и других).

О необходимости замены автоматов FAMAS Минобороны Франции официально заявило в 2012 году, а двумя годами позже был объявлен тендер на поставку нового оружия. Автомат HK 416 уже состоит на вооружении во многих странах мира, при этом для некоторых армий разработаны его модификации (например, HK416N для ВС Норвегии).


Французская армия начала процесс замены автоматов FAMAS на штурмовые винтовки HK416F

Штурмовая винтовка HK416

HK416 – автоматическая винтовка, созданная фирмой Heckler & Koch на основе карабина М4 (состоит на вооружении американской армии). Ключевое отличие немецкого автомата от американского прототипа заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, «позаимствованная» у HK G36. HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола, а также выпускается в полуавтоматическом варианте для гражданского рынка.


Автомат FAMAS


Французской армии предложен HK416F калибра 5,56 мм в двух вариантах (с длинным и коротким стволом), который заменит автомат FAMAS, принятый на вооружение еще в 1979 году. Сегодня на вооружении французской армии состоит около 400 000 автоматов FAMAS, произведенных компанией Manufacture d'armes de Saint-Etienne. В 2001 году этот производитель оружия объявил о своем закрытии из-за отсутствия заказов.

Использованы фотографии: heckler-koch.com/thefirearmblog.com
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Комментарии 37

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  1. 210окв Сегодня, 14:37
    Глобализаторы..Ети их маму...Ну вот и накрылась французская оружейка...Хотя может они и другую нишу найдут,хотя вряд ли.
    210окв
    1. рич Сегодня, 14:49
      Штурмовая винтовка HK416


      рич
      1. 210окв Сегодня, 14:57
        Да это и понятно что немецкая штурмовая винтовка лучше.Только вот какого ляда французы жевали сопли тридцать лет и не создали НЕЧТО своё?
        Цитата: рич
        Штурмовая винтовка HK416


        210окв
    2. Walanin Сегодня, 14:55
      Цитата: 210окв
      Ну вот и накрылась французская оружейка...

      французская оружейка один из мировых лидеров по экспорту.
      Walanin
      1. 210окв Сегодня, 15:04
        Я имею в виду стрелковое автоматическое оружие.
        Цитата: Walanin
        Цитата: 210окв
        Ну вот и накрылась французская оружейка...

        французская оружейка один из мировых лидеров по экспорту.
        210окв
        1. Walanin Сегодня, 15:26
          Стрелковка в общем объеме их оружейки незаметна.
          Walanin
    3. Искандер Ш Сегодня, 15:07
      Цитата: 210окв
      Ну вот и накрылась французская оружейка..



      Я был бы счастлив, если бы у одной из важных стран НАТО развалился бы ВПК. Но к сожалению это просто проигранный тендер. Сегодня проиграли, завтра выиграют.
      Искандер Ш
  2. Topotun Сегодня, 14:38
    Да уж, вроде у французов было и свое производство стрелковки....
    Topotun
    1. Копчёный Сегодня, 14:46
      Было, но НК удобнее. Привычный стильный внешний вид АРки, а внутри газовый поршень.
      Копчёный
    2. Orionvit Сегодня, 17:11
      Было у Французов своё производство, вот только автомат FAMAS, откровенно говоря уродец редкостный. По моему глубокому убеждению, оружие как и самолёты, красивые хорошо летают, а красивое оружие, хорошо стреляет. Достаточно вспомнить французский Шоша CSRG M1915 Как то у Французов со стрелковым, сразу не заладилось.
      Orionvit
  3. yehat Сегодня, 14:43
    416 почти втрое уступает калашу (с нормальным стволом и с нормального завода) по тепловой выносливости при стрельбе, хотя честно говоря я не понимаю, КОГДА потребуется за 5 минут откидать 500-1000 выстрелов, чтобы это сказалось. А вот в неприхотливости калаш может даже уступить. Хотя я видел только видео, как в реальности не скажу.
    ps сам я поклонник SG 552 и похожих.
    yehat
    1. фигвам Сегодня, 14:54
      Похоже бул-пап уходит в историю!? А считалось что создали оптимальную схему оружия.
      фигвам
      1. yehat Сегодня, 14:59
        да никуда буллпап не уходит, просто появляются более совершенные образцы и новые решения.
        штейр например весьма популярен, тавор сейчас расползается по миру. Китайцы создали свой буллпап, но не очень удачно, однако могло и получиться.
        yehat
      2. болот Сегодня, 15:12
        Цитата: фигвам
        Похоже бул-пап уходит в историю!? А считалось что создали оптимальную схему оружия.

        Бул пап удобен для штурмовых групп в условиях городской застройки.
        Полноценный автомат,штурмовая винтовка,в компактном исполнении.
        болот
      3. Никкола Мак Сегодня, 16:41
        Похоже бул-пап уходит в историю!

        На самом деле в историю уходит полусвободный затвор - французы уже наигрались "продвинутым образцом".
        Повторить успех G3 не удалось!!!
        Никкола Мак
    2. Helicopter122 Сегодня, 15:12
      Вы утверждаете, что АК уступает в надёжности? Простите, а на каких сакральных знаниях основано такое утверждение?
      Helicopter122
      1. yehat Сегодня, 15:22
        создавая 416, немцы как раз за основу требований выставляли надежность калаша.
        Есть серия тестов, где показывают, что в ряде громких АК свойств теперь 416 тоже выживает
        логично предположить, что они могли и где-то и превзойти.
        "утверждаете" - нет, скорее появились сомнения на фоне гробового молчания и провалов со стороны концерна Калашникова.
        Например, 416 имеет более эффективный радиатор ствола, с голыми руками вести активный бой легче
        yehat
  4. Сергей-8848 Сегодня, 14:53
    "Труба" есть "труба". Ничем, кроме клички "клерон", FAMAS не отличился. Стремление иметь своё - похвально, но надо было доделать и довести до ума. Итог вполне прогнозируемый.
    Сергей-8848
  5. voyaka uh Сегодня, 15:02
    Правильно сделали. И американцам HK416 надо купить.
    Немцы убрали косяки М4, оставив хорошее: балансировку, точность.
    voyaka uh
    1. yehat Сегодня, 15:12
      так закупают уже. в морскую пехоту и к котикам уже точно партии уходили.
      А что насчет ваших Галила, Тавора и т.д.? какие перспективы у этих стволов?
      yehat
      1. voyaka uh Сегодня, 15:19
        Галил - только на продажу. Узи - ушел. М4 пока осталась (десантная бригада
        упорно не желает с ней расставаться). Тавором, вроде, довольны.
        Солдатики привыкли к рукам "наоборот". И к встроенному коллиматору.
        Точность у Тавор - отменная. Но он сложен в производстве и требует
        наличия в армии хороших оружейников.
        Никаких замен оружия не предвидится.
        voyaka uh
        1. болот Сегодня, 15:53
          Цитата: voyaka uh
          Точность у Тавор - отменная. Но он сложен в производстве и требует
          наличия в армии хороших оружейников.
          Никаких замен оружия не предвидится.

          Да он не плохой,газовый движок практически как у Калашникова,вам бы его под 7,62х39 и 9х39 не плохо бы сделать.Не большие партии может бы закупались.
          болот
          1. voyaka uh Сегодня, 15:56
            Есть под 9 мм "парабелллум", есть под 5.45 "русский",
            под 7.62 - собирались тоже делать на продажи.
            voyaka uh
            1. болот Сегодня, 16:00
              Цитата: voyaka uh
              Есть под 9 мм "парабелллум",

              У нас есть у спец подразделении австриец.
              Цитата: voyaka uh
              есть под 5.45 "русский"

              Кроме украинцев вряд ли кто покупать будет,в поле он ,бул пап,не удобен.
              Цитата: voyaka uh
              под 7.62 - собирались тоже делать на продажи.

              А этому интерес есть,но партии явно малы будут.
              болот
              1. voyaka uh Сегодня, 16:29
                Кажется, оружие-коротышка, как пистолет-пулемет,
                но длина ствола, даже у этого укороченного варианта - 33 см.
                ( У АК-74 - 41.5 см).
                voyaka uh
                1. болот Сегодня, 16:39
                  Цитата: voyaka uh
                  Кажется, оружие-коротышка, как пистолет-пулемет,
                  но длина ствола, даже у этого укороченного варианта - 33 см.
                  ( У АК-74 - 41.5 см).

                  АКС -74У,хорошая штука на средних дистанциях от 20-50 м,но с первого выстрела не "валит" нападавшего,связи что ствол короткий пуля безобразно летит.Если на металле смотреть на таких дистанциях и под углом ,то явные удлененные треугольники.То же можно сказать про 5,56.
                  АКМС вещь по солидней,даже броники свыше 2 класса пробивает да же с добавочными пластинами.
                  2 класс не проблема купить,у меня пару дома есть.
                  Так что нужно что бы на повал.
                  К стати наш же врач у вас обрезание за пантетовал. laughing
                  болот
                2. АВП 518 Сегодня, 16:57
                  Цитата: voyaka uh
                  Кажется, оружие-коротышка

                  Кстати Израильская компания Fab Defense разработала рукоятку для ПМ с кнопкой выброса магазина.
                  АВП 518
                  1. Околоточный Сегодня, 17:14
                    Кстати, неплохой обвес. И довольно функциональный. В критической ситуации секунды сэкономит.
                    Околоточный
                3. Околоточный Сегодня, 17:15
                  Умеете же .....расположить. Девчонку симпотную нафига разместили? good
                  Околоточный
    2. Околоточный Сегодня, 15:12
      Алексей, правильно то правильно. Но тогда какого ляда кричать (кандидаты в Президенты) о поддержке французского производства, о рабочих местах. Вы же вон М16-М4 не ограничились? Своё начали выпускать. А этим сам бог велел с историей французских оружейников.
      Околоточный
      1. yehat Сегодня, 15:15
        у французов много от политики зависит. При таких как ,Макрон, они скоро круассаны будут из Китая импортировать.
        yehat
    3. болот Сегодня, 15:15
      Цитата: voyaka uh
      И американцам HK416 надо купить.

      Вас в последние время как подменили.В США у котов КМП есть а также в полиции в некоторых штатах,правда собранные в США.
      болот
      1. voyaka uh Сегодня, 16:01
        Я защищал любимую "метлу" М-16 от необоснованных нападок форума
        (столько лет спал с ней в спальном мешке, прямо как с женой love ) ,
        но никогда не отрицал ее недостатки feel . Поэтому меня обрадовала
        немецкая разработка.
        voyaka uh
        1. болот Сегодня, 16:10
          Цитата: voyaka uh
          Я защищал любимую "метлу" М-16 от необоснованных нападок форума

          Метла или весло сейчас в оружейке у Профессора имеется,так светанулся фото.
          А немец,свояк хвалит,до этого юзал 4,сейчас "там" самое то.Служба шерифа.
          болот
        2. Околоточный Сегодня, 17:09
          Так ведь никто пока не нападал? request
          Околоточный
  6. masiya Сегодня, 16:01
    Долго Французская ручная оружейка держалась, но в результате - сдохла... Что значит заказов нет... это отговорки, надо было экспорт налаживать и торговлю по всему миру... игрушка то, не плохая была, если столько лет ВС Франции пользовались. Наш вон калашников до сих пор модернизируется с 1947 года и ничего помирать не собирается , ни завод , ни автомат...
    masiya
  7. Холуай Сегодня, 17:12
    Отличный выбор французов...
    Холуай
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