17:51 03 мая

ОАК: Двигатель второго этапа для Т-50 практически создан

Генеральный конструктор Объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков в интервью информационному агентству ТАСС прокомментировал ход работ по созданию новейшего двигателя для самолёта 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА). Из заявления Сергея Короткова для СМИ:
Сегодня практически уже создан и начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолёта. Определенные работы конструкторскими бюро ведутся. Мы непосредственно вместе с ними над этими проектами работаем.


Нужно отметить, что речь идёт о двигателе так называемой второй очереди или второго этапа. Это двигатель, который должен к 2018 году прийти на смену двигателю 117С, который относится к двигателям первого этапа и который сегодня эксплуатируется на созданных единицах Т-50 для проведения необходимых испытаний.

ОАК: Двигатель второго этапа для Т-50 практически создан



С созданием двигателя, как говорят специалисты, многие направления испытаний российского истребителя пятого поколения фактически придётся начинать заново. Дело в том, что двигатель второй очереди, по заявлению производителя, обладает существенно большей мощностью, что выразится в дополнительных возможностях истребителя 5-го поколения, включая и возможности по выполнению маневров в воздухе.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:51
    Когда будет борт с этими двигунами,тогда и говорить будем. Изделие 30 и в прошлом году было "практически готово"...Наши журналисты и МО напоминают анекдот со словами-Ты мне не зюйкай,ты мне пальцем покажи!
    НЕКСУС
    1. Berkut24 Сегодня, 15:19
      Ну не надо так издеваться. Люди после лихих 90-х делают движок лучше чем у "партнеров".
      Теперь о сути "почти готов". После завершения проектирования были созданы натурные работающие модели элементов двигателя. Все они испытывались на заводских наземных стендах на соответсвие характеристикам порознь. Когда стало ясно, что все элементы двигателя прошли тесты и было заявлено, что двигатель почти есть. и это справедливо, ибо испытания подтвердили и правильность технических решений и правильность выбора материалов и расчетный ресурс. Это означало окончание самого сложного этапа работы.
      После этого можно собирать двигатель и начинать наземные стендовые испытания всего агрегата, дабы получить наработку на отказ, погонять в экстремальных условиях и изучить поведение двигателя в аварийной ситуации (отрыв лопаток, воспламенение, работа при вибрациях и т.д.). И на этом этапе двигатель тоже "почти есть". Но пока летать ему нельзя.
      Следующий этап - это испытания в составе летной лаборатории. И вот по окончании этого этапа после подписания всех актов двигатель "наконец есть" как двигатель. Хотя он и до этого уже наматывал часы работы. Но для ПА;К-Фа его пока нет, ибо в комплексе они не испытаны.
      И вот только после подписания акта испытаний с ПАК-ФА двигатель, наконец "есть".

      P.S. Давайте будем внимательно следить за тем, кто конкретно говорит о готовности или неготовности двигателя. Ибо агрегат в одном и том же состоянии имеет разный статус для инженера,приемной комиссии, генерала или политика.
      Лучше выпейте за здоровье тех простых инженеров, рабочих, технологов и прочих сотен и тысяч участников процесса рождения двигателя, которые не взирая на наш традиционный бардак смогли сделать то, во что лет 10 назад не особо и верили.
      Berkut24
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:27
        Цитата: Berkut24
        Лучше выпейте за здоровье тех простых инженеров, рабочих, технологов и прочих сотен и тысяч участников процесса рождения двигателя, которые не взирая на наш традиционный бардак смогли сделать то, во что лет 10 назад не особо и верили.

        Алексей,да я только ЗА. И выпью и пожелаю им здоровья. И все что вы написали справедливо и правильно,но...во первых,МО заявило,что в СЛЕДУЮЩЕМ году ПАК ФА пойдет в серию. Это раз,а с учетом всего вами приведенного,думаю,в и в следующем году мы не увидим ПАК ФА с изделием 30 в серии. Полагаю первая партия серийная пойдет с двигателем первого этапа.
        Далее...просто задолбали эти анонсы и обещания,честно. Ребята,которые работают над двигуном и над ПАК ФА вообщем безусловно умницы ,но нашим чинушам и погонам в МО языки бы сделать чуть короче,дабы не баламутить народ.
        НЕКСУС
        1. Berkut24 Сегодня, 15:39
          Да этих ребят, что делают заявления корреспонденты каждый день за одно место дергают. им тоже надо какую-то динамику нарисовать. Но без деталей.
          Что касается заявлений МО, то помимо двигателей там свои заморочки. на борт только-только поставили кардинально новые мозги. Тестить сейчас новую авионику с новыми двигателями не правильно. там вообще от МО не так много зависит. Военные просто транслируют обещалки СУхих. Те двигают этапы вправо-влево. Поэтому такие разночтения. У военных вина по срокам тут меньше всех.
          Berkut24
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:44
            Цитата: Berkut24
            Военные просто транслируют обещалки СУхих.

            Знаете,у меня иногда возникает такое чувство,что наши оборонщики пытаются укусить больше,чем могут проглотить...Ведь проект ПАК ФА не один.А как же проект ПАК ДП или ПСШ? Я уж молчу про ПАК ДА,ПАК ТА и ТУ-160М2...
            НЕКСУС
        2. Вас Влад Сегодня, 15:48
          Цитата: НЕКСУС
          Далее...просто задолбали эти анонсы и обещания,честно. Ребята,которые работают над двигуном и над ПАК ФА вообщем безусловно умницы ,но нашим чинушам и погонам в МО языки бы сделать чуть короче,дабы не баламутить народ.

          Я помню как вы вставляли всяким нытикам
          всё пропало
          что реализация проекта идёт в хорошем темпе!Нам надо запастись терпением и не обращать сильно внимания на разговоры.
          Вас Влад
      2. Muvka Сегодня, 15:28
        Стендовые испытания двигателя уже давно идут и возможно прошли уже.
        Muvka
      3. Вас Влад Сегодня, 15:40
        Ураааа!Спасибо нашей оборонке,людям кто сохранял всё это время наш технологический потенциал! hi
        Лучше выпейте за здоровье тех простых инженеров, рабочих, технологов и прочих сотен и тысяч участников процесса рождения двигателя, которые не взирая на наш традиционный бардак смогли сделать то, во что лет 10 назад не особо и верили.
        drinks good
        Вас Влад
      4. faridg7 Сегодня, 16:07
        Цитата: Berkut24
        Лучше выпейте за здоровье тех простых инженеров, рабочих, технологов и прочих сотен и тысяч участников процесса рождения двигателя, которые не взирая на наш традиционный бардак смогли сделать то, во что лет 10 назад не особо и верили

        Я конечно уважаю их всех, но спиртным стараюсь не злоупотреблять

        faridg7
  2. cniza Сегодня, 14:51
    Сегодня практически уже создан и начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолёта. Определенные работы конструкторскими бюро ведутся. Мы непосредственно вместе с ними над этими проектами работаем.


    Нельзя быть практически уже беременным , ну нельзя...
    cniza
    1. фигвам Сегодня, 15:00
      Неужели в 2018 году мы увидим двигатель второго этапа и т-50 вместе.
      фигвам
      1. BATUHAN Сегодня, 17:06
        Цитата: cniza
        Нельзя быть практически уже беременным , ну нельзя...

        Не путайте Божий дар с яичницей.
        В данном случае приготовление яичницы имеет свой технологический цикл. Тут быстрее паровоза бежать не стоит. Кому нужны жертвы в прямом смысле этого слова?
        BATUHAN
  3. рич Сегодня, 14:51
    Двигатель второго этапа для Т-50 практически создан

    Надеюсь, что это окончательный вариант
    рич
  4. 210окв Сегодня, 14:51
    Конечно все это радует..Вот интересно как получилось с инфракрасной "заметностью" струи и сопла?
    210окв
    1. voyaka uh Сегодня, 14:57
      Они же ( сопла ) поворотные во всех направлениях.
      Как их прикрыть?
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:00
        Цитата: voyaka uh
        Они же ( сопла ) поворотные во всех направлениях.
        Как их прикрыть?

        А вы знаете какие сопла будут у изделия 30?Может как у ящера,пока не ясно.
        НЕКСУС
        1. Walanin Сегодня, 15:02
          У ящера вектор тяги изменяется только в одной плоскости. Хотя и этого судя по всему достаточно.
          Walanin
          1. faridg7 Сегодня, 16:37
            Цитата: Walanin
            Хотя и этого судя по всему достаточно.

            Достаточно для чего? Сколько помнится, этот самолет не предназначен для ведения ближнего маневренного боя, а держаться в воздухе ему и этого не нужно.
            Без всеракурсного УВТ будет осложнено маневрирование на малых скоростях, придется работать согласно аэродинамике. Видели, как Т50 разворачивается "блином", не теряя скорости практически, начинает лететь соплами вперед, а потом встает в исходное положение? Думаю такой маневр без всеракурсного УВТ врядли получится без риска свалиться в штопор. Раптор для разворота должен сделать крен на разворот и взять ручку на себя, "блином" не получится.
            faridg7
          2. Orionvit Сегодня, 17:00
            У ящера вектор тяги изменяется только в одной плоскости. Хотя и этого судя по всему достаточно
            Достаточно для чего? Для войны с "папуасами", или с устаревшими моделями истребителей прошлого века, вероятно да.
            Orionvit
        2. voyaka uh Сегодня, 15:07
          Неужели уберут сверх-маневренность? Трудно поверить...
          У Ф-22 поворот только в вертикальной плоскости, поэтому сопла
          легко прикрыли панелями.
          voyaka uh
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:13
            Цитата: voyaka uh
            Неужели уберут сверх-маневренность? Трудно поверить...

            Очень надеюсь,что нет...но даже при постройке МИГ-1.44 рассматривался вариант и с плоскими соплами.
            НЕКСУС
            1. новичок Сегодня, 15:40
              кстати по теме. сегодня вычитал из warfiles.ru, вероятно миг лфи вберёт в себя наработки кб су по с54 лфи, однодвигательный. видимо, это обмен любезностями, ибо т50 взял немало от миг 1.44.
              новичок
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:48
                Цитата: новичок
                кстати по теме. сегодня вычитал из warfiles.ru, вероятно миг лфи вберёт в себя наработки кб су по с54 лфи, однодвигательный. видимо, это обмен любезностями, ибо т50 взял немало от миг 1.44.

                Не немного,а очень много взяли сухачи...по поводу ЛФИ однодвигательного...я тоже склоняюсь к мысли,что новый ЛФИ будет с одним двигуном и скорее всего с изделием 30 может быть. А большую часть цены то истребителя составляет именно двигатель,поэтому и есть у меня мнение,что ЛФИ будет однодвигательным. Но посмотрим...
                НЕКСУС
                1. vanek77 Сегодня, 16:21
                  Прорабатываются оба варианта, все зависит, от готовности движков. Если ОАЭ подпишется на ЛФИ (а они вроде как согласны), то машина будет с одним двиглом, хотя до встречи с ними, наши больше склонялись к двухдвигательной машине, по готовности и по экономии на НИОКР.
                  vanek77
                  1. НЕКСУС Сегодня, 16:30
                    Цитата: vanek77
                    Прорабатываются оба варианта, все зависит, от готовности движков. Если ОАЭ подпишется на ЛФИ (а они вроде как согласны), то машина будет с одним двиглом, хотя до встречи с ними, наши больше склонялись к двухдвигательной машине, по готовности и по экономии на НИОКР.

                    Кто-то со мной спорил о том,что с одним двигателем у нас ЛФИ в принципе не может быть в одном из обсуждений...не помню кто...но я все таки склоняюсь к мысли,что ЛФИ будет однодвигательный.
                    НЕКСУС
                  2. новичок Сегодня, 16:54
                    думается, если собрать планер на 90 процентов из композитов (по типу су47), то однодвигательный лфи будет “бомба“.
                    новичок
      2. фигвам Сегодня, 15:28
        Цитата: voyaka uh
        Они же ( сопла ) поворотные во всех направлениях.
        Как их прикрыть?

        А тут надо выбирать, либо маневренность, либо незаметность.
        фигвам
      3. Zaurbek Сегодня, 16:43
        А на Ф-35 оно сильно прикрыто?Ходили слухи, что наши еще выбирают между плоским соплом и обычным ОВТ. Идеальные сопла только у Ф-117 и Б-2
        Zaurbek
        1. voyaka uh Сегодня, 17:37
          Вот картинка, поторая позволяет сравнить сопла Ф-22 и Ф-35
          и дает некоторые размеры:
          voyaka uh
      4. opus Сегодня, 17:21
        Цитата: voyaka uh
        Они же ( сопла ) поворотные во всех направлениях.
        Как их прикрыть?

        1.Было б желание
        2. А зачем их прикрывать?
        Плоские сопла двигателей самолета F-22 вот ОНИ




        Интересный вид=Эжекторные щели сопла двигателя TF-30-P самолета General Dynamics F-111 Aardvark.

        А неуправляемые обечайки эжекторных сопел сопел на самолете Northrop T-38 Talon помогают?

        Невидимка?
        шоб понятнее было=Организация подачи эжектируемого воздуха и схема реверса на двигателе самолета Saab 37 Viggen

        подсказать , что делает эжектируемый воздух (не основное, но в т.ч.)?

        3.
        факел из камеры сгорания "вылетает" с температурой от 1100 до 1500 градусов Цельсия!
        Далее?
        Далее энергия (температура) тратится на:
        -раскрутку турбины
        -разгон в сопле
        Т.е. везде Т->V( ну или w для турбины) ,в работу.
        Может надо ПРИКРЫВАТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ И ТУРБИНУ?
        Поясню проще (не совсем корректно ,но суть поясняет):

        Вопрос: где самая большая температура? (ИК -сигн. где больше)
        Играет ли тут роль управляемое в 1й плоскости или в 2-х сопло?
        ========================================
        ИК-заметность у F-22 уменьшается путем правильного формирования соотношения ширины к высоте сопла и выходящей струи с целью понижения ее температуры.

        -со стороны У- она снижена.
        -а со стороны Х -повышена
        Зы. массу (объём* po) то всё равно надо выбросить определённую,что бы получить тягу.
        пи*d^2/4=Х*Y
        (при равной L - длине реактивной струи)
        Вряд ли ракета РВВ "залетает с боку на цель"


        потери давления.

        -за счет перехода от круглого сечения двигателя за турбиной и в ФК к прямоугольному в сопле,
        - из-за интенсивного образования скачков уплотнения в сверхзвуковой части сопла (практически отсутствующего в идеальном сопле Лаваля)
        у нас на АЛ-31Ф потери составили от 14% до 17%. Однако при правильном проектировании эта цифра может составить расчётно только 5% (что тоже не мало)
        главный недостаток плоского сопла – это масса. Такие сопла кроме растягивающих нагрузок (как осесимметричные) испытывают еще и изгибающие нагрузки. При этом обеспечение необходимой прочности и жесткости влечет за собой неизбежное увеличение массы всей конструкции.
        Зато осесемметричная реактивная струя будет иметь меньшую дельту по ИК-сигнатуре ( площадь поверхности больше, при той же m и Т струи)

        Посему и на более новом:


        Цитата: НЕКСУС
        А вы знаете какие сопла будут у изделия 30?Может как у ящера,пока не ясно.

        вряд ли.
        -какой смысл?
        -зачем лишний вес-?
        opus
        1. Оператор Сегодня, 17:36
          Вот так вот выглядит сопло с реальной малозаметностью в инфракрасном диапазоне

          Оператор
    2. Vita VKO Сегодня, 15:04
      Цитата: 210окв
      Вот интересно как получилось с инфракрасной "заметностью" струи и сопла?

      По техническому заданию, двигатель 2-го этапа должен обеспечить сверхзвуковую крейсерскую скорость в бесфорсажном режиме. Следовательно на сверхзвуке инфракрасная заметность будет в разы ниже.
      Vita VKO
      1. ALLxANDr Сегодня, 16:35
        Вообще-то нет. На сверхзвуке самолёт будет виден очень хорошо, т.к. корпус будет нагреваться знатно! А если корпус будет светиться, то нет смысла закрывать сопла панелями, которые будут ограничивать сверхманёвренность.
        ALLxANDr
        1. opus Сегодня, 17:33
          Цитата: ALLxANDr
          Вообще-то нет. На сверхзвуке самолёт будет виден очень хорошо, т.к. корпус будет нагреваться знатно!

          what
          Максимальная температура газов на входе в турбину составляет 1660 К
          Температура на срезе сопла ТРДД=900- 1200 К( на память пишу, есть ТРД с 750грС на выхлопе, точно помню))
          (у ЖРД 3000грС(+273в К))
          На полете со скоростью 3000 км / ч температура нагрева обшивки (МИГ-25/31), особенно передних кромок конструкции самолета достигает 400 градусов. Цельсия( 673 К)
          Причём это не сопло. Его можно охладить( топливом), перед впрыском в КС, или использовать радиатор.
          По моему так делалось на Конкорде.

          Цитата: ALLxANDr
          А если корпус будет светиться,

          На фоне реактивной струи светимость корпуса- ТЬФУ
          opus
          1. ALLxANDr Сегодня, 17:49
            Всё верно написали, только я комплексно рассматривал. Мало того, что реактивная струя, что свеча в тёмной комнате, так еще и силуэт этой свечи виден достаточно хорошо. Самолёты конечно можно и по струе распознавать, но там могут быть где-то сомнения.. А тут сразу видно - сокол! Чуть приглядишься - ну точно сокол!!! hi
            ALLxANDr
    3. Оператор Сегодня, 16:50
      210окв

      Что квадратные сопла F-22, что круглые сопла F-35, Су-35С и Т-50 абсолютно одинаковы по своей заметности в инфракрасном спектре.

      Незаметны (в определенных ракурсах) лишь прямоугольные щелевые сопла F-117.
      Оператор
  5. kolkulon Сегодня, 15:03
    Цитата: 210окв
    Конечно все это радует..Вот интересно как получилось с инфракрасной "заметностью" струи и сопла?

    А никак.Вроде решили,что маневренность приоритетнее сомнительной "невидимости".
    kolkulon
  6. Владимир 38 Сегодня, 15:07
    Год назад писали ровно тоже..
    Владимир 38
  7. Starik72 Сегодня, 15:08
    Хорошая новость,но надо всё делать по быстрее,ведь обстановка в Мире,напишу мягко,не очень.А от этих разработок и внедрения их,зависит наша обороноспособность.
    Starik72
  8. Svetoch Сегодня, 15:09
    Хотелось бы новостей не из ряда "уже совсем скоро" "будет" "надеемся". Хочу читать новости из разряда "установили", "запустили", "ввели в строй", "приняли на вооружение", "закупили". Для чего новости не о чём? Нет двигателя нет разговоров. Новости должны быть в этом ключе о том что собрались сделать, анонс так сказать, и новости о том что уже сделали или прекратили делать совсем.
    Svetoch
  9. Слон Сегодня, 15:18
    Маневры в воздухе должны выполнять ракеты, которые менее подвержены перегрузкам. У америкосов более адекватная стратегия применения F-35, да и сопла не торчат так сильно наружу, снижая заметность.
    Слон
    1. Vita VKO Сегодня, 15:58
      Цитата: Слон
      Маневры в воздухе должны выполнять ракеты, которые менее подвержены перегрузкам

      Перед проектирование, тем более когда речь идет о самолете будущего, всегда моделируется воздушный бой с учетом реальных ТТХ самолетов и ракет противника. Поэтому, что лучше можно узнать только после статистического анализа результатов результатов моделирования.
      Универсальность истребителей 5-го поколения это единственный их недостаток, который неизбежно привел к целому комплексу компромиссных технических решений. Любой инженер на пальцах может доказать, что специализированная техника всегда будет эффективнее и дешевле. Например сейчас, особенно после внезапного удара Томагавками по сирийскому аэродрому, всем понятно что в первую очередь нужны истребители-перехватчики в замен МиГ-31, но средств на создания перспективного МиГ-41 уже не хватает.
      Vita VKO
      1. Zaurbek Сегодня, 16:46
        Ничего никому не стало ясно. Нужны легкие самолеты ДРЛО для патрулирования тарритории сири вдоль границ с Израилем и Ливаном...Радары самолетов Су-35 и Су-30 несильно уступают "Заслону" они новее и мозги у них производительнее.
        Zaurbek
    2. bk316 Сегодня, 16:28
      ракеты, которые менее подвержены перегрузкам.

      Это как? Антиграв на ракеты поставили?
      bk316
  10. Влад5307 Сегодня, 15:43
    С созданием двигателя, как говорят специалисты, многие направления испытаний российского истребителя пятого поколения фактически придётся начинать заново. Дело в том, что двигатель второй очереди, по заявлению производителя, обладает существенно большей мощностью, что выразится в дополнительных возможностях истребителя 5-го поколения, включая и возможности по выполнению маневров в воздухе.

    Это называется так - "наша песня хороша - начинай сначала!". Ну ладно что хоть не все с самого начала. Но с нашим правительством возможны и "заморозки" испытаний! hi
    Влад5307
  11. aleksfill Сегодня, 15:47
    Задолбали этими "завтраками". Когда будет в серии, когда будет в войсках, тогда и нахваливайте,
    а пока - провал по всем СРОКАМ.
    aleksfill
    1. Zaurbek Сегодня, 16:48
      Даже девять женщин не смогут выносить ребенка за один месяц... всему свое время. Вы и здания НИИ хотите в аренду сдать и радар вовремя получить. hi
      Zaurbek
  12. Bronevick Сегодня, 15:58
    Двигатель ПРАКТИЧЕСКИ создан. Первый образец в 2025, испытания до 2030, серийные поставки в 2035.
    Bronevick
  13. Monster_Fat Сегодня, 16:19
    А в это время: http://finobzor.ru/show-37122-v-rossii-sozdany-be
    spilotniki-na-novyh-principah-ispolzovaniya-energ
    ii.html
    Даже не пойму, что это такое... no
    Monster_Fat
    1. bk316 Сегодня, 17:31
      Думаю про новые принципы фигня, а вообще про то что движок напечатали на принтере.
      bk316
  14. Оператор Сегодня, 16:44
    Если все пойдет по плану, то новые двигатели в первую очередь появятся на серийных Су-35С.
    Китай в пролете со своей партией Су-35С в старой комплектации.
    Оператор
  15. Брови Брежнева Сегодня, 16:49
    крейсерский сверхзвук без форсажа буит? fellow
    Брови Брежнева
  16. Vittt Сегодня, 16:56
    Двигатель 2-го этапа практически создан - подвешен на ремни к Су-35,и очень сильно в него дули (в смысле аэро-труба)! laughing laughing laughing
    Т-50 (заметьте,какая ирония - у данного истребителя нет нормального названия, типа Су-27, Су-30, Су-47 (с обратной стреловидностью), у него есть только статьи в тырнет-журналах, со многими идиотскими "маджумдарами" из National Interest. Су- был С-10 в советские времена, и ни один долбаный журналюга не знал отличие между Т-34 и T-10.А сейчас выступает этот ПознихЕр из Генштаба, и начинает верещать, что все мы сейчас погибнем!
    Может пора прекращать этим супер-эксертам вещать на темы,в которых не разбираются! Достали все эти ивашовы, сивковы, коротченки, баранцы и иже с ними!!!
    Vittt
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