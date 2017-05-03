ОАК: Двигатель второго этапа для Т-50 практически создан

Сегодня практически уже создан и начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолёта. Определенные работы конструкторскими бюро ведутся. Мы непосредственно вместе с ними над этими проектами работаем.

Генеральный конструктор Объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков в интервью информационному агентству ТАСС прокомментировал ход работ по созданию новейшего двигателя для самолёта 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА). Из заявления Сергея Короткова для СМИ:Нужно отметить, что речь идёт о двигателе так называемой второй очереди или второго этапа. Это двигатель, который должен к 2018 году прийти на смену двигателю 117С, который относится к двигателям первого этапа и который сегодня эксплуатируется на созданных единицах Т-50 для проведения необходимых испытаний.С созданием двигателя, как говорят специалисты, многие направления испытаний российского истребителя пятого поколения фактически придётся начинать заново. Дело в том, что двигатель второй очереди, по заявлению производителя, обладает существенно большей мощностью, что выразится в дополнительных возможностях истребителя 5-го поколения, включая и возможности по выполнению маневров в воздухе.