17:52 03 мая

США провели второй тестовый пуск МБР Minuteman III

Американские военные во второй раз в течение семи дней осуществили тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает РИА Новости сообщение телеканала Fox News со ссылкой на заявление ВВС США.

Ранее пресс-служба ВВС США сообщала, что первый раз американские военные 26 апреля успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

США провели второй тестовый пуск МБР Minuteman III



По данным телеканала, пуск ракеты состоялся в районе 03.00 по местному времени (13.00 мск) в среду с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета пролетела более четырех тысяч миль, перед тем как упала в воды Тихого океана неподалеку от Маршалловых островов.

Ранее представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›баллистическая ракета (МБР) Minuteman III,
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 15:08
    Специнструмент почтой успели доставить?А то без них какие пуски...
    210окв
    1. рич Сегодня, 15:17
      Ну теперь осталось только выразить Кубе в ООН обеспокоенность данным фактом. И расположить там для защиты наши системы ПРО hi
      рич
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:53
      Смотрю пытаются модернизировать и продлить сроки.
      Владыка Ситх
      1. Аскет Сегодня, 16:49
        Цитата: Владыка Ситх
        Смотрю пытаются модернизировать и продлить сроки.

        Там самая главная проблема с приборами системы наведения,Они установили новые приборы СН NS50,вместо устаревших морально и физически NS-20.
        в связи с прекращением производства необходимых комплектующих и утратой соответствующих технологий, с конца 1997 года специалисты ВВС США и промышленности не могут более гарантировать надежность применяемых в системе управления (СУ) МБР бортовых процессоров D37D, а с 1998 года для изделий первых лет выпуска полностью исчерпана и возможность дальнейшего поддержания их технической исправности. С учетом этого фактора еще в мае 1992 года было принято решение о необходимости замены ныне существующей СУ ракет "Minuteman-3" на новую - NS-50, использующую приборы и узлы современного поколения. Контракт на выполнение соответствующих ОКР в рамках проекта 3085 был выдан в августе 1993 года.
        Работы по переоснащению ракет LGM-30G новой системой управления предусматривается выполнять в два этапа. На первом этапе был разработан и с осени 1997 года устанавливается на ракеты в процессе их обслуживания новый бортовой процессор. Применение в бортовой системе управления нового процессора и разработанного для него нового математического обеспечения позволит оснащать ракеты LGM-30G боевыми блоками любого из имеющихся на вооружении типов ВВС США - Mk12, Mk12A или Mk21, что было невозможно при использовании в составе СУ процессора D37D.
        В рамках второго этапа работ по оснащению МБР "Minuteman-3" новой СУ с 1995 года разрабатывается гиростабилизированная платформа (ГСП) нового поколения. Основное предназначение новой ГСП состоит в том, чтобы обеспечить снижение затрат на эксплуатацию находящихся на боевом дежурстве МБР с одновременным повышением их технической надежности. Применение на ракетах новой ГСП в комплексе с бортовым процессором нового поколения обеспечит, и снижение КВО при стрельбе на расчетную дальность до тех значений, которые характерны для МБР LGM-118A "Peacekeeper" (то есть около 120 м)

        Помимо этого существует целый ряд программ модернизации от боеголовок(программе LEP ) до РДТТ всех ступеней
        Программа модернизации привела к тому, что ракета стала фактически новой, с увеличенной точностью, возможностями наведения и выживаемостью. Американцы думают оставить её на вооружении до 2050г.
        Аскет
  2. Сергей-8848 Сегодня, 15:16
    Минус два носителя. Обычное дело для держав, имеющих значительные арсеналы, и желающих в дальнейшем поддерживать их боеготовность. Мы подобные пуски также производим и с аналогичными, думаю, целями. А вот Франция и Англия подобного себе позволить не могут. Французы - потому что ракет считанное количество, англичане - потому что ракеты не свои. Китайцы - тоже периодически отстреливают, но реже. Остальным самозваным членам "ядерного клуба" это самое "членство" очень дорого досталось, чтобы проверять имеющийся запас на боеспособность. Проще пугать друг дружку словами и понтами (это об Индии, Пакистане, и, конечно же, о самых хитрованах - Израиле).
    Сергей-8848
    1. Muvka Сегодня, 15:30
      Ну Англичане в прошлом году произвели запуск) Правда ракета не в ту сторону полетела :)
      Muvka
      1. Сергей-8848 Сегодня, 15:57
        Это им колонизаторы из Америки разрешили, и в итоге холопы накосячили. До сих пор за "Трезубец-2" рассчитываются.
        Сергей-8848
  3. soroKING Сегодня, 15:21
    а чегой-то у них все ракеты в коробах? тогда и ракеты квадратными нехай будут wassat
    soroKING
  4. Злой 55 Сегодня, 15:26
    Да оборзели..Почему без разрешения Северной Кореи?Кимка сейчас подгонит поводные лодки и несколько авианосцев, покажет им ядрёный батон по-корейски..
    Злой 55
  5. ADmA_RUS Сегодня, 15:28
    А чего не полигону? Заодно проверили бы точность.
    ADmA_RUS
    1. Orionvit Сегодня, 16:51
      Видать с точность проблемы.
      Ракета пролетела более четырех тысяч миль, перед тем как упала в воды Тихого океана неподалеку от Маршалловых островов.
      Это как пальцем в небо.
      Orionvit
  6. Lommax379 Сегодня, 16:03
    Цитата: Злой 55
    Да оборзели..Почему без разрешения Северной Кореи?Кимка сейчас подгонит поводные лодки и несколько авианосцев, покажет им ядрёный батон по-корейски..

    Лайк за ком) улыбнул)))
    Lommax379
  7. Нормаль ок Сегодня, 17:04
    Цитата: Сергей-8848
    Проще пугать друг дружку словами и понтами (это об Индии, Пакистане, и, конечно же, о самых хитрованах - Израиле).

    Вы ещё Ына забыли упомянуть.
    Нормаль ок
    1. Сергей-8848 Сегодня, 17:40
      Его пока в клуб не звали, не приглашали, хоть и стучится изо всех сил. Причём с редкой солидарностью все настоящие члены клуба стремятся, чтобы хотя бы с этой стороны увеличения не произошло.
      Сергей-8848
  8. Старый26 Сегодня, 17:28
    Цитата: ADmA_RUS
    А чего не полигону? Заодно проверили бы точность.

    По полигону.

    Цитата: Orionvit
    Видать с точность проблемы.
    Ракета пролетела более четырех тысяч миль, перед тем как упала в воды Тихого океана неподалеку от Маршалловых островов.
    Это как пальцем в небо.

    Абсолютно так же, как мы пускаем по "Акватории". Есть эллипс, куда макеты ББ должны попасть. Так и у них. Атолл слишком маленький, чтобы стрелять по суше..

    .
    Цитата: soroKING
    а чегой-то у них все ракеты в коробах? тогда и ракеты квадратными нехай будут wassat

    Да, согласен. Пусть и у нас все ракеты тоже будут квадратными. Ведь перевозим в примерно таких же "коробах"
    Старый26
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