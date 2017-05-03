17:49 03 мая

Россия списала Киргизии 100% долга

Очередным жестом доброй воли отметилось правительство России, приняв решение о списании 100% долга Киргизии (перед РФ). Общая сумма, которую Кыргызстан задолжал Российской Федерации, составляла почти четверть миллиарда долларов (240 млн). Списание долга, как сообщает «Интерфакс» , произошло в рамках подписанного правительствами двух стран протокола.

Российская сторона объясняет такой шаг предоставлением «помощи в развитии Киргизской Республики». Предыдущее соглашение об «урегулирования задолженности» заключалось между Москвой и Бишкеком в сентябре 2012 года.

Россия списала Киргизии 100% долга



По нынешнему курсу списанный киргизский долг соответствует примерно 13,7 млрд руб. Это эквивалентно почти 40% валового регионального продукта города федерального подчинения Севастополя или трети ВРП Республики Алтай.

Если же говорить об общем списании Россией долгов Киргизии за последние десять лет, то сумма в данном случае составляет более 0,7 млрд долларов США. При этом, как известно, официальный Бишкек ждёт от России и других партнёров по ЕАЭС новых кредитов, которые, как показывает практика, Киргизией фактически не обслуживаются.

Использованы фотографии: Русская Планета
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 127

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  1. 210окв Сегодня, 15:10
    Списали долг,а что в замен?Требование новых кредитов?
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:20
      Ничего взамен, мы щедрые и самые богатые на планете. Это так внушает ДАМ Путину. Элита живет в другой реальности и они считают, что российский налогоплательщик настолько стал богат, что можно все все дарить
      Владимир 38
      1. Александр романов Сегодня, 15:34
        Цитата: Владимир 38
        Это так внушает ДАМ Путину.

        Хахаха,жизнь за гранью разума.
        Александр романов
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 15:38
          13.5 лярдов - годовой бюджет моего Волгограда...
          Вот бы мне так лёгким движением руки списали ипотеку )
          Юрий из Волгограда
          1. Ростовчанин Сегодня, 15:49
            С 2000 года по 2016 было списано около 140 млрд. Мёртвых американских президентов, куба лидер 31 млрд.
            Ростовчанин
          2. Чёрный Сегодня, 15:57
            Россия - щедрая душа smile
            Чёрный
            1. elmi Сегодня, 17:43
              С распада СССР ни чего не изменилось-как кормили бывшие республики, так и продолжаем некоторых кормить,за исключением того что раньше были вместе.
              elmi
          3. INVESTOR Сегодня, 17:25
            Цитата: Юрий из Волгограда
            дёт от России и других партнёров по ЕАЭС новых кредитов, которые, как показывает практика, Киргизией фактически не обслуживаются.


            И мне!!!!
            INVESTOR
        2. Hauptmann Emil Сегодня, 15:40
          Зато тот же ДАМ пригрозил должникам (по коммунальным платежам) о взыскании всех задолженностей с %. А после этого они посписывали долгов много еще кому, но только не своему населению.
          Hauptmann Emil
          1. Andy Сегодня, 15:50
            во-во,лет10 назад когда в российской глубинке газ проводили просили под 100000 р чтоб трубу с улицы в дом завести . и не списывали даже ветеранам и инвалидам войны. старики и не подключали-все помирать скоро,жили же с баллонами как-то
            Andy
        3. Zibelew Сегодня, 15:51
          А они нам за это ещё ваххабитов пришлют типа Акбаржона.
          Zibelew
          1. Pirogov Сегодня, 16:21
            Цитата: Zibelew
            А они нам за это ещё ваххабитов пришлют типа Акбаржона.

            Игра в одни ворота , за такие деньги можно пол Киргизии купить ,пусть бы давали полезные ископаемые в разработку российским компаниям ,вместо долга ,а так дарить ,это не политика ,а глупость .
            Pirogov
            1. Orionvit Сегодня, 16:43
              Может со стороны Киргизии будут политические дивиденды? Хотя я бы им не доверял, азиаты все продажные, и что такое дружба не знают. Может кто то возразит, но 90-е, всё поставили на свои места. Посулит америка больше, предадут не задумаются. Проходили уже.
              Orionvit
        4. Vittt Сегодня, 16:40
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Владимир 38
          Это так внушает ДАМ Путину.

          Хахаха,жизнь за гранью разума.

          Ха-ха-ха,за жизнью уж точно,не дальневосточного МКАДА laughing
          Vittt
      2. Geosun Сегодня, 15:46
        А вы участвовали в переговорах, что утверждаете, что ничего взамен мы не получили?
        А обещание внеблокового статуса.
        А закупка военной техники.
        А не участие в энергетических проектах, в которых не участвует Россия.
        Geosun
        1. 210окв Сегодня, 15:50
          Я с Вами соглашусь.Просто время покажет ..кто есть ху.
          Цитата: Geosun
          А вы участвовали в переговорах, что утверждаете, что ничего взамен мы не получили?
          А обещание внеблокового статуса.
          А закупка военной техники.
          А не участие в энергетических проектах, в которых не участвует Россия.
          210окв
        2. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:37
          Geosun Сегодня, 15:46 ↑ Новый
          А вы участвовали в переговорах, что утверждаете, что ничего взамен мы не получили?

          Предыдущее соглашение об «урегулирования задолженности» заключалось между Москвой и Бишкеком в сентябре 2012 года.

          А после этого списания в 2012 г.
          Киргизия отворачивается от России и угрожает выгнать военную базу РФ
          Подробнее на РБК:
          http://www.rbc.ru/politics/27/02/2012/5703f3d49a7
          947ac81a65418
          DOCTOR ZLO
        3. Orionvit Сегодня, 16:46
          А военную технику, они за какой шиш закупать будут? Стоит она между прочим не мало.
          Orionvit
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:07
            Цитата: Orionvit
            А военную технику, они за какой шиш закупать будут? Стоит она между прочим не мало.

            А меня почему это должно волновать? Пускай у Казахстана попробуют взять, они им роднее по крови....?
            DOCTOR ZLO
        4. Zibelew Сегодня, 17:12
          Цитата: Geosun
          А закупка военной техники.

          Какая закупка? Только даром!
          РФ безвозмездно поставила Киргизии партию БТР-70М. Ранее между Москвой и Бишкеком было заключено соглашение о безвозмездном предоставлении киргизской армии вооружений на $ 1 млрд.

          https://topwar.ru/90771-rf-bezvozmezdno-postavila
          -kirgizii-partiyu-btr-70m.html
          Zibelew
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:49
            Zibelew Сегодня, 17:12 ↑
            Цитата: Geosun
            А закупка военной техники.
            Какая закупка? Только даром!

            Если В и ВТ даром, на что деньги пошли, чтобы улучшить социальное положение народа Киргизии, за счет народа РФ, мы это уже проходили при Союзе....
            DOCTOR ZLO
      3. ЮБОРГ Сегодня, 17:31
        Когда это уже прекратится? Как же достало всё это. Сами нищие, денег нет в стране, вон аблигации займа печатаем, и тут же списываем долги, а они в ответку теракты(забыли уже Питер?!).
        ЮБОРГ
    2. vovanpain Сегодня, 15:21
      Цитата: 210окв
      Списали долг,а что в замен?Требование новых кредитов?

      А взамен где бы Тимура с его командой бы найти. what Вот вычитал на просторах инета. Тимур адрес в личке у многих пенсионеров.
      vovanpain
      1. 210окв Сегодня, 15:47
        У нас в районе на Кубани местный "олигарх" обязал руководителей своих предприятий отчислять со своей зарплаты несколько тысяч в социальный магазин ежемесячно
        Цитата: vovanpain
        Цитата: 210окв
        Списали долг,а что в замен?Требование новых кредитов?

        А взамен где бы Тимура с его командой бы найти. what Вот вычитал на просторах инета. Тимур адрес в личке у многих пенсионеров.
        210окв
        1. vovanpain Сегодня, 16:03
          Цитата: 210окв
          У нас в районе на Кубани местный "олигарх" обязал руководителей своих предприятий отчислять со своей зарплаты несколько тысяч в социальный магазин ежемесячно

          Дай Бог здоровья и успехов тогда этому"олигарху",но ОБЯЗАЛ ведь и не у всех ведь такие внуки тимуровцы есть what Сколько проектов было сдвинуто вправо из-за недостатка финансирования what .Зато вон в правительстве тимуровцев для других полно,но не для своего народа. negative
          vovanpain
      2. den-protector Сегодня, 17:31
        К сожалению, это скорее исключение, чем правило.
        den-protector
    3. Венд Сегодня, 15:24
      Продолжаются традиции СССР. Кто-то тоскует по тому времени? Вот вам капля бальзама на рану стоимостью примерно 13,7 млрд руб.
      Венд
    4. НЕКСУС Сегодня, 15:33
      Цитата: 210окв
      Списали долг,а что в замен?Требование новых кредитов?

      Взамен будет-ДЕНЕГ НЕТ ,НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! для оборонки нашей,народа и тд...у нас же деньги на деревьях растут,блин.
      НЕКСУС
      1. mixei Сегодня, 16:21
        Блин с языка сняли,....пойду хоть в портретик на стене плюнул..
        mixei
    5. kepmor Сегодня, 15:34
      210окв,Вы, спрашиваете-а что взамен? Да совсем "ничего":
      - закрыта авиабаза НАТО в Манасе...
      - развернута наша 999 авиабаза в Канте...
      - действует наша 954 испытательная база ПЛО на Иссык-Куле (г.Пржевальск)...
      - 338 узел дальней связи ВМФ в Чуйской долине...
      - 17 радиосейсмическая лаборатория МО под Джалал-Абадом...
      так "мелочь",конечно же,но за всё надо платить...
      kepmor
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:49
        Дак на то есть топ менеджеры, которые по три ляма в день получают, мож они заплатят?
        Владимир 38
      2. zyablik.olga Сегодня, 15:52
        Цитата: kepmor
        так "мелочь",конечно же,но за всё надо платить...

        А вы думаете все эти объекты предоставляются нашей стране бесплатно. А что касается закрытой базы США в Манасе, так это было условием предоставления прошлого кредита . Но это ведь кредит, и не значит, что он должен быть безвозвратным. Не слишком ли нам дорого обходится такая "дружба" ? Я что-то не слышала, что бы нам в последнее время кто-то так помогал. Опять кормим "братушек", а у свой народ налогами и поборами душим.
        zyablik.olga
      3. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:40
        Цитата: kepmor
        210окв,Вы, спрашиваете-а что взамен? Да совсем "ничего":
        - закрыта авиабаза НАТО в Манасе...
        - развернута наша 999 авиабаза в Канте...
        - действует наша 954 испытательная база ПЛО на Иссык-Куле (г.Пржевальск)...
        - 338 узел дальней связи ВМФ в Чуйской долине...
        - 17 радиосейсмическая лаборатория МО под Джалал-Абадом...
        так "мелочь",конечно же,но за всё надо платить...

        Не много ли будет "братскому" народу Киргизии и деньги за аренду баз получать и иметь безвозмездные кредиты?
        DOCTOR ZLO
        1. kepmor Сегодня, 17:05
          Доктор, согласен "много", но что поделаешь... как говорил О.Бендер -"торг здесь не уместен!"...
          к сожалению, но мы не штаты... и нам приходится за всё платить...и за базы...и за лояльность "друзей"...профукали всё и вся 25 лет назад, а теперь из "штанов лезем"...
          здесь ситуация всяко лучше,чем с Кубой...там 31 млрд.зелени простили...сами же и Лурдес закрыли...и ушли как "лохи последние"...
          kepmor
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:16
            kepmor Сегодня, 17:05 ↑
            Доктор, как говорил О.Бендер -"торг здесь не уместен!"...
            к сожалению, но мы не штаты... и нам приходится за всё платить...и за базы...и за лояльность "друзей"...

            Вот и я говорю, не США мы, лояльности и близко нету, наоборот еще нами и недовольны, как заканчиваются деньги с прошлого кредита, начинают шантажировать закрытием базы в Канте, смысл там строить что-то, если завтра РФ оттуда в любой момент могут попросить на выход, я такого, что-то нигде в мире не наблюдаю (приведите примеры)...
            профукали всё и вся 25 лет назад

            Это не мы профукали, а Киргизия, т.к. при Союзе она больше денег получала из бюджета СССР, чем РСФСР....
            здесь ситуация всяко лучше,чем с Кубой...там 31 млрд.зелени простили...сами же и Лурдес закрыли...и ушли как "лохи последние"...

            Да нам и сейчас Куба не уперлась, что там базировать "Иван Грен", так его еще не достроили...., если только Радиоцентр построить, так это надо было увязывать со списание долга....
            DOCTOR ZLO
    6. Dionis2019 Сегодня, 15:36
      Вполне обоснованное решение в сегодняшних реалиях. Списали долги - меньше нагрузка на и без того бедное население, значит лучше социальная среда, меньше "нехороших" мыслей в головах - меньше боевиков...
      Кстати эти два киргиза на фото видимо тоже должны были, судя по лицам...
      Dionis2019
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:50
        Dionis2019 Сегодня, 15:36 ↑
        Вполне обоснованное решение в сегодняшних реалиях. Списали долги - меньше нагрузка на и без того бедное население, значит лучше социальная среда,

        Это типа в ущерб бедного российского народа и ухудшение его социальной среды?
        DOCTOR ZLO
    7. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:41
      А ты что... Не патриот?
      ШВЕДский_стол
    8. Владимир 38 Сегодня, 15:43
      Интересно то, что Трамп всех вассалов на деньги напрягает, а наш мудрец их раздает. Крыша уже у мудреца поехала..
      Владимир 38
      1. НасРать Сегодня, 16:22
        Надо бы Кубе, КНДР, Никарагуа, Вьетнаму, Венесуэле, ну и Сирии - однозначно помочь, подкинуть деньжат на наши базы! wassat
        НасРать
    9. Monster_Fat Сегодня, 15:48
      Списали долг,а что в замен?


      Новые налоги на россиян-уже прорабатывают "налог" на бездетных, "налог" на "не работающих", "вторую" очередь "платона" для минибасов и пр.
      Monster_Fat
    10. Алексей 2016 Сегодня, 16:29
      В замен шахиды и повара в японские рестораны.
      Алексей 2016
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:37
        В замен шахиды и повара в японские рестораны.


        хлопнет дефолт в Киргизии - умоемся тогда от нашествия рестораторов.

        Списание долгов конечно не айс - но прижать к стене и выбивать долги из несостоятельного государства - дороже встанет.

        Да и жить мне с мыслью о том что Куба должна РФ 30 лярдов - так же как и жить с мыслью, что мы списали Кубе ее долг

        с-т Petrov
    11. uporov65 Сегодня, 16:44
      А мой ипотечный кредит спишут? Родина, ну почему же ты чужих, любишь больше чем своих детей родных.
      uporov65
      1. Басарев Сегодня, 17:35
        Как будто это Россия должна Киргизии.
        Басарев
    12. GradusHuK Сегодня, 17:42
      Моя страна в оккупации.
      GradusHuK
    13. Trotil42 Сегодня, 17:47
      Что взамен? Странный вопрос...включи телевизор и увидишь глаза умирающего ребёнка и глаза его родителей, у которых нет денег на операцию,даже если папа продаст почку ...вот что взамен... разворованный кергизким режимом денеги и радостные лица жирных ядросовцевцев и подобной швали...не называйте их ворами..воры честнее будут...они не глумятся над обворованными и трепят языком как им тяжело работать....
      Trotil42
  2. Банный Сегодня, 15:10
    wassat Ну а че киргизы наши братья древняя ветвь славянская )))) монгольские кривичи да и русский язык у них имеет официальный статус так что все в елочку
    Банный
    1. болот Сегодня, 15:22
      Цитата: Банный
      Ну а че киргизы наши братья древняя ветвь славянская )))) монгольские кривичи да и русский язык у них имеет официальный статус так что все в елочку

      Ну они говорят что потомки Енесейских кыргызов и имеют с вами общую галгруппу крови,да еще и арийцы. laughing
      Вот беда в 17 веке на Иссыкуль их занесло.
      болот
      1. Чадан Хемчикский Сегодня, 17:07
        Не в 17,а в 14 веке.Да и
        сейчас в Красноярском крае
        проживают киргизы.И в Туве тоже они живут.
        Только там их называют
        кыргысы.А так да,на Енисее
        их родина.
        Чадан Хемчикский
        1. болот Сегодня, 17:16
          Цитата: Чадан Хемчикский
          Не в 17,а в 14 веке.Да и
          сейчас в Красноярском крае
          проживают киргизы.И в Туве тоже они живут.
          Только там их называют
          кыргысы.А так да,на Енисее
          их родина.

          Вот приняли мои предки,Дулат- Могулистан,на свою голову,теперь зависимы от воды.
          болот
      2. Банный Сегодня, 17:08
        Дык я пан колежанек в этом уверен))) а ишо у нас в братушках полмира було и всех не обделил темнейший всем бабос списал правда последнее время от братушек русские все больше в виде тушек домой вертаються ну да шо хоть тушкой хоть чучелом а к березанькам тянет
        Банный
  3. hirurg Сегодня, 15:10
    На грабли СССР наступаем? А за какие такие заслуги. Нашим пенсионерам, вообще то, эти деньги нужнее.
    hirurg
    1. 210окв Сегодня, 15:12
      Так они же НАШИ...Пенсионеры же..Продержатся.
      Цитата: hirurg
      На грабли СССР наступаем? А за какие такие заслуги. Нашим пенсионерам, вообще то, эти деньги нужнее.
      210окв
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:21
        Денег нет, но вы терпите, видно это не для киргизов было сказано..
        Владимир 38
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:10
    Нашим гражданам значит долги не прощаем а киргизам пожалуйста...в КРЕМЛЕ совсем ополоумели.
    Тот же ЛЕХА
    1. 13воин Сегодня, 15:20
      Ну, если в Кремле ополоумели, то может они мне ипатеку оплатят?)) Это много меньше, чем киргизский долг.
      ПОЖАААЛУЙСТА! А я тогда ещё лет пять послужу...))
      13воин
    2. Никкола Мак Сегодня, 15:21
      а киргизам пожалуйста...в КРЕМЛЕ совсем ополоумели.

      Есть довольно внятное объяснение - "Газпром" владеет частью «Кыргызнефтегаз» и качает нефть и газ.А чтобы было всё тихо - киргизов и "подогревают".
      Россия и в других областях заинтересована - оборонка и Кара-Балтинский горнорудный комбинат (уран, молибден, торий, серебро, золото).
      Никкола Мак
      1. zyablik.olga Сегодня, 15:28
        Цитата: Никкола Мак
        Есть довольно внятное объяснение - "Газпром" владеет частью «Кыргызнефтегаз» и качает нефть и газ.А чтобы было всё тихо - киргизов и "подогревают".
        Россия и в других областях заинтересована - оборонка и Кара-Балтинский горнорудный комбинат (уран, молибден, торий, серебро, золото).


        Но деньги то государственные, собранные с населения в виде налогов, штрафов, акцизов и других поборов, которые увеличиваются год от года. Какое мне дело до интересов "жирных котов", которые смотрят на простой народ как на грязь. am
        zyablik.olga
        1. Никкола Мак Сегодня, 15:45
          собранные с населения в виде налогов, штрафов, акцизов

          Газпром (контрольный пакет у государства) у нас значит налогов не платит - от слова совсем?
          Вы знаете, за сколько Газпром получил государственный пакет акций в "Кыргызнефтегазе"?
          А также в Киргизию сейчас активно лезут китайцы - которые тоже без "выхлопа" вкладываться не будут.
          А денег народ всё-равно не увидит (хотя необходимый бюджет будут вынуждены поддерживать) - по другой причине!!!
          Никкола Мак
          1. zyablik.olga Сегодня, 15:53
            Цитата: Никкола Мак
            Вы знаете, за сколько Газпром получил государственный пакет акций в "Кыргызнефтегазе"?

            И что мне с того? В Киргизии есть газ?
            zyablik.olga
            1. Никкола Мак Сегодня, 16:01
              Мало, но есть - и нефть тоже!
              Никкола Мак
              1. Шалтай Сегодня, 17:22
                Цитата: Никкола Мак
                Мало, но есть - и нефть тоже!

                Нефти мало , перерабатывают ее китайцы . Реально много олова , добыча буксует .
                Шалтай
      2. болот Сегодня, 15:44
        Цитата: Никкола Мак
        Есть довольно внятное объяснение - "Газпром" владеет частью «Кыргызнефтегаз» и качает нефть и газ.А чтобы было всё тихо - киргизов и "подогревают

        У них нефти и газа нет.Газпром вообще распределительную сеть за 1 доллар купил,с долгами.Мало того они сейчас монополисты практически,Топливо продают.
        Цитата: Никкола Мак
        Россия и в других областях заинтересована - оборонка и Кара-Балтинский горнорудный комбинат (уран, молибден, торий, серебро, золото).

        Уран,дешевле казахстанского нет а остальное дешевле в России добывать или в Казахстане.
        болот
        1. Никкола Мак Сегодня, 15:57
          У них нефти и газа нет.

          А вот официальный сайт говорит что потихоньку качают и добывают и ну и распредсеть тоже работает - это деньги.
          В общем - не всё так просто!!!
          Никкола Мак
          1. болот Сегодня, 16:06
            Цитата: Никкола Мак
            А вот официальный сайт говорит что потихоньку качают и добывают и ну и распредсеть тоже работает - это деньги.

            Что там качают,поди из транзитных трубопроводах.
            наши поггранцы задолбались выевлять контрбандные топливопроводы в Киргизию а так же легковые машины с емкостями внутри.
            Цитата: Никкола Мак
            В общем - не всё так просто!!!

            Конечно не просто,ведь не просто так киргизам кредиты выделялись,под что то или взамен чего.
            болот
        2. Шалтай Сегодня, 17:30
          Цитата: болот
          Уран,дешевле казахстанского нет а остальное дешевле в России добывать или в Казахстане.

          В Киргизии давным давно прекращена добыча урана ."Редкоземы" тоже давно не добывают
          Цитата: Никкола Мак
          Россия и в других областях заинтересована - оборонка и Кара-Балтинский горнорудный комбинат (уран, молибден, торий, серебро, золото).

          Комбинат едва-едва дышит. Уран , торий , молибден не добывают , серебра кот наплакал , обогащают золото .
          Шалтай
          1. болот Сегодня, 17:42
            Цитата: Шалтай
            В Киргизии давным давно прекращена добыча урана ."Редкоземы" тоже давно не добывают

            У нас оно добывается экологическо чисто,методом выщеачивания.На карту взглянул,а ведь уран весь юг Казахстана.Да же Алматы.
            Цитата: Шалтай
            Комбинат едва-едва дышит. Уран , торий , молибден не добывают , серебра кот наплакал , обогащают золото .

            не зря в Таразе китайцы построили завод по выпуску синильной кислоты,цианидов.,покупатели Вы, Узбекистан,Россия,Таджикистан,Китай.У них даже построенные склады пустуют.
            болот
    3. De Laert Сегодня, 15:22
      Сколько наших граждан попало с валютной ипотекой, у скольких сгорели вклады в банках с отозванной лицензией, миллионы живут за чертой бедности, а мы всё прощаем долги.
      De Laert
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:00
        Сколько наших граждан попало с валютной ипотекой


        зато под 3% годовых и ощущение что обманули мир laughing не то что кретины, которые брали рублевую под 12%

        наверное плохо злорадствовать. Но на их месте я бы так не делал

        Знаю тех, кто на 12 лямов рэ. брал валютную ипотеку в тайланде. Вот с таких вообще не грех угарать.

        Лучше бы пенсионерам отдали эти деньги, да? wassat

        с-т Petrov
    4. болот Сегодня, 15:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нашим гражданам значит долги не прощаем а киргизам пожалуйста...в КРЕМЛЕ совсем ополоумели.

      Да много ранние они им пообещали,да те кто брал живут ныне в России или в Белоруссии.
      И как кредит то берется,без откатов здесь явно не обошлось.
      болот
  5. tiredwithall Сегодня, 15:10
    и благодарная Киргизия добровольно вошла в состав РФ.
    tiredwithall
    1. BlackMokona Сегодня, 15:12
      И на этой доброй ноте, tiredwithall проснулся
      BlackMokona
      1. tiredwithall Сегодня, 15:20
        А как Вы узнали, что я спал?
        tiredwithall
    2. рич Сегодня, 15:29
      tiredwithall: и благодарная Киргизия добровольно вошла в состав РФ.

      Нет, благодарная Киргизия в ответ на это решение взяла новый (240 млн) кредит.
      рич
  6. mark_rod Сегодня, 15:11
    Уважаемый Владимир Владимирович! Спишите пожалуйста мой маааленький долг за кредит. Вам же это ничего не стоит....
    mark_rod
    1. De Laert Сегодня, 15:24
      Ну и мой заодно laughing
      И еще кредиты миллионов 40-ка граждан...вот это будет самый крутой предвыборный ход drinks
      De Laert
      1. sabakina Сегодня, 15:53
        И меня и меня! А то мой долг Росбанк продал немецкой конторе ЭОС! Нихачю платиииить немцам! am
        sabakina
  7. Vasya_Piterskiy Сегодня, 15:14
    Цитата: 210окв
    Списали долг,а что в замен?Требование новых кредитов?

    Мы с вами не знаем, что в замен приобрели... Думаю скоро станет ясно. Не спроста же и прием ВВП такой пышный оказал. Интерес есть. Посмотрим какой.
    Vasya_Piterskiy
    1. tomket Сегодня, 15:20
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      Мы с вами не знаем, что в замен приобрели... Думаю скоро станет ясно. Не спроста же и прием ВВП такой пышный оказал. Интерес есть. Посмотрим какой.

      Уууууу!!!! Хитрый план Пуууутина!!!! Это как кредит Януковичу видимо)))))
      tomket
    2. Владимир 38 Сегодня, 15:23
      Вы все еще думаете, что вождь мудр и смотрит на 5 шагов вперед?
      Владимир 38
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:59
        Вы все еще думаете, что вождь мудр и смотрит на 5 шагов вперед?


        думаю ты тут на форуме посмотрел на 6 шагов вперед. Ты же бетмен и умен не по годам laughing
        с-т Petrov
  8. nick.guda Сегодня, 15:15
    Цитата: mark_rod
    Уважаемый Владимир Владимирович! Спишите пожалуйста мой маааленький долг за кредит. Вам же это ничего не стоит....


    мнеб тоже как то ипотеку погасить.......всего то пол ляма..
    nick.guda
  9. Стройбат запаса Сегодня, 15:17
    Наше правительство снова помогает всем и каждому, кроме России. И за счет России. А у нас, как всегда "денег нет, но вы держитесь".
    И что за смысл давать кредиты тем, кто их не возвращает? Покажите мне хоть один банк, который даст кредит, потом его спишет и будет дальше кредитовать того же человека. Бред какой-то...
    Стройбат запаса
    1. AlexTires Сегодня, 15:30
      Цитата: Стройбат запаса
      И что за смысл давать кредиты тем, кто их не возвращает?

      ну надо-ж толкать свою продукцию... на очереди, кстати, Турция и С-400...
      AlexTires
    2. Шалтай Сегодня, 17:39
      Цитата: Стройбат запаса
      И что за смысл давать кредиты тем, кто их не возвращает?

      Бакиевы разворовали кредит , Владимир Владимирович добрый всем простил .
      В Киргизии скоро выборы президента , видимых успехов в экономике не наблюдается , нужен ведь какой-нибудь успех партии Атамбаева .
      Шалтай
  10. Бензорез Сегодня, 15:18
    "По нынешнему курсу списанный киргизский долг соответствует примерно 13,7 млрд руб. Это эквивалентно почти 40% валового регионального продукта города федерального подчинения Севастополя или трети ВРП Республики Алтай"
    За какой период? В статье явно намекается на вопрос: когда ж это закончится?!! Никогда.
    Бензорез
    1. АВП 518 Сегодня, 15:34
      Цитата: Бензорез
      По нынешнему курсу списанный киргизский долг соответствует примерно 13,7 млрд руб

      На сегодняшний день в стране проживает около 1,8 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе приравненных к ним лиц и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны). В прошлом году их было 2,13 млн человек. Такие данные RT предоставили в Минтруде со ссылкой на Пенсионный фонд России по состоянию на 1 апреля 2017 года.

      Тружеников тыла на сегодняшний день насчитывается 1 128 101 человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма — 125 769 человек. Вдов инвалидов и участников войны — 298 232 человека. Инвалидов Великой Отечественной войны — 22 365 человек. Участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 101 624. Награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 113 540.
      АВП 518
  11. Ив762 Сегодня, 15:24
    йОптыть! Россия МОЖЕТ списать цельной Киргизии долг 240 млн. вечнозелёных; и НЕ МОЖЕТ списать одному (даже, хотя бы…) своему не сильно здоровому Гражданину долги по налогу на имущество.
    Горжусь страной прям! За халупу бумаг присылают стоимостью больше долга.!. Зато порядок! 8 wassat
    Ив762
    1. ArhipenkoAndrey Сегодня, 17:23
      Интересно, а налогоплательщиков спросили? Или в дем. России уже средств немеряно, так почему на лечение детей - граждан России собирают всем миром, ну пустили бы на это украденное чиновниками, так ещё и киргизов с их латинским алфавитом содержать, а если учесть сколько гастеры киргизские вывозят из России, так помощь вообще беспрецедентная, только гражданам России от этого не легче. Наши вожди продолжают старую русскую забаву ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ, спасибо господа. России не списали ни разу и никопейки.
      ArhipenkoAndrey
  12. AlexTires Сегодня, 15:29
    Это гонорар за то, что бывший гражданин Киргизии в Питере отправил на тот свет полтора десятка россиян? Хочется одновременно и ржать и материться. Ржать над тем, что нас разводят как лохов и материться по этому же поводу. Че-то надо делать с нашим всепрощенческим милосердным руководством. Надо заставить его платить по долгам уже собственному народу....
    AlexTires
  13. parafoiler Сегодня, 15:30
    Денег у нас нет, но вы держитесь! (((
    parafoiler
  14. Владимир 38 Сегодня, 15:30
    Где Петров, мнение его интересно)) Петров ауу.. Что думаешь, небось опять скажешь что это очередной хитрый план Путина?
    Владимир 38
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:50
      Где Петров, мнение его интересно)) Петров ауу.. Что думаешь, небось опять скажешь что это очередной хитрый план Путина?


      в своей жесткой и дерзкой борьбе с Путиным на форуме ВО, ты не оставляешь ему шансов править тобой еще 8 лет.

      Еще пара постов и ты, вместе с другими подростками и парой пенсионеров, его победишь и вы тут сольетесь в экстазе победы и будете писать посты и поздравлять друг друга - и в этот момент коррупция резко будет идти на спад, Киргизия внезапно найдет деньги отдать долги и прочее прочее



      с-т Petrov
      1. Владимир 38 Сегодня, 16:11
        )) Остроумно Петров, но желтые лосины тебе не к лицу)) Да и что скажешь по существу вопроса?
        Владимир 38
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:17
          Да и что скажешь по существу вопроса?


          стряси с бомжа 100 000 рублей и поговорим по существу вопроса.
          с-т Petrov
          1. Владимир 38 Сегодня, 16:21
            Петров Киргизия не бомж - это во первых. Во вторых, мы можем в счет погашения долга натур продуктом забирать да и массу схем можно придумать, как рассчитаться. Вот подумай, почему Трамп всех вассалов напрягает на деньги, а мудрейший всем раздает?
            Владимир 38
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:23
              да и массу схем можно придумать


              вся беда в том что ты один умный в пальто белом и то не в правительстве, а на форуме сидишь. штаны протираешь во имя боротьбы с Путиным

              Петров Киргизия не бомж - это во первых.


              глава миссии МВФ в республике Эдвард Джемайэл заявил 28 сентября, что темпы роста госдолга страны вызывают обеспокоенность. По его словам, суверенный долг Киргизии стремительно вырос за последние годы с 43% ВВП до 70% ВВП, что заметно больше называемых кыргызскими чиновниками цифр, сообщает новостной сайт Knews.kg.

              Я понимаю что ты забанен в интернете везде, кроме поиска тем о коррупции и миллиардах Путина. Но помог тебе видишь.
              с-т Petrov
              1. Владимир 38 Сегодня, 16:47
                Цитата: с-т Petrov
                По его словам, суверенный долг Киргизии стремительно вырос за последние годы с 43% ВВП до 70% ВВП

                Петров , Киргизия не зависимое государство и то, что они вперлись в такие долги и живут не по средствам - это их проблема, пусть входят в состав РФ тогда и о долгах говорить можно. Продолжая твою логику, ты предлагаешь повесить все страны с долгами на шею российского налогоплательщика? Есть еще вариант, как можно погасить долг Киргизии, элита российская из собственных непосильно нажитых средств закрывает долг, как тебе такой вариант?
                Цитата: с-т Petrov
                вся беда в том что ты один умный в пальто белом и то не в правительстве, а на форуме сидишь. штаны протираешь во имя боротьбы с Путиным

                Я не борюсь с Путиным конкретно и не ищу его денег. Мне все эта система не по нутру.
                Цитата: с-т Petrov
                Я понимаю что ты забанен в интернете везде, кроме поиска тем о коррупции и миллиардах Путина. Но помог тебе видишь.

                Я кроме как на ВО не где не зарегистрирован. И мне действительно интереснее обсуждать темы связанные с Россией.
                Владимир 38
  15. yehat Сегодня, 15:32
    когда будет наоборот? Медведев взял кредит у Кыргызстана, чтобы поднять ЗП учителям Алтая и сказал киргизам - деньги потрачены, у нас их нет, но вы держитесь, а еще лучше спишите должок.
    yehat
    1. AlexTires Сегодня, 15:36
      Цитата: yehat
      когда будет наоборот? Медведев взял кредит у Кыргызстана, чтобы поднять ЗП учителям Алтая и сказал киргизам - деньги потрачены, у нас их нет

      Не хочу показаться грубым, но что бы получить от нас возврат кредита, киргизы заставят население России отрабатывать его своими задницами на периферии Европы и Азии
      AlexTires
      1. yehat Сегодня, 15:43
        так кредит не население брало, а правительство - ему и отрабатывать.
        yehat
        1. AlexTires Сегодня, 15:50
          бггг, не смешите меня, у нас временщики сидят, сегодня они здесь, а завтра им нужно быть там, так что им некогда будет..
          AlexTires
  16. asadov Сегодня, 15:34
    Не хило.. За наш счет и без спросу подарки делать...
    asadov
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:33
      за счет залежей нефти расположеных на землях эвенков? laughing

      Не хило.. За наш счет и без спросу подарки делать...


      сколько там моих или ваших? ну наших я имею ввиду.
      с-т Petrov
  17. zivXP Сегодня, 15:35
    Это плата за то чтобы киргиза не смотрели в другую сторону. А то ишь что удумали, с западом шуры-муры .
    zivXP
  18. Lommax379 Сегодня, 15:45
    блин .. хоть вешайся... что творят то.. ебашиш как вол.. в долгах по уши.. а они прощают долги соседям... штрафы за ремень с каждым годом уж повышают за кредиты садят а тут так запросто.. просто капец...
    Lommax379
  19. NKVD Сегодня, 15:55
    Очередной шаг прогнившей власти. Народ нищает бюджет не знают как пополнить а они занимаются списанием долгов странам за место того что бы решать как вернуть этот долг. У Путина отец уже в гробу наверно ворочается.
    NKVD
  20. ПолканОВ Сегодня, 15:59
    13,5 млрд. рубликов - стоимость 12 кирпично-монолитных домов на 600 квартир ( 6-7 секций, 17 этажей) с сетями в условиях Подмосковья. Шоб я так жил - говорят в Одессе ...
    ПолканОВ
  21. ПолканОВ Сегодня, 16:00
    Цитата: zivXP
    Это плата за то чтобы киргиза не смотрели в другую сторону. А то ишь что удумали, с западом шуры-муры .

    ... скоко волка не корми, а он всё в лес (горы) ....
    ПолканОВ
  22. sagitch Сегодня, 16:01
    - 338 узел дальней связи ВМФ в Чуйской долине...
    А вот тут..., - поподробнее пожалуйста!
    sagitch
    1. kepmor Сегодня, 16:47
      где-где?...в Кара-Балте...Чуйская область...
      kepmor
  23. voyaka uh Сегодня, 16:09
    Киргизы - неглупые люди. Каждые три года, примерно,
    они со скандалом выгоняют то американцев, то русских - по-очереди.
    И с каждого берут за возвращение какие-то деньги (или списыванием долгов, или
    наличными). smile
    Бьюсь об заклад, что через 3 года снова сдадут базу американцам за валюту.
    voyaka uh
    1. болот Сегодня, 17:11
      Цитата: voyaka uh
      Киргизы - неглупые люди.

      Вот здесь они пролетели,в Канте база ОДКБ а не России,воздушное прикрытие осуществляет Казахстан.
      Если нет желание в ОДКБ быть могут тогда объявить,тогда узбеки лучшие друзья кыргызов. laughing
      болот
      1. Шалтай Сегодня, 17:49
        Цитата: болот
        Вот здесь они пролетели,в Канте база ОДКБ а не России,воздушное прикрытие осуществляет Казахстан.
        Атамбаев такую деталь мог и забыть .Заявил как-то , что иностранных военных баз в перспективе не должно быть.
        Если нет желание в ОДКБ быть могут тогда объявить,тогда узбеки лучшие друзья кыргызов.

        Киргизы сами всех победят . ПАтом. Скорее всего начнут с себя .
        Шалтай
    2. Екатерина II Сегодня, 17:47
      Цитата: voyaka uh
      они со скандалом выгоняют то американцев, то русских - по-очереди.

      там могли и китайцев но никак они в эту карусель не втиснуться.
      Может у киргизов график висит где то?
      Впрочем неплохой доход.Несмотря на теракт, карусель крутиться.
      Екатерина II
  24. protoss Сегодня, 16:25
    если у государства слишком много денег, пускай откажется от моих налогов. только на днях упрощенку заплатил - как от сердца оторвал.
    protoss
  25. behemot Сегодня, 16:26
    зашибись! А потом эти деятели нас же будут в морду тыкать что мы им должны, что мы оккупанты.
    behemot
  26. Zubr Сегодня, 16:57
    Ну что товарищи, в очередной раз.... fool request negative
    Zubr
  27. samarin1969 Сегодня, 17:00
    Гордый киргизский народ получил независимость - не надо мешать.
    samarin1969
  28. ОТДЕЛ Сегодня, 17:02
    Россия щедрая душа..! Я даже не удивился...Сколько мы уже понасписывали долгов , а с нас еще больше тянут и требуют...
    ОТДЕЛ
  29. Холуай Сегодня, 17:05
    А со своих граждан не списывают кредиты...У нас чьё Правительство?
    Холуай
  30. Шалтай Сегодня, 17:15
    Цитата: Orionvit
    А военную технику, они за какой шиш закупать будут? Стоит она между прочим не мало.

    Обычно тоже "гумунитаркой" шлют .
    Шалтай
    1. болот Сегодня, 17:46
      Цитата: Шалтай
      Обычно тоже "гумунитаркой" шлют .

      Шалтай,а че вы там еще живете,можно на историческую родину свалить.
      Как в Казахии радужных преспектив нет,жилье дешевеет с будущей работой,пенсией напряги.
      болот
  31. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:18
    Россия списала Киргизии 100% долга

    В принципе, правильно в плане внешней политики. Раз даже Лука от нас отвернулся, то то пускай хоть киргизы союзниками по будут. Во внутриполитическом аспекте... что сказать... патриоты поретпят, а белоленточникам, если че, росгварди ябыстро мозги на место вправит.
    Молодой_Коммунист
  32. zoolu300 Сегодня, 17:18
    Фирменный почерк "олигархата" РФ, чужим долги прощаем, а со своих дерем 3 шкуры. Даже хозяева ФРС честнее, те хоть обдирают чужих до нитки, но своим холопам жирные хлебные крошки всегда кидают.
    zoolu300
  33. ArhipenkoAndrey Сегодня, 17:19
    Интересно, а налогоплательщиков спросили? Или в дем. России уже средств немеряно, так почему на лечение детей - граждан России собирают всем миром, ну пустили бы на это украденное чиновниками, так ещё и киргизов с их латинским алфавитом содержать, а если учесть сколько гастеры киргизские вывозят из России, так помощь вообще беспрецедентная, только гражданам России от этого не легче. Наши вожди продолжают старую русскую забаву ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ, спасибо господа. России не списали ни разу и никопейки.
    ArhipenkoAndrey
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