Россия списала Киргизии 100% долга
Очередным жестом доброй воли отметилось правительство России, приняв решение о списании 100% долга Киргизии (перед РФ). Общая сумма, которую Кыргызстан задолжал Российской Федерации, составляла почти четверть миллиарда долларов (240 млн). Списание долга, как сообщает «Интерфакс» , произошло в рамках подписанного правительствами двух стран протокола.
Российская сторона объясняет такой шаг предоставлением «помощи в развитии Киргизской Республики». Предыдущее соглашение об «урегулирования задолженности» заключалось между Москвой и Бишкеком в сентябре 2012 года.
По нынешнему курсу списанный киргизский долг соответствует примерно 13,7 млрд руб. Это эквивалентно почти 40% валового регионального продукта города федерального подчинения Севастополя или трети ВРП Республики Алтай.
Если же говорить об общем списании Россией долгов Киргизии за последние десять лет, то сумма в данном случае составляет более 0,7 млрд долларов США. При этом, как известно, официальный Бишкек ждёт от России и других партнёров по ЕАЭС новых кредитов, которые, как показывает практика, Киргизией фактически не обслуживаются.
Российская сторона объясняет такой шаг предоставлением «помощи в развитии Киргизской Республики». Предыдущее соглашение об «урегулирования задолженности» заключалось между Москвой и Бишкеком в сентябре 2012 года.
По нынешнему курсу списанный киргизский долг соответствует примерно 13,7 млрд руб. Это эквивалентно почти 40% валового регионального продукта города федерального подчинения Севастополя или трети ВРП Республики Алтай.
Если же говорить об общем списании Россией долгов Киргизии за последние десять лет, то сумма в данном случае составляет более 0,7 млрд долларов США. При этом, как известно, официальный Бишкек ждёт от России и других партнёров по ЕАЭС новых кредитов, которые, как показывает практика, Киргизией фактически не обслуживаются.
Использованы фотографии: Русская Планета
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