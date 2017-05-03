В Индии проведен испытательный пуск ракеты «БраМос»
Индийские военные провели во вторник успешный испытательный пуск ракеты «БраМос» класса «земля-земля», сообщает Взгляд со ссылкой на агентство PTI.
«На испытаниях проверялась боевая готовность ракет класса "земля-земля", которые стоят на вооружении индийской армии, в конфигурации "блок-III" – ракет с потенциалом крутого пикирования, которые рассчитаны для использования, прежде всего, в горной местности», – говорится в сообщении.
Испытания были проведены на Андаманских островах.
По словам одного из индийских офицеров, испытания прошли успешно, «в них были соблюдены все параметры, а пуск прошел как по учебнику». При этом, «ракета показала уникальное поражающее действие» – попала прямо в центр обозначенной цели.
Ракеты «БраМос» состоят на вооружении ВМС и Сухопутных сил Индии. В настоящее время проводятся испытания ракеты воздушного базирования, которая в скором времени будет принята на вооружение ВВС.
«На испытаниях проверялась боевая готовность ракет класса "земля-земля", которые стоят на вооружении индийской армии, в конфигурации "блок-III" – ракет с потенциалом крутого пикирования, которые рассчитаны для использования, прежде всего, в горной местности», – говорится в сообщении.
Испытания были проведены на Андаманских островах.
По словам одного из индийских офицеров, испытания прошли успешно, «в них были соблюдены все параметры, а пуск прошел как по учебнику». При этом, «ракета показала уникальное поражающее действие» – попала прямо в центр обозначенной цели.
Ракеты «БраМос» состоят на вооружении ВМС и Сухопутных сил Индии. В настоящее время проводятся испытания ракеты воздушного базирования, которая в скором времени будет принята на вооружение ВВС.
Использованы фотографии: Kamal Kishore/Reuters
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