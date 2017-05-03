17:46 03 мая

В Индии проведен испытательный пуск ракеты «БраМос»

Индийские военные провели во вторник успешный испытательный пуск ракеты «БраМос» класса «земля-земля», сообщает Взгляд со ссылкой на агентство PTI.

В Индии проведен испытательный пуск ракеты «БраМос»


«На испытаниях проверялась боевая готовность ракет класса "земля-земля", которые стоят на вооружении индийской армии, в конфигурации "блок-III" – ракет с потенциалом крутого пикирования, которые рассчитаны для использования, прежде всего, в горной местности», – говорится в сообщении.


Испытания были проведены на Андаманских островах.

По словам одного из индийских офицеров, испытания прошли успешно, «в них были соблюдены все параметры, а пуск прошел как по учебнику». При этом, «ракета показала уникальное поражающее действие» – попала прямо в центр обозначенной цели.

Ракеты «БраМос» состоят на вооружении ВМС и Сухопутных сил Индии. В настоящее время проводятся испытания ракеты воздушного базирования, которая в скором времени будет принята на вооружение ВВС.

Использованы фотографии: Kamal Kishore/Reuters
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Комментарии 8

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:38
    испытания прошли успешно,

    Успешно? Просто забыли включить средства РЭБ.
    tiredwithall
    1. BATUHAN Сегодня, 16:51
      Кто забыл включить? При чем тут РЭБ? Желание нагадить?
      BATUHAN
      1. tiredwithall Сегодня, 17:22
        Вот, вот, как говаривал К. Прутков: "На берегах Ижоры и Тосны наши гвардейцы победоносны." Сколько томагавков долетело до цели в Сирии? Помнится - около трети. Ну, а индийцы пока на первом этапе пути. Радуются своему технологическому прорыву, научившись делать и запускать ракеты.
        tiredwithall
  2. pjastolov Сегодня, 15:44
    Молодцы, в цель попали good
    pjastolov
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:03
    Дальность этих Брамосов интересна...полагаю в районе 400 км...
    НЕКСУС
    1. BerBer Сегодня, 16:50
      Я думаю, проект БраМос это обход запрета на поставку ракет радиусом свыше 300км. Так что коллега , вы правы.
      BerBer
  4. san4es Сегодня, 17:21
    Самоходная ПУ в ПКР варианте

    ...организация батареи
    san4es
  5. Старый26 Сегодня, 17:21
    Цитата: BerBer
    Я думаю, проект БраМос это обход запрета на поставку ракет радиусом свыше 300км. Так что коллега , вы правы.

    Этот запрет не касается участников этого соглашения. Вот если одна страна участник соглашения по КРТ продает стране, не являющейся участником этого соглашения - тогда да, ограничения по дальности и весу ГЧ. Если обе страны участники соглашения по КРТ - ограничений нет
    Старый26
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