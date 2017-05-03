17:46 03 мая

Украина жалуется на американские патроны для снайперов ВСУ

США осуществили поставку в подразделения ВСУ и Нацгвардии снайперские патроны, которые, как выяснилось, не показывают тех качеств, как предполагалось, и, по выражению украинских военных, «сжирают» стволы винтовок.
Проблемы выяснились после первого периода применения боеприпасов. Оказалось, что пули «сжирают» стволы винтовок, хуже по точности, чем тем, что Украина закупает сама, сердечники бронебойных пуль «просто рассыпаются» при соприкосновении с броней, передает "Взгляд" сообщение военного обозревателя и директора Defense Express Сергея Згурца со ссылкой на украинских военных.

Украина жалуется на американские патроны для снайперов ВСУ


Речь идет о боеприпасах четырех калибров, закупленных у американской компании SBR: для штатной армейской СВД - патроны 7,62х54 мм, для винтовок зарубежного производства - боеприпасы 7,62х51мм и 8,58х70 мм (.338) Лапуа Магнум, 12,7х99 мм под крупнокалиберные снайперские винтовки.

При отстреле боеприпасов обнаружились проблемы с кучностью стрельбы, а 6-мм стальную пластину, то есть, бронежилет 4-го класса защиты, смогли только некоторые из новых боеприпасов. При этом современные бронебойные пули должны пробивать 10-мм броню.

Згурец отмечает, что бронебойные боеприпасы, поставленные из США, имеют характеристики бронепробития хуже, чем у советского патрона Б32 в меньшем калибре.

Кроме того, закупленные патроны оказались не герметичными - пропускают внутрь гильзы воду и порох отсыревает.

Напомним, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов. Так, в конце апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что если не будет срочно увеличено финансирование его ведомства, полиция останется в мае - без патронов к табельному оружию.

Использованы фотографии: https://defence-ua.com/
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Комментарии 41

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:07
    А ВСУ видимо думали,что только они могут неработающие системы продавать ...или запатентовали этот способ торговли?
    Хорошо бы,если бы у этих липриконов не только пули оказались бракованные...
    НЕКСУС
    1. Чёрный Сегодня, 16:09
      Пусть радуются , что в канале ствола не разрываются....дармоеды laughing Видать до сих пор не поняли, что их за никчёмное стадо держат, которому и дерьмо сойдёт.
      Чёрный
      1. hirurg Сегодня, 16:18
        Зачет! Им бы еще стволы гнутые, от я бы вообще поржал.)))
        hirurg
        1. Серый брат Сегодня, 16:32
          Цитата: hirurg
          Зачет! Им бы еще стволы гнутые,

          С неспиленной мушкой. laughing
          Серый брат
          1. Монос Сегодня, 17:39
            Оказалось, что пули «сжирают» стволы винтовок, хуже по точности, чем тем, что Украина закупает сама, сердечники бронебойных пуль «просто рассыпаются» при соприкосновении с броней,

            И чего так распереживались? Вот когда им начнут мушкетоны впаривать, вот тогда и надо будет начинать переживать. А пока что ничего удивительного не произошло
            .
            Монос
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
              что ты такое? (с) laughing оригинальная конструкция охлаждения кулемёта wassat

              с-т Petrov
      2. Алекс_1973 Сегодня, 16:19
        Хитропопые евроскакуны жалуются на то, что их обули еще более хитропопые матрасы...? laughing Оригинально. Даешь еще больше матрасовских патронов, чтобы у всех их стволов выработка увеличилась, чтобы прям в руках взрывались при попытке обстрелов мирного населения...
        Алекс_1973
        1. rpek32 Сегодня, 16:39
          потом будут и винтовки закупать
          rpek32
        2. Серый брат Сегодня, 16:43
          Цитата: Алекс_1973
          Хитропопые евроскакуны жалуются на то, что их обули еще более хитропопые матрасы...?

          А чего они ждали-то? Дикарям первосортные вещи не дают - сойдёт и хлам.
          Серый брат
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:25
      Ничего удивительного, помнится США Аргентине тоже не взрывающиеся авиабомбы и ракеты поставили..(а то бы туго наглосаксам пришлось во время конфликта на Фолклендских островах)
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 17:13
        а советские запасы, что уже закончились?
        рич
  2. новичок Сегодня, 16:09
    ха, класс! а шо они думали, закупят амерские патроны и капец? интересно сравнение с нашими, советскими, патронами_ знай наших!
    новичок
    1. Pirogov Сегодня, 16:26
      Цитата: новичок
      ха, класс! а шо они думали, закупят амерские патроны и капец? интересно сравнение с нашими, советскими, патронами_ знай наших!

      США осуществили поставку в подразделения ВСУ и Нацгвардии снайперские патроны, которые, как выяснилось, не показывают тех качеств, как предполагалось, и, по выражению украинских военных, «сжирают» стволы винтовок.........................................
      ........................................... там не только в патронах дело ,а наверно и стволы сырые. Советские СВД продали в Африку ,а теперь ищут крайнего,всё как всегда в куёве.
      Pirogov
      1. avg-mgn Сегодня, 17:28
        Не любят Советские стволы НАТОвские патроны - нет на них клейма ВП.
        avg-mgn
  3. 3vs Сегодня, 16:13
    Наглосаксы для скакунов на Алиэкспресс заказывают! laughing
    3vs
  4. Black_PR Сегодня, 16:15
    Эти пули пацифисты делали. Под девизом " Прощай, оружие ".
    Black_PR
  5. soroKING Сегодня, 16:15
    на те боже, что нам не гоже wassat
    soroKING
  6. pjastolov Сегодня, 16:16
    Матрасы - респект. Дали кредит и под него подсунули некондицию!! hi laughing
    pjastolov
    1. Околоточный Сегодня, 17:28
      Ничего личного, только бизнес. И Наши люди в Голливуде.
      Околоточный
  7. sgapich Сегодня, 16:17
    Улыбаемся и машем. Попкорн не жру, но хороших сухариков (тщательно чесноком натёртых) запас)))
    sgapich
  8. erudit 017 Сегодня, 16:17
    какая же низость, ну никто не уважает страну 404 ! что опять зрада хлопцы?

    не умеете пользоваться свидомые вот инструкция!
    erudit 017
    1. san4es Сегодня, 16:55
      yes ...и патроны к мушкету fellow :

      ...перемога ...
      san4es
  9. seregatara1969 Сегодня, 16:17
    надеюсь у заштатников у самих такие же патроны
    seregatara1969
  10. behemot Сегодня, 16:22
    ну шо опять случилася? Опять рука Кремля? Опять зрада (или перемога? не силен я в это псевдоязыке)?
    Кинули Украину друзья заморские. Ну ничего, бывает. Не все украинцам долги не отдавать.
    behemot
  11. К-50 Сегодня, 16:28
    бронебойные боеприпасы, поставленные из США, имеют характеристики бронепробития хуже, чем у советского патрона Б32 в меньшем калибре.

    Ну и хорошо, меньше потерь у Новороссии будет. good
    К-50
  12. yehat Сегодня, 16:31
    с Украинцами торгуют, как с папуасами - всякое г поставляют
    И украинцы сами себе такой имидж выстроили, так что вперед, скачите еще, в следующий раз вообще начнутся взрывы в стволе.
    yehat
  13. Горный стрелок Сегодня, 16:31
    Так в США тоже свидомые живут! wassat
    Горный стрелок
    1. Ныробский Сегодня, 17:16
      Цитата: Горный стрелок
      Так в США тоже свидомые живут!

      Так ведь Байден из уркаины не вылазил. По ходу дела подхватил свидомую заразу и приволок за океан. Там теперь тоже все думают, как кого нибудь "нагреть", обдурить и украсть. Спихнули брак, за хорошие деньги)))
      Ныробский
  14. masiya Сегодня, 16:32
    Ну что ж обули так обули, по большому счету если приспичит застрелиться и такими патронами можно...
    masiya
  15. Alexey RA Сегодня, 16:58
    Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. © laughing
    Alexey RA
  16. voyaka uh Сегодня, 17:02
    Чего-то странно, SBR AMMUNITION считается приличной фирмой.
    Как правило, американские патроны - качественные, лучше, чем
    израильские или чешские...
    Может, у них, наоборот, ружья запоротые? Стволы не чистят?
    voyaka uh
    1. рич Сегодня, 17:16
      Как это не чистят? Наоборот каждый день чистят. Песком. Что-б блестели
      рич
    2. faridg7 Сегодня, 17:28
      Цитата: voyaka uh
      Чего-то странно, SBR AMMUNITION считается приличной фирмой.
      Как правило, американские патроны - качественные, лучше, чем
      израильские или чешские...
      Может, у них, наоборот, ружья запоротые? Стволы не чистят?

      Как правило, американские патроны покупаются а не на халяву достаются. В виде благотворительности вполне могли отгрузить партию со свалки
      faridg7
    3. avg-mgn Сегодня, 17:33
      Производственный брак тоже денег стоит, а во сколько обойдется утилизация - посчитали? Это бизнес, ни чего личного.
      avg-mgn
  17. Zulu_S Сегодня, 17:05
    "... Передайте Его Величеству, в Англии ружья кирпичом не чистят..."
    Своё производство про.. фукали.
    Zulu_S
  18. KIBL Сегодня, 17:10
    Его Величество "откат" правит бал,представляю как кто то наварился на этих патронах!
    KIBL
  19. Lightning Сегодня, 17:15
    Нормальные стволы наверное продали, а что бы списать их, все на патроны валят, мол вот только вчера этот ствол был новенький, а сейчас с ним вот что стало. Плохие, плохие патроны.
    Lightning
  20. хмурый лис Сегодня, 17:17
    вор нагнул вора ? Браво матрасники.такого цирка мы давно не видели .так им и надо .прекратите войну против своего же народа .
    хмурый лис
  21. санчо Сегодня, 17:20
    наследники остапа бендера ура матрасникам ничего личного просто бизнес!!!
    санчо
  22. siemens7774 Сегодня, 17:24
    Цитата: seregatara1969
    надеюсь у заштатников у самих такие же патроны

    Правильно надеетесь.Из 10 штук,2-4 штуки брак.Пальцами немного трудно,но вытаскивал пули из гильзы.Или вообще шли без пороха.Иногда из 100 штук, выходило по 7-18 брака.И это к снайперской винтовке Баррет типа таких:
    siemens7774
  23. Екатерина II Сегодня, 17:30
    Украина жалуется на американские патроны для снайперов ВСУ[

    Для начала лучше всего использовать первоисточник.
    Defense Express это хороший источник с возможностью читать на русском языке(есть правда огрехи перевода)
    Начнем.
    https://defence-ua.com/index.php/statti/2831-chto
    -stoit-za-zakupkoj-amerikanskikh-patronov-dlya-uk
    rainskikh-snajperov
    США осуществили поставку в подразделения ВСУ и Нацгвардии снайперские патроны, которые, как выяснилось, не показывают тех качеств, как предполагалось, и, по выражению украинских военных, «сжирают» стволы винтовок.

    В оригинале источника
    ЧТО СТОИТ ЗА ЗАКУПКОЙ АМЕРИКАНСКИХ ПАТРОНОВ ДЛЯ УКРАИНСКИХ СНАЙПЕРОВ?
    Читаем о чем речь
    Для оснащения силовых структур Украины закуплены и оперативно поставлены в подразделения армии и Нацгвардии зарубежные снайперские патроны
    В статье есть свидетельства такого рода.
    При отстреле боеприпасов, которые были закуплены у американской компании SBR, их кучность оказалась явно не «натовская». В калибрах 7,62 и .338 она составила до 2 МОА, у 12,7 мм показатель был еще хуже. «При стрельбе из этих же винтовок с использованием боеприпасов, грубо говоря, разряда «спорт-охота», которые покупаются военными за свои деньги, наши снайпера обеспечивает кучность с этих стволов в 0,5 МОА. Так что ничего личного», - утверждали мои собеседники.Пули всех закупленных боеприпасов изготовлены из латуни. Цельнометаллические пули произведены методом штамповки или точения. Анализ металла показал, что содержание цинка в латуни пуль – около 28%, соответственно, оставшиеся 72% – медь. Специалисты, с которыми общался, утверждали: «На западе для пуль используется материал с содержанием меди не менее 90%. Сплав с меньшим количеством меди в цельнометаллической пуле имеет одно негативное свойство: пуля получается жёсткая. В ходе стрельбы такая штампованная пуля значительно уменьшает ресурс ствола снайперской винтовки. Если ресурс ствола снайперского оружия составляет в среднем около 6 тыс. выстрелов, то при стрельбе патронами с такими пулями он составит всего около 1 тыс. выстрелов. При этом, чтобы вычистись ствол после стрельбы этими патронами надо хорошенько постараться»Не исключено, что для изготовления цельнометаллических пуль мог использоваться металл, применяемый и для гильз. При этом на самих гильзах отсутствует маркировка, которая бы подтверждала их соответствие военному стандарту.

    Сергей правильно поднимает проблему. Описывает ее (даже с политической стороны).Но на ВО попадает лишь то, что напечатал Взгляд....а напечатал он мало и больше с точки зрения информационной войны.
    Только вот при составлении новости на ВО следовало бы взять именно первоисточник,а не перепечатку российских сми. Потому что для сми было вырезано лишь момент(жалоба на качество) а все нюансы военного характера, которым славился ВО, не вошел в статью для обычных СМИ(но оно и понятно-обыватель редко смыслит в деталях)
    Но получается что ВО вместо детального разбора статьи первоисточника- ограничивается перепечаткой ВЗГЛЯДА(не специализированного источника по военной тематике)?
    У меня нет слов...Это как минимум неправильно.
    От себя-Defense Express нормальный источник военной тематики. Это что то вроде Украинского ВО, только без обсуждения(аудитории нет такой как на ВО). И если брать статьи данного источника-то лучше в оригинале, без изменений Взгляда, Русвесны и прочих сомнительных прокладок, которые изменяют информацию военной тематики(попросту не доносят ее)
    Екатерина II
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