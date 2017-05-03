Украина жалуется на американские патроны для снайперов ВСУ
США осуществили поставку в подразделения ВСУ и Нацгвардии снайперские патроны, которые, как выяснилось, не показывают тех качеств, как предполагалось, и, по выражению украинских военных, «сжирают» стволы винтовок.
Проблемы выяснились после первого периода применения боеприпасов. Оказалось, что пули «сжирают» стволы винтовок, хуже по точности, чем тем, что Украина закупает сама, сердечники бронебойных пуль «просто рассыпаются» при соприкосновении с броней, передает "Взгляд" сообщение военного обозревателя и директора Defense Express Сергея Згурца со ссылкой на украинских военных.
Речь идет о боеприпасах четырех калибров, закупленных у американской компании SBR: для штатной армейской СВД - патроны 7,62х54 мм, для винтовок зарубежного производства - боеприпасы 7,62х51мм и 8,58х70 мм (.338) Лапуа Магнум, 12,7х99 мм под крупнокалиберные снайперские винтовки.
При отстреле боеприпасов обнаружились проблемы с кучностью стрельбы, а 6-мм стальную пластину, то есть, бронежилет 4-го класса защиты, смогли только некоторые из новых боеприпасов. При этом современные бронебойные пули должны пробивать 10-мм броню.
Згурец отмечает, что бронебойные боеприпасы, поставленные из США, имеют характеристики бронепробития хуже, чем у советского патрона Б32 в меньшем калибре.
Кроме того, закупленные патроны оказались не герметичными - пропускают внутрь гильзы воду и порох отсыревает.
Напомним, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов. Так, в конце апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что если не будет срочно увеличено финансирование его ведомства, полиция останется в мае - без патронов к табельному оружию.
Проблемы выяснились после первого периода применения боеприпасов. Оказалось, что пули «сжирают» стволы винтовок, хуже по точности, чем тем, что Украина закупает сама, сердечники бронебойных пуль «просто рассыпаются» при соприкосновении с броней, передает "Взгляд" сообщение военного обозревателя и директора Defense Express Сергея Згурца со ссылкой на украинских военных.
Речь идет о боеприпасах четырех калибров, закупленных у американской компании SBR: для штатной армейской СВД - патроны 7,62х54 мм, для винтовок зарубежного производства - боеприпасы 7,62х51мм и 8,58х70 мм (.338) Лапуа Магнум, 12,7х99 мм под крупнокалиберные снайперские винтовки.
При отстреле боеприпасов обнаружились проблемы с кучностью стрельбы, а 6-мм стальную пластину, то есть, бронежилет 4-го класса защиты, смогли только некоторые из новых боеприпасов. При этом современные бронебойные пули должны пробивать 10-мм броню.
Згурец отмечает, что бронебойные боеприпасы, поставленные из США, имеют характеристики бронепробития хуже, чем у советского патрона Б32 в меньшем калибре.
Кроме того, закупленные патроны оказались не герметичными - пропускают внутрь гильзы воду и порох отсыревает.
Напомним, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов. Так, в конце апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что если не будет срочно увеличено финансирование его ведомства, полиция останется в мае - без патронов к табельному оружию.
Использованы фотографии: https://defence-ua.com/
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