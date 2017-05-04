Корейский полуостров: ракеты и противоракеты



Запуск противоракеты THAAD, ноябрь 2015 г. Фото Агентство по ПРО



Позиции комплекса ПРО в Южной Корее. Фото Dambiev.livejournal.com



Разрезные макеты ракет THAAD. Фото Deagel.com



РЛС обнаружения и наведения AN/TPY-2 из состава противоракетного комплекса. Фото US Army



Зоны поражения северокорейских ракет. Рисунок Stratfor



Ракетный комплекс семейства "Хвасон" / "Нодон". Фото Chinanews.com



Корейские ракеты на параде. Фото Armyrecognition.com



Зоны действия китайских баллистических ракет. Рисунок Wikimedia Commons



Самоходные комплексы DF-21D. Фото Voanews.com



Ракетный комплекс средней дальности DF-26. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://reuters.com/

http://bbc.co.uk/

https://ria.ru/

http://tass.ru/

https://utro.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://globalsecurity.org/

http://imp-navigator.livejournal.com/

The Military Balance 2017

В конце апреля в южнокорейскую провинцию Кёнсан-Намдо прибыли технические средства американского комплекса противоракетной обороны THAAD. Всего за несколько дней расчеты провели развертывание, и уже в первых числах мая поступило сообщение о достижении начальной оперативной готовности. Теперь развернутый комплекс готов отслеживать обстановку и защищать определенные окружающие районы от ракетных атак противника.Официальным поводом для развертывания американской ПРО на территории Южной Кореи стали агрессивные действия Пхеньяна. Два государства Корейского полуострова с самого своего появления имеют весьма натянутые отношения, и сейчас, как считается, противостояние вновь усилилось. На угрозы, связанные с враждой двух соседних стран, вынуждены реагировать не только две Кореи, но и соседние государства, а также третьи стороны, имеющие свои интересы в регионе. К последним относятся Соединенные Штаты, имеющие дружественные отношения с Республикой Корея.Вопрос развертывания американской ПРО на территории Южной Кореи был поднят несколько лет назад. В конце 2013 года официальный Сеул выступил с подобным предложением, обосновав его большими рисками, связанными с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Тогда сообщалось, что при достижении договоренности комплексы THAAD заступят на дежурство до конца 2017 года. С 2014 по 2016 годы США и Южная Корея вели необходимые переговоры и определяли условия организации совместной противоракетной обороны. Все необходимые планы были сформированы к середине прошлого года.В начале марта текущего года первые машины из состава противоракетного комплекса THAAD были отправлены в Республику Корея. Вскоре к ним присоединилась остальная необходимая техника. В конце апреля все машины первого комплекта вышли на будущую позицию, после чего началось развертывание комплекса. 2 мая официальные лица сообщили о завершении необходимых работ и готовности комплекса к боевому дежурству.Согласно официальным заявлениям Вашингтона и Сеула, противоракетный комплекс был развернут в связи с наличием ракетной угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. В случае начала полномасштабного конфликта комплексы THAAD должны будут перехватывать баллистические ракеты противника и защищать важные южнокорейские объекты, города и т.д.Следует отметить, что задолго до развертывания комплексов – еще на стадии двухсторонних переговоров – появились иные версии и предположения относительно использования подобной техники. Так, размещение и характеристики комплекса THAAD позволяют предполагать, что его целями в случае начала гипотетического конфликта станут не только северокорейские, но и китайские баллистические ракеты. Определенные особенности обстановки в регионе и специфика отношений стран позволяет считать эту версию достаточно правдоподобной.Кроме того, китайские власти уже прокомментировали совместную работу США и Южной Кореи. Министерство иностранных дел Китая в очередной раз напомнило, что Пекин против размещения противоракетных систем на Корейском полуострове. Официальный представитель МИД призвал участников развертывания таких систем отказаться от подобных действий. Кроме того, отмечалось, что китайские военные будут вынуждены принять определенные меры, направленные на защиту интересов своей страны.Таким образом, вне зависимости от текущих действий, планов и официальных заявлений сторон, текущая ситуация с противоракетной обороной Южной Кореи может стать очередным поводом для ухудшения обстановки на Дальнем Востоке. Попытка Соединенных Штатов защитить своего союзника в лице Республики Корея выглядит достаточно агрессивно в отношении Северной Кореи, а также затрагивает интересы Китая. Рассмотрим имеющуюся ситуацию с точки зрения техники и ее применения в рамках реальных боевых операций.Защищать объекты Южной Кореи от возможного ракетного нападения предлагается при помощи комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В составе этого комплекса имеется несколько отдельных средств различного назначения, смонтированных на унифицированных автомобильных шасси. Подобная архитектура комплекса позволяет быстро перебрасывать его в нужный район, а также в кратчайшие сроки осуществлять развертывание на указанной позиции.В состав батареи THAAD входит собственная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей типа AN/TPY-2. Эта система позволяет находить опасные объекты на дальностях до 1000 км. Данные с РЛС обрабатываются отдельным командным пунктом BM/C41, отвечающим за общее управление комплексом и выдачу целеуказания ракетам. Также батарея имеет в своем составе четыре самоходные пусковые установки с боекомплектом в 60 противоракет.Ракета комплекса THAAD представляет собой управляемый зенитный боеприпас, использующий кинетический принцип поражения цели. Она построена по двухступенчатой схеме и оснащается твердотопливными двигателями. Боевая ступень или Kill Vehicle комплектуется собственной инфракрасной головкой самонаведения, при помощи которой осуществляется точный выход на цель. Поражение ракеты противника производится без использования боевой части: она уничтожается при столкновении на высоких скоростях.По имеющимся данным, при длине 6,17 м и стартовой массе 900 кг противоракета комплекса THAAD способна развивать скорость до 1 км/с. Дальность стрельбы – около 200 км. Имеющиеся характеристики обеспечивают возможность перехвата баллистических ракет средней и малой дальности. Подобные возможности уже были подтверждены в ходе нескольких испытаний. Возможность перехвата боевых частей межконтинентальных ракет, отличающихся большой скоростью на нисходящей части траектории, отсутствует.К настоящему времени комплекс ПРО THAAD был принят на вооружение США и поставлен в серию. Первые серийные машины отправились служить на Гавайские острова, где отвечают за прикрытие баз военно-морских сил. Позже аналогичный комплекс был развернут на о. Гуам. Имеются несколько договоренностей о будущем развертывании противоракетных систем за рубежом. Соглашение с Южной Кореей уже выполняется. Также ПРО может быть развернуто на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Японии и т.д.Стратегические силы Корейской Народно-Демократической Республики располагают разнообразным ракетным вооружением с разными характеристиками. Не так давно на вооружение были приняты даже межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки. Тем не менее, в контексте гипотетического конфликта на полуострове и размещения комплекса THAAD в его южной части интерес представляют только комплексы малой и средней дальности.Как минимум, с конца девяностых годов прошлого века КНДР держит на дежурстве ракеты средней дальности собственного семейства, известного под неофициальным названием «Нодон». Первая ракета этой линейки была разработана на основе ранее закупленных комплексов советской разработки и сохраняет определенную преемственности конструкции. За счет увеличения размеров ракеты, повышения запаса топлива и доработки силовой установки дальность полета была доведена до 1300 км, забрасываемый вес – до 1 т. Также существует улучшенная версия этой ракеты с дальностью полета 1500 км.В 2010 году КНДР впервые показала подвижный грунтовый комплекс с ракетой «Мусудан». Согласно распространенной версии, последняя была создана на базе советского / российского изделия Р-27. Баллистическую ракету подводных лодок зарубежной разработки увеличили, оснастили новой боевой частью, доработали силовую установку и системы управления, а также провели некоторые другие работы. В итоге получилась ракета сухопутного базирования, способная отправить 1000-кг боевую часть на расстояние до 3-4 тыс. км.Существуют, как минимум, две ракеты семейства «Хвасон», также известные под именем «Тэпходон». Ракета первой модели семейства имеет двухступенчатую конструкцию и несет 750-кг боевую часть. Дальность полета – 2000 км. Позже была создана ракета «Хвасон-2», имеющая минимальное сходство с предшественником в лице «Хвасон-1». За счет использования более крупного корпуса с новыми двигателями и увеличенными топливными баками дальность полета была доведена до 6-6,5 тыс. км, что позволяет относить эту ракету к межконтинентальным.Точные сведения о количественном и качественном состоянии стратегических сил КНДР, по понятным причинам, отсутствуют. Зарубежные разведки пытаются искать ответ на подобный вопрос, но всегда речь идет только о примерных оценках с той или иной точностью. По разным данным и оценкам, Корейская народная армия имеет на вооружении и дежурстве по несколько десятков баллистических ракет того или иного типа. Некоторые подобные изделия имеют возможность несения как конвенциональной, так и специальной боевой части. Таким образом, уже сейчас северокорейские вооруженные силы имеют теоретическую возможность нанесения массированного удара по объектам вероятного противника, в том числе с применением ядерного оружия.Учитывая специфику международной обстановки в регионе, Пхеньян продолжает работу над новыми ракетными системами. Так, в середине февраля этого года состоялся первый испытательный запуск перспективной баллистической ракеты средней дальности «Пуккыксон-2». Как и некоторые другие комплексы существующих типов, новый базируется на самоходном гусеничном шасси, что повышает его боевые возможности. Насколько известно, ракета нового типа представляет собой доработанный вариант твердотопливного изделия «Пуккыксон-1», предназначенного для использования на подводных лодках.Китай отличается от КНДР более развитой промышленностью и экономикой. Как следствие, он имеет более мощную армию, в том числе и полноценные стратегические ядерные силы. В составе последних имеется значительное число соединений, оснащенных ракетными комплексами разных типов с различными возможностями. Согласно справочнику The Military Balance 2017, в настоящее время ракетные войска КНР располагают 13 бригадами, вооруженными баллистическими ракетами средней дальности. Еще семь бригад вооружены ракетами малой дальности. Также имеются подразделения, имеющие на вооружении оперативно-тактические комплексы и системы с крылатыми ракетами наземного базирования.Наиболее многочисленным оружием китайских ракетных войск являются комплексы семейства «Дунфэн-21» трех модификаций. Пять бригад вооружены системами DF-21A, три оснащаются комплексами DF-21B и две эксплуатируют DF-21D. Собственно, именно ракеты семейства DF-21 в настоящее время представляют собой основу группировки ракетного вооружения средней дальности. За счет определенной разницы в характеристиках разных модификаций такого оружия достигается определенная гибкость применения в соответствии с имеющимися боевыми задачами.Общей чертой семейства «Дунфэн-21» является использование самоходных пусковых установок на колесных шасси. Также во всех проектах, насколько известно, используется двухступенчатая архитектура ракеты. В прочих отношениях ракеты разных типов имеют определенные отличия. Так, ракета средней дальности DF-21A, по некоторым данным, способна нести специальную боевую часть мощностью 90 кт и лететь на дальность до 2700 км. Модификация DF-21C отличается уменьшенной до 1700 км дальностью стрельбы, но оснащается более совершенной системой наведения, использующей спутниковую навигацию. Особый интерес представляет комплекс DF-21D. Эта баллистическая ракета предназначается для уничтожения боевых кораблей противника. На данный момент она является единственной в мире баллистической противокорабельной ракетой.Дальнейшим развитием ракет семейства DF-21 стало изделие DF-26. За счет самых серьезных переработок конструкции дальность стрельбы была доведена до 3-4 тыс. км. Твердотопливная ракета способна нести моноблочную головную часть, в том числе специальную. Транспортировка и запуск осуществляются при помощи шестиосной самоходной пусковой установки. Не позднее 2015 года ракета «Дунфэн-26» была принята на вооружение и поступила в серию. К настоящему времени развернуто не менее одной бригады с таким вооружением.Группировка ракет малой дальности представлена комплексами «Дунфэн-11» и DF-15. Как и их «собратья» средней дальности, эти системы основываются на колесных шасси и несут управляемые ракеты. В случае с изделием DF-11 обеспечивается доставка боевой части на дальность до 500 км. Более новый комплекс DF-15 отправляет 500-кг головную часть на 600 км.По имеющимся данным, в настоящее время Китай имеет порядка 160 ракет средней дальности. Это 16 изделий DF-26 и 80 ракет DF-21 всех модификаций со специальными боевыми частями. Конвенциональные боевые блоки несут 12 ракет DF-16, до 36 установлено на DF-21C и около 18 на противокорабельные DF-21D. Общая численность ракет малой дальности – до 190 единиц. Большую часть этой группировки составляют ракеты DF-11.Как видим, размещение противоракетных систем на территории Южной Кореи действительно может иметь определенные основания. Соседние государства имеют развитые ракетные войска с весьма мощным оружием. Кроме того, на дежурстве находится достаточно большое количество ракет, что делает ситуацию еще более сложной. Как следствие, официальный Сеул и его основной союзник в лице Вашингтона получают хороший повод для развертывания комплексов THAAD.При развертывании одной батареи комплекса THAAD Южная Корея и Соединенные Штаты получают возможность защиты от массированного ракетного удара. При удачном стечении обстоятельств противоракетная система, использовав имеющийся боекомплект, может сбить до нескольких десятков вражеских ракет средней дальности. В то же время, различные особенности боевого применения в условиях реального конфликта могут значительно сократить это число и ухудшить общие показатели THAAD.В таком случае на результатах ракетной стрельбы и перехвата подлетающих боевых частей могут сказаться самые разные факторы. Прежде всего, проблемой для южнокорейской ПРО станут средства прорыва, которые могут быть установлены на ракетах вероятного противника. Так, невозможность гарантированного вычисления ложной цели приведет к неоправданному перерасходу противоракет. Второй серьезнейшей проблемой для ПРО станут масштабы удара. При одновременном запуске десятков ракет только определенная доля такого оружия будет сбита на подлете, тогда как некоторые боевые части все же смогут прорваться к своим целям. Приоритетной целью для ракетных комплексов противника в таком случае станет сама система THAAD, а вследствие ее уничтожения южнокорейские объекты останутся без серьезной защиты.Очевидно, что развертывание противоракетного комплекса THAAD на территории Республики Корея не является гарантией полного предотвращения какого-либо ущерба от массированного удара потенциального противника. В то же время, часть ракет будет перехвачена с соответствующими последствиями для всего конфликта в целом. Подобная проблема может быть частично решена за счет развертывания новых противоракетных комплексов, прикрывающих важнейшие районы Южной Кореи.Несмотря на очередное ухудшение обстановки в регионе, открытый конфликт все еще не начался. Более того, вероятнее всего, на этот раз Сеул и Пекин обменяются агрессивными заявлениями, после чего произойдет восстановление предыдущей ситуации, как это уже неоднократно случалось. Тем не менее, даже в условиях отсутствия открытого противостояния противоракетные системы THAAD оказываются поводом для дополнительного ухудшения отношений сразу нескольких стран. Размещение ПРО в регионе затрагивает интересы Китая и Северной Кореи, и они, как следует из последних заявлений, не намерены мириться с этим.Наиболее вероятным выглядит вариант развития событий, при котором страны региона и другие заинтересованные государства продолжат обмениваться различными заявлениями, а также проводить учения, развертывать новые вооружения и иными способами демонстрировать твердость своих намерений. Однако вряд ли кто-то решится доводить ситуацию до открытого конфликта. Подобные события уже не раз имели место и всегда завершались именно так. Однако нужно учитывать, нынешний этап корейского кризиса отличается от прошлых наличием нового фактора: противостоянием ракет и противоракетных комплексов.