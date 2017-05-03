За зимний период ВМФ увеличил количество подготовленных тактических корабельных групп в полтора раза
ВМФ России за зимний период обучения провел более 120 учений и более чем в 1,5 раза увеличил количество подготовленных тактических групп кораблей, передает РИА Новости сообщение начальника управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирала Виктора Кочемазова.
Также, по его словам, возросло количество боевых упражнений, «с применением, в том числе, новых образцов вооружения и военной техники».
Нам удалось существенно увеличить количество подготовленных тактических групп кораблей. Мы превысили в зимнем периоде обучения 2017 года прошлогодний показатель (за этот же период обучения) более чем в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличилось количество тактических учений. Их проведено более 120. Это тактические учения различного уровня,сказал контр-адмирал в интервью газете «Красная звезда».
Также, по его словам, возросло количество боевых упражнений, «с применением, в том числе, новых образцов вооружения и военной техники».
Выполнено более 500 основных боевых упражнений различными комплексами оружия,добавил Кочемазов.
Использованы фотографии: https://imgur.com
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