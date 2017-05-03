За зимний период ВМФ увеличил количество подготовленных тактических корабельных групп в полтора раза

Нам удалось существенно увеличить количество подготовленных тактических групп кораблей. Мы превысили в зимнем периоде обучения 2017 года прошлогодний показатель (за этот же период обучения) более чем в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличилось количество тактических учений. Их проведено более 120. Это тактические учения различного уровня,

Выполнено более 500 основных боевых упражнений различными комплексами оружия,