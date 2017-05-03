17:52 03 мая

За зимний период ВМФ увеличил количество подготовленных тактических корабельных групп в полтора раза

ВМФ России за зимний период обучения провел более 120 учений и более чем в 1,5 раза увеличил количество подготовленных тактических групп кораблей, передает РИА Новости сообщение начальника управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирала Виктора Кочемазова.



Нам удалось существенно увеличить количество подготовленных тактических групп кораблей. Мы превысили в зимнем периоде обучения 2017 года прошлогодний показатель (за этот же период обучения) более чем в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличилось количество тактических учений. Их проведено более 120. Это тактические учения различного уровня,
сказал контр-адмирал в интервью газете «Красная звезда».


Также, по его словам, возросло количество боевых упражнений, «с применением, в том числе, новых образцов вооружения и военной техники».

Выполнено более 500 основных боевых упражнений различными комплексами оружия,
добавил Кочемазов.

Использованы фотографии: https://imgur.com
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Комментарии 3

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:32
    Если оборона усилилась, то хорошо. А так, незнающему человеку, слова "тактическая группа" не говорят ни о чем.
    oleg-gr
  2. hirurg Сегодня, 17:35
    ---более чем в 1,5 раза увеличил количество подготовленных тактических групп кораблей
    Что это? Они что, расплодились за зиму?
    Объясните мне, кто понял сие высказывание.
    hirurg
    1. hirurg Сегодня, 17:49
      Аааа, понял. В полтора раза повысились показатели боевой подготовки тактических групп. Если я прав, то Гены Янычара на них не хватает. Он бы им устроил мамкину норку за косноязычие.
      hirurg
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