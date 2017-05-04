Эрдоган рисует по точкам
Накануне в сочинскую резиденцию президента РФ наведался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед вылетом в Россию Эрдоган пообщался с журналистами, ответив на вопросы о том, чего ожидает от встречи с Владимиром Путиным. По ответам Эрдогана стало понятно, как турецкий президент расставляет приоритеты. Первое, о чём заговорил Эрдоган, - вовсе не Сирия, как ожидали многие, и вовсе не многолетний кровопролитный конфликт в этой стране. Первое для Эрдогана – снятие всех барьеров во взаимной торговле и иных экономических взаимодействиях.
Речь идёт о барьерах, которые сохраняются после введения Россией санкций в отношении Турции за сбитый осенью 2015 года бомбардировщик Су-24М. Безусловно, все читатели «Военного обозрения» в курсе того, что Россия после тех действий турецкой стороны свернула практически всё торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, включая туристический сектор. В течение года турецкая экономика от запрета властей РФ на посещение российскими туристами курортов Турции не досчиталась примерно 3 млрд долларов. Общие потери после введения Россией санкций независимые турецкие экономические эксперты оценивают более чем в 10 млрд долларов.
Эрдоган:
Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что ЗСТ между Турцией и Украиной начнёт действовать «самое позднее – с весны 2018 года». Кубива цитирует портал UaProm :
Со стабилизировавшейся экономикой и существенно уменьшившимся коррупционным фактором Кубив, конечно, насмешил. Но дело не в этом. Основная деталь в том, что Турция старается использовать своё региональное влияние настолько эффективно, насколько это вообще возможно. О чём речь?
Дело в том, что Турция в последнее время исправно пытается провести через имеющиеся точки противоречий линию, которая вполне просматривается как линия продвижения именно турецких интересов –экономических и политических.
Взять, к примеру, «Турецкий поток». Анкара, которая декларативно так истово стремится в ЕС, состоя при этом ещё и в НАТО, показала, что ради собственных интересов она готова, простите, класть на все натовские и «общеевропейские» уставы. Если Болгарии из Брюсселя цыкнули и та, встав на задние лапки перед евробюрократами, послушно промямлила, что не будет участвовать в строительстве «Южного потока», то сколько ни цыкал ЕС на Турцию – ноль реакции. Эрдоган смекнул, что на экономически-политических склоках того же Евросоюза с Россией можно не просто единовременно наварить дивиденды, но и потом, используя рычаг «Турецкого потока», пытаться оказывать влияние и на одних, и на других. Ведь, по сути, Турция превращается в транзитное (для российского газа) государство, сколько бы ни говорили, что мы планомерно избавляемся от транзитёров. Турцию можно было бы не считать транзитёром, если бы она была составной частью ЕС, но в ЕС для Турции путь закрыт, похоже, окончательно, а потому – не просто транзитёр, но и ещё и транзитёр, что называется, неспокойный. Если та же Украина могла себе позволить просто «тырить» газ «для сэбэ», то Эрдоган – такой «перец», который вполне может использовать трубу как средство стратегического давления. Это мы, «кровавая, немытая, агрессивная и т.д. и т.п.» Россия, себе подобного позволить не смогли даже во времена пика Холодной войны. А чего ожидать от Эрдогана, может не знать не только Брюссель, но и сам Эрдоган.
Итак, одна точка противоречий между ЕС и Россией Турцией ставится себе в актив.
Другая точка – изрядно свернувшиеся торгово-экономические отношения между Россией и Украиной. Пока декларативно украинские элиты верещат о «нежелании торговать с агрессором», торговля на самом деле продолжается. Но товарооборот всё же явно просел за последние три года. Эрдоган готов воспользоваться точкой противоречий и здесь. Если Украина «не может» торговать с Россией, то Турция а) создаст с Украиной зону свободной торговли и б) подтолкнёт Россию к тому, чтобы Москва сняла все торгово-экономические барьеры. А это значит, что украинские товары вполне могут под турецким штрих-кодом пойти через порт Новороссийска, а российские – с тем же турецким штрих-кодом – через порт Одессы. На таком посредничестве турецкие компании могут «подняться» даже при условиях не самой благоприятной экономической конъюнктуры. Конечно, абсолютным чемпионом мира в такой версии торговли в последнее время стала Республика Беларусь, но Эрдоган готов подвинуть самого Александра Григорьевича с его Олимпа по ювелирному обходу практически любых санкционных мер.
Ещё одна точка противоречий, которой пользуется Турция, с Россией уже не связана, но опять-таки связана с ЕС. Европа находится под турецким Дамокловым мечом из двух с лишним миллионов удерживаемых беженцев. Готовы ли эти люди хлынуть в ЕС или им и в Турции неплохо – уже даже не главное. Главное – то, что Эрдоган говорит Европе: они готовы! И Европе приходится раскошеливаться. Взбрыкивать, как те же голландцы с их нелепым отказом для самолёта главы МИД Турции на посадку, но раскошеливаться. Эрдоган требует миллиарды, и Европа, «плачет, колется, но продолжает есть кактус» - миллиарды даёт. А что делать, если Эрдоган подаёт к столу именно "кактус", а у тебя нет желания принимать ещё два миллиона арабов, курдов и афганцев...
Присутствует желание у Анкары провести линию своих интересов и через сирийскую болевую точку. Причём здесь слово «линия» - буквально. Речь об операции «Щит Евфрата», которая понадобилась Турции не просто для того, чтобы соорудить буфер на границе с Сирией, но и для использования этого буфера по максимуму. Примечательно, что «Щит» завершился практически сразу после того, как войска САР освободили Алеппо. А именно Алеппо, с точки зрения турецких интересов, был важнейшим звеном в Сирии, которое можно было использовать как с логистической, так и с геополитической точек зрения. Теперь приходится вырисовывать другие "Щиты"...
Вот с таким багажом и колесит неспокойный «пассажир» Эрдоган, не обращая внимания на продвижение интересов которым, можно получить хоть в спину, хоть по макушке.
Речь идёт о барьерах, которые сохраняются после введения Россией санкций в отношении Турции за сбитый осенью 2015 года бомбардировщик Су-24М. Безусловно, все читатели «Военного обозрения» в курсе того, что Россия после тех действий турецкой стороны свернула практически всё торгово-экономическое сотрудничество с Турцией, включая туристический сектор. В течение года турецкая экономика от запрета властей РФ на посещение российскими туристами курортов Турции не досчиталась примерно 3 млрд долларов. Общие потери после введения Россией санкций независимые турецкие экономические эксперты оценивают более чем в 10 млрд долларов.
Эрдоган:
Если мы хотим достичь торгового оборота в 100 млрд долларов, то нам нужно незамедлительно и полностью снимать все ограничения.
Одновременно с этим из Киева пришла информация о том, что турецкие власти провели переговоры с украинскими коллегами на предмет введения в скором времени зоны свободной торговли между двумя странами.
Одновременно с этим из Киева пришла информация о том, что турецкие власти провели переговоры с украинскими коллегами на предмет введения в скором времени зоны свободной торговли между двумя странами.
Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что ЗСТ между Турцией и Украиной начнёт действовать «самое позднее – с весны 2018 года». Кубива цитирует портал UaProm :
Сейчас в Украине - лучшее время для вхождения инвестиций. Здесь стабилизировалась экономика, дешёвая рабочая сила, существенно уменьшен коррупционный фактор. Это уже оценили многие турецкие фирмы, работающие на украинском рынке. Осенью-весной 2018 будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами, которая ускорит инвестиционные процессы и увеличит сотрудничество между Украиной и Турцией.
Со стабилизировавшейся экономикой и существенно уменьшившимся коррупционным фактором Кубив, конечно, насмешил. Но дело не в этом. Основная деталь в том, что Турция старается использовать своё региональное влияние настолько эффективно, насколько это вообще возможно. О чём речь?
Дело в том, что Турция в последнее время исправно пытается провести через имеющиеся точки противоречий линию, которая вполне просматривается как линия продвижения именно турецких интересов –экономических и политических.
Взять, к примеру, «Турецкий поток». Анкара, которая декларативно так истово стремится в ЕС, состоя при этом ещё и в НАТО, показала, что ради собственных интересов она готова, простите, класть на все натовские и «общеевропейские» уставы. Если Болгарии из Брюсселя цыкнули и та, встав на задние лапки перед евробюрократами, послушно промямлила, что не будет участвовать в строительстве «Южного потока», то сколько ни цыкал ЕС на Турцию – ноль реакции. Эрдоган смекнул, что на экономически-политических склоках того же Евросоюза с Россией можно не просто единовременно наварить дивиденды, но и потом, используя рычаг «Турецкого потока», пытаться оказывать влияние и на одних, и на других. Ведь, по сути, Турция превращается в транзитное (для российского газа) государство, сколько бы ни говорили, что мы планомерно избавляемся от транзитёров. Турцию можно было бы не считать транзитёром, если бы она была составной частью ЕС, но в ЕС для Турции путь закрыт, похоже, окончательно, а потому – не просто транзитёр, но и ещё и транзитёр, что называется, неспокойный. Если та же Украина могла себе позволить просто «тырить» газ «для сэбэ», то Эрдоган – такой «перец», который вполне может использовать трубу как средство стратегического давления. Это мы, «кровавая, немытая, агрессивная и т.д. и т.п.» Россия, себе подобного позволить не смогли даже во времена пика Холодной войны. А чего ожидать от Эрдогана, может не знать не только Брюссель, но и сам Эрдоган.
Итак, одна точка противоречий между ЕС и Россией Турцией ставится себе в актив.
Другая точка – изрядно свернувшиеся торгово-экономические отношения между Россией и Украиной. Пока декларативно украинские элиты верещат о «нежелании торговать с агрессором», торговля на самом деле продолжается. Но товарооборот всё же явно просел за последние три года. Эрдоган готов воспользоваться точкой противоречий и здесь. Если Украина «не может» торговать с Россией, то Турция а) создаст с Украиной зону свободной торговли и б) подтолкнёт Россию к тому, чтобы Москва сняла все торгово-экономические барьеры. А это значит, что украинские товары вполне могут под турецким штрих-кодом пойти через порт Новороссийска, а российские – с тем же турецким штрих-кодом – через порт Одессы. На таком посредничестве турецкие компании могут «подняться» даже при условиях не самой благоприятной экономической конъюнктуры. Конечно, абсолютным чемпионом мира в такой версии торговли в последнее время стала Республика Беларусь, но Эрдоган готов подвинуть самого Александра Григорьевича с его Олимпа по ювелирному обходу практически любых санкционных мер.
Ещё одна точка противоречий, которой пользуется Турция, с Россией уже не связана, но опять-таки связана с ЕС. Европа находится под турецким Дамокловым мечом из двух с лишним миллионов удерживаемых беженцев. Готовы ли эти люди хлынуть в ЕС или им и в Турции неплохо – уже даже не главное. Главное – то, что Эрдоган говорит Европе: они готовы! И Европе приходится раскошеливаться. Взбрыкивать, как те же голландцы с их нелепым отказом для самолёта главы МИД Турции на посадку, но раскошеливаться. Эрдоган требует миллиарды, и Европа, «плачет, колется, но продолжает есть кактус» - миллиарды даёт. А что делать, если Эрдоган подаёт к столу именно "кактус", а у тебя нет желания принимать ещё два миллиона арабов, курдов и афганцев...
Присутствует желание у Анкары провести линию своих интересов и через сирийскую болевую точку. Причём здесь слово «линия» - буквально. Речь об операции «Щит Евфрата», которая понадобилась Турции не просто для того, чтобы соорудить буфер на границе с Сирией, но и для использования этого буфера по максимуму. Примечательно, что «Щит» завершился практически сразу после того, как войска САР освободили Алеппо. А именно Алеппо, с точки зрения турецких интересов, был важнейшим звеном в Сирии, которое можно было использовать как с логистической, так и с геополитической точек зрения. Теперь приходится вырисовывать другие "Щиты"...
Вот с таким багажом и колесит неспокойный «пассажир» Эрдоган, не обращая внимания на продвижение интересов которым, можно получить хоть в спину, хоть по макушке.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти