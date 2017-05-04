Эрдоган рисует по точкам

Если мы хотим достичь торгового оборота в 100 млрд долларов, то нам нужно незамедлительно и полностью снимать все ограничения.

Одновременно с этим из Киева пришла информация о том, что турецкие власти провели переговоры с украинскими коллегами на предмет введения в скором времени зоны свободной торговли между двумя странами.

Сейчас в Украине - лучшее время для вхождения инвестиций. Здесь стабилизировалась экономика, дешёвая рабочая сила, существенно уменьшен коррупционный фактор. Это уже оценили многие турецкие фирмы, работающие на украинском рынке. Осенью-весной 2018 будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между нашими странами, которая ускорит инвестиционные процессы и увеличит сотрудничество между Украиной и Турцией.