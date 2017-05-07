06:29 07 мая
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Россия виновата как наследница СССР. Германия же – не наследница Германии…

Россия виновата как наследница СССР. Германия же – не наследница Германии…Силовые структуры большевиков в тридцатые годы прошлого столетия использовали методы работы, схожие с методами работы силовых структур нацисткой Германии. Значит, большевики преследовали те же цели, что и нацисты. Значит, большевики такие же как нацисты. Значит, Сталин – это Гитлер, Гитлер – это Сталин, два сапога пара и два равных преступника.

Значит, СССР равен фашисткой Германии. Россия правопреемник СССР. Значит, Россия равна фашистской Германии и так же, как фашистская Германия, должна быть уничтожена (пройти этап декоммунизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

Но если следовать подобной логике, вполне закономерно будет распространить ее и на самих "партнёров":


США активно сотрудничали с фашистской Германией. Англосаксонская модель мироустройства утверждает превосходство англосаксов, по их исключительности и значимости, на иными нациями. Плотное сотрудничество с Гитлером и фашистской Германией и одни и те же цели, связанные с мировым господством, ставят знак равенства между фашистской Германией тридцатых годов, США и Великобритании и тридцатых годов прошлого века.

Цели двух последних стран не изменились по сей день, их провозглашают Трамп и Тереза Мей – значит, эта пара равна Гитлер. А значит, США с Трампом и Великобритания с Мей должны быть уничтожены (пройти этап отказа от политики расизма, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

Или:
Националисты Украины (бандеровцы) активно сотрудничали с Гитлером и его репрессивными силовыми структурами, Гитлер их опекал, спонсировал, гитлеровские инструкторы натаскивали бандеровцев. Современное руководство Германии с канцлером Меркель во главе опекают, спонсируют, тренируют НАТОвскими инструкторами современных националистов Украины, которые захватили Украину и установили там националистический режим.

Значит, современное руководство Германии (и Украины), как и сама Германия (и Украина) – фашистские. А значит, современная должны быть уничтожена (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

Во всех этих логиках есть, безусловно, свои логические ошибки и натяжки. Но, сдаётся мне, что в логике наших "партнёров" ошибок, натяжек, спекуляций много больше. И нам проще доказать на текущих примерах, что страны-лидеры Запада обладают признаками фашизма в большей степени, чем современная Россия. И потому на нашей планете в первую очередь не имеют права существовать тоталитарно-фашистские, противозаконные режимы США, Великобритании, Германии и их сателлитов.

Эти страны должны быть разрушены (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).

А уж после этого российское общество, может быть, и согласится рассмотреть претензии к России и к её руководству обновлённых, очищенных от фашизма стран. Но только когда в них установится режим действительной демократии и либерализма (для пущей верности под контролем спецпредставителей РФ и "красных касок").
Автор: Олег Кизим
Первоисточник: http://publizist.ru/blogs/107559/18362/-


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Комментарии 6

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  1. василий50 Сегодня, 05:26
    Автор затронул то чем в основном оперируют и доморощенные и зарубежные адепты демократических ценностей. Всегда удивляло то что себе они прощают и откровенное враньё и предательство, а вот от СОВЕТСКОГО СОЮЗА и РОССИИ требуют полного соответствия придуманным образцам.
    То что Гитлера долго и тщательно готовили на американские деньги это факт. Кстати таких претендентов в *фюреры* готовили несколько. Вот только Гитлер вышел победителем в схватке *пауков*. Очень талантлив был, причём обладал даром стратегического планирования. Это потом, немцы всех уровней стали плевать в Гитлера, а пока он их устраивал то его обожествляли всерьёз и без иронии.
    Удивительно как в Европе искренне считают себя в праве судить других и при этом грабить тех кого осуждают. Столетия колониальных грабежей, работорговли всё это они себе простили и вроде как упоминать уже неприлично. Но и сегодня колониальные грабежи продолжаются, вот только без прямой военной силы. Шантаж и покупка негодяев готовых исполнить любое желание сегодня основное что *развивает* экономику Европы. Как образец Украина. Или то как шантажируют КНДР, мало того что США и сателиты по несколько раз в год устраивают военные игрища у границ, так ещё и войной грозят.
    Мне кажется что шабаш либерастов в РОССИИ возможен только из-за безнаказанности. Они без опаски не только врут и обслуживают чужие интересы так ещё и на государственном обеспечении в ВУЗАХ и при президенте, определяют не только политику но и экономическое развитие РОССИИ. .
    василий50
    1. yuriy55 Сегодня, 06:25
      Цитата: василий50
      Очень талантлив был, причём обладал даром стратегического планирования. Это потом, немцы всех уровней стали плевать в Гитлера, а пока он их устраивал то его обожествляли всерьёз и без иронии.

      Вы не про Сталина рассказываете?
      Гитлер был авантюристом, знающим, что человеком легко управлять, сведя его внутренний мир к удовлетворению основных жизненных потребностей...И сейчас этим методом пользуются те, кто оболванивает российский народ, лишает его исторической памяти, возможности исторического образования, способности к логическому мышлению и анализу происходящего...
      Что касается безнаказанности, то только она порождает ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ...
      yuriy55
  2. амурец Сегодня, 05:28
    Современное руководство Германии с канцлером Меркель во главе опекают, спонсируют, тренируют НАТОвскими инструкторами современных националистов Украины, которые захватили Украину и установили там националистический режим.
    "Значит, современное руководство Германии (и Украины), как и сама Германия (и Украина) – фашистские. А значит, современная должны быть уничтожена (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности)."

    Правильно! А Меркель и всё руководство Германии и ЕС надо предать суду "Международного трибунала" и повесить как повесили руководителей Третьего Рейха
    амурец
    1. venaya Сегодня, 06:00
      Цитата: амурец
      А Меркель и всё руководство Германии и ЕС надо предать суду "Международного трибунала"

      Трудно, да и где-то не возможно не согласится с вами. Остаётся только решить небольшие но "грязные" технические вопросы: 2) Где повесить мы найдём, фонарей много а преступников меньше. 1) Самый сложный вопрос - это вопрос организации самого трибунала, то есть где его проводить и кто должен быть судьями. В предыдущий раз трибунал тоже прошёл не без накладок - там выяснили кого расстреляли в Катыни и не сумели выяснить кто конкретно расстреливал (вероятнее всего желания не доставало выяснять). Если бы не некоторые обидные технические сложности проведения подобного процесса, то конечно за ваше предложение подавляющее большинство проголосовало бы обоими руками.
      venaya
  3. Ольгович Сегодня, 06:00
    Во всех этих логиках есть, безусловно, свои логические ошибки и натяжки.

    Безусловно-есть.
    Для человечества СССР (Россия)-освободитель его от самого страшного зла-фашизма в лице нацистской Германии и ее стателлитов.
    Освободитель и захватчик априори не могут быть на одной доске, тут и сравнивать нечего.
    Освободителю каяться НЕ за что, а захватчику надо каяться вечно, несмотря на все денафикации -таков масштаб совершенных ими преступлений.

    А с тем, что творилось внутри СССР-мы разберемся САМИ, без западных фарисеев-не их это собачье дело, это наши внутренние проблемы
    Ольгович
    1. venaya Сегодня, 06:11
      Цитата: Ольгович
      с тем, что творилось внутри СССР - мы разберемся САМИ, без западных фарисеев - не их это собачье дело

      Как бы не так! Они никогда нас не оставят без своего внимания, по определению, иначе где они ещё смогут добыть столь жирные куски своих сверх доходов? Все основные гадости откровенно инспирированы оттуда, да, у нас в стране тоже придурков хватает, но их вклад можно считать не значительным. Так что их традиционное "дело" напускать "тень на плетень", чем они заняты уже не одно столетие.
      venaya
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