Россия виновата как наследница СССР. Германия же – не наследница Германии…

Силовые структуры большевиков в тридцатые годы прошлого столетия использовали методы работы, схожие с методами работы силовых структур нацисткой Германии. Значит, большевики преследовали те же цели, что и нацисты. Значит, большевики такие же как нацисты. Значит, Сталин – это Гитлер, Гитлер – это Сталин, два сапога пара и два равных преступника.Значит, СССР равен фашисткой Германии. Россия правопреемник СССР. Значит, Россия равна фашистской Германии и так же, как фашистская Германия, должна быть уничтожена (пройти этап декоммунизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).Но если следовать подобной логике, вполне закономерно будет распространить ее и на самих "партнёров":США активно сотрудничали с фашистской Германией. Англосаксонская модель мироустройства утверждает превосходство англосаксов, по их исключительности и значимости, на иными нациями. Плотное сотрудничество с Гитлером и фашистской Германией и одни и те же цели, связанные с мировым господством, ставят знак равенства между фашистской Германией тридцатых годов, США и Великобритании и тридцатых годов прошлого века.Цели двух последних стран не изменились по сей день, их провозглашают Трамп и Тереза Мей – значит, эта пара равна Гитлер. А значит, США с Трампом и Великобритания с Мей должны быть уничтожены (пройти этап отказа от политики расизма, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).Или:Националисты Украины (бандеровцы) активно сотрудничали с Гитлером и его репрессивными силовыми структурами, Гитлер их опекал, спонсировал, гитлеровские инструкторы натаскивали бандеровцев. Современное руководство Германии с канцлером Меркель во главе опекают, спонсируют, тренируют НАТОвскими инструкторами современных националистов Украины, которые захватили Украину и установили там националистический режим.Значит, современное руководство Германии (и Украины), как и сама Германия (и Украина) – фашистские. А значит, современная должны быть уничтожена (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).Во всех этих логиках есть, безусловно, свои логические ошибки и натяжки. Но, сдаётся мне, что в логике наших "партнёров" ошибок, натяжек, спекуляций много больше. И нам проще доказать на текущих примерах, что страны-лидеры Запада обладают признаками фашизма в большей степени, чем современная Россия. И потому на нашей планете в первую очередь не имеют права существовать тоталитарно-фашистские, противозаконные режимы США, Великобритании, Германии и их сателлитов.Эти страны должны быть разрушены (пройти этап дефашизации, покаяться и выплатить всем жертвам репарацию и компенсацию за свои преступления против человечества и человечности).А уж после этого российское общество, может быть, и согласится рассмотреть претензии к России и к её руководству обновлённых, очищенных от фашизма стран. Но только когда в них установится режим действительной демократии и либерализма (для пущей верности под контролем спецпредставителей РФ и "красных касок").