«Мы должны убивать от 3 до 4 млн русских в год». Генеральный план «Ост»

Многие наверняка слышали о «Генеральном плане «Ост», согласно которому нацистская Германия собиралась «осваивать» завоеванные ей на Востоке земли. Однако этот документ высшим руководством Третьего рейха был засекречен, многие его составные части и приложения в конце войны были уничтожены. И вот только теперь, в декабре 2009 года, этот зловещий документ наконец опубликован.На Нюрнбергском процессе фигурировала только шестистраничная выдержка из этого плана. Она известна в историко-научной среде как «Замечания и предложения Восточного министерства по «Генеральному плану «Ост». Как было установлено на Нюрнбергском процессе, эти «замечания и предложения» были составлены 27 апреля 1942 года сотрудником министерства восточных территорий Э.Ветцелем после ознакомления с проектом плана, подготовленным РСХА. Собственно говоря, именно на этом документе до самого недавнего времени и базировались все исследования по нацистским планам порабощения «восточных территорий».С другой стороны, некоторые ревизионисты могли утверждать, что данный документ – всего лишь проект, составленный второстепенным чиновником одного из министерств, и никакого отношения к реальной политике он не имел. Однако в конце 80-х годов в федеральном архиве ФРГ был найден окончательный и утвержденный Гитлером текст плана «Ост», отдельные документы оттуда представлены на выставке в 1991 году.Однако только в ноябре-декабре 2009 года «Генеральный план «Ост» – основы правовой, экономической и территориальной структуры Востока» был полностью переведен в цифровую форму и опубликован. Об этом сообщает сайт Фонда «Историческая память».Собственно говоря, план немецкого правительства по «освобождению жизненного пространства» для немцев и других «германских народов», предусматривавший «германизацию» Восточной Европы и массовые этнические чистки местного населения, возник не спонтанно, и не на пустом месте. Первые разработки в данном направлении немецкое научное сообщество начало вести еще при кайзере Вильгельме II, когда про национал-социализм никто и не слышал, а сам Гитлер был лишь худощавым сельским пацаном.Как уточняет группа немецких историков (Изабель Хайнеман, Вилли Оберкроме, Сабине Шлейермахер, Патрик Вагнер) в исследовании «Наука, планирование, изгнание: «Генеральный план «Ост» национал-социалистов»: «С 1900 г. о расовой антропологии и евгенике, или расовой гигиене, можно говорить как об определенном направлении в развитии науки на национальном и интернациональном уровнях. При национал-социализме эти науки достигли положения ведущих дисциплин, поставлявших режиму методы и принципы для оправдания расовой политики. Точного и единого определения «расы» не существовало. Проводившиеся расовые исследования ставили вопрос о взаимосвязи «расы» и «жизненного пространства».При этом «политическая культура Германии уже в кайзеровской империи была открыта мышлению националистическими понятиями. Бурная динамика модернизации начала ХХ в. весьма сильно изменила образ жизни, повседневные привычки и ценности и вызвала беспокойство о «вырождении» «немецкой сущности». «Спасение» от этого раздражающего опыта переломной эпохи лежало, казалось, в повторном осознании «вечных» ценностей крестьянской «народности».Однако способ, которым немецкое общество вознамерилось вернуться к этим «вечным крестьянским ценностям», был выбран весьма своеобразный – захват земель у других народов, преимущественно на Восток от Германии. Уже в Первую мировую войну, после захвата немецкими войсками западных земель Российской империи, оккупационные власти стали размышлять о новом государственном и этническом порядке для этих земель. В дискуссии о целях войны эти ожидания конкретизировались. К примеру, либеральный историк Мейнеке говорил «Не может ли также Курляндия… пригодиться нам как земля для крестьянской колонизации, если латышей выдворить в Россию? Раньше это посчитали бы фантастическим, но это не так уж и неосуществимо».Не столь либеральный генерал Рорбах выражался проще: «Завоеванная германским мечом земля должна служить исключительно благу немецкого народа. Остальные могут катиться прочь». Таковы были планы создания новой «народной почвы» на Востоке еще в начале ХХ века.Примерно в те же годы немецкие ученые стали утверждать, что «внешний вид, духовно-психологические и культурные ценности «позволяют сделать вывод о превосходстве нордической расы. Поэтому надо положить конец смешению рас, чтобы воспрепятствовать вырождению». Так что Гитлеру оставалось только собрать эти «научные ингредиенты», синтезировать и «расовую теорию», и идею о новом «жизненном пространстве». Что он в основном и сделал в своей книге «Майн Кампф» в 1925 году.Но это была лишь публицистическая брошюра. Реальные же военные захваты огромных территорий, населенные десятками миллионов людей, побудили нацистское руководство подойти к вопросу с истинно немецкой методичностью. Так и был создан «Генеральный план «Ост».Упомянутая группа немецких исследователей сообщает, что «в июне 1942 года ученый-агроном Конрад Майер передал рейхсфюреру СС Г.Гиммлеру докладную записку. Этот документ стал известен под названием «Генеральный план «Ост». Он олицетворяет собой преступный характер национал-социалистской политики и беспринципность участвовавших в ней экспертов. «Генеральный план «Ост» предусматривал поселить 5 млн немцев в аннексированной Польше и на захваченных западных землях Советского Союза. Миллионы славянских и еврейских жителей должны были быть порабощены, изгнаны или уничтожены.В то же время Фонд «Историческая память» «настаивает на том, что план был разработан в 1941 году Главным управлением имперской безопасности. И, соответственно, представлен 28 мая 1942 года сотрудником Управления штаба рейхскомиссара по вопросам консолидации германского народа, оберфюрером СС Мейером-Хетлингом под наименованием «Генеральный план «Ост» – основы правовой, экономической и территориальной структуры Востока».Впрочем, это противоречие кажущееся, т. к. немецкие авторы уточняют, что «в период между 1940 и 1943 гг. Гиммлер приказал разработать в общей сложности пять вариантов насильственного переустройства Восточной Европы. Все вместе взятые они образовали комплексный план под названием «Генеральный план «Ост». Четыре варианта исходили из аппарата рейхскомиссара по укреплению германской государственности (RKF), а один – из главного управления национальной безопасности (РСХА).В подходах к данному вопросу у этих ведомств были некоторые «стилистические» разногласия. Как признают немецкие авторы, «согласно планам РСХА от ноября 1941 г., должны были быть депортированы на Восток или умерщвлены 31 млн человек «инородного населения». Для 14 млн «инородцев» планировалось будущее рабов. «Генеральный план «Ост» Конрада Мейера от июня 1942г расставил акценты по-другому: местное население теперь следовало не насильственно депортировать, а «перемещать» внутри захваченных областей на колхозные земли. Но и этот план предусматривал уменьшение населения в результате широкомасштабных принудительных работ и форсированной «ликвидации городов» (Entstdterung). В дальнейшем речь шла о том, чтобы подавляющее большинство населения уничтожить или обречь на голодную смерть».Впрочем, плану «Ост» предшествовал «план Розенберга». Это был проект, разработанный рейхсминистерством оккупированных территорий, которое возглавлял Альфред Розенберг. 9 мая 1941 года Розенберг представил фюреру проект директив по вопросам политики на территориях, которые должны быть оккупированы в результате агрессии против СССР.Розенберг предложил создать на территории СССР 5 губернаторств. Гитлер выступил против автономии Украины и заменил для нее термин «губернаторство» на «рейхскомиссариат». В итоге идеи Розенберга приняли следующие формы воплощения.Первый – Рейхскомиссариат «Остланд» – должен был включать Эстонию, Латвию и Литву. «Остланд», где, по мнению Розенберга, проживало население с «арийской» кровью, подлежал полной германизации в течение двух поколений.Второе губернаторство – Рейхскомиссариат «Украина» – включал в себя Восточную Галицию (известную в фашистской терминологии как «Дистрикт Галиция»), Крым, ряд территорий по Дону и Волге, а также земли упраздненной советской Автономной Республики немцев Поволжья.Третье губернаторство называлось Рейхскомиссариат «Кавказ», и отделяло Россию от Черного моря.Четвертое – Россия до Урала.Пятым губернаторством должен был стать Туркестан.Впрочем, этот план показался Гитлеру «половинчатым», и он потребовал более радикальных решений. В обстановке немецких военных успехов ему на смену и пришел «Генеральный план «Ост», в целом устроивший Гитлера.По этому плану на «восточные земли» нацисты хотели переселить 10 млн немцев, а оттуда выселить в Сибирь 30 млн человек, причем не только русских. Многие из тех, кто прославляет гитлеровских пособников как борцов за свободу, в случае победы Гитлера также подлежали бы депортации. За Урал предполагалось выселить 85% литовцев, 75% белорусов, 65% западных украинцев, 75% жителей остальной Украины, по 50% – латышей и эстонцев. Кстати, о крымских татарах, о которых так любила причитать наша либеральная интеллигенция, и лидеры которых по сей день продолжают качать права. В случае победы Германии, которой так верно служили большинство их предков, им все равно пришлось бы депортироваться из Крыма. Крым должен был стать «чисто арийской» территорией под названием Готенгау. Туда фюрер хотел переселить своих любимых тирольцев.Планы Гитлера и его сподвижников, как хорошо известно, благодаря мужеству и колоссальным жертвам советского народа провалились. Однако стоит прочитать следующие абзацы упомянутых выше «замечаний» к плану «Ост» – и увидеть, что кое-что из его «творческого наследия» продолжает реализовываться, причем без всякого участия нацистов.«Чтобы избежать в восточных областях нежелательного для нас увеличения численности населении... мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно внушать населению мысль, что вредно иметь много детей.Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей, и что можно было бы приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев… Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также должны иметь разрешение производить аборты. И это не должно считаться нарушением врачебной этики».