08:58 08 мая
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Уроки демонизации

То, что нам сейчас приписывают привод Трампа к власти, – полнейшая глупость, но подобные заявления вполне нормальны в информационной войне.

Да, у нас и значительная часть общества, и многие эксперты в ходе предвыборной кампании в США поддерживали Дональда Трампа, полагая Хиллари Клинтон гораздо худшим вариантом с точки зрения интересов России. Основания для такого предпочтения черпались из публичной риторики претендентов, но при этом все серьезные аналитики прекрасно понимали: кто бы ни пришел к руководству Соединенными Штатами, он будет придерживаться традиционной для Белого дома стратегии.

Главное в ней – установка на мировое лидерство. Следующий пункт: Россия – принципиальный соперник США. Поэтому ждать чего-то хорошего от любого американского президента наивно. С чего он вдруг должен поступиться интересами своей страны, чтобы сделать нам приятное?


У любой нации, у каждой крупной державы есть свой цивилизационный код. У Штатов он – извлечение выгоды, основанной на экспансии и насилии. С момента образования своего государства они только этим и руководствуются. У американских политиков, начиная еще с конца XIX века и заканчивая Киссинджером с Бжезинским, геополитическое целеполагание одно – только мировое господство. И все эти годы самой большой головной болью для них была Евразия, ибо без контроля над ней ни о каком мировом господстве не может быть и речи. А центром Евразии является Россия, на нее и оказывается максимальное давление. Это политическое и экономическое удушение, недопущение нашего союза с другими континентальными державами – вначале с Германией, потом с Китаем. Холодная война – тоже стратегия удушения. И ничего с годами в американской политике относительно СССР и России не меняется, разница лишь в том, что один президент разговаривает вежливее, другой жестче. Но и цели, и конкретные действия США от градуса общения с нами не зависят. Надо просто понимать, что Америкой управляют не президенты, а внегосударственные образования, базирующиеся на определенных группах крупного капитала. Они могут конфликтовать между собой, договариваться, но общий вектор отношений с нашей страной не меняется.

Потому разговоры о том, что Россия не просто способна влиять на выборы американского президента, но даже предопределить результат, хоть и льстят значительной части сограждан – какие-де мы могущественные, ничего общего с действительностью не имеют. Я бы первым гордился, если подобное стало бы вдруг возможным. Да, безусловно, что-то делали, пытались влиять на общественное мнение. Но той «мягкой силой», которая реально способна менять расклад президентской гонки в США, мы не обладаем. Локальные попытки не в счет – они результата не принесут. Эффективное использование «мягкой силы» возможно только в большой геополитической операции. Как это делается, прекрасно видно на примерах США или Великобритании. У нас даже нет структур, которые бы определяли идеологию подобных операций, осуществляли их планирование и управление. В развале Советского Союза участвовали не только военные и разведывательные структуры, но и Голливуд. Создание положительного имиджа своей страны в глазах потенциального противника оказалось куда эффективнее классических военных операций. Говорят, СССР проиграл. В чем именно? В науке? Нет. В технологиях? Нет. В культуре, в образовании? Тоже нет. СССР пал под напором джинсов и жвачки. Мы просто не поняли, что против нас реализуется теория перепрограммирования, выдвинутая Ротшильдом в начале 60-х годов и в той или иной степени реализованная во многих странах. Систему ценностей, определявшую идеологию Союза и базировавшуюся на высоких идеалах, заменили в головах на иную, основанную исключительно на потреблении. Беда в том, что мы и сейчас можем уступить той же самой силе. Потому смешно говорить, что мы провели Трампа в президенты. Операция была, и она продолжается, но проводится не нами, а против нас, в том числе и при помощи обвинений в хакерских атаках, воздействии на американский истеблишмент. Это лишь толика постоянных усилий по демонизации России в глазах американской и мировой общественности, выставлении ее главной угрозой существованию человечества. И все эти действия с первых же послевоенных лет прописываются в директивах Совета национальной безопасности США, других структур. Разработаны регламенты проведения тайных операций, военных и идеологических. И даже есть пункты, как должны вести себя руководители страны, если США уличат в неблаговидных делах. У нас таких доктринальных документов, регламентирующих всякие деликатные воздействия на потенциальных противников, нет вообще.

Совесть в приоритете

Уроки демонизацииПротив России используют самые грязные методы – вспомним фальсификации «белых касок» в Сирии или состоящий из одного человека информационный центр в Лондоне, сообщения откуда становятся поводом для нанесения ударов или введения санкций. Запад даже не утруждает себя проверками, поскольку и информаторы, и те, кто использует их данные, – игроки одной команды. Такие операции чрезвычайно эффективны – шестьдесят «Томагавков» просто так не запускают. Возникает вопрос: почему бы нам не бить противника его же оружием? Талантливые люди для создания фальшивых страшилок найдутся – такое сделают, что мир содрогнется и сразу примет нашу сторону. Ответ на вопрос «Почему нет?» оказывается прост и очевиден: если в американском цивилизационном коде доминирует выгода, то в нашем – совесть. Совесть и святая вера в справедливость. Даже в советские времена, когда страна была мощной и, казалось бы, многое могла себе позволить, щепетильность проявлялась даже в военном планировании. Когда я работал в аппарате министра обороны Дмитрия Устинова, видел, как обсуждались и принимались решения на этом уровне. Тогда огромная помощь оказывалась различным национально-освободительным движениям и гуманная составляющая стояла во главе угла. Если в ходе планирования какой-либо операции возникала даже гипотетическая возможность жертв среди мирного населения, принятие решений доходило до политбюро.

Мы все события оцениваем с этой точки зрения. Пошли в Сирию именно творить справедливость, да только преподнести свою цель соответствующим образом не сумели. Вершим добрые дела, а поддержать их информационно, чтобы убедить мир в правильности наших действий, толком не можем, не научились или просто не сочли необходимым.

В США операции планируются в первую очередь с точки достижения требуемого результата, а кто там погибнет и сколько их будет, никого не волнует. И получилось так, что в информационной войне мы все время оказываемся в роли обороняющихся.

Приказ наступать

А в такой войне нужно атаковать. Для этого необходимы опыт и планирование. Американцы же не просто так подобного рода операции проводят – президент сказал, и все кинулись исполнять его распоряжение. В феврале 2015 года была принята «Стратегия национальной безопасности США», главный американский документ по внешней политике. После одобрения конгрессом он обретает силу закона. Мы как-то привычно не замечаем принятие такого рода документов, а там между прочим заявлено, что американскому лидерству в мире альтернативы нет. И о многополярном мире речи не ведется. Там же говорится, что в интересах США допустимо использовать военную силу даже вопреки нормам международного права. От нас никакой реакции, даже Совет безопасности по этому поводу не созвали. А Россия в этой директиве упоминается более десяти раз, причем как враг человечества и главная угроза безопасности Соединенных Штатов. Главное же то, что «Стратегия» носит акцентированно агрессивный, наступательный характер. А мы все боимся, что в наших документах кто-то найдет слова о том, что мы готовы отстаивать собственные интересы. Но надо отдать должное – при отсутствии общей стратегии поведения России в политическом противоборстве с Западом некоторые операции разыгрываются, как по нотам, и удаются нам блестяще. Та же Сирия – классика! Вначале Путин выступает на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где дает оценку сложившейся в Дамаске ситуации. По возвращении в Москву он получает письмо от Башара Асада с просьбой об оказании военной помощи. Тут же Совет Федерации дает президенту полномочия на использование войск за пределами РФ – и самолеты уже в воздухе. Но опять же – начало было прекрасным, а информационная поддержка подкачала.

Необходимо создание некоего государственного центра, которому вменялись бы и оценка ситуации, и планирование операций, и информационное обеспечение. Еще в 2006 году Джордж Буш подписал директиву о преэмптивных действиях – тех самых, которые мы наблюдаем в ряде стран. Это война без войны, когда свергаются «диктаторские режимы», а население страны подвергается перезагрузке – национальные ценности замещаются «общечеловеческими». Даже термин есть – «политические нации», ближайший пример – Украина. Мы должны противодействовать этому, причем не в момент, когда все произошло, а распознавать такие операции в зачатке, учиться им противодействовать, лучше – контратаковать.

Не факт, что этим должен заниматься Генштаб, точнее – не только он. Необязательно создавать именно военный орган – думается, нужна надведомственная структура, причем мощнейшая. Пусть даже у нее будет статус спецслужбы, не в этом суть.

У американцев есть Совет национальной безопасности, на который замыкаются разведывательные организации, Пентагон и так далее. В СНБ США принимаются стратегические решения, их главным исполнителем является Государственный департамент. А уж по матрицам, заданным Госдепом, действуют силовые ведомства.

Мне много раз доводилось участвовать в переговорах с американцами. Беседуешь с представителями того же Госдепа – полное ощущение, что довел до них свою позицию. Так вы согласны? Нет, говорят, это не отвечает интересам национальной безопасности США. Интересы Штатов – высший резон. И эту матрицу, когда им наперед известно, что скажет дипломат и что скажет генерал, можно поломать только абсолютно неожиданными действиями. Когда наш батальон неожиданно занял аэродром в Приштине, у американцев и их союзников по НАТО ступор затянулся едва ли не на две недели. А раз общей установки нет, всяк начинает действовать по-своему. Так что опыт противодействия у нас есть. Дело за желанием довести этот опыт до уровня внешней политики государства.
Автор: Леонид Ивашов
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36543


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Комментарии 19

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  1. Butters Сегодня, 05:58
    нам сейчас приписывают привод Трампа к власти

    Не преувеличивайте. Трампу в меняют в вину получение денег на предвыборную компанию от иностранных агентов. Здесь опасения американцев вполне состоятельны. Глава государства получал от кого-то средства, которые нужно отрабатывать. И средства он взял из не самой дружественной США стране. Поэтому "вопросики и лезут как червячки".
    Butters
    1. Ольгович Сегодня, 06:07
      Цитата: Butters
      Не преувеличивайте. Трампу в меняют в вину получение денег на предвыборную компанию от иностранных агентов.


      Не лгите. Или Вы живете в другой реальности? А официальные обвинения России в хакерских атаках и , как результат-выигрыш Трампа?
      Ольгович
      1. рич Сегодня, 06:19
        Реакция США на компьютерные взломы напоминает действия физически сильного, но недалёкого умом человека, получившего в темноте пинок неизвестно от кого. Он начинает бестолково размахивать руками, громко ругаться и задирать тех, кто, по его мнению, давно хотел ему досадить. А истинный виновник тем временем, вполне возможно, тихонько хихикает в сторонке и наслаждается эффектом.
        рич
      2. Butters Сегодня, 06:22
        Цитата: Ольгович
        Не лгите.

        Отличное начало отличной беседы. Вас тоже с добрым утром!
        Цитата: Ольгович
        А официальные обвинения России в хакерских атаках и , как результат-выигрыш Трампа?

        Можете рассказать, как эти кибер-атаки повлияли на исход выборов? Конкретные факты привести, статьи, цифры? Я вот слабо представляю себе как на меня может оказать влияние выложенная в сеть переписка, например лидера лейборитской партии Австралии, за которых я госоловал на прошлых выборах и намереваюсь голосовать на следующих.
        p.s. Пожалуйста, не переключайтесь с темы выборов Трампа на что-либо другое, как вы это любите делать.
        Butters
        1. Ольгович Сегодня, 08:06
          Цитата: Butters
          Отличное начало отличной беседы. Вас тоже с добрым утром!

          А что не так? С добрым утром!
          Цитата: Butters
          Можете рассказать, как эти кибер-атаки повлияли на исход выборов?


          Об этом многократно говорили в в штабе Клинтон, Конгрессе, Сенате, Белом доме, ЦРУ, ФБР и прочих СNN-ах . Это неправда? Правда. Вы сказали об этом? Нет. Чем недовольны?
          Я, естественно, считаю, что влияние "атак" это бред..
          Но вышеперечисленных барбосов можете спросить-они ЗНАЮТ, что это правда, целый ДОКЛАД подготовили. yes
          Ольгович
          1. Butters Сегодня, 08:14
            Цитата: Ольгович
            А что не так?

            Опомнились, уже день на дворе, я уже с обеденного перерыва вернулся. wink
            Цитата: Ольгович
            Я, естественно, считаю, что влияние "атак" это бред..

            Ну вот, считаете что "бред", а все равно говорите. Где логика?
            Цитата: Ольгович
            Об этом многократно говорили в в штабе Клинтон, Конгрессе, Сенате, Белом доме, ЦРУ, ФБР и прочих СNN-ах . Это неправда?

            О хакерских атаках читал много, и об обвинениях России и лично Путина в организации этих атак читал. Но вот вы можете привести мне ссылку из штаба Клинтон, Конгресса, Сената, Белого дома, ЦРУ, ФБР и прочих СNN-ах, на то, где говорится, что эти хакерские атаки повлияли на исход голосования? Понимаю, если бы хакнули машинку, что голоса считает или зазомбировали тех, кто голоса считал вручную. А так ...
            Butters
            1. Ольгович Сегодня, 08:37
              Цитата: Butters
              Опомнились, уже день на дворе, я уже с обеденного перерыва вернулся.

              И?
              Цитата: Butters
              Ну вот, считаете что "бред", а все равно говорите. Где логика?

              Это-я говорю?! Где логика?
              Цитата: Butters
              О хакерских атаках читал много, и об обвинениях России и лично Путина в организации этих атак читал. Но вот вы можете привести мне ссылку из штаба Клинтон, Конгресса, Сената, Белого дома, ЦРУ, ФБР и прочих СNN-ах, на то, где говорится, что эти хакерские атаки повлияли на исход голосования? Понимаю, если бы хакнули машинку, что голоса считает или зазомбировали тех, кто голоса считал вручную. А так ...

              См. ниже.
              Ольгович
    2. Б.Т.В. Сегодня, 06:51
      Цитата: Butters
      Трампу в меняют в вину получение денег на предвыборную компанию от иностранных агентов.


      А ссылку не опубликуете?!
      Б.Т.В.
      1. Butters Сегодня, 07:02
        Пожалуйста:

        The White House has been accused of withholding information from Congress about whether Donald Trump or any of his campaign affiliates have ever received loans from a bank in Cyprus that is partly owned by a close ally of Russian president Vladimir Putin.

        Белый Дом обвинили в сокрытии информации от Конгресса о том что Трамп или его помошники получали заем от кипрского банка, которым владеет один из другей Путина.
        Former Trump official accused of breaking the law over payments from Russia, Turkey

        Бывшего подчиненного Трампа обвинили в нарушении закона косательно платежей из России и Турции (http://www.theblaze.com/news/2017/04/25/former-t
        rump-official-accused-of-breaking-the-law-over-pa
        yments-from-russia-turkey/)

        https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/27/c
        ommerce-nominee-wilbur-ross-bank-of-cyprus-putin

        p.s. В отличие от пользователя "Ольгович" я практически всегда могу привести ссылки на то что говорю.

        p.p.s. Ольгович, родной, вы где?
        Butters
        1. Ольгович Сегодня, 08:16
          Цитата: Butters
          p.s. В отличие от пользователя "Ольгович" я практически всегда могу привести ссылки на то что говорю.

          ЦРУ опубликовало доклад «о вмешательстве российских хакеров в выборы президента в США». Барак Обама поддержал мнение спецслужб и одобрил их заключение.
          Насчет ссылочки: "Сама, Сама!" (С) yes
          Цитата: Butters
          p.p.s. Ольгович, родной, вы где?

          Родню, конечно, не выбирают, но, к счастью, масляных Буттсов среди нее -нет. Не примасливайтесь..
          Ольгович
          1. Butters Сегодня, 08:41
            Родный, вы, как всегда в своем репертуаре. Я вас просил ответить на мой вопрос.
            Цитата: Butters
            Можете рассказать, как эти кибер-атаки повлияли на исход выборов? Конкретные факты привести, статьи, цифры? Я вот слабо представляю себе как на меня может оказать влияние выложенная в сеть переписка, например лидера лейборитской партии Австралии, за которых я госоловал на прошлых выборах и намереваюсь голосовать на следующих.

            И вместо ожидаемого "на, подавись". Вы снова подменяете тему разговора. Про кибер-атаки, я и сам могу много материала найти. А вот как они повлияли на ход выборов, я, так понял, вы информацией не располагаете и пытаетесь перенаправить разговор в выгодное вам русло.

            p.s. Интересный вы персонаж, надо будет и другие ваши комменты проверять на соответствие излагаемой вами информации дествительности.
            Butters
  2. мичман Сегодня, 06:16
    Уважаемый Леонид Григорьевич, мне также приходилось участвовать в переговорах с военными и гражданскими делегациями США о совместных действиях по обеспечению мира. Это были переговоры по созданию совместных РН цепочек на Востоке, создания космической платформы для ликвидации баллистических ракет. Всегда переговоры сводились только к возможности удовлетворения их требований. Мы с ними не соглашались, так мы им отказали по Курилам и др. Сейчас они вновь полезут к нам по Северу. Как только мы одерживали верх над ними все становилось в норме: Египет 1972 год; Ангола 1985 год; Е.Я. Савицкий на Дальнем Востоке 1982 год и т.д. Но они не противились, когда мне в 2016 году вручили Международную премию по развитию аэронавигационных систем. Честь имею.
    мичман
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:58
    Да Сирия -это "гениально"-напроситься на второй фронт, не решив ничего на "первом"-украинском, завязнуть там, а все ради чего? Типа чтобы истреблять "бармалеев" на чужой территории и поддержать уже обреченного союзника, которому, при любом раскладе, все равно ничего "не светит"? Да глупости это, ИГИЛ, на самом деле, наиболее опасен для Израиля и для.... "газпромовского" газопровода... ну, и для цены на нефть, от которой, кстати, зависит и благополучие саудитов.... wink
    Monster_Fat
    1. Butters Сегодня, 07:39
      Цитата: Monster_Fat
      и для цены на нефть, от которой, кстати, зависит и благополучие саудитов

      Не так и сильно, выходит, зависит. Саудиты цену на нефть снизили и Союз ССР рапался, а в государствах саудитов ничего фатального не произошло.
      Butters
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:02
        Ага снизили, но не себе в убыток- американцы во-первых, обязались на сумму издержек в цене предоставит саудитам помощь вооружениями и во-вторых- на такую же сумму обязались сделать инвестиций в саудовскую экономику и кроме того, открыли широкую кредитную линию под низкий процент...
        Monster_Fat
    2. Dart2027 Сегодня, 08:05
      Цитата: Monster_Fat
      не решив ничего на "первом"-украинском

      А чего там решать, если тамошняя власть сама успешно разваливает идею Незалежности?
      Цитата: Monster_Fat
      уже обреченного союзника, которому, при любом раскладе, все равно ничего "не светит"

      И кто это сказал? Эти что ли:
      Против России используют самые грязные методы – вспомним фальсификации «белых касок» в Сирии или состоящий из одного человека информационный центр в Лондоне, сообщения откуда становятся поводом для нанесения ударов или введения санкций.

      Цитата: Monster_Fat
      ИГИЛ, на самом деле, наиболее опасен для Израиля

      Который почему-то не особенно беспокоится.За рядовых граждан ничего сказать не могу, но вот правительство как-то очень спокойно.
      Dart2027
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:20
        Который почему-то не особенно беспокоится


        Может потому, что они ввязали всех "полезных" и.д.и.о.т.о.в из-вне решать проблемы Израиля?
        Monster_Fat
  4. Подрезчик Сегодня, 07:03
    Кто бы к власти в США не пришел, политика одна- доминирование в мире! А вот насчет нестандартных решений- идея хорошая, на "маленьких" примерах могу подтвердить-ступор превосходный!!!
    Подрезчик
  5. samarin1969 Сегодня, 07:36
    "Дело за желанием (!) довести этот опыт до уровня внешней политики государства".... Леонид Григорьевич, что-то стал мягок в своих оценках. После долгих разговорах о морали в политике в конце выдал суть: "желания" у "элиты" защищать интересы России - нет...Ради бизнес-интересов корпораций можно и влезать в геополитические конфликты...А для жесткого противодействия ради национальных интересов государства, граждан и народов России - это только в "отдельные весенние дни".
    samarin1969
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