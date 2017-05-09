«Шторм» на пути к Дамаску

Налет на район аэропорта Дамаска стал наиболее масштабным авиационным ударом ВВС Израиля по сирийским правительственным войскам. МИД РФ выступил с осуждением.Спустя двое суток стало известно, что воздушную гавань израильтяне не бомбили. По объекту нанесли удар ракетами. Они были выпущены с территории Израиля.Тель-Авив ведет открытую воздушную войну с самого начала гражданского противостояния в Сирии. Нельзя сказать, что все израильские операции заканчиваются успехом. Зачастую на пути самолетов и крылатых ракет встают сирийские средства противовоздушной обороны. Тем не менее Израиль не снижает оперативного темпа и продолжает наносить удары.Российские СМИ активно освещают ракетные удары и авианалеты израильских военных. Но до сих пор нет внятного объяснения, зачем это делается. Зато появляются утверждения, что Тель-Авив поддерживает ИГ (запрещенное в России) и стремится любой ценой свергнуть правительство Башара Асада. Не менее популярная версия: Израиль готовится силой снять угрозы Голанским высотам со стороны сирийских войск.Нельзя отрицать, что правительственным войскам САР досталось от израильской авиации гораздо сильнее, чем боевикам «Исламского государства». Но Тель-Авив наносил удары и по некоторым отрядам сирийской оппозиции. Однако больше всего израильских ракет и бомб приходится на долю частей и подразделений ливанского движения «Хезболла».Так чего добивается Израиль? Ответ прост: безопасности для страны. В том варианте, как это представляет израильское правительство.Когда гражданская война в соседней стране только началась, целями израильских военных стали дальнобойные системы вооружения Сирийской арабской армии. В Тель-Авиве боялись, что они попадут в руки радикальных отрядов тамошней оппозиции, которые далее могли продать их или использовать для нанесения ударов по территории страны.По мере расширения круга участников войны Израиль переориентировался на удары по прибывшим на помощь Дамаску иранским военным и «Хезболле», которая у него явно в приоритете. За несколько лет можно по пальцам пересчитать случаи, когда ВВС Израиля ударили по иранским военнослужащим или добровольцам. Но тут не тонкий политический расчет, а скорее географический фактор.Иран держит своих военных и советников преимущественно на севере, тогда как «Хезболла» действует преимущественно на юге и в центральной части страны. В этих районах и работают израильтяне. Удары по иранским военным и добровольцам были скорее формой политических сигналов Тегерану.В то же время «Хезболлу» бомбят с целью максимально ослабить. Выбить как можно больше подготовленного личного состава. А самое главное – не позволить переправить трофейное вооружение на свои базы в Ливан.Но почему под удары попадают и сирийские правительственные войска? В большинстве случае они действуют совместно с отрядами «Хезболлы». Еще один важный аспект: за время войны сирийские военные объекты стали перевалочными пунктами на пути иранского оружия к базам движения в Ливане.В большинстве случаев речь идет о различных ракетных системах. Правда, большинство ракет передается САА, но часть проходит сложным маршрутом с севера на юг и попадает в Ливан. За «Великим ракетным путем» тщательно следит израильская разведка и при любом удобном случае передает данные для нанесения авиа- или ракетных ударов.Если посмотреть на карту Ближнего Востока, сразу бросается в глаза, что протяженность израильско-сирийской границы невелика. С 1973 года этот район прикрывает серьезная группировка ПВО Сирии. За годы гражданской войны она была по большей части уничтожена. Но остался позиционный район вокруг Дамаска. Там сконцентрированы наиболее современные сирийские средства ПВО: комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». Поэтому сейчас прорваться через границу для ВВС Израиля достаточно проблематично.Возможный маршрут – по береговой черте в районе провинций Латакия и Тартус. На первом этапе конфликта этот регион был слабо прикрыт средствами ПВО. Но чтобы использовать его для налетов, требовалось выходить далеко в Средиземное море, дозаправляться от воздушных танкеров, а потом наносить удары. Это достаточно сложный маршрут. К тому же позже в Латакии появились сирийские «Панцири». Поэтому наиболее оптимальный вариант – через воздушное пространство Ливана, что позволяет обойти «злой» Дамаск и легко пройти в воздушное пространство Сирии в районе Хомса. Далее – на Хаму, если надо – то и до Аллепо, Ракки или Пальмиры.Оружием ВВС Израиля стали многофункциональные истребители F-16I Sufa, что на иврите означает «Шторм». Это очень специфические машины, которые разрабатывались исключительно под требования Тель-Авива. Их задача – обнаруживать и обходить сильное вражеское ПВО, после чего наносить высокоточные удары. За счет конформных топливных баков «Шторм» обрел уникальную дальность полета. Благодаря современным средствам радиоэлектронной борьбы F-16I может заглушить даже относительно современные средства ПВО. Правда, против «Буков» и «Панцирей» бортовое РЭБ «Шторма» оказалось не столь эффективным.На первом этапе Sufa работали преимущественно бомбами с лазерными системами наведения. Но с 2014 года перешли на крылатые ракеты AGM-142 Have Nap. Также до 2014-го ВВС Израиля активно помогали ВМС страны. Несколько раз удар по сирийским складам наносился крылатыми ракетами морского базирования, запущенными с подводных лодок.ВВС Израиля тщательно прощупывали ПВО Сирии: в районах Голанских высот и побережья Латакии появились самолеты и вертолеты радиотехнической разведки. Потом начались демонстративные действия. Истребители F-15 и F-16 опасно маневрировали у сирийских границ. Тогда же израильтяне опробовали для возможных рейдов на территорию Сирии воздушное пространство Ливана.Первые удары по сирийским складам вооружения и военным базам начались осенью 2013 года. Вероятнее всего, в Тель-Авиве посчитали, что на тот момент ПВО Сирии уже достаточно ослабла. Маршруты израильских самолетов проходили через средиземноморское побережье САР.Главными целями стали тактические и оперативно-тактические ракеты для комплексов «Эльбрус» и «Ока». А в ноябре массированный удар был нанесен по батарее недавно закупленных Сирией у России береговых ракетных комплексов «Бастион». По данным израильской разведки, БРК находились в Латакии. F-16I зашли со стороны Средиземного моря. Перед этим удар крылатыми ракетами нанесли израильские подводные лодки.Тогда же Дамаск развернул на средиземноморском побережье ЗРПК «Панцирь». Длина береговой линии – чуть более 130 километров. С учетом маневренности и подвижностей «Панцирей» прикрыть ее не такая уже и большая проблема. Поэтому следующие израильские налеты, начавшиеся весной 2014 года, шли уже через Ливан.На этот раз целью Тель-Авива стали отряды «Хезболлы», которые только появились в Сирии. Правда, на тот момент в районе Хомса еще оставались средства ПВО, а сирийские военные иногда перебрасывали дивизионы «Буков» из-под Дамаска. Поэтому авиационные удары были не очень активными.В конце 2014 года ВВС Израиля попытались проверить прочность противовоздушной защиты столицы Сирии. Удар с воздуха из Ливана нанесли крылатыми ракетами воздушного базирования AGM-142. По одним данным, это сделали с F-16I, по другим – с F-15I. Не совсем понятно, что было целью налета. В западных СМИ появились сообщения о неких складах с оружием. Якобы по самолетам отстрелялись сирийские ЗРК «Бук», но их «задавили» РЭБ, поэтому зенитные ракеты никуда не попали. Чуть позже уже сами AGM-142 сирийские военные попытались перехватить комплексом С-125 (!). И даже сбили одну ракету.В Дамаске заявили, что ВВС Израиля целились в политические объекты. Позже появились кадры видеохроники, запечатлевшие запуски ракет «Бук» и «Панцирь», а также обломки израильских КР. О жертвах и разрушениях не сообщалось.2015 год стал звездным часом ВВС Израиля. Используя ливанское воздушное пространство, F-16I несколько раз проникали в центральные и даже северные районы Сирии. Тогда же под удары попали иранские отряды, а в районе Хомса и Хамы – сирийские «оппозиционеры».В качестве авиационных средств поражения израильские военные предпочитали бомбы с лазерными и телевизионными головками наведения, а также с коррекцией по спутниковым навигационным системам. Правда, в районе Дамаска ВВС Израиля продолжал использовать крылатые ракеты, запуская их с территории Ливана. Однажды отметились боевые вертолеты. По некоторым данным, это были специально модернизированные АН-1 – винтокрылые машины получили дальнобойный противотанковый ракетный комплекс Spike-NLOS.Но с появлением осенью 2015 года в Сирии ВКС РФ ситуация резко поменялась. Тель-Авив снизил активность. Теперь каждый авиационный удар тщательно готовился и только потом наносился. С 2015 года F-16I запускали крылатые ракеты, не покидая воздушное пространство Ливана. Приоритетным районом стал Дамаск и его окрестности. Именно там пролегают основные маршруты снабжения «Хезболлы» и «Большой ракетный путь». При этом израильские военные стремятся выбрать цели так, чтобы не подставлять КР под сирийские «Буки» и «Панцири».Исключением стал налет в марте нынешнего года, тогда Sufa впервые вошли в воздушное пространство Сирии, отработали по целям и ушли на юг страны. Нынешний удар по аэропорту Дамаска также прошел по традиционной схеме.Конечно, Тель-Авив не поддерживает авиаударами террористов. Но своими действиями он грубо нарушает все международные правовые нормы.Не до конца понятно, смогли ли ВВС Израиля выполнить все поставленные задачи и какой ущерб они нанесли. Тель-Авив тщательно засекречивает результаты и цели налетов. А появляющиеся в СМИ утечки часто выглядят бредом.