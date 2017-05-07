Дипломированные недоучки

Проблема обучения военным наукам многоуровневая и многогранная, но наиболее важной ее стороной является совмещение с общей системой образования, существующей в государстве. Наиболее выдающиеся полководцы и военные теоретики оказывались при этом и весьма знающими, разносторонне подготовленными людьми. Даже Александр Македонский, которому власть в государстве и армии досталась по наследству, постигал философию Аристотеля, чтобы занимать достойное место в обществе эллинов.Прусская система военного образования, которую копировали в России, была самой передовой в Европе. Такие имена, как Дитрих фон Бюлов, Карл фон Клаузевиц, Гельмут фон Мольтке, вписаны в мировую историю. Особенностью прусской системы было то, что под военное образование подводилась солидная база общего. И если Александр Великий постигал философию Аристотеля, то для прусских офицеров труды Гегеля были «хлебом насущным». В царской России взяли лучшее из прусской системы. Военные училища, в частности пехотные, такие как Александровское и Алексеевское в Москве, Константиновское и Павловское в Петербурге, готовили во всех отношениях блестящих офицеров. Причем представители других сословий в Алексеевском пехотном училище ничем не уступали дворянам в Александровском. Например, выпускник Алексеевского Б. М. Шапошников стал Маршалом Советского Союза, а «александровец» А. И. Куприн – известным писателем. В СССР военное образование, несмотря на революционные потрясения, опиралось на царскую традицию и заняло достойное место в системе высшей школы. Его дискредитация была произведена умышленно, когда при необдуманном хрущевском сокращении ВС СССР большое количество офицеров оказались ненужными. Именно после этого проблема трудоустройства в послеармейской жизни стала постепенно заслонять главную цель военного образования – учить тому, что необходимо на войне. В следующий период упадка, после развала СССР вновь остро встал вопрос адаптации уволенных в запас.Таким образом у военного руководства прогрессировала навязчивая идея сделать дипломы об окончании ввузов востребованными в народном хозяйстве СССР, а затем на рынке труда постсоветской России. Вроде бы замысел благой: чем плохо, когда человек получает не одно образование, а два? Но это на первый взгляд.В 60-х годах срок учебы на офицера увеличили: в командных – на один год, в технических, которые стали инженерными, – на два, дабы приравнять дипломы выпускников к вузовским. Но затраты времени на общеобразовательные предметы не повлияли на дальнейшую адаптацию офицеров в народном хозяйстве СССР, так как первые обладатели таких дипломов стали достигать пенсионного возраста в то время, когда Советский Союз прекратил существование. «Дикий» рынок породил дефицит экономистов и юристов, инженеры оказались невостребованными. При этом увеличение времени обучения в ввузах не привело к повышению качества усвоения военно-профессиональных дисциплин.Во второй половине 90-х годов уже в постсоветской России в программах ввузов стали происходить странные изменения. В 1995-м убрали выпускную квалификационную работу – выбросили, как лишнюю запчасть, не считаясь с тем, что академическое образование является по квалификации высшим военным. Следующим шагом было переименование командных училищ в военные институты и увеличение срока обучения в них до пяти лет в ущерб академическому, сокращенному до двух лет. Ненужность такого изменения обнаружилась быстро, и в командных училищах вернули прежний срок обучения, однако в видовых академиях курс оставили двухгодичным. Интересно бы сейчас спросить тех, кто принимал эти решения: они какой-то цели хотели достичь или просто за должности держались? Может, таких людей имел в виду А. А. Свечин: «Как известно, приказы иногда пишутся не только для исполнения, но и для сложения с себя ответственности. Эта ужасная форма управления убивает всякий авторитет подписывающего такой приказ, появление ее свидетельствует о процессах разложения в командном составе, о гражданской трусости, об измене государственным интересам во имя шкурных…»Все попытки повысить востребованность военных дипломов на рынке труда не приводят к положительному результату по причине того, что тактики и стратеги под камуфляжем непонятных управленцев не нужны. Даже на рынке охранных услуг больше востребованы бывшие работники правопорядка, так как они юристы. Зато получается отрицательный результат в военном профессионализме, ибо выпускники ввузов не получают знаний и самое главное – умений, как прежде.Пусть это покажется крамольным, но настало время отказаться от встраивания военного образования в общее высшее. Оно должно базироваться на общем, но совмещать их нельзя, иначе наносится ущерб профессиональному, опираясь на которое, командиры должны принимать решения.В качестве примера стоит привести духовное образование в России. С момента создания первого университета в Москве светское и духовное образование в России в отличие от Европы было разделено. Теологических факультетов у нас не было – все богословское образование было сосредоточено в духовных семинариях и академиях. После 1917 года, когда Церковь отделили от государства, духовное образование стало полностью самостоятельным, хотя связи со светским не утратило. Современные священники имеют среднее общее образование, многие – высшее и даже ученые степени. Но в духовных учебных заведениях не стремятся плясать под дудку Министерства образования и науки. Никто не внедряет светские дисциплины в ущерб теологическим и не задается вопросом, как трудоустроится, если что, поп-расстрига.Военное образование, на наш взгляд, также должно идти своей дорогой, параллельной с общим, но не встраиваясь в него. Каждый военнослужащий должен иметь общее среднее образование, а офицеры – высшее, но объединять их в одном флаконе нельзя. Чтобы обучение в военных училищах стало эффективным, нужно сосредоточиться только на главной задаче – подготовке офицера со средним военным образованием.Соответственно в военные училища необходимо набирать кандидатов только после срочной службы в Вооруженных Силах, тогда отпадет необходимость делать из новобранца солдата. Эта функция останется за воинскими частями. Впрочем, так и было при создании русской регулярной армии, когда Петр I указал всем дворянам начинать службу в гвардейских полках рядовыми. Такое нововведение, а все новое – хорошо забытое старое, поднимет престиж срочной службы и освободит училища от несвойственной функции. Кроме того, позволит сократить срок подготовки офицера.Вторым изменением необходимо исключить дисциплины общего образования из курса военных училищ, что позволит сосредоточить все внимание на военных предметах и также сократить время обучения.Итак, до призыва на военную службу каждый должен получить общее среднее образование. Кандидатом для поступления в военное училище может стать гражданин РФ, прошедший срочную службу. При этом должно поощряться заочное обучение военнослужащих в гражданских вузах. Оно позволит не замыкаться только в своей сфере деятельности, а наоборот – развивать связь с обществом. В то же время ввузы избавятся от несвойственных им функций.Болонская система, может быть, и неплохая, если проявить волю и выбросить из нее все либеральное словоблудие. Если офицеры в ходе военной службы будут обучаться в гражданских вузах и получать степень бакалавра – хорошо. Но в условиях рыночной экономики сложно предсказать, какие профессии будут актуальны на рынке труда в перспективе. Степень бакалавра позволяет в короткий срок получить ту или иную специальность, востребованную на рынке труда, в отличие от курсов по переподготовке военнослужащих, которые сейчас существуют и чьи дипломы на коммерческих работодателей никакого впечатления не производят.Но сразу необходимо указать военнослужащим приоритетные науки, в которых им рекомендуется получать степень. Для командиров – это педагогика, так как, несмотря на техническое оснащение Вооруженных Сил, им придется работать в первую очередь с людьми и учить их. Для офицеров-вооруженцев – прикладные науки.Набор в военные училища кандидатов после прохождения срочной службы в Вооруженных Силах и отказ от подготовки по гражданским специальностям позволит сократить срок обучения в военных училищах и увеличить его в видовых академиях. В академии поступают уже зрелые люди, которым нужна солидная оперативно-тактическая подготовка и просто так увольняться из Вооруженных Сил они не заинтересованы.Таким образом, на наш взгляд, современное военное образование должно отказаться от несвойственных ему функций, но вместе с тем повысить требования к кандидатам на его получение, а также к обучаемым и выпускникам.