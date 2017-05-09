Минное поле сотрудничества

В условиях обострения международной обстановки и конфронтации по линии Россия – НАТО очень важен диалог между руководителями военных ведомств. Этой задаче была посвящена VI Московская конференция по международной безопасности. Руководители Минобороны, Совета безопасности, МИДа представили на ней российское видение положения дел в мире и причин, по которым обстановка стала менее стабильной.В прошлом году мы обсуждали с представителями оборонных ведомств, политиками и экспертами разных стран угрозы, исходящие от мирового терроризма. Несмотря на то, что эта тема превалирует в дискуссиях самых разных уровней, договориться о координации действий, принять необходимые решения до сих пор не удалось. Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют консолидации здоровых сил, мешают воплотить в жизнь озвученную президентом России на 70-й сессии Генассамблеи ООН инициативу по созданию широкой антитеррористической коалиции.Активность бандформирований усиливается, из подконтрольных им районов бегут тысячи мирных жителей. Но среди беженцев скрываются много боевиков, которые направляются в разные страны для организации своих преступных планов. Поскольку терроризм остается главной угрозой глобальной безопасности, мы считаем важным вернуться на конференции к прошлогодней повестке.Передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остается Сирия. Здесь сконцентрированы основные силы преступной, запрещенной в России организации, отсюда ведется управление бандформированиями. Поэтому руководством страны было принято решение оказать законному правительству Сирии военную помощь в борьбе с ИГ.После освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ продолжают наносить удары по отрядам ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (также запрещенной в России).Благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон руководители полутора тысяч населенных пунктов по всей стране отказались от вооруженной борьбы с правительственными силами. Согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами перемирия, позволили наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством в Астанинском формате. Совместными усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки и решение вопроса о разграничении на местности «Джебхат ан-Нусры» и конструктивной оппозиции. Подчеркну, что год переговоров по этому поводу с представителями прежней американской администрации положительных результатов так и не дал.Сегодня приоритетом работы в Сирии становится политическое урегулирование и возвращение страны к мирной жизни. Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению. Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах. Ее основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГ, разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановление экономической жизни, разминирование территории.Отмечу, что отряд российского Центра гуманитарного разминирования обнаружил и обезвредил практически все взрывоопасные предметы в древней Пальмире. До этого российские и сирийские военнослужащие очистили более тысячи гектаров жилых кварталов в восточной части Алеппо. Однако работы для саперов еще очень много. Надеемся, что в ближайшее время в нее включится Служба разминирования Организации Объединенных Наций (ЮНМАС). Предлагаем сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать решению этой проблемы. Кроме того, считаем целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам. Скоординированные действия международных организаций позволят в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков войны.Со своей стороны готовы ознакомить коллег с полученным в Сирии опытом организации применения авиации с учетом тактических приемов, используемых террористами. Российское вооружение и военная техника в сложных условиях показали высокие боевые возможности.Гуманитарную ситуацию во многих районах иначе как катастрофической не назовешь. Российские военные почти ежедневно доставляют и распределяют среди населения гуманитарные грузы. Благодарим партнеров, которые откликнулись на наше обращение и выделили помощь для Сирийской Арабской Республики. Российскими военными организовано взаимодействие с региональными отделениями Международного Комитета Красного Креста и ООН. Это позволяет помогать нуждающимся по всей стране без политических предпочтений. Более полугода функционируют российские мобильные госпитали в Алеппо. Местным жителям оказывается медицинская помощь. Свыше 12 тысяч сирийцев получили квалифицированное лечение. Эта работа, безусловно, будет продолжена.Не оставляем попыток наладить взаимодействие по Сирии с США и возглавляемой ими коалицией. Однако полного понимания пока достичь не удалось.В 2015 году подписан Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Как вы знаете, его применение было приостановлено Россией после удара «Томагавками» по сирийскому аэродрому Шайрат. Американский ракетный обстрел мы расцениваем как грубое нарушение международного права, кроме того, действия Вашингтона создали угрозу жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск.Но если США на самом деле нацелены на ликвидацию ИГ, мы готовы поддержать их усилия. Сегодня распространение терроризма не ограничивается исключительно Сирией и Ираком. На верность «Исламскому государству» присягают вооруженные формирования на обширной территории – от Ливии до Западной Африки. Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов в стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада. Сегодня этот регион требует пристального внимания и поддержки со стороны конструктивно ориентированных политических и военных сил.В программу VI Московской конференции включена тема европейской безопасности, ее обсуждение также следует вести в контексте борьбы с международным терроризмом. Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремлений к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи и угрозы, якобы исходящие с Востока. Запугивание населения и подмена понятий искажают реальную ситуацию.Хочу подчеркнуть, что действия России по укреплению обороноспособности являются сбалансированной реакцией на расширение Североатлантического альянса, освоение им военной инфраструктуры в приграничных с Россией государствах, размещение в них своих армейских контингентов.НАТО – это военно-политический блок, а не общество филателистов. Он ведет курс на проецирование силы вблизи российских границ, вовлечение в орбиту своего влияния все новых государств. Последние решения по приему в альянс Черногории – прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль над Балканами.Аналогичное продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора происходит и в Арктике. На севере Норвегии, в непосредственной близости от российской границы создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются натовские контингенты.«Полицейская» авиационная миссия по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.Рассматриваем такие действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов. При обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договоренностей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. Считаем эти соглашения важными именно сейчас, когда уровень доверия падает предельно низко. Сожалеем, что инициатива главы Финляндии о полетах военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, поддержанная президентом России, была проигнорирована НАТО.На безопасность в мире влияет наращивание потенциала ПРО в Европе. Болгария, Польша, Румыния, Испания и Норвегия уже вовлечены в работу по размещению наземных и морских компонентов противоракетной обороны Соединенных Штатов.В 2017 году исполняется 45 лет подписанию Договора по ПРО. Несмотря на выход Вашингтона из него в одностороннем порядке, документ сохраняет актуальность. Решение СССР и США заключить договор подтверждает, что развертывание ПРО – дестабилизирующий фактор, понижающий порог применения ядерного оружия.Основополагающий акт Россия – НАТО, подписанный 20 лет назад, также заставляет задуматься о том, как вернуть к жизни его ключевой тезис: не рассматривать друг друга как противников, стремиться к преодолению остатков прежней конфронтации и соперничества.В последнее время наблюдаются определенные изменения во взглядах Брюсселя на выстраивание отношений с Россией. Европа заинтересована в создании основы для движения вперед, в восстановлении доверия. Все чаще раздаются голоса о необходимости возобновления диалога, бесперспективности санкционного давления. Конкретные предложения по восстановлению взаимодействия были озвучены российскими экспертами в июле прошлого года и остаются в повестке переговоров. Первым шагом к сближению могла бы стать оценка угроз, которая определяет тенденции развития военных доктрин и военного строительства. Готовы обсуждать эти вопросы на уровне экспертов. Слово за альянсом. Пора перестать пугать Россией самих себя и начать налаживать отношения.Апрельские встречи глав военных ведомств разных государств в Москве стали хорошей традицией. Хочу поблагодарить всех, кто нашел возможность участвовать в работе форума. Мы заинтересованы в новых идеях, готовы к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению общей безопасности. Очевидно одно: чтобы совместно справиться с задачами по поддержанию мира и стабильности, мы должны определить вызовы и угрозы. Сегодня крайне важно договориться о мерах сотрудничества, опираясь на положительный опыт и учитывая возможный вклад каждого государства.