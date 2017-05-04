Военная мощь Ирана



Войска на параде. Фото Theiranproject.com



ОБТ "Каррар" - одна из новейших разработок Ирана. Фото Imp-navigator.livejournal.com



Истребитель F-14 американского производства. Фото Wikimedia Commons



Фронтовой бомбардировщик Су-24. Фото Wikimedia Commons



Боевой вертолет HESA Shahed 285 иранской разработки. Фото Wikimedia Commons



Военно-транспортный самолет C-130. Фото Wikimedia Commons



Фрегат "Джамаран". Фото Globalsecurity.org



Катера береговой охраны из состава ВМС КСИР. Фото Wikimedia Commons



Современные ракетные комплексы на выставке. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

http://globalfirepower.com/

http://globalsecurity.org/

http://armyrecognition.com/

http://waronline.org/

http://vpk-news.ru/

https://regnum.ru/

http://maritime-executive.com/

https://fas.org/

The Military Balance 2017

Важнейшим игроком на ближневосточной арене является Иран. Несмотря на сложные отношения с рядом стран региона и некоторыми мировыми лидерами, это государство сохраняет и наращивает свой потенциал в различных сферах, в том числе в области вооруженных сил. Специфика обстановки на Ближнем Востоке заставляет официальный Тегеран уделять особое внимание развитию армии и ее вооружений. Как следствие, иранские вооруженные силы оказываются одними из самых мощных в своем регионе.В конце апреля была опубликована обновленная версия известного рейтинга Global Firepower, определяющего оборонный потенциал множества стран мира. Развитие армии и смежных сфер позволило Ирану занять 20 место в общем списке. С таким результатом он опередил множество стран своего региона, пропустив вперед только Турцию (8 место), Египет (12 место) и Израиль (15 место). Оценка Ирана по методике GFP – 0.4024. Рассмотрим факторы, позволяющие иранской армии иметь весьма высокий потенциал, а также занимать свои места в различных рейтингах.Текущая ситуация в вооруженных силах Ирана интересным образом описывается в свежем справочнике The Military Balance 2017. Авторы этого издания пишут, что Иран по-прежнему сохраняет специфическую армию, обладающую массой устаревшей техники, но при этом укомплектованную хорошо подготовленным личным составом, а также имеющую стратегические ядерные вооружения, являющиеся ключевым элементом безопасности. Действительно, на вооружении иранской армии до сих пор остаются некоторые образцы оружия и техники, давно списанные в других странах. Однако и при этом стране удается поддерживать достаточно высокий потенциал.На данный момент население Ирана превышает 82,8 млн человек. Пригодно к службе около половины населения, каждый год призывного возраста достигает 1,4 млн человек. В общей сложности в вооруженных силах занято 523 тысячи человек. Также имеется 350-тысячный резерв, состоящий из уволенных в запас и добровольцев.Интереснейшей особенностью вооруженных сил Ирана является их разделение на две отдельные структуры с собственным командованием. Имеется полноценная армия с сухопутными войсками, военно-воздушными силами и флотом. Кроме того, существует отдельная структура под названием Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), также располагающий собственными сухопутными войсками, ВВС и ВМС. Несмотря на формальное разделение, и армия, и КСИР имеют схожие цели и в большинстве случаев должны работать вместе.Наиболее многочисленной структурой в составе вооруженных сил Ирана являются сухопутные войска. В них служит 350 тыс. человек. Управление войсками осуществляется пятью штабами с разделением зон ответственности по регионам. Сухопутные войска имеют 8 бронетанковых бригад, 14 механизированных бригад, 12 легких пехотных и одну воздушно-десантную бригаду. Также имеются авиационные и артиллерийские подразделения. К сухопутным войскам относится 10 бригад специального назначения с разными функциями.Иран имеет многочисленный парк бронетехники, включающий самые разные образцы, в том числе и давно устаревшие. Бронетанковые подразделения имеют более 1500 танков нескольких типов. Наиболее многочисленными (560 единиц) являются машины семейства Т-55 советского, китайского и собственного производства. Также имеется 480 более новых Т-72. Войска располагают устаревшими американскими M47, M48 и M60 в значительных количествах. Имеется 610 боевых машин пехоты советской разработки. Парк бронетранспортеров (не менее 640 единиц) включает как гусеничные машины типа M113 или отечественные аналоги, так и колесные БТР-50 и БТР-60 советской сборки. Имеется не менее 35-40 ремонтно-эвакуационных и иных вспомогательных бронемашин.Артиллерийские части имеют на вооружении до трех сотен самоходных установок с орудиями калибром до 203 мм. Имеются боевые машины советского, американского и иранского производства. Наиболее многочисленной САУ Ирана является американская M109 – имеется полторы сотни таких машин. Сохранено на вооружении более 2 тыс. буксируемых артиллерийских систем различных типов калибром до 203 мм. Как и в случае с самоходной артиллерией, буксируемые орудия закупались у СССР / России, США или производились самостоятельно. Имеется самоходная и буксируемая реактивная артиллерия в количестве примерно 1500 единиц. Наиболее многочисленной является пусковая установка «Тип 63» китайского производства – 700 единиц. Войска располагают 3000 минометов калибром от 81 до 120 мм.Сухопутные войска эксплуатируют не менее 30 оперативно-тактических ракетных комплексов нескольких типов. Это оружие представляет собой дальнейшее развитие советских или северокорейских комплексов.Войсковая противовоздушная оборона располагает значительным количеством ПЗРК семейства «Игла» и «Стрела», а также аналогичными образцами иранского производства. Также в войсках имеется более 1100 зенитных орудий различных типов. Имеются самоходные бронемашины ЗСУ-23-4 (до 100) и ЗСУ-57-2 (до 80). Буксируемая зенитная артиллерия представлена различными системами от пулеметных установок ЗПУ-2 до орудий M-1939.Армия Ирана также имеет собственные авиационные подразделения. Имеется около трех десятков легких многоцелевых и учебных самолетов нескольких типов зарубежного производства. Поддержка войск возлагается на 50 вертолетов AH-1J Cobra и 50 машин HESA Shahed 285 собственного производства. Имеются 173 транспортных вертолета, в том числе 20 тяжелых CH-47 Chinook и несколько десятков легких Bell 205 и Bell 206. В последние годы освоено производство беспилотных летательных аппаратов различного назначения.Сухопутные войска армии дополняются аналогичными подразделениями из состава КСИР. Сухопутные войска Корпуса управляются 31 региональными штабами и включают 2 бронетанковые дивизии, 3 бронетанковые бригады, не менее 8 легких пехотных дивизий и более 5 аналогичных бригад. Воздушно-десантные войска КСИР включают одну бригаду. Сухопутным войскам КСИР предлагается использовать ту же технику, что и основной армии.Военно-морские силы армии Ирана укомплектованы 18 тыс. человек. Флот армии и КСИР имеет на вооружении почти четыре сотни кораблей и катеров различных типов, причем основная масса этой техники предназначается для охраны побережья.Флот располагает 21 подводной лодкой. Основной подводных сил являются субмарины проекта 877 российской постройки в количестве трех единиц. Также имеется не менее 17 малых и сверхмалых подлодок с торпедным вооружением, построенных по двум проектам собственной иранской разработки.Надводный флот включает 81 корабль и катер. Имеется семь корветов трех проектов, оснащенные ракетным, артиллерийским и торпедным вооружением. В строю остается 16 ракетных катеров нескольких типов, причем около половины из них используется в составе подразделений береговой охраны. Сохраняется несколько десятков торпедных катеров ряда проектов отечественной и зарубежной постройки.Иран имеет десантный флот в составе 13 кораблей и 11 катеров. Наиболее крупные из десантных кораблей могут брать на борт до 10 танков или 225 солдат. Катера имеют меньшую вместимость, однако некоторые из них за счет применения воздушной подушки отличаются иными возможностями.Минно-тральные силы представлены пятью кораблями нескольких проектов. Один из имеющихся тральщиков, однако, базируется на Каспийском море и используется в качестве учебного судна. Остальные могут решать боевые задачи в Персидском заливе.В морской авиации Ирана служит 2600 человек. Поиск и уничтожение подлодок противника возлагается на 3 самолета P-3 Orion и 10 вертолетов SH-3D. Также в интересах флота должны использоваться 16 самолетов и 20 вертолетов различных типов, предназначенные для вспомогательной работы.Соединения береговой обороны располагают ракетными комплексами нескольких типов. Также на берегу базируются две бригады морской пехоты общей численностью 2600 человек.Корпус Стражей Исламской революции имеет собственные военно-морские силы, в которых служит 15 тыс. человек. Еще 5 тысяч сведены в одну бригаду морской пехоты КСИР. Основной задачей флота КСИР является защита побережья от различных угроз. Для этого в его составе имеется более 110 патрульных кораблей и судов, в том числе с ракетным противокорабельным вооружением. Также используются артиллерийские и торпедные катера. КСИР располагает собственным десантным флотом из четырех кораблей. Существуют соединения береговой обороны, на вооружении которых состоят ракетные комплексы, аналогичные системам ВМС.В военно-воздушных силах служит 18 тыс. человек. Кроме того, к ВВС относятся войска противовоздушной обороны, в которых служит 12 тысяч. Характерной проблемой военно-воздушных сил является наличие значительного числа устаревшей зарубежной техники. ВВС располагают 5 истребительными эскадрильями, 9 эскадрильями истребителей-бомбардировщиков и 1 подобным соединением, эксплуатирующим фронтовые бомбардировщики. Имеется по одной разведывательной и морской патрульной эскадрилье. Работа авиации на больших удалениях обеспечивается заправщиками одной эскадрильи. Транспортные задачи решаются пятью эскадрильями, обучение ведется на базе четырех. Большая часть вертолетов относится к армейской авиации, однако и в ВВС имеется несколько подобных эскадрилий.Истребительная авиация укомплектована самолетами американского и советского / российского производства. Самой массовой (более 60 единиц) остается техника типа F-4D/E Phantom II. Также имеется достаточно крупная (более 55) группировка самолетов F-5. В общей сложности эксплуатируется более 260 истребителей. Атака наземных целей возложена на 39 бомбардировщиков и штурмовиков Су-24 и Су-25.Транспортная авиация имеет 117 бортов, в том числе 12 тяжелых самолетов Ил-76, 19 средних C-130 и другую технику. В частности, парк легких пассажирских машин укомплектован самолетами нескольких типов. В качестве летающих танкеров используются американские самолеты нескольких типов марки Boeing. Для подготовки летчиков используется более 150 винтовых и реактивных самолетов нескольких типов.Парк вертолетов состоит из 35-40 машин нескольких моделей. Имеется не менее двух тяжелых CH-47 и более 30 средних Bell 214. Не так давно иранская промышленность наладила выпуск собственных транспортных и многоцелевых вертолетов, их количество в войсках постоянно растет.Войска ПВО, относящиеся к ВВС, оснащаются преимущественно ракетными системами. На вооружении имеется более 500 комплексов разных типов с различными характеристиками. Используются переносные, стационарные и мобильные ракетные системы разных типов зарубежного производства. Основным поставщиком ЗРК являлась Россия, продавшая Ирану системы «Тор-М1», С-300ПМУ2, «Стрела» и т.д. Также имеются старые системы американского, британского и французского производства. Эксплуатируется незначительное число артиллерийских установок.В состав Корпуса Стражей Исламской революции также входят ракетные войска, являющиеся основой стратегических сил. Этот род войск имеет в своем составе несколько соединений, эксплуатирующих ракетные комплексы разных типов. Известно, что ракетные войска имеют на вооружении не менее 12 мобильных комплексов с ракетами средней дальности «Шахаб-3». Еще 10 таких ракет развернуто с применением шахтных пусковых установок. Имеются сведения о наличии ракет «Саджил-2». Группировка ракет малой дальности представлена примерно двумя десятками комплексов семейства «Фатех» и «Шахаб».Ориентировочно в начале текущего десятилетия в Иране было создано киберкомандование, в задачи которого входит работа с информационными системами и решение соответствующих специальных задач. К настоящему времени известен только сам факт существования такой структуры, а также ее принадлежность к КСИР. Прочие сведения, такие как численность личного состава, особенности технического оснащения и решаемые задачи остаются тайной. Все сведения о кибервойсках основываются только на отрывочных сведениях и различных оценках.В 2016 году внутренний валовой продукт Ирана достиг 12962 триллионов реалов (более 412 млрд долларов США) – 5124 долларов в пересчете на душу населения. При этом наблюдался рост ВВП на 4,5% в сравнении с 2015 годом. Инфляция за год сократилась с 11,9% до 7,4%. В прошлом году на оборонные расходы было выделено 499 трлн реалов (15,9 млрд долларов). Эти расходы позволили поддержать вооруженные силы в текущем состоянии, а также обеспечить закупку различных новых вооружений и техники.Заметный рост экономики обеспечивается большим числом трудящихся – 29,75 млн человек. Страна имеет чуть менее 173 тыс. км автомобильных трасс, более 8440 км железных дорог и 850 км внутренних водных путей. Имеется 319 аэродромов и 3 крупных морских порта. Важнейшим элементом иранской экономики является добыча полезных ископаемых. По данным GFP, в настоящее время Иран ежедневно добывает 3236 тыс. баррелей нефти и потребляет 1870 тыс. баррелей. Разведанные запасы достигают 158 млрд баррелей.На протяжении нескольких последних десятилетий Иран вынужден жить и работать в условиях международного давления и отсутствия доступа к множеству необходимых технологий, продуктов и т.д. Тем не менее, мобилизация собственных ресурсов и поддержка немногочисленных дружественных государств позволяют стране получать желаемые результаты, а также иметь достаточно мощную армию, выгодно отличающуюся от ряда других вооруженных сил региона.Ограниченные финансовые и политические возможности приводят к заметным проблемам в деле обновления и модернизации армии, однако и в таких условиях Тегеран, в целом, справляется с возникающими трудностями. Благодаря этому политическая воля и определенные возможности военного характера позволяют иранской администрации не только сохранять текущее положение дел, но и вмешиваться в текущие конфликты. Так, иранские военные специалисты участвуют в борьбе с пиратством в Аденском заливе, содействуют миротворческим операциям в Судане, а также оказывают серьезную поддержку правительственным войскам в Сирии.В целом, Иран успешно справляется с имеющимися трудностями и решает поставленные задачи того или иного характера. Мобилизация сил и ресурсов в сочетании с идеологической подготовкой и другими факторами привели к строительству достаточно мощных вооруженных сил с относительно мощным потенциалом. С точки зрения оборонного потенциала Иран вполне заслуженно может считаться одним из лидеров ближневосточного региона.