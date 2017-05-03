22:31 03 мая

Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией

Как заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США первый замминистра обороны США Боб Уорк, США обеспокоены "размыванием" их военного преимущества над Китаем и Россией. Его слова приводит РИА Новости :

С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет, когда нам не бросали вызов ни в одном из оперативных пространств — ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни в море… Но наши конкуренты приступили к развитию собственного продвинутого потенциала. Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия
— сказал Уорк.

Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией



По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий".

Сосредоточенность наших конкурентов, уровень инвестиций и их решительный настрой на сокращение отставания от США приводят к тому, что мы видим, что подавляющее оперативное и техническое доминирование (США — ред.) начинает размываться. Эта тенденция нас беспокоит в перспективе
— сказал Уорк.

При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.

Использованы фотографии: yandex.ru/images› замминистра обороны США Боб Уорк
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Комментарии 45

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:51
    С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет,

    Все господа праздник "живота закончился" ..Россия сосредотачивается и никто нас в этом не остановит..!
    ОТДЕЛ
    1. oleg-gr Сегодня, 19:55
      Как же они жить то будут? Других учить уже не получится. Их пошлют, а америкосы и ответить не смогут. Хотя уже посылают. И очень далеко.
      oleg-gr
      1. Hauptmann Emil Сегодня, 19:57
        Причем военный бюджет США больше чем у остальных вместе взятых.
        Hauptmann Emil
        1. dauria Сегодня, 20:23
          Причем военный бюджет США больше чем у остальных вместе взятых.


          Ну, тут есть тонкость. Например , ВВП если считать по паритету ( ППС) -Китай впереди США. ( а просто валовый в баксах - уже США на первом месте). Так же и с военным бюджетом надо бы пересчитать. Ведь наверняка рядовой и капитан в КНР поменьше, чем в США получают. И в остальном так же- от шмоток до патронов. Может получиться, что китайцы не отстают, а впереди. recourse
          И потом , в КНР не "рынок" в чистом виде, как у нас lol Они и юань свой свободным ( да и то с оговорками) только недавно сделали. В СССР вон на 18 млрд руб всегда армия жила wink против 100 с лишним млрд долларов в США - и ничего.
          dauria
          1. cniza Сегодня, 20:40
            Цитата: oleg-gr
            Как же они жить то будут? Других учить уже не получится. Их пошлют, а америкосы и ответить не смогут. Хотя уже посылают. И очень далеко.


            Жиром мозги заплыли , бургерами затарились , не лезьте к нам и мы вас не тронем и всё.
            cniza
            1. Монос Сегодня, 21:01
              При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.

              У амеров тоже фантазёров хватает.
              Монос
          2. vorobey Сегодня, 20:44
            Цитата: dauria
            Ведь наверняка рядовой и капитан в КНР поменьше, чем в США получают. И в остальном так же- от шмоток до патронов. Может получиться, что китайцы не отстают, а впереди.


            вот интересная ссылка которая более объективно может отражать состояние дел.. http://www.globalfirepower.com

            даже по 16 году сравнивая военную мощь штатов и России видно что США превосходит нас , но в одиночку не потянет laughing по оборонительным средствам у нас перевес.. а им еще экспедицию снаряжать доставить и прокормить... поэтому и строят себе плдскоку из прибалтов laughing
            vorobey
        2. Проксима Сегодня, 20:53
          Цитата: Hauptmann Emil
          Причем военный бюджет США больше чем у остальных вместе взятых.

          Для государства, желающего единолично в мире доминировать, этого всё равно мало.
          Проксима
      2. hirurg Сегодня, 20:00
        ----Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией
        Шли бы вы домой, беспокоиться бы не пришлось...Ни вам, ни России, ни Китаю. Да никому бы не пришлось беспокоиться, если бы вы сидели дома.
        hirurg
        1. Pirogov Сегодня, 21:58
          Цитата: hirurg
          ----Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией
          Шли бы вы домой, беспокоиться бы не пришлось...Ни вам, ни России, ни Китаю. Да никому бы не пришлось беспокоиться, если бы вы сидели дома.

          Золотые слова ,но сидеть дома и не кого не грабить ,при этом убивая это не про англосаксов.
          Pirogov
          1. hirurg Сегодня, 22:14
            Нуууу, придется их вызвать, вые..., и высушить. Идти на ВЫ то есть.
            Сами виноваты.
            hirurg
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:20
      Цитата: ОТДЕЛ
      С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет,

      Все господа праздник "живота закончился" ..Россия сосредотачивается и никто нас в этом не остановит..!

      Скорее опять "тупого включают", хотят "бабла", и это вопрос скоро будет решаться в Конгрессе, для этого и по САР стреляли и Ына потревожили...
      DOCTOR ZLO
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:02
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Цитата: ОТДЕЛ
        С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет,

        Все господа праздник "живота закончился" ..Россия сосредотачивается и никто нас в этом не остановит..!

        Скорее опять "тупого включают", хотят "бабла", и это вопрос скоро будет решаться в Конгрессе, для этого и по САР стреляли и Ына потревожили...

        Увы все только начинается...России будут мстить и жестко все ресурсы сейчас сконцентрируют против нас ! Надеюсь выдержим...Храни Бог Россию!

        Не радуйтесь МЫ ЖИВЫ ..! И нас много еще осталось господа soldier
        ОТДЕЛ
    3. Владимир 38 Сегодня, 21:38
      Цитата: ОТДЕЛ
      Все господа праздник "живота закончился" ..Россия сосредотачивается и никто нас в этом не остановит..!

      Если мудрейший продолжит раздавать кредиты а потом их списывать, то боюсь очень даже остановят..
      Владимир 38
  2. МПК105 Сегодня, 19:52
    Извиняйте,хлопцы... feel Хоть 25 лет пожили вы там спокойно-отвыкайте потихоньку... wink
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 19:56
      Очередное вымогательство денег у конгресса со стороны военных. Там тоже полно желающмх.попилить бабло. laughing
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 20:03
        Да конечно!!! hi Но как красиво и убедительно научились это делать- good Аж я их жалею в таких новостях,и номер счёта судорожно ищу,куда денюжку занести болезным партнёрам,дабы не плакали... laughing laughing laughing
        МПК105
        1. рич Сегодня, 20:19
          Так вот на что оказывается деньги от нашей нефтянки идут sad
          рич
          1. vorobey Сегодня, 20:56
            Цитата: рич
            Так вот на что оказывается деньги от нашей нефтянки идут sad


            рич не надо выше только ссылку дал.. сами полазьте и проанализируйте.. http://www.globalfirepower.com я тут сейчас армию 404 изучаю .. больше всего флот украины поражает.. всего кораблей заявлено 25 из них фрегат 1- минный тральщик 1 корвет - 1 сторожевики береговой обороны 3... а где все то? laughing
            vorobey
            1. МПК105 Сегодня, 21:35
              А чего изучаешь,Лександр???Никак податься туда решил,молодость Морпеховскую вспомнив.........Я вот тут подумал,-изучать противника это дело,конечно...Но без фанатизма,как мой "Бычёк" говаривал,когда мы "Экзосета" и прочих там изучали в Кают-Компании,бумажками с ТТХ ракет ихних обложившись по-самое не хочу,и брови грозно сдвинув от мозговой активности страшной... laughing laughing laughing hi
              МПК105
              1. vorobey Сегодня, 21:48
                Цитата: МПК105
                А чего изучаешь,Лександр


                я этот сайт давно наковырял еще в 13 годе.. кстати весь анализ складывается из открытых источников.. и наличие супер пупер оружия не является решающим там учитывают все от мобилизационного резерва до протяженности дорог и количества производимой нефти recourse а украина.. ну так.. не над эфиопами же ржать.. как никак лучшая армия в европе.. мы тут уже даже заждались когда они придут Кубань отвоевывать feel
                vorobey
                1. МПК105 Сегодня, 22:05
                  Спасибо-я по-ссылкам всегда перехожу.Я и зарегистрировался,собственно,чтоб читать больше людей здесь,ну и свои 5 копеечек иной раз вставить...Только,иной раз ссылки некоторые не открываются у меня почему-то,дядьки...Может прав романов,когда говорил тут мне как-то,-выкинь компьютер,не твоё это... wink laughing
                  МПК105
                  1. рич Сегодня, 22:29
                    не комплексуй, друже. в интернете полно "битых" ссылок smile
                    рич
  3. НЕКСУС Сегодня, 19:55
    Первая ассоциация про размывание...унитаз...простите граждане,грешного,не удержался.
    НЕКСУС
  4. yuriy55 Сегодня, 19:56
    С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками.

    Вы имели техническое доминирование, а мы поимели вас...
    При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.

    Конечно же ДА!!! По техническому доминированию. А мы всё равно вас будем иметь...
    yuriy55
  5. erudit 017 Сегодня, 20:01
    если откинуть пустые слова, то девиз дайте денег!
    erudit 017
  6. Бывший комбат Сегодня, 20:02
    Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия

    У них видимо УЖЕ выработался комплекс НЕПОЛНОЦЕННОСТИ! Сами тратят на вооружения БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ ВМЕСТЕ (!) ВЗЯТЫХ! И всеравно БОЯТСЯ! Не понятно, но скорее всего эти перлы насчет "размывания преимущества" направлены на выколачивание денег из своих людей. И не удушаться же заразы столько прожирая ВПУСТУЮ.
    Бывший комбат
  7. Ibn Shamai Сегодня, 20:05
    Задёргались матрасники!
    Ibn Shamai
  8. enhansment Сегодня, 20:05
    Давайте уже про Эрдогана с Путиным новость. Или совесть не позволяет писать как русский царь турецкому султану сапоги лижет? Еще бы, такого в истории России никогда не случалось.
    enhansment
    1. vorobey Сегодня, 21:06
      Цитата: enhansment
      Давайте уже про Эрдогана с Путиным новость. Или совесть не позволяет писать как русский царь турецкому султану сапоги лижет? Еще бы, такого в истории России никогда не случалось.


      раскройте тему аргументированно а не как кот с помойки.. поорал и спрятался... каким образом лижет.. зачем.. и лижет ли... а то по вашей логике он и меркель отда лся в извра щенной форме а потом еще и по телефону се кс с Трампом устроил..
      vorobey
      1. enhansment Сегодня, 21:57
        Вы извращюга видимо. Новости нет, я и не стал как-то аргументировать. А по факту АЭС на наши бабки строим, газопровод тоже, помидоры возвращаем. Путин сказал, что отношения окончательно нормализовались.
        enhansment
        1. vorobey Сегодня, 22:05
          Цитата: enhansment
          Вы извращюга видимо. Новости нет, я и не стал как-то аргументировать. А по факту АЭС на наши бабки строим, газопровод тоже, помидоры возвращаем. Путин сказал, что отношения окончательно нормализовались.


          ну насчет извращуги тут спорный вопрос... в уши я не балуюсь точно.. насчет помидор дважды было подчеркнуто и один раз при султане точно что помидорам рано возвращаться. наши кредитов набрали на теплицы и справляются пока так что этот процесс не скорый.. газовая труба за наш счет ? пусть. заинтересованны продавать мы? и бабки газпром считать умеет и вернет. точно также как и с АЭС. куча бетона без ядерного топлива ничто а поставлять будем мы и это деньги.. а вот Эрдогану что выкатили пока не знаю.. но через кого теротуристы катаются на курорты ИГИЛ и обратно?

          есть такая пословица на востоке. Виноватый слуга преданней служит... вот из султана сбившего наш самолет и непокорного и сделали виноватого слугу спасая во время переворота.. должок за ним wink
          vorobey
          1. enhansment Сегодня, 22:30
            Складно все у вас выходит, по либеральному я бы сказал. Может пару ракет с ябч продадим Турции? А че бабки же.
            Но даже и с фин. точки зрения мы проигрываем - Россия инвестирует 22 млрд долларов в строительство АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
            22! млрд!!! когда эти деньги хотя бы вернутся, не говоря о прибыли. Через 30 -50 100 лет?Или НИКОГДА?
            С газопроводом тоже самое, газпром-то бабки свои вернет, через нас с вами. Да и неужели этот долбаный газопровод настолько важен, чтобы мы должны Турции позволять все что угодно? Это интересы олигархов, но не страны.
            Уважают не только сильных, но и тех, кто сам себя уважает, ведет последовательную политику. Путин уже вообще без принципов, словами гиркина как проститутка бегает и везде пинки получает. НО как его Эрдоган нагибает, это просто в голове не укладывается.
            enhansment
  9. erudit 017 Сегодня, 20:11
    ----Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией

    друзья а может и не было никакого преимущества, а была эйфория (от распада СССР) и пиар про исключительность, а на деле пшик и надутые щеки?
    erudit 017
    1. sabakina Сегодня, 20:28
      Вы правы, После распада СССР они впали в эйфорийную спячку, считая, что в ближайщие 100 лет будут доминировать. Кто-то, толкув их в бок, разбудил и они с ужасом увидели, что проспали перевооружения больших стран.
      sabakina
  10. Васян1971 Сегодня, 20:18
    "... Эта тенденция нас беспокоит в перспективе."
    Ещё бы не беспокоиться - пушной зверь виден издалека, но подкрадётся как всегда внезапно.
    Васян1971
  11. sabakina Сегодня, 20:21
    По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий".

    Покажите мне хулигана, который будет радоваться от того, что ему помахают дрыном?
    sabakina
    1. Баракуда Сегодня, 21:07
      Смотря почем по "махают". А если просто понты - так значит "ссут-боятся".
      Баракуда
  12. samarin1969 Сегодня, 20:40
    "По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа (!) военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий"
    Пентагон видит весь мир своим полигоном....Объективно остались всего несколько "неполигонов": Китай, Израиль, КНДР, Иран...
    samarin1969
  13. masiya Сегодня, 20:41
    Вообще одурели , какого им еще больше ТВД, этими то уже подавились, а все мало...!!! Хотя на Планете Земля места много пустого , для всех янки желающих для могилок место найдется!!!
    masiya
  14. Баракуда Сегодня, 20:54
    ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.

    Типа вроде как ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ ?
    Ну ладно, я тихоничко сладко-злобно похихикаю перед сном. wink
    Да и пусть спасибо Ассаду скажут, что еще-пока к КНР не обратился - мол защитите наши месторождения..нефти и газа от супостата полосатого и еже с ними Лондон-Берлин ( типа игил и т.д. ) . . дерьмократии поганой.
    Баракуда
    1. vorobey Сегодня, 21:40
      Цитата: Баракуда
      Типа вроде как ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ ?


      не не не Баракуда.. по рейтингу того же глобал файрпауэр. у США индекс военной мощи даже меньше чем у Китая или России несмотря на подавляющее превосходство в финансировании и отдельных видах вооружений.. а знаете почему - я тоже задался этим вопросом - удаленность от традиционных театров военных действий.. laughing почему союз Россия Китай так им неприятен. индекс у штатов помоему 0,83 у России 0,96 у Китая 0,97
      vorobey
  15. pafegosoff Сегодня, 21:13
    Ну типичная для всего мира позиция оборонщиков: "Шеф, всё пропало!"
    И далее: "Пилите, Шура, пилите!" Только там пилят гири потлще, чам Сердюковские или... кто там за Восточный отвечал? Да. И гири у них не чугунные, а реально - золотые, судя по расценкам всех этих Ф-35, чудо-кораблей с неработающей электропушкой,..
    pafegosoff
  16. дахпаз Сегодня, 21:25
    о как?!
    по сути во многом потерянное наследство СССР (то что от него осталось) позволило без супер раздутых военных бюджетов как в штатах сохранить тот минимум здравого смысла у западных ни партнёров... СССР относился настолько серьёзно к своему военному потенциалу что наработки в железе и идеи на бумаге актуальны и перспективны спустя много лет...но уже в условиях других технологий...Россия только сейчас по сути по настоящему начинает поправляться от катастрофы развала союза...и вот это и беспокоит штатников. кстати с 91 го прошло по историческим меркам совсем не много времени и сам факт что страна выстояла не скатившись на задворки историй. это беспрецедентно. империй после развала либо вообще прекращали своё существование или в лучшем случае становились второстепенными игроками. да Россия пока не вышла на уровень могущества СССР но она вполне может и верю у неё получится выйти на позиций которых и при союзе не было. я не ура крикун. можно долго говорить на в манере "а зачем этот всё надо?! пуст лучше дороги и больницы построят!" дороги школы да больницы это жизнь необходимо...но ими ни защитится от дружеских намерений демократического мира... не смотря на все беды в виде ужасной коррупции не хватки финансов и множество предателей сидящих во властных креслах пока парадом командует ВВП то страна будет идти вперёд ведь это не Великобритания ни германия и ни Япония...Россия будет империей либо её не будет вообще! это может и банальные фразы но их правдивости ни кто не отменял.
    по части КНР...до объединения усилий и работы в одной связке с китайцами против запада ещё далеко...сперва от них тоже надо обезопасится как то потом можно работать с ними в одной команде...успехи в приросте военного потенциала у них состоят в целом из двух элементов...технологий из России и своя очень мудрая экономическая политика. и лишь вопрос времени когда не будут нуждаться в технологиях рос. происхождения. это не завтра но полагаю лет эдак ....цать и тогда будет угроза по серьезней чем от запада.
    не знаю насколько верны разговоры про амерский печатный станок который на печатает сколько надо...но факт в том что их астрономический бюджет растёт и им хоть бы хны...Россия прекрасно понимая что классическую гонку вооружений не выиграть с такой экономикой...и не вкладывая супер средства ассиметрично воссоздает военный потенциал...зря говорят что если бы не атом то мол Россию задавили бы...вполне себе конвенционального потенциала хватает на то чтоб прямая агрессия против неё была бы суицидом в извращенном виде для запада. и это без мощного флота без авианосцев и без всяких супер проектов по типу пресловутых звёздных воин...теперь правда у США есть новое пугало в виде концепций и её довольно реальных элементов глобального удара...но это здорово для отчёта перед конгрессменами а вот для нанесения такого удара по России или Китаю надо быть безумцем.
    дахпаз
    1. Комментарий был удален.
    2. vorobey Сегодня, 21:43
      вполне прагматичная оценка.. good
      vorobey
  17. Старый26 Сегодня, 22:08
    Цитата: oleg-gr
    Как же они жить то будут? Других учить уже не получится. Их пошлют, а америкосы и ответить не смогут. Хотя уже посылают. И очень далеко.

    Да так и будут жить. Обычные "вопли", когда надо добыть очередные миллиарды. По факту только Росссия и частично Китай может противостоять диктату. Все остальные как ничего не могли сделать, так и не сделают. Кто-то еще и может трепыхаться, но потенциалы несравнимы

    Цитата: yuriy55
    Вы имели техническое доминирование, а мы поимели вас...

    Да ну, поимели Америку? Превысили ее по экономической мощи? В военно-техническом плане тоже? Шапки для закидывания приготовили?

    Цитата: erudit 017
    ----Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией
    друзья а может и не было никакого преимущества, а была эйфория (от распада СССР) и пиар про исключительность, а на деле пшик и надутые щеки?

    Было. И во многих областях еще остается преимущество. Постепенно конечно сводится к минимуму, но что есть, то есть
    Старый26
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