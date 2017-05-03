Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией
Как заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США первый замминистра обороны США Боб Уорк, США обеспокоены "размыванием" их военного преимущества над Китаем и Россией. Его слова приводит РИА Новости :
По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий".
При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.
С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет, когда нам не бросали вызов ни в одном из оперативных пространств — ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни в море… Но наши конкуренты приступили к развитию собственного продвинутого потенциала. Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия— сказал Уорк.
По его словам, усилия "конкурентов" сосредоточены на ограничении доступа военных США к различным театрам потенциальных военных действий, "запрет на свободу маневра и действий".
Сосредоточенность наших конкурентов, уровень инвестиций и их решительный настрой на сокращение отставания от США приводят к тому, что мы видим, что подавляющее оперативное и техническое доминирование (США — ред.) начинает размываться. Эта тенденция нас беспокоит в перспективе— сказал Уорк.
При этом, по его словам, ВС США пока что превосходят потенциальных конкурентов, включая Китай и Россию.
Использованы фотографии: yandex.ru/images› замминистра обороны США Боб Уорк
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