----Пентагон обеспокоен "размыванием" военного преимущества над Китаем и Россией

С конца холодной войны мы имели военное и техническое доминирование над всеми потенциальными противниками. Это был очень необычный период времени, около 25 лет, когда нам не бросали вызов ни в одном из оперативных пространств — ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни в море… Но наши конкуренты приступили к развитию собственного продвинутого потенциала. Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия

Сосредоточенность наших конкурентов, уровень инвестиций и их решительный настрой на сокращение отставания от США приводят к тому, что мы видим, что подавляющее оперативное и техническое доминирование (США — ред.) начинает размываться. Эта тенденция нас беспокоит в перспективе