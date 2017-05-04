Одесса стоит. Пусть и не так, как хотелось бы некоторым

Басарев

«Это наш, русский город. Да, фактически в оккупации. Но — не сдавшийся. Это тоже факт».



Эх. Вообще-то сдавшийся. После этого инцидента одесситы забились в свои пещеры и наружу даже носа не высунут. И все, что им скажут, сделают. Я ожидал масштабного озлобления, партизанщины и Одесской республики по образцу Новороссии... Увидел лишь страх, смирение и покорность. Так что и забыли, и простили. Одесситы эти.

Итак, 2 мая показало то, что мы прогнозировали. Власти сделали все, чтобы не допустить массовых беспорядков, полиция реагировала быстро и корректно.Как показывает практика, некоторым это не по душе.Да, конечно, некоторым очень хотелось бы трупов и крови на улицах. Чтобы было что посмотреть по зомбоящику, а потом выплеснуть свой праведный гнев в Интернет.Знакомо, проходили.Представляю, как были огорчены все господа, подобные вышеупомянутому. Увы, облом. Я крайне рад, что вы не покайфовали перед голубыми экранами и здесь вам теперь сказать нечего, кроме как выразить свои обиды.А в Одессе все было так… Укроновости говорили о полутора-двух тысячах пришедших. Наши сказали о десяти-пятнадцати. Сами одесситы мне не смогли сказать, сколько людей в течение дня перебывало на местах памяти, потому что никто не считал. Приходили и уходили. Весь день. Приезжали. Прилетали.Были и представители ТОЙ стороны. Тоже собрались.Но... Были и те, кто должен был их охолохнуть. И, видимо, не зря.И хотел бы сказать еще в адрес тех, кто пытается осудить. Особенно у кого теперь поставлен флажок Новороссии. Не судите, да не будете судимы, как-то так.Сложно было быть русским в Крыму. Но учитывая там местные нюансы в лице нашей группировки и планов, которые реально вылились в «вежливых», вполне возможно.Намного сложнее было на Донбассе. Но, учитывая границу с Россией и опять же некоторые нюансы, оказалось возможно. Три первых месяца да, было реально сложно. Но и странностей было много. И явное нежелание ТОЙ украинской армии воевать, потому что, если бы укры под Славянском действовали как под Ямполем, уверен, расклад был бы иным.А в Одессе нет ничего. Ни русской группировки под боком, ни границы, через которую при необходимости можно много чего перекинуть. Или уйти самим. Это просто надо понимать, и думать, прежде чем колотить клавиатуру.И вот эти «да мы, да мы уже…» оставьте. Понятно, что диванных хомяков есть и в Донецке, и в Луганске. Но и тот факт, что до сих пор, есть подразделения, где местных надо искать, а можно и не найти (та же «Пятнашка», например), а где найти, то там штатный медвытрезвитель важнее штатного медпункта. «Девятка», например. Без обид, но так сами донецкие говорят.А тех же одесситов в Корпусе около двух тысяч. И харьковских почти столько же. И львовские есть, и полтавские, и черниговские.А так-то донецкий диван чем отличен от российского? Да ничем. Диван — он и в США диван. Только донецкий диван правильнее одесского. Не так?Мы — хорошее слово. Мы встали в мае на блокпостах. Мы навешали хунте под Изварино и Иловайском. Мы.Но мы — это действительно мы. Русские. Кто-то стоял на блокпостах, кто-то сидел в окопах, кто-то вывозил раненых, кто-то… Ну за полтора года шатаний по тем местам было на что посмотреть.Это тоже МЫ помогали. Фото из моей личной коллекции, но кто хоть раз ехал с Донбасса, через всем известный пункт, который на слуху был все время тогда, тот поймет, где сделано. Жаркое было лето. И жаркая осень.А вот МЫ одесским ничем, кроме слов, помочь не смогли. И не скоро сможем. Так чего сложного в словах? Если мы, русские, вернули Крым и отстояли Донбасс, это дает право так говорить? Или (как мне кажется), бросать обвинения в сторону Одессы — удел либо абсолютно умственно ограниченных диванных хомяков, либо откровенных провокаторов с украинской стороны.Русские, будьте русскими людьми. И помните, что в Одессе тоже русские. Такие же, как и вы. Только в оккупации и без шансов на помощь со стороны России. Пока, по крайней мере.