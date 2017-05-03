Сирийский Т-55 обманул летящую в него ракету ПТРК

На днях появилось видео, на котором боевики попытались поразить танк правительственных сил из американского ПТРК TOW-2. Как гласит название, целью ракетного удара стал Т-55АМ.Судя по тому, что боевики начали съёмку заранее, ещё до того, как танк оказался на линии огня, им было известно, что Т-55 скоро выедет, чтобы отстреляться. Далее, когда танк выехал на позицию, боевики произвели пуск ракеты. Однако 55-й, успешно выстрелив из орудия, заметил атаку боевиков, и экипаж принял верное решение – уйти обратно в укрытие.