Йеменский снайпер ювелирно снял двух саудовцев одним выстрелом

Нередко воюющие против коалиции ополченцы выкладывают кадры своих военных успехов. Так накануне в Сеть попало видео, на котором держащий позицию снайпер «работает» по саудовским наемникам, пытающихся обойти с фланга.Стрелок хуситов снимает сразу двух наемников одним выстрелом. Здесь же стоит отметить абсолютно неграмотные действия саудитов, которые в полный рост «гуляют» в потенциально опасной зоне. Смотря на такое положение дел, пусть даже и на мелком примере, создается впечатление, что йеменцы-хуситы, как обещали ранее, действительно дойдут до Эр-Рияда.