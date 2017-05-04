08:23 04 мая

Йеменский снайпер ювелирно снял двух саудовцев одним выстрелом

Нередко воюющие против коалиции ополченцы выкладывают кадры своих военных успехов. Так накануне в Сеть попало видео, на котором держащий позицию снайпер «работает» по саудовским наемникам, пытающихся обойти с фланга.

Стрелок хуситов снимает сразу двух наемников одним выстрелом. Здесь же стоит отметить абсолютно неграмотные действия саудитов, которые в полный рост «гуляют» в потенциально опасной зоне. Смотря на такое положение дел, пусть даже и на мелком примере, создается впечатление, что йеменцы-хуситы, как обещали ранее, действительно дойдут до Эр-Рияда.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    Дуплет ...редкий случай...да еще снят на видео...класс для снайпера и расстояние приличное.

    Посмотрел на других видео как саудиты воюют...просто безобразно...ведут себя как на курорте...бегут сразу в никуда при первых внезапных выстрелах по ним...нет они не воины в отличии от хоситов.
    Тот же ЛЕХА
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:05
    Второй раз низко пошла!!!!!!!!Удачный выстрел,ни чего не скажешь.Спасибо за ролик.
    Мар.Тира
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
      Удачный выстрел

      На фоне гребня скалы саудиты как на ладони для снайпера ...чем они там вообще думают what .
      Тот же ЛЕХА
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:16
        Судя по реакции выжившего,они не ожидали выстрела .Фронт скорее всего как раз за горкой.Выстрел был с тыла.Видел ролик из Сирии,где снайпер САА,снял трёх боевиков.
        Мар.Тира
        1. sabakina Сегодня, 08:18
          Цитата: Мар.Тира
          Судя по реакции выжившего,они не ожидали выстрела .

          В Великую Отечественную наши маленькие санитарочки мужиков с поля боя ползком вытаскивали. А это чуть ли не в полный рост раненого поднимают.
          sabakina
  3. Butters Сегодня, 07:14
    Эка невидаль. Вон Дэдпул троих одним выстрелом снял.
    Butters
Картина дня