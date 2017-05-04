Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 2. Немецкий бронеавтомобиль Sd.Kfz.13

Бронеавтомобиль Sd.Kfz.13 (слева)

Современная реплика бронеавтомобиля Sd.Kfz.13

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.13.htm

http://www.kfz13.pl

http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Kfz_13.html

http://mg-tank.ru/german/Sd.Kfz.13.htm

Материалы из открытых источников

Maschinengewehrkraftwagen Sd.Kfz.13 — легкий немецкий бронеавтомобиль начала 1930-х годов. Эта простая по конструкции и в производстве машина стала первым бронеавтомобилем Германии после Первой мировой войны. Данный бронеавтомобиль был разработан в 1932 году на шасси коммерческого автомобиля, основным предназначением боевой машины была разведка и сопровождение кавалерийских частей. Машина производилась серийно с 1933 по 1935 гг. Всего было выпущено 147 бронемашин модели Sd.Kfz.13 и 40 бронеавтомобилей Funkkraftwagen Sd.Kfz.14 (связной вариант).На Германию, проигравшую Первую мировую войну и подписавшую Версальский договор, был наложен ряд серьезных ограничений в военном плане. В том числе направленных на сдерживание развития немецкой бронетехники. Согласно условиям договора, немцам разрешалось производить только легкие бронеавтомобили для нужд полиции и лишь ограниченными сериями. В то же время Рейхсверу остро не хватало бронетехники, по этой причине во время учений очень часто использовались самые различные макеты и муляжи танков и колесной бронетехники. Правда, работу над проектированием различной бронетехники немецкие конструкторы никогда не прекращали, но им приходилось вести ее в тайне, часто сотрудничая в этой области с другими странами.Незадолго до прихода нацистов к власти верховное командование рейхсвера уже чувствовало себя настолько уверенно, что в 1932 году выдало техзадание на создание легкого бронеавтомобиля для армейских нужд. Новая бронемашина предназначалась для сопровождения кавалерийских и пехотных частей, а также для ведения разведки и обеспечения связи. Военные сразу же рассчитывали на постройку большой партии бронемашин, поэтому решили воздержаться от экспериментов и конкурсной борьбы, что неизбежно привело бы к дополнительным финансовым тратам. В качестве базы для легкого бронеавтомобиля было выбрано шасси легкового автомобиля Adler 6 с колесной формулой 4х2. Полного привода у машины не было, ведущими были задние колеса. Данный легковой автомобиль на тот момент уже использовался немецкой армией под обозначением Kfz.12 в качестве учебно-разведывательной машины и успел получить достаточно хорошие рекомендации от военных, поэтому выбор ходовой части для нового бронеавтомобиля был однозначным.Для новой бронемашины, которая получила обозначение Sd.Kfz.13, был специально спроектирован открытый сверху сварной бронекорпус, с толщиной бронелистов — 8 мм. Круговое бронирование машины было одинаковым. Днище корпуса имело толщину брони — 5 мм. В верхней части корпуса бронелисты располагались под незначительными углами наклона, что должно было хотя бы частично компенсировать небольшую толщину брони. По замыслу конструкторов такого бронирования было достаточно, чтобы защитить экипаж, узлы и агрегаты бронемашины от пуль винтовочного калибра и небольших осколков. Компоновка бронеавтомобиля осталась классической: переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения и совмещение отделений управления и боевого отсека. В середине корпуса была установлена турельная установка с 7,92-мм пулеметом, который был прикрыт бронещитком.Сердцем бронеавтомобиля был 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Adler 6S, который развивал мощность от 51 до 60 л. с. в зависимости от подтипа. Этой мощности хватало, чтобы разогнать легкий бронеавтомобиль массой чуть более двух тонн до 70 км/ч при движении по шоссе. В качестве топлива использовался бензин с октановым числом не ниже 74. Средний расход топлива составлял около 20 литров на 100 километров, среднее потребление масла — 0,6 литра на 100 километров. Двигатель работал в связке с 4-ступенчатой коробкой переключения передач.Шасси и подвеску бронеавтомобиля из-за возросшей массы пришлось усилить. При этом конструктивно подвеска изменений не претерпела, в ней использовались полуэллиптические рессоры. Шасси имело колесную формулу 4х2 с приводом только на задние колеса, передние колеса были управляемыми. При этом шасси и элементы трансмиссии в целом повторяли таковые для легкового автомобиля Adler Standard 6, они выпускались на заводах Adler Werke, расположенных во Франкфурте-на-Майне. На бронеавтомобиле использовались шины с новым рисунком протектора, так называемым внедорожным. Подобный рисунок протектора в те годы крайне редко встречался на гражданском транспорте. Тормоза бронеавтомобиля были гидравлическими.Экипаж бронеавтомобиля состоял всего из двух человек: механика-водителя и стрелка, который также был командиром бронемашины. Данные бронеавтомобили не имели радиостанций, поэтому связь между ними можно было наладить только при помощи флажковой сигнализации.Вооружение бронеавтомобиля было довольно слабым и состояло из одного пулемета винтовочного калибра. Правда, этим пулеметом был весьма удачный 7,92-мм MG 13, который позднее поменяли на единый пулемет MG 34. Пулемет устанавливался на турельной установке и обладал круговым сектором обстрела. Углы вертикального наведения пулемета составляли от -35 до +65 градусов, что позволяло вести огонь и по воздушным целям. Боезапас пулемета состоял из 1000 патронов (4 коробки с лентами на 250 патронов).После проведения серии испытаний в середине 1932 года бронеавтомобиль Sd.Kfz.13 был принят на вооружение. Его серийное производство осуществлялось до 1935 года. До конца 1934 года на заводе компании Daimler-Benz в Берлине было собрано 147 таких бронеавтомобилей. До 1937 года подобные бронемашины состояли на вооружении пулеметных рот кавалерийских полков, а также различных разведывательных подразделений, в том числе танковых и механизированных дивизий. Важно понимать, что бронеавтомобили Sd.Kfz.13 и Sd.Kfz.14 были первыми такими машинами в своем классе за долгие годы. Они служили главным образом для подготовки и обучения личного состава немецкой армии, а также накапливания опыта по тактическому использованию подобной боевой техники.Помимо обычной «линейной» версии, была создана и специальная радиофицированная модель Funkkraftwagen Sd.Kfz.14. Выпуск данной модели был налажен параллельно с выпуском основной. Все различия между машинами сводились к отсутствию турели с пулеметом и появлению радиостанции. На месте пулеметной установки размещалась радиостанция Fu 9 SE5, оснащенная складной рамочной антенной. Данная радиостанция обеспечивала устойчивую голосовую связь на расстоянии 6-8 километров с места и 3-4 километра в движении, телеграфную связь на расстоянии 30 километров с места и 20 километров в движении. Экипаж бронеавтомобиля Sd.Kfz.14 увеличился до трех человек, в его состав был включен радист. Всего немецкая промышленность собрала 40 бронеавтомобилей данного типа.Из-за общей примитивности конструкции и очень слабой защищенности бронеавтомобиль Sd.Kfz.13 не пользовался особой популярностью в армии. В частях бронемашина даже получила презрительное прозвище «корыто» (Badewanne), во многом благодаря своему внешнему виду и характерной форме корпуса. Уже к 1938 году данные бронеавтомобили начали заменяться более совершенными Sd.Kfz.221 и считались безнадежно устаревшими. Однако Sd.Kfz.13 и Sd.Kfz.14 все равно успели принять участие во Второй мировой войне.Немцы использовали данные бронеавтомобили во время вторжения в Польшу, Францию и Нидерланды, часть машин даже приняла участие в операции «Барбаросса» летом 1941 года. При этом уже польская кампания вермахта наглядно обозначила все слабые стороны бронеавтомобиля: слабое бронирование, недостаточная мощность двигателя и отсутствие полного привода. В сентябре 1939 года Вермахт потерял в боях в Польше как минимум 23 таких бронеавтомобиля. В 1941 году немногочисленные уцелевшие экземпляры были выведены из боевых частей и использовались в дальнейшем исключительно в качестве учебных, небольшая часть была передана в полицию.Тактико-технические характеристики бронеавтомобиля Sd.Kfz.13:Габаритные размеры: длина — 4191 мм, ширина — 1702 мм, высота — 1499 мм, клиренс — 183 мм.Боевая масса — 2134 кг.Бронирование — 8 мм (лоб, борта, корма), 5 мм — днище.Силовая установка — карбюраторный 6-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения Adler 6S мощностью 51 л.с.Максимальная скорость — 70 км/ч (по шоссе).Емкость топливного бака — 70 л.Запас хода — около 350 км (по шоссе).Вооружение — 1х7,92-мм пулемет MG 13 или MG 34.Боекомплект — 1000 патронов.Экипаж — 2 человека.