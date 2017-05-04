08:25 04 мая

Директор ФБР заявил, что Россия - "самая большая угроза американской демократии"

В Федеральном бюро расследований США назвали «самой большой угрозой для американской демократии» Россию. С таким заявлением выступил глава спецслужбы Джеймс Коми, которого самого в последнее время постоянно обвиняют в том, что он «прозевал» якобы вмешательство российских хакеров в американские выборы президента. Выступая на слушаниях в верхней палате Конгресса и отвечая на вопрос сенатора о вмешательстве России в политические процессы в США, Коми заявил:
Да, Россия продолжает вмешиваться. Не только в политические процессы в США, но и в процессы в других странах. Это самая большая угроза для нашей демократии.


Директор ФБР заявил, что Россия - "самая большая угроза американской демократии"


По словам Коми, «российские хакеры совместно с российскими спецслужбами взламывали почтовые серверы Yahoo.


Коми:
Мы будем хватать всех российских хакеров и отправлять их в тюрьмы, если будем обнаруживать их в третьих странах.


Напомним, что ранее американские спецслужбы уже отличались похищениями россиян, которых, нарушая все международные правовые нормы, бросали в американские тюрьмы (включая тюрьму на Гуаме).

Коми является человеком, которого и перед избранием Трампа, и после инаугурации нового президента США обвиняли и обвиняют в том, что возглавляемая им служба не сумела противостоять взломам почты Демократической партии. На этом фоне выяснилось, что сама Демпартия США своей почтой распоряжалась без учёта её секретности. Однако проще всего для Коми и всей политической верхушки США - переложить вину на "российских хакеров".

Использованы фотографии: Россия Ноев Ковчег
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 06:26
    Безусловно!Мы самая главная угроза ДЕРЬМОКРАТИИ...
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 06:44
      Американский строй, сильно завуалированный фашизм - построенный на базе эгоцентрического насилия над окружающими! Причем завоевание масс идет не через объективное осознание процессов, а через создание мифов:"Пипл схавает!".Единственное отличие, что во главе государства стоит не единоличный фюрер, а коллективный..."массой правят избранные, масса поклоняется силе и слову, произнесенному как откровение от новой веры"!
      Зяблицев
      1. Azim77 Сегодня, 07:39
        Каким бы не был американский строй, пусть даже самым райским на земле, он не должен американцами насильно прививаться другим странам, как эталон. Пусть сами наслаждаются у себя своими "успехами", а остальные страны добровольно решают нужно быть похожими или нет. Вот это и есть демократия и защита прав человека, а то что делают США - агрессия, экспансия, какими бы лозунгами это не прикрывалось.
        Azim77
        1. aybolyt678 Сегодня, 07:57
          американский строй не навязывается как эталон. Попробуй объявить войну Америке и сдаться в плен... тебя в плен не возьмут и Россию штатом не сделают. Заставят взять кредит и платить его всегда для торжества демократии американского доллара
          aybolyt678
    2. Злой543 Сегодня, 07:40
      Иногда буйных больных помещают в обитое мягким помещение, чтобы не навредили себе в припадке, потому что они являются угрозой сами себе. Так и янки, угрожают сами себе помешавшись на своей демократии, в которой от демократии только название.
      Злой543
    3. Ольгович Сегодня, 08:03
      Цитата: 210окв
      Безусловно!Мы самая главная угроза ДЕРЬМОКРАТИИ..


      Какая, однако, слабая демократия: пару хакеров-и готово,на лопатках!
      Может, с демократией что-то не то?
      Ольгович
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:27
    Хорошо, когда есть на кого свалить ! А на кого бы валили, если бы не было "российских хакеров"? И под эту бодягу можно хватать любого русского за границей. Демократия, блин !
    Uncle Lee
  3. Никкола Мак Сегодня, 06:29
    Да, Россия продолжает вмешиваться. Не только в политические процессы в США, но и в процессы в других странах. Это самая большая угроза для нашей демократии. ...По словам Коми, «российские хакеры совместно с российскими спецслужбами взламывали почтовые серверы Yahoo.

    Господа из ФБР, если это так, то это значит, что вы обделались laughing !!!
    И весь этот трёп - попытка прикрыть свою задницу после некомпетентной работы.
    По идее, сейчас у Сената должны возникнуть закономерные вопросы???
    Никкола Мак
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:31
    Коми является человеком, которого и перед избранием Трампа, и после инаугурации нового президента США обвиняли и обвиняют в том, что возглавляемая им служба не сумела противостоять взломам почты Демократической партии.


    А кто стоит за его спиной ...кто эти серые кардиналы дергающие КОМИ за ниточки в нужный момент...какой сегмент американского общества он вообще представляет...партию войны?...или партию мира...вопросы одни вопросы what
    Тот же ЛЕХА
    1. Orionvit Сегодня, 08:09
      В США нет такого понятия как "партия мира". Войны, не важно с кем, это основа существования оплота империализма. А по существу вопроса, Джеймс Коми всё правильно сказал, да Россия "самая большая угроза американской демократии", ибо эта демократия всех достала.
      Orionvit
  5. Подрезчик Сегодня, 06:32
    Цитата: Uncle Lee
    Хорошо, когда есть на кого свалить ! А на кого бы валили, если бы не было "российских хакеров"? И под эту бодягу можно хватать любого русского за границей. Демократия, блин !

    У них не получается по-другому! Либо "ты" плохой, либо "плохо" думаешь! А вообще ...умалишенные!
    Подрезчик
    1. sgazeev Сегодня, 07:17
      Только американцы, их тупиковая ветвь человечества, могла из Моники Левински сделать писательницу. fool
      sgazeev
      1. aybolyt678 Сегодня, 08:21
        а из псаки - псакильницу
        aybolyt678
  6. Мар.Тира Сегодня, 06:38
    Цитата: 210окв
    Безусловно!Мы самая главная угроза ДЕРЬМОКРАТИИ...

    Я думаю он так говорит от того,что не будет отвечать за свои слова,и что не последует реакции от России,точно с такими же угрозами.Вот они и бесятся от вседозволенности,которую им позволяет Кремль.И если не последует ответа,ведь действительно ,будут похищать,под любыми предлогами,интересующих их людей.А вот это по настоящему страшновато ,для русского народа,от чувства не защищённости.Зачем нужна такая власть,которая не сможет защитить простой народ?Я помню время,когда арестовывали по запросам националистов Прибалтики,прямо в России,сторонников сохранения СССР(Командир Рижского ОМОНа,в Тюмени).Неужели опять до этого дойдёт?Нужно отвечать взаимно!
    Мар.Тира
    1. samarin1969 Сегодня, 06:46
      quote=Мар.Тира]Я думаю он так говорит от того,что не будет отвечать за свои слова,и что не последует реакции от России,точно с такими же угрозами.Вот они и бесятся от вседозволенности,которую им позволяет Кремль.И если не последует ответа,ведь действительно ,будут похищать,под любыми предлогами,интересующих их людей.А вот это по настоящему страшновато ,для русского народа,от чувства не защищённости.Зачем нужна такая власть,которая не сможет защитить простой народ?Я помню время,когда арестовывали по запросам националистов Прибалтики,прямо в России,сторонников сохранения СССР(Командир Рижского ОМОНа,в Тюмени).Неужели опять до этого дойдёт?Нужно отвечать взаимно![/quote]
      Абсолютно всё ОЧЕНЬ хорошо сказано...+++++
      samarin1969
    2. Александр 3 Сегодня, 06:48
      США войны начинали под видом борьбы с хим оружием потрясая простым пузырьком,а обвинить любого в хакерских атаках ещё проще,достаточно иметь смартфон..
      Александр 3
      1. Чёрный Сегодня, 07:06
        Чего с него взять комик он и есть комик. smile ...ещё одна жертва американского гуманитарного образования на службе родине laughing
        Чёрный
        1. Orionvit Сегодня, 08:15
          Эта "жертва гуманитарного образования", если вы забыли, является главой крупнейшей спецслужбы мира. И такие "жертвы" (элита США), пока что, правят миром, , если вы опять забыли. Может и есть среди них люди со своими "убеждениями", которые накладывают отпечаток на их высказывания и поступки, но глупцов среди них, точно нет.
          Orionvit
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    которого самого в последнее время постоянно обвиняют...

    Смотрел его ответы на вопросы сенаторов. Создалось впечатление, что он говорил не то, что думал. Очевидно, что деваться некуда поэтому приходится говорить то, что от него хотят услышать. Но все старо и предсказуемо.
    Мы будем хватать всех российских хакеров и отправлять их в тюрьмы, если будем обнаруживать их в третьих странах.

    Не удивительно. Американцы в третьих странах чувствуют себя как дома. А нашим яйцеголовым звонок - нечего шляться по заграницам.
    rotmistr60
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:44
    Директор ФБР заявил, что Россия - "самая большая угроза американской демократии"
    Обиделись по видимому, что Трампа мы им выбрали laughing wassat laughing
    Наблюдатель2014
  9. sgazeev Сегодня, 07:12
    С нетерпением ждёт пенсии,когда можно будет сменить пластинку. drinks
    sgazeev
  10. Altona Сегодня, 07:28
    "Американская демократия"-это кратенько если, американская экспансия и американское владычество во всем мире. В таком случае мы конечно "угроза", чай не Черногория какая-нибудь.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 07:30
    Цитата: Зяблицев
    Американский строй, сильно завуалированный фашизм - построенный на базе эгоцентрического насилия над окружающими! Причем завоевание масс идет не через объективное осознание процессов, а через создание мифов:"Пипл схавает!".

    ------------------------------
    Вообще британская атлантическая идеология в этом и заключается, небезызвестный писатель Редъярд Киплинг (автор известных у нас детских книжек) так её и описывал.
    Altona
  12. Masya Masya Сегодня, 07:31
    Это самая большая угроза для нашей демократии.

    Что так? Насаждать по всему миру нечего будет?
    Masya Masya
  13. Altona Сегодня, 07:33
    Цитата: Чёрный
    ещё одна жертва американского гуманитарного образования на службе родине

    -----------------------
    Это не образование, это ритуальные фразы. Если он их не скажет, его отторгнут как "проросийского" и вообще неформатного деятеля. В тамошнем ЦК озвучивать альтернативные генеральной линии мнения строго возбраняется, станешь нерукопожатным.
    Altona
  14. aybolyt678 Сегодня, 07:54
    Демократия - власть народа, Наша американская демократия - это власть американского "народа" во всем мире... А нам нужна их власть???
    aybolyt678
  15. Чарик Сегодня, 08:18
    это старой бабке Клинторше всё хаки спать не дают
    Чарик
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