Да, Россия продолжает вмешиваться. Не только в политические процессы в США, но и в процессы в других странах. Это самая большая угроза для нашей демократии.

Мы будем хватать всех российских хакеров и отправлять их в тюрьмы, если будем обнаруживать их в третьих странах.

В Федеральном бюро расследований США назвали «самой большой угрозой для американской демократии» Россию. С таким заявлением выступил глава спецслужбы Джеймс Коми, которого самого в последнее время постоянно обвиняют в том, что он «прозевал» якобы вмешательство российских хакеров в американские выборы президента. Выступая на слушаниях в верхней палате Конгресса и отвечая на вопрос сенатора о вмешательстве России в политические процессы в США, Коми заявил:По словам Коми, «российские хакеры совместно с российскими спецслужбами взламывали почтовые серверы Yahoo.Коми:Напомним, что ранее американские спецслужбы уже отличались похищениями россиян, которых, нарушая все международные правовые нормы, бросали в американские тюрьмы (включая тюрьму на Гуаме).Коми является человеком, которого и перед избранием Трампа, и после инаугурации нового президента США обвиняли и обвиняют в том, что возглавляемая им служба не сумела противостоять взломам почты Демократической партии. На этом фоне выяснилось, что сама Демпартия США своей почтой распоряжалась без учёта её секретности. Однако проще всего для Коми и всей политической верхушки США - переложить вину на "российских хакеров".