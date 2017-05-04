08:26 04 мая

Сближение США и России планируется начать с Сирии

Согласно информации РИА Новости , госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил о том, что США и Россия договорились начать восстановление отношений с совместной работы по урегулированию конфликта в Сирии.

В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом Путиным и нашим президентом, мы и министр иностранных дел будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу.





С его слов, необходимо стабилизировать отношения, которые "идут по спирали вниз".

Если мы можем найти области, где, как нам кажется, мы можем восстановить некоторый уровень доверия, потому что сейчас доверие фактически не существует, то у нас есть большой перечень тех вещей, над которыми надо работать.


Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора перспективы координации действий в борьбе с терроризмом. Как пояснил президент РФ, речь, в числе прочего, велась о создании зон безопасности в Сирии.


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Комментарии 24

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:34
    Начинаем делить СИРИЮ по образу и подобию БЕРЛИНА с 1945 года...интересно...в прессе уже появились первые проекты этого действия.
    Тот же ЛЕХА
    1. Titsen Сегодня, 06:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Начинаем делить СИРИЮ по образу и подобию БЕРЛИНА с 1945 года...интересно...


      Ничего интересного - похоже, мы сдаём позиции.

      И Китай тоже.

      Только вот, чем матрасники так напугали нас и Китай одновременно?
      Titsen
      1. Чёрный Сегодня, 07:04
        Американцы не один раз давали своё твёрдое слово, а аотом с лёгкостью забирали его обратно laughing ....эти ребята всегда держат камень запазухой.
        Чёрный
        1. BATUHAN Сегодня, 07:25
          США угроза безопасности Руси. Угроза существования русского человека, русского образа жизни. Какое сближение? США будут меняться? Вероятность того, что медведев получит новый айфон во-стократ выше.
          Нет доверия ни американцам, ни их представителям в правительстве нашем.
          Нахрен сближение не нужно. Снятие напряженности и учет русских интересов нужны. Но сближаются пусть педерасты всех мастей. Мы же лучше будем жить как предки наши жили, своими ценностями.
          BATUHAN
      2. yuriy55 Сегодня, 07:16
        Цитата: Titsen
        Только вот, чем матрасники так напугали нас и Китай одновременно?

        Нас они не напугали однозначно. Они напугали тех, чьи доллары и недвижимость находится за пределами границ России. А Китай пока не готов противостоять Америке в одиночку. Хотя через какое-то время сможет показать зубы и нам и дяде Сэму. Вспомните события на Даманском...Было? Правда показывали не зубы, а зопы. Но, факт остаётся фактом...
        yuriy55
  2. Подрезчик Сегодня, 06:36
    Оно возможно, сближение? Пока ...кратия единственная в мире?
    Подрезчик
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:41
      Оно возможно, сближение? Пока ...кратия единственная в мире?


      smile Возможно ...после массированных ударов ТОМАГАВКАМИ по непокорным все возможно.
      Тот же ЛЕХА
      1. yuriy55 Сегодня, 07:23
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Возможно ...после массированных ударов ТОМАГАВКАМИ по непокорным все возможно.

        И вам повторю. Россия способна обороняться от любого противника. Скажу больше, нанести ему весьма значительный урон. Но!!!Нельзя будет вернуть то, что выведено и вывезено "с любопытных народных газ" заграницу. Только это и держит. yes Сомневаетесь? Это мы не знаем хозяев возникших то там, то сям в заповедных и природоохранных зонах РФ дворцов и хором...А за рубежом ведётся правильный и чёткий учёт и контроль. И... belay ...имеется возможность простого обычного изъятия без всяких последствий. Что уже было сделано не один раз...
        yuriy55
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Сближение США и России планируется начать с Сирии

    Хоть в Сирии, хоть на ДВ, но пора что-то делать, чтобы ситуация не дошла до полномасштабной войны.
    rotmistr60
    1. yuriy55 Сегодня, 07:26
      Цитата: rotmistr60
      Хоть в Сирии, хоть на ДВ, но пора что-то делать

      Это понятно. Понятно когда предложения одной и другой стороны озвучены и прописаны, чтобы со стороны определить имеющиеся точки соприкосновения...А, когда соглашения заключаются с помощью шантажа и предательства...Позвольте усомниться... no
      yuriy55
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
        А, когда соглашения заключаются с помощью шантажа и предательства...Позвольте усомниться...

        В отношении этого конечно ни кто спорить не будет за исключением "либералов" призывающих на постоянные уступки Сша. Разговор должен идти на равных, а подписанные соглашения выполняться, что частенько нарушают Сша трактуя как им выгодно
        rotmistr60
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:44
    Цитата: Titsen
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Начинаем делить СИРИЮ по образу и подобию БЕРЛИНА с 1945 года...интересно...

    Ничего интересного - похоже, мы сдаём позиции.
    И Китай тоже.
    Только вот, чем матрасники так напугали нас и Китай одновременно?

    Где мы сдали?Пример приведите?Это Трамп бьёт себя в грудь как обезьяна,пытаясь показать себя ковбоем.Суёт везде свой нос,и везде получается чёрт знает что.Мы как проводили свою политику,так и проводим.Так же и Китай.Так что не верьте проамериканским СМИ,и паникёрам.
    Мар.Тира
    1. yuriy55 Сегодня, 07:38
      Цитата: Мар.Тира
      Где мы сдали?Пример приведите?

      Знаете, при всём уважении к вам и таким же, как вы образованным людям, хочется ответить как Га.Убица. Вопросом на вопрос... stop
      ГДЕ МЫ ПРИОБРЕЛИ? ПРИМЕР ПРИВЕДИТЕ? belay
      Возможно, СССР вкладывал средства в развитие других стран и партий взамен лояльности. Чью лояльность и радушие приобрели мы сейчас? И, если приобрели, то кто? Иностранные корпорации, которым открыт доступ к национальным достояниям и полезным ископаемым нашей, ЗАМЕТЬТЕ!!! НЕ МИЛЛЕРА, НИ ШУВАЛОВА, НИ СЕЧИНА, НИ ПУТИНА С МЕДВЕДЕВЫМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ, а общего места проживания всех россиян, где должно быть счастье всем, а, не только "друзьям и знакомым"... belay Тем более, что это право мы (в себе не сомневаюсь) заслужили службой и производительным трудом...
      yuriy55
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:05
        Да вы не обижайтесь сразу уж?Но здесь про Сирию тема,и кто в ней что сдал.А не внутренняя политика России.Это отдельный разговор.А если вы считает,что руководству России надо заниматься только внутренними проблемами ,и сдать всех,кто обращается к нам за помощью,то тут я вас не поддержу,
        Мар.Тира
  5. Подрезчик Сегодня, 06:47
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Оно возможно, сближение? Пока ...кратия единственная в мире?

    smile Возможно ...после массовых ударов ТОМАГАВКАМИ по непокорным все возможно.

    Но славяне непокорны! Попытаются? Хватит внутри "духу"? Думается, нет!
    Подрезчик
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:59
      Но славяне непокорны! Попытаются? Хватит внутри "духу"? Думается, нет!

      Если политическая элита славянских государств продажна по сути то и ТОМАГАВКИ не нужны будут...сами продадутся..еще и нагнутся и штаны снимут для удобства...пример с ЧЕРНОГОРИЕЙ очень примечателен.
      Тот же ЛЕХА
      1. yuriy55 Сегодня, 07:41
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Если политическая элита славянских государств продажна

        Если народ не совсем глуп и не превратился в оскотиненого, наркозависимого раба, то, - возможно ВСЁ!!!
        yuriy55
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:56
    Сближение США и России планируется начать с Сирии
    Кремль это сразу из основных причин и предполагал при начале операции ВКС.Так сказать создание точек соприкосновения с США.Чтобы "изоляционная изо лента" не затвердела.
    Наблюдатель2014
  7. кедр Сегодня, 06:58
    Цитата: Titsen
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Начинаем делить СИРИЮ по образу и подобию БЕРЛИНА с 1945 года...интересно...

    Ничего интересного - похоже, мы сдаём позиции.
    И Китай тоже.
    Только вот, чем матрасники так напугали нас и Китай одновременно?


    Чем, чем? Войной! Третью мировую в ядерном исполнении боятся все без исключения, НО... если заметили, в итоге всё делается для того, что бы она состоялась.
    кедр
    1. yuriy55 Сегодня, 07:48
      Цитата: кедр
      Чем, чем? Войной! Третью мировую в ядерном исполнении боятся все без исключения, НО... если заметили, в итоге всё делается для того, что бы она состоялась.

      Вы , как бы обосновали это...А то у вас вышло, что одни штаты на белом осле, а мы сосём лапу в берлоге. Естественно. Война в ядерном исполнении не нужна никому. Это не в индейцев с луками и стрелами из пушек стрелять. Но, кто вам сказал, что эти "жиропупы" из Бильдербергского клуба мечтают о радиоактивных материках, зловонном прибое и спёкшемся песчаном пляже? belay
      yuriy55
  8. МВГ Сегодня, 07:06
    "Если мы можем найти области, где, как нам кажется, мы можем восстановить некоторый уровень доверия, потому что сейчас доверие фактически не существует, то у нас есть большой перечень тех вещей, над которыми надо работать." - сможете найти, если перестанете мутить в Белоруссии, Молдове, на Украине и уберете свои войска от границ РФ. Вот над этим надо работать, уважаемые заокеанские "друзья всего человечества".
    МВГ
    1. yuriy55 Сегодня, 07:54
      Согласен на 100%. Хватит стоять на полусогнутых. Россия тоже имеет право не опасаться подлого удара в спину. И делает шаги навстречу тем, кто ещё недавно точил ятаган...
      Я считаю, что первым делом надо восстановить действительно братские отношения с Белоруссией...Пусть даже в ущерб доходам сечиных и миллеров...
      yuriy55
  9. Masya Masya Сегодня, 07:39
    Шаг вперед и два назад...
    Masya Masya
  10. серафимамурский Сегодня, 08:06
    Название у статьи глупое по определению: никогда наглосаксы не сблизятся с Россией по определению.
    серафимамурский
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