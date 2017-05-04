Сближение США и России планируется начать с Сирии

В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом Путиным и нашим президентом, мы и министр иностранных дел будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу.

Если мы можем найти области, где, как нам кажется, мы можем восстановить некоторый уровень доверия, потому что сейчас доверие фактически не существует, то у нас есть большой перечень тех вещей, над которыми надо работать.