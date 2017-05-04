Сближение США и России планируется начать с Сирии
Согласно информации РИА Новости , госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил о том, что США и Россия договорились начать восстановление отношений с совместной работы по урегулированию конфликта в Сирии.
С его слов, необходимо стабилизировать отношения, которые "идут по спирали вниз".
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора перспективы координации действий в борьбе с терроризмом. Как пояснил президент РФ, речь, в числе прочего, велась о создании зон безопасности в Сирии.
В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом Путиным и нашим президентом, мы и министр иностранных дел будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу.
С его слов, необходимо стабилизировать отношения, которые "идут по спирали вниз".
Если мы можем найти области, где, как нам кажется, мы можем восстановить некоторый уровень доверия, потому что сейчас доверие фактически не существует, то у нас есть большой перечень тех вещей, над которыми надо работать.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора перспективы координации действий в борьбе с терроризмом. Как пояснил президент РФ, речь, в числе прочего, велась о создании зон безопасности в Сирии.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти