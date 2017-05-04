В Британии спущена на воду четвертая АПЛ класса «Эстьют»
Согласно информации ЦАМТО , 28 апреля BAE Systems объявила о состоявшемся на предприятии в Барроу-ин-Фернесс спуске на воду атомной субмарины «Одейшес» (Audacious) проекта «Эстьют», предназначенной для британских ВМС.
«Одейшес» является четвертым представителем класса «Эстьют» . Она была заложена в марте 2009 года. Церемонии крещения состоялась 16 декабря 2016 года. Передача королевскому флоту ожидается в 2018 году.
Всего BAE Systems должна построить для ВМС страны 7 АПЛ класса «Эстьют». Головная субмарина была заложена 31 января 2001 года, передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, «Эмбуш», вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка серии, «Артфал» (Artful), была передана ВМС Великобритании 10 декабря 2015 года и вошла в боевой состав флота 18 марта 2016 года.
На текущий момент на различной стадии постройки на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся 5-я АПЛ «Энсон», 6-я «Агамемнон» и пока не получившая официального наименования 7-я подлодка серии (предположительно «Аякс»).
Субмарины класса «Эстьют» являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками королевского флота. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса «Куин Элизабет», а также имеющихся ПЛАРБ «Вэнгард» и перспективных «Дредноут» ВМС Великобритании.
Субмарины данного типа в отличие от действующих обладают малой заметностью, улучшенными возможностями для действий в прибрежных мелководных акваториях. Корабль длиной 97 м и водоизмещением 7400 т оснащен ядерным реактором PWR-2 компании «Роллс-Ройс», который не требует перезагрузки ядерным топливом в течение всего 25-летнего срока эксплуатации. Вооружение подлодки представлено торпедами «Сперфиш» и крылатыми ракетами «Томагавк», позволяющими с высокой точностью уничтожать цели на дистанции до 1200 морских миль.
«Одейшес» является четвертым представителем класса «Эстьют» . Она была заложена в марте 2009 года. Церемонии крещения состоялась 16 декабря 2016 года. Передача королевскому флоту ожидается в 2018 году.
Всего BAE Systems должна построить для ВМС страны 7 АПЛ класса «Эстьют». Головная субмарина была заложена 31 января 2001 года, передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, «Эмбуш», вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка серии, «Артфал» (Artful), была передана ВМС Великобритании 10 декабря 2015 года и вошла в боевой состав флота 18 марта 2016 года.
На текущий момент на различной стадии постройки на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся 5-я АПЛ «Энсон», 6-я «Агамемнон» и пока не получившая официального наименования 7-я подлодка серии (предположительно «Аякс»).
Субмарины класса «Эстьют» являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками королевского флота. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса «Куин Элизабет», а также имеющихся ПЛАРБ «Вэнгард» и перспективных «Дредноут» ВМС Великобритании.
Субмарины данного типа в отличие от действующих обладают малой заметностью, улучшенными возможностями для действий в прибрежных мелководных акваториях. Корабль длиной 97 м и водоизмещением 7400 т оснащен ядерным реактором PWR-2 компании «Роллс-Ройс», который не требует перезагрузки ядерным топливом в течение всего 25-летнего срока эксплуатации. Вооружение подлодки представлено торпедами «Сперфиш» и крылатыми ракетами «Томагавк», позволяющими с высокой точностью уничтожать цели на дистанции до 1200 морских миль.
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