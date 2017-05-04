13:35 04 мая

Бронестекло 400 мм против РПГ-7

Мы сделали 45-ти слойное бронестекло толщиной 400 мм, чтобы узнать сможет ли оно выдержать выстрел из противотанкового гранатомета.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Никкола Мак Сегодня, 12:35
    Ну вот не дети ли?
    Выстрел ПГ-7ВЛ - бронепробиваемость 500 мм гомогенной брони по паспорту.
    Кто-то ждал другого результата?
    Никкола Мак
  2. inkass_98 Сегодня, 12:38
    Почему-то совсем не удивлен результатом.
    inkass_98
    1. алекс-сп Сегодня, 12:55
      Действительно - первым не удивлен нисколько, а вот второй - это да....
      алекс-сп
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