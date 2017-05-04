Бронестекло 400 мм против РПГ-7 Сегодня, 12:00 Мы сделали 45-ти слойное бронестекло толщиной 400 мм, чтобы узнать сможет ли оно выдержать выстрел из противотанкового гранатомета. 2 Отечественные одноразовые гранатометы Отечественные противотанковые гранатомёты Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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